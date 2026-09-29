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    Kapitalski trgi

    Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

    V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
    Evropa je drugi največji trg na področju zasebnega dolga, in sicer z 21- do 24-odstotnim deležem. ZDA so vodilne, s 60 odstotki tovrstnih skladov. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Evropa je drugi največji trg na področju zasebnega dolga, in sicer z 21- do 24-odstotnim deležem. ZDA so vodilne, s 60 odstotki tovrstnih skladov. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    29. 9. 2026 | 04:00
    6:39
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    Trend rasti financiranja podjetij s pomočjo nebančnega financiranja podjetij se nadaljuje. Skladi zasebnega dolga, ki so v vzponu vse od finančne krize leta 2008, ko so banke močno zmanjšale kreditiranje, so imeli v Evropi leta 2024 v upravljanju približno 430 milijard evrov, je v zadnjem poročilu o skladih zasebnega dolga naved­la ESMA.

    K podatkom prispeva tudi nekaj tovrstnih skladov, ki so bili ustanov­ljeni v Sloveniji in so na eni strani ponudili mikro, malim in srednje velikim podjetjem alternativno obliko predvsem kratkoročnega in srednjeročnega financiranja, na drugi pa vlagateljem še eno obliko investiranja.

    »Podjetja so to obliko financiranja prepoznala kot zanimivo. Dokaj hitro smo v posojila plasirali 23 milijonov sredstev, kolikor smo jih zbrali od vlagateljev v našem prvem skladu zasebnega dolga, ki zdaj deluje pet let. Vrnjena posojila smo skupaj z donosi namenjali za nova posojila, tako da je v tem času vrednost sklada dosegla 31 milijonov evrov.

    Skozi življenjsko dobo sklada smo pregledali več kot 350 potencialnih naložbenih priložnosti in skupaj izvedli več kot 80 posojil, pri čemer jih je trenutno aktivnih več kot 30,« je zgodbo sklada, ki so ga ustanovili in ga upravljajo v družbi Prva Skladi, opisal direktor in uprav­ljavec premoženja Matija Weiss.

    Zadovoljni z interesom v podjetjih

    Kot je pojasnil, so bili v družbi zadovoljni z interesom podjetij za ta način financiranja, saj je bil v Sloveniji trg alternativnih investicijskih skladov s strategijo zasebnega dolga oziroma neposrednega posojanja še slabo razvit. Po njegovem so podjetja to prepoznala kot racionalno, regulirano alternativo zadolževanju na nepredvidljivem sivem trgu, kadar bančno financiranje zaradi časovnih omejitev ali drugih specifičnih potreb podjetja ni ustrezna rešitev. To je uprav­ljavce tudi vodilo pri nadaljnjem odločan­ju.

    Po prvotnem načrtu naj bi sklad deloval (kreditiral) še tri leta, nato pa investitorjem izplačal sredstva. Vendar se je ob pripravah na zagon naslednjega produkta, ki bo nadaljeval zgodbo prvega, vključil Evropski investicijski sklad (EIF), ki želi vanj vložiti najmanj 20 milijonov evrov.

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    En sklad, šest držav in za 360 milijonov evrov zavez

    Spomnimo, glavni namen EIF je podpirati evropska mikro, mala in srednje velika podjetja. Tako je upravljavec začel postopek za pridobitev licence za upravljanje novega sklada, na podlagi katere bo ta lahko začel delovati, predvidoma v prvem četrtletju prihodnje leto. Od takrat prvi sklad ne bo več izvajal novih naložb v podjetja, temveč bo to vlogo prevzel novi sklad, sredstva iz prvega sklada pa se bodo ob zapadanju naložb postopoma vračala vlagateljem.

    Mikro, mala in srednja podjetja v fokusu

    Glede na interes obstoječih in novih vlagateljev, vključno z EIF, Weiss pričakuje, da bo novi sklad začel delovati s približno 60 milijoni evrov zavez vlagateljev. Tudi po začetku investiranja bo sklad še naprej sprejemal nove vlagatelje, do konca obdobja zbiranja sredstev pa naj bi njegova velikost dosegla približno 75 milijonov evrov.

    »Investicijska strategija bo večinoma enaka. Sredstva vlagateljev bomo posojali mikro, malim in srednje velikim podjetjem, pri čemer dajemo prednost tistim, ki lahko zagotovijo kakovostnejše zavarovanje, na podlagi česar lahko omogočimo zadolževanje po nižjih obrestnih merah,« je povedal in dodal, da je sklad usmerjen bolj konservativno.

    Pri financiranju se ne omejujejo panožno in posojilo lahko zagotovijo podjetju ne glede na to, v kateri branži deluje, izjema so le dejavnosti, ki so na seznamu omejenih oziroma izključenih sektorjev EIF.

    Največja prednost – hitro do denarja

    Na vprašanje, kdaj je posojilo pri skladu zasebnega dolga sploh smiselna alternativa bančnemu posojilu, je sogovornik odgovoril, da je to predvsem takrat, ko podjetje sredstva potrebuje zelo hitro.

    Kot enega zadnjih primerov je navedel podjetje, ki je potrebovalo denar za pravočasen nakup zadostnih zalog pred poletnim kolektivnim dopustom dobavitelja, da bo lahko v jesenskih mesecih, na vrhuncu prodajne sezone, kupcem zagotavljalo želene količine izdelka.

    Vlagatelji podpirajo sklade zasebnega dolga, ker ti s posojili spodbujajo podjetja, da se lahko razvijejo do točke, ko jih lahko financirajo banke.

    »Postopki odobritve posojil na bankah trajajo dalj časa. V konkretnem primeru ga podjetju gotovo ne bi uspelo dobilo pravočasno, kar bi močno vplivalo na poslovanje.« Vendar hiter postopek odobritve financiranja ne pomeni manj kakovost­nega skrbnega pregleda posla, je dodal, »skladno s pravili vedno naredimo vsaj finančni, poslovni in pravni skrbni pregled«.

    Kar je pogosto tudi kakovostna povrat­na informacija tem podjetjem, ali zbirajo vse potrebne podatke, ki jih bodo za financiranje pričakovale tudi banke.

    Med prednostmi je navedel še fleksibilnost financiranja. »Vendar sklad zasebnega dolga ni konkurenca bančnim oblikam financiranja. Strankam, za katere presodimo, da bi na banki lahko pravočasno dobile posojilo, ki je praviloma dolgoročnejše in po nižji obrestni meri, svetujemo, naj bo to njihova prva izbira. Sklad je največkrat nekakšen prehod do bančnega financiranja.«

    Po njegovih besedah vlagatelji podpirajo sklade zasebnega dolga, ker ti s posojili spodbujajo podjet­ja, da se lahko razvijejo do točke, ko jih lahko financirajo banke.

    Vlagatelji iščejo razpršitev portfelja

    Kaj institucionalne vlagatelje, na primer zavarovalnice in pokojninske sklade, in druge profesionalne vlagatelje motivira za investiranje v sklade zasebnega dolga?

    Weiss odgovarja, da predvsem dodatna razpršitev njihovih naložbenih portfeljev in izpostav­ljenost tudi alternativnim naložbam, pri katerih vlagatelji poleg razpršitve iščejo privlačno razmerje med donosom in tveganjem. »Motiv je lahko tudi – tako kot pri EIF – spodbujanje domačega gospodarstva s financiran­jem alternativnih investicijskih skladov.«

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    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Kateri šport izbrati?

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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