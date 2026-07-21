Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

V svetu odmeva izjemna javna ponudba delnic vesoljskega podjetja Spacex. A tudi naše precej bolj »prizemljene« južne sosede je zajel val javnih ponudb delnic, v katerih so štiri družbe v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Z njimi hrvaška podjetja načrtujejo širitev poslovanja, posodobitve in prevzeme. Se za kaj podobnega lahko odloči tudi kakšno slovensko podjetje? Vsaj pri vlagateljih je zanimanja kar veliko, priložnost so tudi spodbude varčevanju, kot so individualni naložbeni računi (INR). Uspešen zagon dveh skladov ETF Ilirike kaže, da so vlagatelji željni novih naložb. ETF, ki sledi indeksu Sbitop, se uvršča med najbolj trgovane instrumente na Ljubljanski borzi. Voljo pri vlagateljih prav zdaj preizkušajo tudi NLB skladi, ki so se odločili ...