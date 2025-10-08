  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kapitalski trgi

    Zagrebška borza z rekordno rastjo prometa, Ljubljana takoj za njo

    Na konferenci Kapitalski trgi 2025 tudi o hrvaškem trg kapitala, blockchain tehnologiji in o priložnostih za vlaganja v letu 2026.
    Slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2025. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji
    Galerija
    Slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2025. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji
    Marjana Kristan Fazarinc
    Milka Bizovičar
    8. 10. 2025 | 10:39
    8. 10. 2025 | 11:24
    A+A-

    Povezanost Hrvaške in Slovenije je izjemno pomemben dejavnik uspešnosti naših podjetij. V preteklosti je že privedla do številnih sinergij, je med drugim na konferenci kapitalski trgi izpostavila mag. Ivana Gažić, predsednica uprave Zagrebške borze.

    To je med drugim dejala mag. Ivana Gažić, predsednica uprave Zagrebške borze, ki se je ravno vrnila iz Bratislave iz poslovnega sestanka 8 borz. »Pri tem gre za tri tokove, ki delujejo zelo usklajeno: eden je na ravni borz, drugi na ravni ministrstev za finance, tretji pa na ravni regulatorja. Vsi trije tokovi so v resnici nujni, da bi se ta projekt lahko uresničil. Ne gre torej le za trg in številke, temveč za skupno vizijo boljših različic naših trgov kapitala, ki bodo prispevale k rasti, sodelovanju in sinergijam med našima gospodarstvoma.«

    Povezanost Hrvaške in Slovenije je izjemno pomemben dejavnik uspešnosti naših podjetij, je dejala Ivana Gažić in dodala, da je v preteklosti že privedla do številnih sinergij, prav takšen dialog, kot ga imamo danes, pa je potreben, da bi v prihodnje še bolje izkoristili potencial, ki ga imamo. »Z veseljem sem opazila številne predstavnike podjetij, ki so sinergije med državama že začeli uporabljati, saj je to pomembno za njihovo poslovanje.«

    Uspešno poslovno leto zagrebške borze

    Kar zadeva naše poslovanje v letu 2025, lahko povem, da ima Zagreška borza zelo uspešno poslovno leto. »V devetih mesecih je promet zrasel za 97 odstotkov, torej se je skoraj podvojil, Ljubljanska borza pa je zabeležila 70-odstotno rast. Poleg tega so naši indeksi redno med najhitreje rastočimi na svetu. Zato lahko resnično rečemo, da je leto 2025 leto uspeha za oba naša trga.

    Še pomembneje pa je, da smo v desetih letih skupnega dela – obletnico prav letos praznujemo – uvedli številne inovacije: market making (ustvarjanje trga) je bil prvič uveden v Sloveniji, sledili so ETF-ji, skupni indeks, dolgoletno intenzivno delo na finančni pismenosti in še mnogo drugega. To uspešno obdobje beležimo kljub kroničnemu pomanjkanju novih izdaj na obeh trgih, ki bi predstavljale nove investicijske priložnosti za vlagatelje. Zdaj, ko so vlagatelji aktivni – med drugim smo slišali, da imajo zelo visoko raven prihrankov – moramo delati na tem, da jim ponudimo več možnosti za vlaganje.«

    Uspeh ni naključen

    Napredek je že viden, je še dejala Ivana Gažić in dodala, da je poleg državnih obveznic za državljane v obeh državah na Hrvaškem v teku tretja javna začetna ponudba (IPO) v tem letu, ki je hkrati prva javna ponudba, izvedena vzporedno na Hrvaškem in v Sloveniji. »Upamo, da bomo po Ingradu in Žitu lahko pozdravili tudi Tokić Group na Zagrebški borzi.«

    Hrvaška je letos med prvih 30 držav na svetu po številu IPO-jev – kot edina iz naše regije. »Na srečanju v Bratislavi so moji kolegi z nekaj zavisti gledali te rezultate, saj v skupini osmih držav nihče ni dosegel takega števila IPO-jev, niti Poljska, ki je približno stokrat večja od nas. Menim, da takšen uspeh ni naključen, temveč rezultat dolgotrajnega razvoja številnih elementov, ki so to omogočili: široke baze institucionalnih vlagateljev, še posebej pokojninskih skladov.«

    Regionalna integracija bo naš ključni strateški projekt, s katerim smo začeli spomladi lani, je poudarila Ivana Gažić. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji
    Regionalna integracija bo naš ključni strateški projekt, s katerim smo začeli spomladi lani, je poudarila Ivana Gažić. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji

    Na Hrvaškem imamo razvito pokojninsko industrijo, ki je pomembno prispevala k razvoju trga kapitala in jo moramo ohraniti, je še dejala. »Trenutno v Sloveniji aktivno sodelujem v razpravah o krepitvi pokojninskih skladov – hrvaške izkušnje so lahko v tem pogledu dragocen zgled.«

    Po njenih besedah so veliko vlagali tudi v razvoj infrastrukture, odprli so se mednarodnemu sodelovanju in dosegli odlične gospodarske kazalnike. »V letih krize smo izvajali natančne ukrepe, kot so izboljšanje korporativnega upravljanja, discipline in kakovosti poročanja ter uvedba novih indeksov. Ti ukrepi so ustvarili zdrave temelje za današnje stanje, saj bi bila povečana likvidnost brez teh standardov na nezdravih temeljih. Vsak IPO, od Spana pred več kot tremi leti, do Ingrada in Žita je pritegnil vse več malih delničarjev, kar se kaže tudi v njihovem deležu pri prometu na Zagrebški borzi. Po uvrstitvi na borzo so ta podjetja hitro postala del glavnih indeksov in pomembno prispevala k likvidnosti trga. Zato rast prometa za skoraj 100 odstotkov ni presenečenje, saj sta delnici Ingrada in Žita zelo likvidni. To je dober primer, kako se lahko priporočilo, da IPO-ji vključujejo široko udeležbo malih vlagateljev, uspešno uresniči v korist celotnega trga. Seveda pa to ne bi bilo mogoče brez dobro vzpostavljenega sistema državnih zakladnic, ki ga je vzpostavilo ministrstvo za finance.«

    Regionalna integracija ključen projekt

    Regionalna integracija bo naš ključni strateški projekt, s katerim smo začeli spomladi lani. »Prve konkretne korake smo sicer naredili že leta 2015 z nakupom Ljubljanske borze in kasneje deleža v Makedonski borzi. Integracija trgov kapitala, na kateri trenutno intenzivno delamo v regiji, ni le odziv na Savings and Investment Union (Unijo varčevanja in naložb), temveč premišljen korak k oblikovanju povezanega, odpornega in prepoznavnega finančnega prostora, ki ponuja nove priložnosti vsem udeležencem. Projekt vključuje usklajevanje standardov, izboljšanje digitalne infrastrukture in spodbujanje likvidnosti trgov, s ciljem, da bi vlagatelji iz različnih držav delovali v čim bolj enostavnem, predvidljivem in konkurenčnem okolju. O tem projektu se veliko govori tudi na ravni Evropske unije – omenil ga je naš minister za finance, pa tudi evropska komisarka Maria Luísa Albuquerque, ki pogosto navaja primer regionalne integracije osmih borz (vključno z našo) kot zgleden primer poti k uresničitvi Unije varčevanja in naložb.«

    Prepričana sem, je še dejala Ivana Gažić, da vsak korak k večji povezanosti prinaša konkretne koristi našim gospodarstvom. Trge je treba razvijati v obdobjih gospodarske rasti, da bi v času krize lahko predstavljali oporo ekonomski politiki in prispevali k hitrejšemu okrevanju gospodarstva. »Veliko zanimanje, ki ga kažeta hrvaška in slovenska vlada s sprejetjem strategij razvoja trga kapitala, jasno kaže smer – gradnjo trdnih temeljev, na katerih bodo prihodnje generacije lahko oblikovale še bolj konkurenčno in dinamično tržno okolje.«

    Pred nami je še veliko korakov, najpomembnejši med njimi pa je odprava regulativnih neusklajenosti med državami Evropske unije, ki nam trenutno povzroča precej težav v poslovanju. »Upamo, da bodo v kratkem na tem področju sprejeti pomembni ukrepi. Uspeh, ki ga vidimo v letu 2025, ni le uspeh institucije, ki jo predstavljam, temveč uspeh celotnega tržnega ekosistema – izdajateljev, posrednikov, vlagateljev, države, regulatorjev in naših mednarodnih partnerjev. Od finančne krize leta 2008 in let stagnacije, ki so sledila, so samo največji optimisti verjeli v okrevanje, ki ga danes vidimo. Ko govorimo o trgih, je skupno delovanje za razvoj lokalnih trgov ključno.«

    Kam investirati

    Vpogled na kapitalske trge je podala Manuela D'Onofrio, direktorica za naložbeno strategijo v UniCredit Grupi.

    V ZDA se že nekaj let soočajo z inflacijo, ki je višja od ciljnih dveh odstotkov, ampak podjetja ne odpuščajo in plače vsako leto rastejo. Gospodarstvo ne zapade v recesijo, čeprav mu to ves čas napovedujejo, je spomnila in poudarila, da je velika razlika med ZDA in Evropo, da imajo Američani 60 odstotkov kapitala na delniškem trgu, kar je ključno. »To je pomemben vzvod za ekonomijo, pokojninski skladi ves čas tastejo, vrednost nepremičnin tudi, zaposleni, ki delajo v podjetjih, ki jim raste vrednost, prejemajo bonuse,« je naštela.

    Banke vam dajejo več denarja. Vrednost vaše hiše se povečuje. Banke vam dajejo več denarja. In ne podcenjujte, pomislite na vse tisoče ljudi, ki delajo za te družbe, katerih cena se je tako močno povečala. Prejemajo bonuse, ki se izplačujejo v obliki delnic. Mislim, da je v zadnjih nekaj letih v Združenih državah Amerike največje število ljudi, delavcev, postalo milijonarjev samo zato, ker so prejeli bonuse v obliki delnic družbe.

    Američani imajo 60 odstotkov kapitala na delniškem trgu, to je pomemben vzvod za ekonomijo, je poudarila Manuela D'Onofrio. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji
    Američani imajo 60 odstotkov kapitala na delniškem trgu, to je pomemben vzvod za ekonomijo, je poudarila Manuela D'Onofrio. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji

    ZDA od finančne krize 2008 ves čas rastejo, Evropa pa temu ne sledi. »ZDA so se odločile za ekspanzivno fiskalno politiko, deficit je tam dvakrat večji kot v Evropi, kjer imamo fiskalno disciplino, imeti hočemo nizek dolg, posledica pa je anemična rast,« je pojasnila.

    Vlaganje v tehnologije je vlaganje v rast

    Evrsko območje želi popolno integracijo in to bi bilo treba izvesti. Tako bi skupaj financirali energetski sistem, v katerem bi imeli vsi Evropejci dostop do energije po enotni ceni. Drugo pomembno področje pa je razvoj skupne obrambne platforme, ker ta investicija pomeni investicijo v tehnologije. In ne ne vlagaš v tehnologije, ne moreš imeti rasti,« je dejala Manuela D'Onofrio in dodala, da ZDA tudi zato, ker vlagajo v tehnologije in vojsko, rastejo hitreje.

    Za financiranje tega moramo končati projekt evropskega obvezniškega trga, vzpostaviti moramo alternativo ZDA, ki ima zdaj privilegij, da je dolar glavna valuta mednarodne trgovine. Ko je Kitajska začela vzpostavljati alternativo in so se ji začele pridruževati države zunaj Nata, se je začela tudi rast zlata ter plemenitih kovin, ker so te države na ta način krepile svoje rezerve, je še pojasnila, pričakuje, da bo vrednost dolarja še naprej padala.

    Evropa potrebuje več strokovnjakov fintecha

    Volodimir Nosov, ustanovitelj in izvršni direktor družbe WhiteBIT je pojasnil pomen razvoja blockchain tehnologije za Evropo. Njegovo podjetje, ki se ukvarja s tem, je lani imelo 2,7 bilijona trgovalnega obsega, več kot 39 milijard tržne kapitalizacije, 35 milijonov uporabnikov njihove platforme, imajo lastno kriptovaluto s trenutno kapitalizacijo devet milijard dolarjev.

    Ko bomo v prihodnje v novi finančni eri govorili o implementaciji različnih idej v blockchain, bo Evropa imela težave, ker ima tako malo razvijalcev, pravi Volodimir Nosov. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji
    Ko bomo v prihodnje v novi finančni eri govorili o implementaciji različnih idej v blockchain, bo Evropa imela težave, ker ima tako malo razvijalcev, pravi Volodimir Nosov. FOTO: Voranc Vogel/Delo mediji

    »Pri nas dela več kot 300 strokovnjakov, ki so specializirani za razvoj blockchaina in to je zelo pomembno za celotno Evropo,« je dejal in pojasnil, da se na svetu s tem zdaj ukvarja 5000 ljudi, od tega jih je v ZDA 1500, na Kitajskem in drugod v Aziji pa 3000, medtem ko jih je v EU samo 500.

    Ko bomo v prihodnje v novi finančni eri govorili o implementaciji različnih idej v blockchain, bo Evropa imela težave, ker ima tako malo razvijalcev. »Ideja našega podjetja je vzpostaviti močno središče razvoja v Evropi in ta bo na Hrvaškem,« je razkril. Vzpostavljajo podjetje, sodelujejo z regulatornim organom na Hrvaškem in napoveduje vzpostavitev nove fintech industrije.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

         V živo: Hrvaški je v interesu tudi močan slovenski trg kapitala

    V Zagrebu danes poteka slovensko-hrvaška poslovna konferenca o kapitalskih trgih in priložnostih plemenitenja premoženja gospodinjstev.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar, Nejc Gole 8. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Strah in pohlep pri vlaganjih pomagata, lahko pa tudi škodita

    Ljudje iz bančnih depozitov na trg kapitala običajno vstopajo previdnom vroče zgodbe pa še vedno preveč vabljive.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Tehnologije omogočajo večje donose, a tudi nove pasti

    Kapitalske trge zaznamujejo UI, rešitve za shranjevanje in obdelavo velikih podatkov, tehnologija veriženja blokov.
    Milka Bizovičar 27. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neenakost

    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Več iz teme

    Delova poslovna konferencablockchain tehnologijahrvaški trg kapitalainvestiranjeKapitalski trgi 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 10. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jared Kushner

    Kaj dela Trumpov zet na mirovnih pogajanjih za Gazo?

    Jared Kushner, sin večkrat obsojenega zločinca s podjetniško žilico, se je s Trumpovo najstarejšo hčerko Ivanko Trump poročil leta 2009.
    8. 10. 2025 | 12:03
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Interpol

    Na Hrvaškem so prijeli 23-letno Slovenko, ki jo je iskal Interpol

    Slovensko sodišče je zanjo že februarja izdalo evropski nalog za prijetje.
    8. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Glasne kritike

    Teniški zvezdnik: Bo res moral nekdo umreti?

    Holger Rune se je pridružil pozivom za spremembo pravil, kadar so razmere za igro nevzdržne. V Šanghaju Novak Đoković bruhal, Jannik Sinner v krčih ...
    Peter Zalokar 8. 10. 2025 | 11:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Rekordi

    Zlato v višave: cena presegla 4000 dolarjev, v enem letu se je več kot podvojila

    Trenutno trg pričakuje znižanje obrestne mere za 25 bazičnih točk še ta mesec in dodatno znižanje v decembru.
    8. 10. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Interpol

    Na Hrvaškem so prijeli 23-letno Slovenko, ki jo je iskal Interpol

    Slovensko sodišče je zanjo že februarja izdalo evropski nalog za prijetje.
    8. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Glasne kritike

    Teniški zvezdnik: Bo res moral nekdo umreti?

    Holger Rune se je pridružil pozivom za spremembo pravil, kadar so razmere za igro nevzdržne. V Šanghaju Novak Đoković bruhal, Jannik Sinner v krčih ...
    Peter Zalokar 8. 10. 2025 | 11:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Rekordi

    Zlato v višave: cena presegla 4000 dolarjev, v enem letu se je več kot podvojila

    Trenutno trg pričakuje znižanje obrestne mere za 25 bazičnih točk še ta mesec in dodatno znižanje v decembru.
    8. 10. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ENERGIJA

    Energetska neodvisnost: nova valuta konkurenčnosti podjetij

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 07:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo