    Kapitalski trgi

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice FOTO: Matej Kolakovič
    Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice FOTO: Matej Kolakovič
    Promo Delo
    15. 9. 2025 | 09:06
    15. 9. 2025 | 09:06
    7:11
    Po podatkih Banke Slovenije je bilo julija 2025 na bančnih računih slovenskih gospodinjstev več kot 27 milijard evrov, medtem ko je bilo v vzajemne sklade vloženih le slabih šest milijard. To pomeni, da velika večina prihrankov ostaja v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja – depozitih in nepremičninah.

    Čeprav številne raziskave in zgodovinski podatki kažejo, da vlaganje na kapitalske trge dolgoročno prinaša višje donose kot klasične oblike varčevanja, se Slovenci še vedno pogosto izogibamo delnicam, obveznicam in drugim finančnim instrumentom. Razlogi? Nizka stopnja finančne pismenosti, nezaupanje v trge (pogosto povezano s spomini na finančno krizo 2008) in bojazen pred tveganjem oziroma izgubo dela kapitala.

    BKS Bank je v Sloveniji med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu opravljenih poslov na Ljubljanski borzi. FOTO: Matej Kolakovič
    BKS Bank je v Sloveniji med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu opravljenih poslov na Ljubljanski borzi. FOTO: Matej Kolakovič

    Donosi niso stvar naključja, temveč strategije

    Če pogledamo zadnjih 15 let, se slika jasno izriše. Ameriški indeks S&P 500 je v povprečju prinesel 13 % letnega donosa, evropski STOXX 600 okoli 5,5 %, svetovni delniški indeks MSCI World pa nekaj več kot 9,5 % (vsi donosi so merjeni v evrih). V istem obdobju je povprečna letna inflacija v evro območju znašala 2,2 %, kar pomeni, da so omenjene naložbe ne le ohranjale kupno moč, temveč jo tudi občutno povečevale. Dolgoročnih trendov rasti niso omajale niti občasne korekcije. Nasprotno, prav obdobja volatilnosti so lahko najboljše vstopne točke, seveda ob zavedanju, da pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnje donose.

    Vlagatelji, ki vstopijo pravočasno, vztrajajo in se ne odzivajo impulzivno na vsak medijski naslov, so tisti, ki dolgoročno dosegajo najvišje donose.

    »Kot ena vodilnih bank na področju trgovanja z vrednostnimi papirji v Sloveniji smo prvi ponudili tudi investicijsko svetovanje. Strankam pomagamo pri bolj informiranih in premišljenih finančnih odločitvah, saj je razumevanje trga, tveganj in priložnosti ključno za doseganje njihovih ciljev. Naš cilj so dolgoročni odnosi, zgrajeni na zaupanju in strokovnosti,« je povedala Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice.

    Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice FOTO: Črt Piksi
    Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice FOTO: Črt Piksi

    Likvidnost in dostopnost – pomembne prednosti

    Kapitalski trgi vlagateljem omogočajo večjo likvidnost – delnice, obveznice in ETF-skladi so običajno hitro unovčljivi, kar ne velja za nepremičnine ali dolgoročne depozite. Hkrati omogočajo dostop do globalnih trgov, kar pomeni razpršitev tveganja zunaj lokalnih gospodarskih in političnih okoliščin.

    Luka Leskovšek, upravljavec premoženja pri BKS Bank AG, Bančni podružnici. FOTO: Andraž Gregorič
    Luka Leskovšek, upravljavec premoženja pri BKS Bank AG, Bančni podružnici. FOTO: Andraž Gregorič

    V zadnjih desetletjih je tehnološki napredek močno demokratiziral vlaganje, saj je znižal stroške trgovanja, povečal dostopnost borz in ponudil inovativne rešitve tudi malim vlagateljem. Danes lahko tudi posameznik s klikom na telefonu dostopa do skoraj vseh svetovnih kapitalskih trgov, pogosto z borznimi provizijami pod 0,5 %. Kot največji borzni posrednik v državi to pod določenimi pogoji ponujamo tudi v BKS Bank AG, Bančni podružnici.

    Vlaganje ni dogodek, je proces

    »Največjo prednost prinaša vlaganje v kombinaciji z doslednostjo in disciplino. Redno investiranje (t. i. strategija nižanja povprečne cene) zmanjša vpliv volatilnosti, saj vlagatelj kupuje več enot, ko so cene nižje, in manj, ko so višje. Poleg tega imajo prednost tisti, ki znajo 'sedeti na rokah' – potrpežljivost je pogosto bolj nagrajena kot aktivno trgovanje in iskanje kratkoročnih donosov,« je prepričan Luka Leskovšek, upravljavec premoženja pri BKS Bank.

    Na finančnih trgih običajno velja še ena zakonitost: večji ko je hrup, tem večje je tveganje za napačne odločitve. Mediji pogosto napihujejo dnevne premike in vzroke zanje, a dolgoročno na trgih štejejo predvsem naslednji dejavniki:

    • poslovanje podjetij in dividendna politika,
    • monetarna politika,
    • geopolitika,
    • čustvena stabilnost vlagatelja,
    • razpršitev portfelja.

     

    Razpršitev kot obramba pred negotovostjo

    »V svetu, kjer razpoloženje vlagateljev oblikujejo geopolitični pretresi, hitre spremembe monetarne politike in nenehni tehnološki preboji, ostaja razpršena naložbena strategija eden redkih stabilnih temeljev dolgoročne rasti.

    To pomeni premišljeno vlaganje v različne naložbene razrede (delnice, obveznice, plemenite kovine, alternativne naložbe) ter v različne panoge in geografske regije,« pravi Leskovšek.

    Zato ne preseneča, da se vse več vlagateljev odloča za kombinacijo tematskih produktov, saj ta pristop omogoča večplastno razpršitev – tako po vsebini kot tveganjih. Z vključitvijo različnih globalnih trendov, kot so zdravstvo, tehnologija, trajnostni razvoj ali zlato, ne stavijo na en sam scenarij prihodnosti, temveč si gradijo uravnotežen in odporen portfelj, ki se lahko prilagaja različnim ekonomskim in tržnim ciklom.

    FOTO: Jure Eržen/ Delo
    FOTO: Jure Eržen/ Delo

    V BKS Bank vlagateljem, ki se zavedajo pomena dolgoročne razpršenosti, ponujamo šest različno usmerjenih varčevalnih produktov, s kombinacijo katerih si lahko vsak oblikuje sebi ustrezen portfelj:

    • BKS Global

      Globalna razpršitev, ki spremlja gibanje globalnih delniških indeksov.

    • BKS Zdravstvo

      Stabilna panoga, neodvisna od ekonomskih ciklov, z dolgoročno rastjo.

    • BKS Tehnologija

        Naložba v prihodnost: umetna inteligenca, avtomatizacija, digitalizacija.

    • BKS Zlato

      Klasična zaščita kapitala v negotovih časih.

    • BKS Trajnostnost

      Odgovorno investiranje s poudarkom na okoljskih in družbenih dejavnikih.

    • BKS Globalne obveznice

      Za vlagatelje, ki iščejo večjo stabilnost.

    Ena najpomembnejših nalog pri svetovanju je osebni stik s stranko in skupna priprava rešitev po meri. Skupaj s strankami svetovalci BKS Bank razvijajo strategije za prihodnost. Ponujajo oseben pristop k svetovanju. FOTO: BKS Bank
    Ena najpomembnejših nalog pri svetovanju je osebni stik s stranko in skupna priprava rešitev po meri. Skupaj s strankami svetovalci BKS Bank razvijajo strategije za prihodnost. Ponujajo oseben pristop k svetovanju. FOTO: BKS Bank

    Brez vstopnih provizij in brez izstopnih stroškov po enem letu

    Ti produkti so primerni za posameznike z vsaj 10.000 € začetnega vložka, ki želijo svoj portfelj oblikovati premišljeno, tematsko in dolgoročno.

    Individualno svetovanje kot ključna prednost

    Pri BKS Bank verjamemo, da je osebni pristop eden od temeljev uspešnega investiranja. Zato vam ponujamo tudi celovito brezplačno finančno svetovanje, ki vključuje:

    • analizo trenutnega finančnega stanja,
    • opredelitev investicijskih ciljev,
    • določitev primernega časovnega horizonta in
    • oblikovanje vam prilagojenega portfelja.
       

    Naša vloga ni le ponuditi produkt, temveč postati partner pri vašem finančnem načrtu – dolgoročno in odgovorno.

    Ne čakajte na »pravi trenutek«. Začnite z jasnim načrtom.

    »Vlaganje ni rezervirano za profesionalce ali tiste z višjimi prihodki. Dostopno je vsakomur, ki ima presežna sredstva in jasno začrtane cilje. Vse, kar potrebujete, so struktura, strokovni razmislek in kanček poguma,« povzame Leskovšek.

    Spoznajte varčevalne rešitve BKS Bank na spletni strani ali se dogovorite za osebno svetovanje v najbližji poslovalnici.

    BKS Bank svojim strankam omogoča varno uporabo, saj portal in aplikacije stalno izboljšuje. Svoje finance lahko stranke upravljajo prek spletnih in mobilnih aplikacij MyNet, mBank, MyBroker in mBroker, ki jim pomagajo pri vsakdanjem opravljanju bančnih poslov in olajšujejo plačevanje ter omogočajo nakup in prodajo vrednostnih papirjev. FOTO: Depositphotos
    BKS Bank svojim strankam omogoča varno uporabo, saj portal in aplikacije stalno izboljšuje. Svoje finance lahko stranke upravljajo prek spletnih in mobilnih aplikacij MyNet, mBank, MyBroker in mBroker, ki jim pomagajo pri vsakdanjem opravljanju bančnih poslov in olajšujejo plačevanje ter omogočajo nakup in prodajo vrednostnih papirjev. FOTO: Depositphotos

    BKS Bank je v Sloveniji med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu opravljenih poslov na Ljubljanski borzi.

    To je tržno sporočilo BKS Bank AG, Bančne podružnice. Sporočilo je informativne narave in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe za prodajo ali nakup ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov (družbe). Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral, zato je premišljeno upravljanje tveganj ključno pri vsakem vstopu na trg. BKS Bank AG, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti in zapisana vsebina ne predstavlja investicijskega svetovanja. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank AG, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.

