Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

Slovenci imamo v bančnih depozitih okoli 33 milijard evrov. Skrb vzbuja podatek, da je 86 odstotkov teh sredstev na vpogled, torej brez obresti, brez donosov. »Slovenci še nikoli v zgodovini nismo imeli toliko denarja, ki ne bi delal nič,« je poudaril Bojan Ilijanić, direktor sektorja prodaje in marketinga v družbi za upravljanje Sava Infond.

Če zraven dodamo še inflacijo, smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči oziroma smo razvrednotili naša trdo prigarana sredstva. »Koliko stanovanj bi lahko kupili ali zgradili,« je v podkastu Moč gospodarstva o tem, kakšni so pričakovanja, strahovi in zmote slovenskih vlagateljev ter zakaj se nekateri sploh ne odločijo investirati, pojasnjeval Bojan Ilijanič. Spomnil je še na diskrepanco iz zadnje raziskave, in sicer, da smo Slovenci izjemno finančno pismeni, a v primerjavi z drugimi, prav tako zelo finančno pismenimi, Evropejci podpovprečno investiramo. »Tako da nismo slabi vlagatelji, smo odlični varčevalci, ki pa še niso postali vlagatelji.«

Varčevanje in vlaganje nista enaka pojma

Izziv za posameznika, ki želi postati aktiven vlagatelj, nima pa dovolj finančnega znanja ali izkušenj, je na začetku vprašanje izbire, kam naj vloži denar, ali v delnice, sklade, ETF, na ameriški trg, evropski trg itd. Vlagatelji želijo najprej vse razumeti, preden se odločijo. Vendar je to danes v poplavi informacij zelo težko. Potem raje ne naredijo nič, kot pa da bi sprejeli napačno odločitev ali da bi jih kdo pretental.

»Vendar je to, da ne naredijo nič, največja napaka. Zelo pogosto se tudi zamenjujeta pojma, kot sta varčevanje in vlaganje: varčevanje je na banki, brez obresti, brez nihanj, zajamčeno. Vlaganje pa pomeni trg, ki niha, toda dolgoročno prinaša višje donose. Ko vlagatelji razumejo to razliko, jih je že takoj pol manj strah. Ker najprej mislijo, da morajo z vsako naložbo doseči neki donos, da morajo vedno zmagati,« je še dodal sogovornik.

Kaj vse zanima vlagatelje

In kaj najbolj zanima vlagatelje, ko se odločajo, kam vložiti denar? Večina pogovorov se začne z vprašanjem: Koliko bom pa jaz zaslužil, pravi Bojan Ilijanić. FOTO: Marko Feist

In kaj najbolj zanima vlagatelje, ko se odločajo, kam vložiti denar? Večina pogovorov se začne z vprašanjem: Koliko bom pa jaz zaslužil? »Zato je potreben pogovor, v katerem ugotovimo, da stranke hočejo razumeti, zaupati. Pogovor o donosu je vstopnica, tisto, kar na koncu odloči, je pa zaupanje.« Smo pa Slovenci posebni, saj imamo po podatkih več kot devet odstotkov finančnega premoženja v gotovini – povprečje evroobmočja je slabe tri odstotke –, torej imamo trikrat več gotovine v žepu kot povprečen Evropejec. »Kaj nam to pove? Da iščemo varnost, nadzor nad denarjem, za katerega smo tako težko garali,« je poudaril Ilijanič.

Kot je dodal, je varnost, ki jo iščemo, v resnici nadzor nad nihanji, ne nad izgubo kupne moči, in to je zelo velika razlika. »Vlagateljem bi svetoval, naj si, preden se vprašajo o donosu, odgovorijo na tri ključna vprašanja: za koliko časa so pripravljeni investirati, kakšen nihaj so pripravljeni sprejeti na borzi ter kako se bodo počutili, ko bo njihova naložba upadla za pet, deset, mogoče celo za 20 odstotkov. In ali so poskrbeli za zlato rezervo na banki, za nujne primere. Ko si odgovorijo na ta vprašanja, se lahko začnejo pogovarjati o donosu. Verjemite mi, da je takrat pogovor čisto drugačen.«

Pri tem je sogovornik opozoril na še eno zelo pogosto napako vlagateljev, to je lovljenje preteklih donosov. »Ko vidimo nove vrhove in visoke donose, se sproži tako imenovani učinek fomo (angl. fear of missing out), strah, da bomo zamudili življenjsko priložnost, na primer za doseganje generacijskega premoženja. In si izračunamo, da lahko zelo hitro ustvarimo ali podvojimo svojo naložbo. Pa seveda ni tako.« Še hujša napaka pa je po njegovem prodajanje ob padcih.

Strah pred vlaganjem

Vlagatelji se najpogosteje bojijo treh stvari. »Prva je ta, da bom izgubil vse. V nekem globalno razpršenem portfelju je ta strah po mojem mnenju močno pretiran. Neki sklad, portfelj lahko zaniha tudi za 30, 40 odstotkov navzdol; leta 2008 je povprečen sklad v Sloveniji upadel za več kot 40 odstotkov, vendar je tisti, ki je takrat ohranil naložbe v razpršenem portfelju, v nekaj letih nadomestil te izgube in potem tudi ustvaril realne donose,« je pojasnil Ilijanič.

Drugi, zelo pogost strah je, »da bom vstopil na trg, ko bo ta ravno na vrhuncu. To se je marsikomu že zgodilo. Strah pred kratkoročnimi borznimi zlomi je utemeljen, a dolgoročno irelevanten, kar kaže tudi na primer zgodovina enega najstarejših indeksov, ameriškega S&P 500.«

Tretji zadržek, ki je prav tako močno pretiran, pa je, da je investiranje za bogate. »V Sloveniji imamo samo v vzajemnih skladih več kot 340.000 vlagateljev. Manj kot odstotek je pravnih oseb, kar pomeni, da investirajo mali vlagatelji, to so kuharji, medicinske sestre, zdravniki, upokojenci … In več kot 70.000 jih vsak mesec varčuje prek varčevalnega načrta, z manjšimi zneski. Torej to niso bogataši, ampak ljudje, ki jih vsak dan srečujemo na cesti, naši sosedi, znanci. Tako da ni vprašanje, ali si lahko privoščim vlaganje, ampak ali si lahko privoščim, da moj denar vsako leto izgublja vrednost, in koliko me to stane. Sicer pa nihče ni dolžan vlagati, mislim pa, da smo vsi dolžni vedeti, kaj nas stane, če ne vlagamo.«