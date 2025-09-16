  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kapitalski trgi

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Če bi desetino denarja, ki ga imamo na bankah, zadnjih pet let investirali na globalnih kapitalskih trgih, bi z ustvarjenim premoženjem lahko kupili 3000 stanovanj v Ljubljani, je dejal Bojan Ilijanić. FOTO: Marko Feist/Delo
    Galerija
    Če bi desetino denarja, ki ga imamo na bankah, zadnjih pet let investirali na globalnih kapitalskih trgih, bi z ustvarjenim premoženjem lahko kupili 3000 stanovanj v Ljubljani, je dejal Bojan Ilijanić. FOTO: Marko Feist/Delo
    Milka Bizovičar
    16. 9. 2025 | 06:00
    9:29
    A+A-

    V Sloveniji večino denarja hranimo na bankah. Vendar s prihranki, vloženimi v bančne depozite, ob nizkih obrestnih merah in višji inflaciji realno izgubljamo kupno moč. Mlajše generacije so bolj odprte za vstopanje na kapitalske trge, a potrebujejo ciljno usmerjeno finančno opismenjevanje.

    Ravnanje z denarjem s poudarkom na vlaganjih na kapitalske trge ter finančni pismenosti je bila tema podkasta Moč gospodarstva. Gost je bil Bojan Ilijanić, višji specialist v sektorju prodaje in marketinga v družbi za upravljanje Sava Infond. »Preden kamorkoli vložimo denar, si moramo odgovoriti na tri ključna vprašanja: za kaj bomo varčevali, čez koliko časa bomo potrebovali sredstva ter, zelo pomembno, kakšen je naš odnos do tveganja,« je predstavil osnovo. Če bomo denar potrebovali čez leto ali dve, je najbolj smiselno, da ga hranimo na varčevalnem računu ali morda v kratkoročnih obveznicah.

    Če pa je cilj dolgoročnejši in bomo na sredstva računali čez deset let, na primer za nakup nepremičnine, ali daljši, morda za dodatek k pokojnini čez 25 let, pa se odpre spekter možnih naložb, ki potencialno lahko prinesejo precej višji donos. Pred odločitvijo se je treba še vprašati, kako bi se odzvali na morebitno kratkoročno znižanje vrednosti premoženja za deset, morda 20 odstotkov. V vsakem primeru je pomembno, da premoženje razpršimo in imamo ustvarjeno varnostno rezervo, ki je namenjena nepredvidenim stroškom, nepričakovanemu izpadu prihodkov in podobno.

    V Sloveniji smo pri varčevanju sicer že tradicionalno zelo konservativni, pravi Ilijanić. Depoziti na banki so bili v preteklosti donosni, ker so bile obrestne mere višje od inflacije, zato je bilo na ta način mogoče ohranjati vrednost premoženja. V zadnjih letih pa se je slika spremenila, tako da je prepričanje, da je depozit varen, iluzija.

    Finančno izobraževanje ne sme biti projekt, ampak proces, ki poteka ves čas. Potekati bi moralo na ravni družine, vzgojno-izobraževalnih ustanov, pri delodajalcih.

    Realno tisti, ki imajo večje zneske v depozitih, vsako leto izgubijo odstotek vrednosti, če jih imajo zgolj na osebnem računu, pa dva odstotka. »Slovenci imamo zdaj 29 milijard evrov na računih. Če bi samo deset odstotkov tega zadnjih pet leti investirali na globalnih kapitalskih trgih ob povprečnem osemodstotnem donosu, bi v Sloveniji ustvarili približno milijardo evrov dodatnega premoženja. S tem denarjem bi po sedanjih cenah v Ljubljani lahko kupili 3000 stanovanj, zgradili bi jih 5000,« je ponazoril.

    Strah nas vleče stran od kapitalskih trgov

    Dodal je, da imajo vlagatelji na voljo veliko alternativ bančnim depozitom. Velikokrat pa se izkaže, da so vzajemni skladi, ki jih ponujajo družbe za upravljanje v Sloveniji, najprimernejša izbira. In to zato, ker že z nizkimi zneski omogočajo veliko razpršitev premoženja, hkrati pa njihova sredstva aktivno upravljajo strokovnjaki, zato vlagateljem ni treba namenjati časa za spremljanje kapitalskih trgov. »Družbe za upravljanje omogočamo investiranje globalno in v najrazličnejše sektorje, tudi trajnostno investiranje in naložbe v konservativnejše naložbe,« je naštel.

    Občutek bolečine je ob izgubi stotih evrov dvakrat močnejši kot zadovoljstvo ob enakem ustvarjenem dobičku.

    Na vprašanje, zakaj v Sloveniji ne spustimo več denarja na kapitalske trge, je Ilijanić ocenil, da gre predvsem za strah in nerazumevanje tematike, ljudje pa se hitro odmaknemo od stvari, ki jih ne poznamo. Določeno vlogo ima tudi odpor do strahu. Znanstveniki so dokazali, da je občutek bolečine ob izgubi sto evrov dvakrat močnejši kot zadovoljstvo ob enakem ustvarjenem dobičku.

    »Tako ljudje razmišljajo o možnosti izgube namesto o možnosti dolgoročnega donosa.« Tretji razlog so slabe izkušnje in ne nazadnje, čredni nagon, ki pa na kapitalskih trgih ni priporočljiv. Pomeni namreč, da v neke naložbe vlagamo takrat, ko to delajo vsi drugi, kar tudi pomeni, da so vrednotenja visoka, in prodajamo, ko to delajo vsi, in to po nizkih cenah.

    Pri novih generacijah opažajo premike, bolj so odprti za pogovore o financah. Pri njih glede na raziskavo Eurobarometer ni toliko težava v finančni nepismenosti, ampak da jih ta tematika ne zanima, dokler ne pridejo do neke prelomnice, kot so rojstvo otroka, razmislek o nakupu nepremičnine ali prva zaposlitev.

    Takrat mladi poiščejo nasvet in so odprti. »Imamo priložnost in moramo že danes to generacijo zelo aktivno bolj ciljno finančno opismenjevati in ji svetovati,« je poudaril sogovornik in dodal, da je pomembno, da začnemo investirati zgodaj v življenju, da to delamo redno in smo potrpežljivi.

    Veliko vlagateljev, sploh na začetku, misli, da z mesečnimi vložki po 50 ali sto evrov ne morejo ustvariti nekega premoženja, vendar to ne drži. Če nekdo začne pri 25 letih in na mesec nalaga sto evrov, bo po 40 letih ob povprečnem osemodstotnem letnem donosu imel 320.000 evrov.

    Veliko vlagateljev misli, da z mesečnimi vložki po 50 ali sto evrov ne morejo ustvariti nekega premoženja, vendar to ne drži. FOTO: staff/Reuters
    Veliko vlagateljev misli, da z mesečnimi vložki po 50 ali sto evrov ne morejo ustvariti nekega premoženja, vendar to ne drži. FOTO: staff/Reuters

    Težava UI je, da posameznika ne pozna

    Na vprašanje, koliko si je pri investiranju smiselno pomagati z nasveti umetne inteligence (UI), je dejal, da je splet danes naša knjižnica, do katere lahko dostopamo na vsakem koraku. Za to, da lahko izkoristimo znanja iz nje, potrebujemo temeljna znanja.

    Umetna inteligenca je zelo dobro orodje, ki pa se ga moramo še naučiti uporabljati, kajti ključno je, kako dobro postavimo vprašanje. Pri splošnih tematikah je zelo dober pomočnik. Pomaga, na primer, pripraviti vprašanja, ki jih je smiselno zastaviti finančnemu svetovalcu, zelo dobro opiše pojme, kot je obrestno obrestni račun.

    »Velika napaka, ki jo delajo investitorji, je, da poskušajo premagati trg. Poskušajo oceniti, kdaj se bo trg obrnil, da bodo v pravem času investirali in pravi čas prodali. A to niti največjim profesionalcem to ne uspe, s takšnim kalkuliranjem lahko veliko izgubimo,« je opozoril Ilijanić.

    Med pomanjkljivostmi pa je Ilijanić izpostavil, da umetna inteligenca »ne da personaliziranega odgovora, saj posameznika ne pozna, ne pozna njegovih čustev, ki so zelo pomemben dejavnik, stanja glede kreditov, rasti prihodkov, odhodkov ... Zato so odgovori umetne inteligence velikokrat generični in nasvet, ki je za nekoga dober, je za drugega lahko slab, lahko se tudi zgodi, da ponudi zastarele odgovore«.

    Pri tem pa pridemo še do vprašanja odgovornosti: »Če sledimo samo nasvetom umetne inteligence, je super, dokler naložba raste. Kaj pa, ko pade? Zavedati se moramo, da je finančna industrija zelo strogo regulirana, zelo natančno je opredeljeno, kako lahko podajamo informacije, svetujemo. Pri umetni inteligenci tega še ni.«

    image_alt
    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Verjamem, je zaključil Bojan Ilijanić, da je za vlagatelja pomembno, da ima ob sebi sogovornika, ki ga bo poslušal in razumel, ki ga bo znal usmeriti ter mu dal pravi nasvet. »Nekateri se bodo odločili za umetno inteligenco, sam pa misli, da bo človek še vedno tisti, na katerega se bodo ljudje obrnili, saj ima empatijo, ki je umetna inteligenca nima.«

    Finančno opismenjevanje – stalni proces

    Sogovornik je še ocenil, da je bilo v zadnjih letih veliko narejenega na področju finančnega opismenjevanja prebivalstva. Pohvalil je nacionalni program, pomembno pa je, da to ni projekt, ampak proces, ki poteka ves čas. Prav tako mora zajeti več ravni: družino, da starši lahko dajejo zgled otrokom, vzgojno-izobraževalne ustanove. Nacionalni program določa izobraževanje v vrtcih in šolah, pomembno pa je, mlade ustrezno nagovarjamo.

    »Ne s teorijo, da bi morali vedeti, kaj je delnica ali pa obrestno obrestni račun, ampak skozi njihove cilje. Na primer, če želi nekdo več potovati, koliko lahko privarčuje z nekim vložkom,« je ponazoril. Smiselno je vključiti tudi delodajalce, da bi spodbudili in tudi motivirali zaposlene, da bi začeli bolj razmišljati o svoji pokojnini ter varčevali zanjo. In ne nazadnje je nujno usklajeno delovanje ter sodelovanje finančnih institucij, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, finančne industrije in tako dalje.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Tehnologije omogočajo večje donose, a tudi nove pasti

    Kapitalske trge zaznamujejo UI, rešitve za shranjevanje in obdelavo velikih podatkov, tehnologija veriženja blokov.
    Milka Bizovičar 27. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva v nogometu

    Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno

    Nogometaši Atletica le dočakali prvo zmago v tej sezoni španskega DP. Z mislimi že pri Liverpoolu. Šeško pri rdečih vragih še ni upravičil velikih pričakovanj.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Več iz teme

    vlaganjenaložbevzajemni skladifinančna pismenostumetna inteligencainflacijadepozitid podkastBojan IlijaničKapitalski trgi 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Uefa iz varnostnih razlogov prestavila tekmo Srbije in Albanije

    Evropska nogometna zveza je ugodila prošnji srbske nogometne zveze in kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo prihodnje leto prestavila v Leskovac.
    16. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pogrešan mladoletnik

    Pogrešajo Alexa Urha

    Včeraj v jutranjih urah se je iz Velenja z avtobusom odpeljal v šolo v Ljubljano, od koder se ni vrnil.
    16. 9. 2025 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Afera Epstein

    Trump napovedal 15-milijardno tožbo proti New York Timesu

    Tožba proti enemu najvplivnejših časnikov v ZDA bi bila ena največjih odškodninskih zahtevkov proti medijem doslej.
    16. 9. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vuelta

    Po izgredih v Madridu je Sánchez pozval k izključitvi Izraela iz tekmovanj

    Vlada v Madridu naj bi preklicala skoraj 700 milijonov evrov vreden obrambni posel za izraelske raketomete podjetja Elbit Systems.
    16. 9. 2025 | 06:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Afera Epstein

    Trump napovedal 15-milijardno tožbo proti New York Timesu

    Tožba proti enemu najvplivnejših časnikov v ZDA bi bila ena največjih odškodninskih zahtevkov proti medijem doslej.
    16. 9. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vuelta

    Po izgredih v Madridu je Sánchez pozval k izključitvi Izraela iz tekmovanj

    Vlada v Madridu naj bi preklicala skoraj 700 milijonov evrov vreden obrambni posel za izraelske raketomete podjetja Elbit Systems.
    16. 9. 2025 | 06:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo