Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Oglejte si videointervju z Igorjem Štembergerjem, predsednikom uprave borznoposredniške hiše Ilirika in izvedite, kako bodo uredba MiCA, prihod Vzajemne na borzo in uvedba računov INR vplivali na prihodnost vlaganja v Sloveniji.

Slovenski kapitalski trg vstopa v izjemno dinamično obdobje, ki ga bo v prihodnjih mesecih zaznamovalo kar nekaj pomembnih premikov. Po dolgih letih zatišja se krepi zanimanje za vlaganje, na trg pa prihajajo tudi nove priložnosti in orodja, ki bi lahko spremenili navade slovenskih varčevalcev.

Ena od najodmevnejših novosti prihaja iz borznoposredniške hiše Ilirika, ki je septembra kot prva v Sloveniji pridobila licenco Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi. S tem so vlagateljem omogočili, da prvič trgujejo s kriptovalutami v popolnoma reguliranem in varnem okolju. »Naš trg postaja zrel. Ljudje vse bolje razumejo pomen vlaganja in iščejo varne, pregledne poti, kjer imajo popoln nadzor nad svojim denarjem,« pravi predednik uprave Ilirike Igor Štemberger.

Hkrati se slovenski finančni prostor pripravlja na enega največjih dogodkov zadnjih let, to je prihod Vzajemne na Ljubljansko borzo, ki bo na trg prinesel več sto tisoč novih malih delničarjev. Ob tem država z uvedbo individualnega naložbenega računa (INR) spodbuja tudi dolgoročno varčevanje z davčnimi ugodnostmi, kar bi lahko bistveno povečalo finančno pismenost Slovencev in spodbudilo nove vlagatelje.

O tem, kaj vse te spremembe pomenijo za male vlagatelje, o možnih scenarijih pri delnicah Vzajemne in o priložnostih, ki jih odpira uredba MiCA, smo se pogovarjali z Igorjem Štembergerjem, predsednikom uprave borznoposredniške hiše Ilirika.

Igor Štemberger, predsednik uprave borznoposredniške hiše Ilirika, poudarja, da uredba MiCA prinaša več zaupanja v kriptosvet in varnejše pogoje za vlagatelje. FOTO: Leon Vidic

Ilirika je kot prva v Sloveniji pridobila dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi. Kaj to konkretno pomeni in kakšne novosti prinaša za vlagatelje?

V Iliriki, borznoposredniški hiši, smo ponosni in veseli, da smo kot prvi v Sloveniji pridobili licenco, ki je zahtevna za pridobitev in hkrati v veliko pomoč strankam, ki želijo kupovati kriptovalute oziroma kriptosredstva. Ključno je, da smo mi popolnoma odgovorni za vse dobroimetje, ki ga imajo stranke pri nas. Kar koli bi se izgubilo, kar koli bi bilo morda predmet kibernetskih napadov, stranke v tem konkretnem primeru nimajo nikakršnih tveganj. Poleg tega strankam ni več treba imeti in voditi nikakršnih šifer, nikakršnih hladnih denarnic. Skratka, poslovanje je zanje poenostavljeno. Kriptosredstva lahko kupujejo neposredno prek naše spletne platforme ali po telefonu, mi pa poskrbimo za hrambo, nakupe, prodaje in obračune. Od tu naprej smo popolnoma odgovorni mi za hranjenje, nakupe, prodaje, pošiljanje obračunov.

Obstaja potem sploh kakšno tveganje za stranke?

Seveda, padec bitcoina. Torej, to je tveganje, ki ga nosi stranka. Mora vedeti, znati ali imeti neko vrsto znanja, kdaj kriptovalute kupiti in kdaj jih prodati. To je tveganje, ki ga seveda nosi vsak investitor, ne samo v kriptosvetu, temveč tudi v drugih naložbenih razredih, bodisi v delnicah, obveznicah, nepremičninah in tako naprej.

Kako bo nova uredba MiCA spremenila način gledanja Slovenci na kriptosvet?

MiCA uvaja jasna pravila in varnostne mehanizme. Po mojem mnenju bo prej ali slej vsakomur jasno, da je neprimerno bolje in neprimerno varneje delati z družbo, ki ima evropsko licenco, to pomeni licenco MiCA, kot pa delati preko nekoga, ki te licence nima. Mi smo odgovorni za vse dobroimetje in v tem primeru gre seveda za zelo strogo zakonodajo in regulativo. Tudi sam bi raje delal s kom, ki mi daje definitivno jamstvo za to, da če gre kar koli narobe, dobim svoja sredstva nazaj.

Zelo veliko pozornosti je namenjene tudi prihodu Vzajemne na borzo. Kaj to pomeni za slovenski trg in predvsem za male vlagatelje?

Privatizacija Vzajemne je zagotovo eden najbolj množičnih dogodkov, kar se tiče razdelitve delnic državljanom Slovenije. Kar 850.000 državljanov je imelo možnost prevzeti denar ali delnice, več kot 450.000 pa je novih delničarjev.

Svetujemo, da delničarji delnice čim prej prenesejo na trgovalne račune, saj bo januarja, ko bodo delnice predvidoma uvrščene na borzo, gneča. Smiselno je, da to uredijo že zdaj in se posvetujejo s finančnim svetovalcem. Če trgovalnega računa še nimajo, svetujemo, da ga odprejo in prenesejo delnice Vzajemne. Morda dokupijo delnice Krke v nekem majhnem znesku, tako da je zanje imetje trgovalnega računa smiselno in da nimajo samo stroškov s tem v zvezi, ali pa morda izkoristijo obenem za nakup novih ljudskih obveznic februarja, kar se bo zagotovo zgodilo.

Kakšen je vaš nasvet: naj delnice prodajo ali obdržijo? Kakšna je to pravzaprav priložnost za male delničarje?

Vse je seveda odvisno od okoliščin, kaj se bo v tistih mesecih, torej januarja, februarja, marca in pa morda tudi naslednje leto, dogajalo. Namreč, ni izključeno, da bi morda katera od velikih zavarovalnic ali pa finančnih institucij videla v Vzajemni pomembno sinergijo in bi morda celo imela interes ali pa objavila prevzemno ponudbo. V takem primeru bo cena zagotovo višja. Skratka, moj nasvet bi bil, naj s prodajo ne hitijo. Naj počakajo, kaj se bo na trgu dogajalo. Če se jim bo cena zdela primerna, naj se o tem posvetujejo s svojim finančnim svetovalcem. Zagotovo je pomembno, da ne delajo hitrih potez.

Kaj bodo po vaši oceni ključni dejavniki, ki bodo vplivali na likvidnost in ceno delnic v prvih mesecih?

Najpomembnejša bo komunikacija uprave Vzajemne, saj morajo vlagatelji vedeti, kako podjetje posluje in kakšna je njegova strategija. Druga okoliščina je seveda ta, kaj se bo dogajalo na sami borzi s prodajami oziroma nakupi. Tretja okoliščina, ki na to vpliva, pa je seveda tudi to, ali se bo pojavil morebitni prevzemnik, ki zna dvigniti ceno delnice. In seveda tudi, kaj bo sicer takrat s kapitalskim trgom. Veliko bo okoliščin, ki bodo zagotovo vplivale na ceno. Zato je treba biti po mojem mnenju potrpežljiv, strpen in pogledati, kaj se res dogaja, ter potem razmisliti o svojih potrebah in nuji po prodaji.

Prihod Vzajemne na borzo bo eden največjih finančnih dogodkov zadnjih let, ocenjuje Štemberger, ki male vlagatelje poziva k potrpežljivosti pri odločitvah o prodaji delnic. FOTO: Leon Vidic

Pričakujete, da bi lahko prišlo do prevzema?

Jaz bi rekel tako: naš trg po tridesetih, petintridesetih letih od začetka Ljubljanske borze postaja zrel. Delničarji večinoma že vedo, kako se odločati, niso več nestrpni in ne hitijo takoj na prodajna mesta.

Osebno menim, da je Vzajemna dobra družba, ki bi marsikateri zavarovalnici v tem trenutku lahko prinesla velike sinergije – predvsem zato, ker ji ne bi bilo treba razvijati storitev, ki jih Vzajemna že ima. Skupaj bi bili močnejši. Poleg tega bi zavarovalnica pridobila dostop do velike baze zavarovancev in strank.

Zato se mi zdi prevzem logičen. Vprašanje je le, kdaj – januarja, februarja ali marca. Po mojem mnenju se bo zagotovo zgodil.

Kaj je bistvo individualnega naložbenega računa in komu ga priporočate?

Individualni naložbeni račun ali s kratico INR je namenjen vsem državljanom Republike Slovenije, torej rezidentom, ki prebivajo tukaj. Po mojem mnenju gre za enega najboljših produktov, ki so trenutno na voljo.

Prednost tega računa je, da vlagatelji na sredstva, ki jih investirajo, ne plačujejo nobenih davkov – ne na dividende ne na dobiček pri trgovanju z vrednostnimi papirji, torej t. i. davek na kapitalski dobiček –, če račun ohranijo odprt vsaj petnajst let. Če račun zaprejo prej, je davek še vedno nižji od sedanjega – namesto 25 odstotkov plačajo 15 odstotkov.

V Iliriki svetujemo praktično vsem, da se jim ta račun splača odpreti, saj se že ob majhnem znesku, vloženem v vrednostne papirje, in ob predpostavki, da imajo številna slovenska podjetja dividendno politiko v višini od tri do šest odstotkov, strošek računa hitro povrne. Glede na to, da se sicer 25 odstotkov dividend plača državi, je razlika za vlagatelje zelo velika.

Od 5. marca, ko so individualni naložbeni računi postali dostopni, bi bilo pravzaprav nesmiselno še naprej plačevati davek na dividende. Gre za res dober produkt in priporočamo ga vsem, brez izjeme.

Kakšno storitev oziroma podporo v povezavi z računom INR boste ponujali v vaši hiši? Kako se na to pripravljate in kakšna so vaša pričakovanja glede odziva javnosti oziroma vlagateljev?

V borznoposredniški hiši Ilirika se bomo potrudili, da strankam ponudimo primerne cene in pakete, strokovno svetovanje in celovito podporo. Pri tem bomo upoštevali tudi primernost računa glede na starost vlagatelja in njegove cilje.

Naš namen je, da vlagateljem zagotovimo storitev, ki bo razumljiva, pregledna in prilagojena posamezniku. Tako kot vedno bomo dali vse od sebe, da bodo naše stranke zadovoljne.

V čem še vidite prednosti, kakšna so vaša pričakovanja, se bodo ljudje odločili, bodo mogoče končno prenesli te depozite iz bank?

Pri računih INR ne gre za velike zneske. Pomembno je, da račun odpremo čim prej, saj lahko v petnajstih letih vanj vsako leto dodajamo nove zneske, ki se sčasoma seštevajo in kopičijo. Če vlagatelj pametno trguje ali pa sredstva zaupa v upravljanje borznoposredniški hiši, lahko iz tega zraste lepo premoženje.

Ključno torej ni, s koliko začeti, temveč kdaj začeti. Po mojem mnenju se velika sredstva iz bank ne bodo prelivala na ta račun, a bistveno je, da bodo ljudje, ki do zdaj niso vlagali v delnice ali pa so že stopili na ta trg, izkoristili ugodnosti.

Prednosti so očitne: že pri delnici Krke, če vlagatelj prejme tisoč ali dva tisoč evrov dividend, prihrani toliko davka, kot znaša strošek vodenja računa za vse leto.

Zato sem prepričan, da bodo prej ali slej skoraj vsi slovenski državljani ugotovili, da se jim ta račun resnično splača odpreti.

Obstajajo kakšna tveganja?

Pri računih INR tveganj pravzaprav ne vidim. Padci delnic v obdobju petnajstih let sčasoma izzvenijo. Če seveda ne govorimo o izrednih, apokaliptičnih dogodkih, kot so vojne, ampak o običajnem gospodarskem ciklu – krizah, popravkih na trgu in obdobjih rasti –, potem sem prepričan, da trg na dolgi rok vedno pokaže pravo vrednost.

Vse pa je odvisno od tega, ali se vlagatelj odloči za dobra, stabilna podjetja.

Z uvedbo individualnega naložbenega računa (INR) se za Slovence odpirajo nove možnosti dolgoročnega varčevanja z davčnimi ugodnostmi. FOTO: Leon Vidic

Kaj svetujete vlagateljem, ki imajo prihranke na banki, pa ne vedo, kako začeti vlagati?

Vlagateljem, ki razmišljajo o naložbah na kapitalskem trgu, svetujem, naj najprej razmislijo o svojem finančnem horizontu, kakšne potrebe imajo, koliko imajo prihrankov na banki in katera sredstva lahko za daljše obdobje pogrešajo. Pomembno je, da sredstva razpršijo. Treba je staviti na več naložbenih razredov. Če gledamo v preteklost, se pokaže, da varčevanje v delnicah in vrednostnih papirjih domala na dolgi rok prinaša največ. In mislim, da je temu primerno slediti tudi vnaprej. Sploh zdaj, ko bodo imeli možnost, da brez davkov uživajo ugodje investicij, kapitalskih naložb, in menim, da je zares smiselno izkoristiti to obdobje od 5. marca naprej.

Če bi moral svetovati konkretno: pri kratkoročnem vlaganju bi bil previden, saj so cene trenutno visoke, dolgoročno pa bi izbral razpršene naložbe v kakovostna podjetja z visoko dividendo. In iskreno – tudi za svojega sina, če bi bil star dve leti, bi odprl račun INR.

