  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Kapitalski trgi

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Boštjan Mehle, vodja oddelka odgovornosti zavarovanj, GrEco International, in predsednik Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Boštjan Mehle, vodja oddelka odgovornosti zavarovanj, GrEco International, in predsednik Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik
    Promo Delo
    26. 11. 2025 | 10:32
    18:38
    A+A-

    Naprave zamrznejo, proizvodna linija se ustavi, ekrani se zatemnijo. Na zaslonu utripa le kratko sporočilo: »Vaši podatki so zaklenjeni.« Nekaj sekund tišine, potem panika. Škoda ni nastala le v strežnikih, ampak v poslu. Kako pripravljeno je vaše podjetje na trenutek, ko ena napaka, en klik ali ena napačna odločitev lahko sproži verižno reakcijo digitalnih, strokovnih ali celo vodstvenih tveganj?

    To ni prizor iz filma, ampak resničnost številnih, tudi slovenskih podjetij, ki se s kibernetskim napadom srečajo popolnoma nepripravljena. Povprečen izpad poslovanja danes traja že 22 dni, posledice pa se merijo v milijonih. Ne gre le za izgubo posla, ampak tudi za izgubljeno zaupanje, izpad proizvodnje in dolge mesece okrevanja.

    Jelena Ribić, vodja pravnih zadev za ključne stranke, GrECo International FOTO: Jože Suhadolnik
    Jelena Ribić, vodja pravnih zadev za ključne stranke, GrECo International FOTO: Jože Suhadolnik
    Kot je povedala Jelena Ribić, vodja pravnih zadev za ključne stranke, v GrECo International, slovenski pisarni mednarodne zavarovalnoposredniške skupine GrECo, se podjetja pogosto tolažijo, da so »premajhna, da bi bila zanimiva za napadalce.« V resnici pa so prav takšna podjetja pogosto najlažja tarča, ker nimajo ne ustreznih varnostnih praks ne zavarovalne varovalke, ki bi jim pomagala preživeti najtežje trenutke.

    Da bi razumeli, zakaj so kibernetska tveganja danes prepoznana kot največja grožnja poslovanju, zakaj poklicne napake lahko povzročijo večjo škodo kot okvara stroja in zakaj bi morali biti vodilni v podjetjih posebej pozorni na svojo osebno odgovornost, smo se pogovarjali z dvema strokovnjakoma iz GrECo International. Jelena Ribić, vodja pravnih zadev za ključne stranke, in Boštjan Mehle, vodja oddelka odgovornosti zavarovanj ter predsednik Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije, vsakodnevno spremljata najtežje primere, pomagata podjetjem razumeti njihovo izpostavljenost in oblikujeta varovalke, ki odločajo o tem, ali podjetje preživi krizo ali se vanjo dokončno pogrezne.

    Boštjan Mehle, vodja oddelka odgovornosti zavarovanj, GrEco International, in predsednik Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik
    Boštjan Mehle, vodja oddelka odgovornosti zavarovanj, GrEco International, in predsednik Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kibernetsko zavarovanje: prva linija obrambe poslovnega premoženja

    Številna podjetja še vedno verjamejo, da so »premajhna za napad«, vendar so prav takšna zaradi premajhne zaščite najpogostejša tarča kibernetskih vdorov. FOTO: Depositphotos
    Številna podjetja še vedno verjamejo, da so »premajhna za napad«, vendar so prav takšna zaradi premajhne zaščite najpogostejša tarča kibernetskih vdorov. FOTO: Depositphotos

    Nevarnost kibernetskega kriminala hitro narašča in postaja globalna grožnja za podjetja vseh velikosti in panog. Čeprav podjetja vlagajo v informacijsko varnost, so vdori še vedno pogosti ter lahko povzročijo visoke stroške in dolgotrajne izpade. Prav zato je kibernetsko zavarovanje za podjetja ključnega pomena, saj zagotavlja finančno zaščito in podporo pri kriznem upravljanju takrat, ko varnostni sistemi odpovejo.

    V zadnjih letih so kibernetski napadi po vsem svetu vse pogostejši. Kibernetska tveganja so že tretje leto zapored prepoznana kot največja grožnja za podjetja. Kako bi ocenili trenutno stanje na področju kibernetske varnosti v Sloveniji? Ali opažate povečano zanimanje za zavarovanja, ki podjetjem pomagajo zaščititi njihova digitalna sredstva?

    Jelena Ribić: Kibernetsko zavarovanje in kibernetska varnost sta dva različna pojma, ki ju moramo ločiti. Kibernetska varnost se ukvarja z zaščito računalniških sistemov, omrežij, naprav in podatkov pred digitalnimi napadi, nepooblaščenim dostopom, krajo podatkov, motnjami v delovanju in drugimi oblikami kibernetskih groženj. Opažamo, da so v zadnjem času med najpomembnejši izzivi kibernetske varnosti nezadostni finančni viri za projekte v zvezi s kibernetsko varnostjo, pomanjkanje izkušenega kadra in novi vektorji napadov. Zavedanje o tveganjih je sicer večje, ker se o vsem skupaj več govori, vendar podjetja iščejo rešitve najprej preko zavarovalnega kritja in ne z lastno pripravljenostjo za preprečevanje kibernetskega napada. Čeprav se podjetja zavedajo nevarnosti kibernetskih napadov, jih veliko meni, da se njim tak napad ne more zgoditi. Po navadi nam odgovorijo: »Mi smo premajhni in s tem posledično tudi nezanimivi za takšne napade.« Stranke so pogosto tehnično nepripravljene in zato tudi nezavarovane. Zavarovalnice namreč v kritje ne želijo sprejeti podjetja, ki ni pripravljeno za morebitne napade. Nasprotno v tujini najprej izvedejo vse tehnične rešitve in potem iščejo zavarovanje kot dodatno varovalko.

    Pred nekaj leti je po napadu z izsiljevalskim virusom povprečen izpad poslovanja trajal približno tri dni, danes pa kar 22 dni. Kako v GrECo podjetjem pomagate načrtovati zaščito, ki zmanjša finančno tveganje po napadu?

    Boštjan Mehle: Našim zavarovancem vedno svetujemo tako, da najprej napravimo pregled oz. analizo ranljivosti njihovega sistema. Pri tem se s stranko pogovorimo o možnih oblikah prenosa tveganja. Skupaj določimo višino kritja, ki mora biti ustrezna za potencialno škodo, pri čemer se upošteva tudi trajanje prekinitve obratovanja zaradi napada. Svetujemo jim tudi, naj pogosto organizirajo interna izobraževanja v zvezi z najpogostejšimi oblikami napadov, ker je za veliko večino napadov razlog človeška napaka zaposlenega v podjetju. Hkrati svetujemo, da podjetja obnovijo svoje interne postopke glede posodabljanja varnostnih sistemov, nadgradnje informacijskih in operacijskih sistemov, in ustrezno zavarujejo tveganja.

    Proizvodna podjetja so med najbolj ranljivimi, saj imajo pogosto šibkejšo zaščito kot finančne ustanove. Kako jim lahko ustrezno zavarovanje pomaga zmanjšati tveganje napadov na njihova digitalna sredstva? Kako ocenjujete pripravljenost slovenskih proizvodnih podjetij?

    Boštjan Mehle: Z zavarovanjem se tveganje napadov ne zmanjša, ampak samo privede do tega, da ima stranka v primeru napada varovalko, ki bo podjetju napad pomagala preživeti v finančnem smislu. V veliki večini je pripravljenost slovenskih proizvodnih podjetij slaba, ker veliko proizvodnih strojev in linij vodijo z neaktualnimi, zastaranimi programi ali jih upravljajo s starimi operacijskimi sistemi. Najbolj so prizadeta podjetja, ki si ne morejo privoščiti popolne zamenjave operacijskega sistema ali naprav.

    Boštjan Mehle: »V GrECo poudarjamo, da je zavarovanje varnostni pas, ki podjetju omogoča, da se po vsakem izzivu znova pobere in nadaljuje samozavestno.«

    V praksi se nekatera podjetja po napadu odločijo plačati odkupnino, čeprav zavarovanja tega praviloma ne krijejo. Kako podjetjem svetujete pri takšnih odločitvah in kakšno vlogo ima zavarovanje v teh primerih?

    Jelena Ribić: Najprej svetujemo, naj sklenejo kritje, ki vsebuje kritje asistenčnih storitev, ker le z njimi lahko dosežejo, da bo po plačilu odkupnine napadalec resnično prepustil sistem uporabniku, sicer je lahko uporabnik čez nekaj mesecev spet napaden. Z našega vidika je najpomembnejši del reševanje in vračilo sistema v prvotno stanje uporabniku.

    Zakon o informacijski varnosti ZInfV-2 že velja, podjetja se morajo samoregistrirati in izpolnjevati strožje varnostne zahteve. Kako v GrECo svetujete podjetjem, ki še ne dosegajo osnovnih standardov, da se pripravijo na uspešno sklenitev kibernetskega zavarovanja?

    Jelena Ribić: Podjetjem svetujemo, da kot njihovi posredniki pripravimo analizo in pregled njihove izpostavljenosti in varnosti. Na podlagi tega jih usmerimo k bistvenim tehničnim rešitvam, ki jih morajo najprej izvesti znotraj podjetja, ter tudi določimo pravne vidike, ki jih morajo rešiti oziroma izpolniti. Ko je vse to urejeno, pristopimo k iskanju ustrezne ponudbe za zavarovanje.

    Kako vidite razvoj trga kibernetskih zavarovanj v prihodnjih letih? Bodo ta zavarovanja postala enako samoumevna kot zavarovanje premoženja ali odgovornosti?

    Jelena Ribić: Trg kibernetskih zavarovanj se z enako dinamiko, kot se razvijajo oblike napadov, razvija že zadnjih 20 let. Pričakovati je, da bo to postala ena izmed glavnih zavarovalnih vrst, ki jih bodo podjetja sklepala.

    Zavarovanje poklicnih odgovornosti: ko en napačen nasvet povzroči visok odškodninski zahtevek

    Ena strokovna napaka lahko povzroči deset tisoč evrov visoke odškodninske zahtevke in več. Brez ustrezne police strošek pade neposredno na podjetje ali posameznika. FOTO: Depositphotos
    Ena strokovna napaka lahko povzroči deset tisoč evrov visoke odškodninske zahtevke in več. Brez ustrezne police strošek pade neposredno na podjetje ali posameznika. FOTO: Depositphotos

    Zavarovanje poklicnih odgovornosti so za vsa podjetja zelo pomembna, saj imajo lahko poslovne odločitve škodljive posledice za podjetje in tudi za posameznika. Povzročijo lahko visoke finančne izgube naročnikom ali tretjim osebam, zato postajajo zavarovanja poklicne odgovornosti ključni del odgovornega poslovanja.

    Zakaj so zavarovanja poklicne odgovornosti danes za podjetja in posameznike pomembnejša kot kdaj prej?

    Boštjan Mehle: Vsako podjetje ali posameznik, ki svetuje, nosi odgovornost za napačen nasvet ali napako. Zavarovanje poklicne odgovornosti krije škodo, ki nastane zaradi napak ali opustitev pri opravljanju strokovnega dela, česar splošno zavarovanje odgovornosti ne pokriva. Sem spadajo malomarnost, napačen nasvet, kršitev poklicnih dolžnosti, nenamerna kršitev zaupnosti in dejanja zaposlenih, kot so obrekovanje ali goljufiva ravnanja. Napake se lahko kažejo v zelo visokih odškodninskih zahtevkih. Če podjetje oziroma posameznik nima tega ustrezno zavarovanega, bo škodo moral nadomestiti iz lastnih sredstev. Polica poklicne odgovornosti pa ne krije škod, ki so povezane s telesnimi poškodbami ali boleznijo, pogodbeno prevzetimi obveznostmi, vračilom provizij ali honorarjev, škodo na premoženju in ekološko škodo.

    Boštjan Mehle: »Analiza ranljivosti sistema je nujni prvi korak, saj lahko zaradi napačno izbrane zavarovalne vsote podjetju ob škodi hitro zmanjka kritja.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Boštjan Mehle: »Analiza ranljivosti sistema je nujni prvi korak, saj lahko zaradi napačno izbrane zavarovalne vsote podjetju ob škodi hitro zmanjka kritja.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Katere so najpogostejše napake, ki jih podjetja naredijo pri sklepanju zavarovanja poklicne odgovornosti, in kakšne so lahko posledice, če polica ne zajema ključnih tveganj njihove dejavnosti?

    Jelena Ribić: Najpogostejša napaka, ki jo opažamo, je, da se podjetja zadovoljijo zgolj z zakonsko predpisanimi minimalnimi zavarovalnimi vsotami. Te pa niso absolutni zneski, do katerih dejansko odgovarjajo, zato so v številnih primerih prenizke in ne zagotavljajo ustrezne zaščite. Minimalni limiti so pri nekaterih poklicih resnično nizki – na primer 50.000 EUR za inženirje, 150.000 EUR za zdravnike in nepremičninske posrednike ter 250.000 EUR za odvetnike –, kar pogosto ne zadošča za pokritje dejanskih tveganj in morebitnih odškodninskih zahtevkov. Pomembno je, da podjetja redno posodabljajo svoje police poklicne odgovornosti glede na rast, spremembe poslovanja ali nove storitve, ki jih ponujajo, saj vsi ti dejavniki zelo vplivajo na kritje. Če zavarovanci ne javijo aktualnega stanja, se lahko kritje zavrne. Vse izpostavljene osebe se morajo vedno prijavljati v kritje in potem v skladu s tem oblikujemo ustrezno zavarovalno vsoto.

    Zavarovanje poklicnih odgovornosti pa ne krije namernih protipravnih dejanj ali kaznivih ravnanj. Najpogosteje se zaplete, če je iz same prijave škode razviden naklep pri nastanku škode. Takrat zavarovalnica v osnovi zavrne odškodninski zahtevek. V praksi zavarovalnica ne presoja, ali gre za malomarnost ali namero, saj se ob namerni napaki zadeva prepusti sodišču, ki potem odloča naprej.

    Zakaj vsaka gospodarska družba potrebuje zavarovalnega posrednika?

    Jelena Ribić: Vsak, ki želi imeti ustrezno in kakovostno zavarovanje, potrebuje strokovnjaka na tem področju, ki ima pregled nad celotno industrijo, izkušnje in razume tveganje svojih strank. Posrednik ne stremi izključno k produktom, ki so trenutno dostopni na trgu, ampak tudi oblikuje primerna kritja. Poleg tega so to strokovnjaki, ki so popolnoma neodvisni od zavarovalnic in vedno delajo v interesu svoje stranke ter jo podpirajo celotno obdobje, ne samo pri nakupu zavarovanja, ampak tudi pri reševanju škodnih primerov.

    Jelena Ribić: »Zavarovanje kot tako samo po sebi ne zagotavlja varnosti. Brez pravih varnostnih ukrepov in usposobljenih zaposlenih tudi najboljša polica ne more preprečiti škode zaradi kibernetskega napada.«​

    Kaj podjetju ali nekemu strokovnjaku prinaša zavarovanje poklicne odgovornosti? Kako konkretno jih lahko zaščiti v primeru napake?

    Boštjan Mehle: Zavarovanje poklicne odgovornosti priporočamo vsakemu, ki strokovno svetuje, saj lahko za napačen nasvet odgovarja. Zavarovanje poklicne odgovornosti v prvi vrsti strokovnjaku prinaša možnost, da lahko opravlja svoj poklic, saj pri nekaterih poklicih brez zavarovanja ne moreš dobiti licence oziroma opravljati svojega dela. Za vse druge pa pomeni dodatno finančno varovalko in svobodo, da brez strahu opravlja svoj poklic. V primeru napake polica za zavarovanje poklicne odgovornosti zaščiti finančni interes zavarovanih oseb.

    Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja: varnostni pas za upravo, nadzornike in vodje

    Odškodninski postopki proti vodstvenim delavcem pogosto trajajo več let, pri čemer stroški pravne obrambe hitro dosežejo celotni limit kritja, zato je nujna dovolj visoka zavarovalna vsota. FOTO: Depositphotos
    Odškodninski postopki proti vodstvenim delavcem pogosto trajajo več let, pri čemer stroški pravne obrambe hitro dosežejo celotni limit kritja, zato je nujna dovolj visoka zavarovalna vsota. FOTO: Depositphotos

    Korporativno zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja (t. i. zavarovanje D&O) je eden od pomembnih institutov korporacijskega upravljanja. Zavarovanje D&O ščiti direktorje podjetij, člane uprave in nadzornih svetov ter tudi nižje ravni menedžmenta pred osebno odgovornostjo za zahtevke, ki izhajajo iz njihovih poslovodnih in nadzornih odločitev. Pokriva stroške pravne obrambe, poravnave in odškodninskih zahtevkov v primeru tožb zaradi domnevnih napačnih ravnanj pri vodenju podjetja. V javnosti se večkrat napačno interpretira, da omogoča zaščito premoženja poslovodstva in nadzornikov za nepoštena dejanja. Ključna izključitev v okviru zavarovanja D&O sta prav nepoštenost in osebno okoriščanje zavarovancev.

    Kako se zavarovanje D&O razlikuje od klasičnega zavarovanja odgovornosti in komu je namenjeno?

    Boštjan Mehle: Zavarovanje D&O krije odgovornost vodilnega kadra, ščiti vodilne osebe podjetja in nadzorne organe. S tem te osebe lahko svobodno opravljajo svoje delo brez bojazni, da bi lahko katera odločitev privedla do škode, ki bi morala biti izplačana iz njihovega premoženja. Zavarovanje D&O je zelo široko in zajema vse kadre v podjetju, ki imajo nadzorno vlogo, kot so vodje oddelkov in vodje izmene.

    Marsikateri zaposleni se ne zaveda možnosti, ki jih tovrstno zavarovanje prinaša. Kako jih prepričate, da je zavarovanje D&O pravzaprav del širše strategije varnega in odgovornega poslovanja?

    Jelena Ribić: Strankam najprej pojasnimo, da s tovrstnim zavarovanjem niso kriti samo direktorji in člani nadzornih svetov, ampak tudi vodilni zaposleni na nižjih ravneh. Hkrati jim razložimo, da s takim zavarovanjem te osebe ščitijo lastno premoženje in ne premoženje podjetja, saj podjetje v osnovi ni zavarovanec. Pri tem vedno poudarimo, da s takim zavarovanjem podjetja omogočajo svojim vodilnim zaposlenim, da svobodno opravljajo svoje delovne naloge in vodijo, ne da bi bili v strahu, da njihove odločitve privedejo do odškodninskih zahtevkov na njihovem lastnem premoženju.

    Kaj bi svetovali podjetjem v Sloveniji?

    Jelena Ribić: Podjetjem v Sloveniji bi svetovali, da preverijo, ali je zavarovanje, ki je že sklenjeno, skladno z lokalno zakonodajo na tem področju (Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1), ker v praksi pogosto ugotavljamo, da police niso ustrezno sklenjene, ne vsebujejo zakonskih franšiz, nimajo ustrezne zavarovalne vsote glede na število zaposlenih, ki so kriti z njo.

    Ker odškodninski zahtevki iz zavarovalnih polic D&O lahko trajajo več let in v vseh delih postopka zavarovane osebe potrebujejo pravno zaščito oziroma pravno zastopanje, lahko stroški vseh zavarovanih oseb po tej polici hitro dosežejo celotni limit kritja, še preden je zaključen postopek in znana končna odškodnina. Zato svetujemo ustrezno oblikovano zavarovalno vsoto, ki vedno temelji na poznavanju mednarodnega trga in zgodovine škodnih dogajanj.

    Jelena Ribić: »Številna podjetja iščejo zavarovanje še preden uredijo osnovne varnostne ukrepe, zaradi česar pogosto sploh niso zavarovljiva.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Jelena Ribić: »Številna podjetja iščejo zavarovanje še preden uredijo osnovne varnostne ukrepe, zaradi česar pogosto sploh niso zavarovljiva.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Pri D&O gre pogosto za primere napak, opustitev. Katere zahtevke v praksi najpogosteje opažate v Sloveniji?

    Boštjan Mehle: V Sloveniji najpogosteje opažamo zahtevke novih članov uprav proti nekdanjim članom uprav. Pogosto nova uprava naroči forenzični pregled poslovanja in na podlagi ugotovitev potem, če gre za resne kršitve ali oškodovanja družbe, začnejo postopek proti nekdanjim članom uprave in posledično zahtevajo odškodnino iz zavarovalne police.

    Ali lahko izpostavite primer, kjer je D&O v praksi rešil osebo ali podjetje pred večjo škodo?

    Boštjan Mehle: Kot posredniki smo imeli primer, da je stranka uveljavljala zahtevek iz zavarovanja D&O proti nekdanjemu direktorju zaradi napak pri vodenju družbe. Znesek odškodnine je v končni fazi dosegel 500.000 EUR, kar je za marsikatero osebo vrednost celotnega premoženja. S tem zavarovanjem je bilo premoženje osebe ustrezno varovano.

    V prihodnosti pričakujemo večje zanimanje za zavarovanje D&O na splošno, saj so ljudje, ki se zavarujejo s tem zavarovanjem, vsak dan bolj ozaveščeni. Glavni izzivi, ki se bodo pojavili, so pravilno in ustrezno oblikovanje dovolj visoke zavarovalne vsote, saj je treba strankam pojasniti, da se v primeru odškodninskega zahtevka pogosto zgodi, da je ta v kratkem času popolnoma izčrpana, pa še nismo prišli do začetka sodnega postopka.

    Mednarodna zavarovalnoposredniška skupina GrECo s sedežem na Dunaju letos praznuje sto let delovanja in ima trden položaj med največjimi globalnimi igralci na področju upravljanja tveganj in zavarovalnega posredovanja.

    Slovenska pisarna GrECo pri nas deluje že od leta 1992 in v tem času so se iz zavarovalnega posrednika razvili v strateškega svetovalca za upravljanje tveganj, zlasti na področjih, kot so gradbeništvo, kibernetska varnost in geopolitična tveganja.

    Naročnik oglasne vsebine je GrECo International

    Novice  |  Slovenija
    Fiskalna pravila EU

    Bruseljska zaušnica Golobovemu proračunu

    Evropska komisija poziva Slovenijo, naj sprejeme ukrepe za uskladitev fiskalne politike v letu 2026 s priporočili sveta EU.
    Peter Žerjavič 25. 11. 2025 | 15:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

    Najmlajši od bratov Prevc od slovenskih skakalcev najbolje odrinil v olimpijsko zimo. Eisenbichler ni pričakoval, da bo tako močan. Že danes in jutri v Falunu.
    Miha Šimnovec 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tajska

    Pred upepelitvijo je potrkala po krsti, žensko v krsti našli živo

    Zaposleni so zaslišali trkanje ženske, medtem ko je njenemu bratu eden od zaposlenih razlagal, kako pridobiti mrliški list.
    25. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Marcos Tavares

    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    V podkastu Junaki športa je gostoval Marcos Tavares, eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL. Spregovoril o poti iz Brazilije do Maribora.
    Gregor Knafelc 24. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Zeleno javno naročanje kot pospeševalec trajnostnega gradbeništva v Sloveniji

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    VideoWall
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več

    Več iz teme

    GrECo InternationalzavarovanjeGrecokibernetska varnostzavarovanje odgovornostikorporativno zavarovanje
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    40 plus

    Dončić prehitel Magica: Lahko smo zelo nevarni, ampak

    Luka Dončić se je ob zmagi proti LA Clippers povzpel na deseto mesto med igralci LA Lakers po številu tekem, na katerih so dosegli 40 točk ali več.
    26. 11. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Požar v Zagrebu

    Zakaj je bila stavba Vjesnika posebna in kdo je bil njen arhitekt

    Arhitekt, kritik in profesor Maroje Mrduljaš rušenje vidi kot še en obračun z zapuščino socializma.
    Saša Bojc 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Psihologinja pojasnjuje

    Zakaj mlade tako fascinirajo vlaki, da jih želijo iztiriti ali skočiti z njih?

    Običajno gre za način, kako mladostnik poskuša urejati notranji nemir, ne za premišljeno željo po škodi, pojasnjuje dr. Pšeničny.
    Pija Kapitanovič 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Ozonska plast

    Luknja letos peta najmanjša od leta 1992

    Ozonska luknja je letos dosegla svoj največji enodnevni obseg 9. septembra.
    Saša Senica 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    11-metrska tapeta, ki preoblikuje dnevni prostor sodobnega stanovanja

    Kar 170 m² veliko stanovanje zaznamujejo premišljeni barvni poudarki in sproščen interier – oblikovala sta ga arhitekta Ana Doles in Martin Gustinčič.
    Aleksandra Zorko 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Psihologinja pojasnjuje

    Zakaj mlade tako fascinirajo vlaki, da jih želijo iztiriti ali skočiti z njih?

    Običajno gre za način, kako mladostnik poskuša urejati notranji nemir, ne za premišljeno željo po škodi, pojasnjuje dr. Pšeničny.
    Pija Kapitanovič 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Ozonska plast

    Luknja letos peta najmanjša od leta 1992

    Ozonska luknja je letos dosegla svoj največji enodnevni obseg 9. septembra.
    Saša Senica 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    11-metrska tapeta, ki preoblikuje dnevni prostor sodobnega stanovanja

    Kar 170 m² veliko stanovanje zaznamujejo premišljeni barvni poudarki in sproščen interier – oblikovala sta ga arhitekta Ana Doles in Martin Gustinčič.
    Aleksandra Zorko 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Novo naložbeno zavarovanje, ki osvaja mlade družine

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INOVACIJE

    Trideset let z razlogom

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    26. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Podaljšana akcija ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hit sezone: to ne sme manjkati v torbici

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo