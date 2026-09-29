Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Prek interneta je lani kupilo ali prodalo delnice, obveznice, enote premoženja v skladih ali izvedlo katero drugo investicijsko storitev slabe štiri odstotke prebivalcev v Sloveniji v starostni skupini od 16 do 74 let, ugotavlja statistični urad (Surs). To je več kot 60.000 ljudi, med katerimi je bilo skoraj tri četrtine moških.

Na ta način so še zlasti aktivni moški v starosti od 25 do 54 let, med katerimi se vsak 14. udejstvuje na trgu kapitala z uporabo aplikacij oziroma spletnih platform za trgovanje. Trend rasti je opazen pri obeh spolih in tudi pri vseh generacijah. Leta 2024 je po podatkih Sursa prek interneta transakcije na kapitalskih trgih izvajalo nekaj več kot 44.000 oseb, starih od 16 do 74 let. V Sloveniji smo na tem področ­ju precej primerljivi z razvitimi državami, kot je Velika Britanija. Tam je predlani aplikacijo za trgovanje uporabljalo tri odstotke vseh odraslih prebivalcev, skoraj polovica je bila stara do 34 let. Študija, ki jo je OECD izvedel v Franciji, pa je med drugim pokazala, da več kot dve tretjini novih vlagateljev – večina je mlajših od 35 let – za trgovanje uporablja spletna orodja, najsi bo mobilne aplikacije ali spletne platforme.

Aplikacije vse bolj priljubljene

O izkušnjah v Sloveniji smo se pogovarjali z Igorjem Štembergerjem, predsednikom uprave Ilirike, borznoposredniške hiše, pri kateri so med prvimi v Sloveniji in regiji razvili elektronsko trgovalno platformo Ilirika ter jo vlagateljem ponudili v uporabo že kmalu po prehodu v novo tisočletje. Lani so jo – tako kot istoimensko mobilno aplikacijo – prenovili in nadgradili, pri čemer so sledili cilju, da se približajo generacijam, ki so primarno digitalno usmerjene. »Z novo spletno in trgovalno podobo se postavljamo ob bok najsodobnejšim svetovnim trgovalnim platformam. S tem želimo ohraniti konkurenčno prednost na slovenskem trgu ter v regiji in tekmovati tudi mednarodno,« pojasnjujejo in dodajajo, da so uporabniki njihove platforme med drugim Italijani, Hrvati in prebivalci ZDA.

Vlagatelji čedalje pogosteje naročila za prodajo ali nakup oddajajo prek mobilne aplikacije in teh je že več kot tistih, ki to raje storijo prek borznega posrednika. Tudi v Iliriki potrjujejo, da mlajše generacije najprej posežejo po aplikaciji ali spletni platformi, medtem ko starejši in tisti, ki se vlaganja ali trgovanja šele lotevajo, raje kontaktirajo borznega posrednika. »Letos, ko je bil v Sloveniji uveden račun INR in je bila na borzo uvrščena Vzajemna zavarovalnica, je to še bolj opazno,« je še povedal Igor Štemberger. Tudi za večje nakupe ali prodaje se vlagatelji običajno raje obrnejo na borznega posrednika.

Nižji stroški trgovanja, ki jih omogočata digitalna kanala v primerjavi s stikom z borznim posrednikom, so tisti, ki so lahko motivacija za uporabo aplikacije oziroma platforme. »V mobilni aplikaciji je tudi preprostejše odpiranje trgovalnih računov, računov INR in trgovalnih računov za kriptovalute, stranka ima pregled nad sestavo portfelja in dostopna poročila o stroških,« našteva in je prepričan, da možnost trgovanja z domačega kavča pogosto vpliva na odločitev, da bo posameznik sploh vstopil na trg kapitala, s čimer prispeva tudi k razvoju trga. Ob tem spomni na 30 milijard evrov denarja, ki Slovencem še vedno leži na bankah in bi ga bilo smiselno preusmeriti v donosnejše alternative.

Zaščita uporabnikov pred samimi seboj

Študija OECD v Franciji je pokazala, da novi vlagatelji verjamejo v svoje finančno znanje, čeprav se izkaže, da je to pri precejšnjem deležu v resnici dokaj slabo, in da v povprečju vlagajo v bolj tvegane naložbe. Sedem odstotkov novih vlagateljev, med njimi so predvsem tisti z nižjimi prihodki in nižjimi kvalifikacijami, pred naložbenimi odločitvami nikoli ne išče informacij, najmlajši vlagatelji pa se po informacije najpogosteje zatekajo na družbena omrežja in k vplivnežem.

Vprašanje, kako digitalni kanal za investiranje, na primer aplikacija, lahko vlagatelja zaščiti pred njegovimi lastnimi odločitvami zaradi slabšega finančnega znanja, je zelo pomembno, pravijo v Iliriki. »Preprost dostop do trgovanja je lahko tudi past, če je naložbo mogoče kupiti ali prodati z enim samim klikom, saj se posameznik hit­reje odzove na trenutni občutek, namesto da bi ravnal premiš­ljeno,« poudarjajo.

Osnova aplikacije so funkcionalnosti, ki jih vlagatelj pričakuje: pregled nad tem, kaj ima v portfelju, kakšno je stanje na njegovem trgovalnem računu, aktualni tečaji, zgodovina nakupov in prodaj ter poročila o stroških in poročila za napoved davkov. »Manj viden, a zato toliko pomembnejši pa je zaščitni del. Ta se začne pri stroških: vlagatelj mora še pred potrditvijo nakupa jasno videti, koliko ga bo transakcija stala. Pomembna je tudi možnost, da sam določi ceno, po kateri je pripravljen kupiti ali prodati, saj se tako izogne temu, da bi ob nenadnem nihanju vrednosti delnice nakup sklenil po bistveno slabši ceni, kot je pričakoval,« en vidik opiše Igor Štemberger.

Najpomembnejše pa je tisto, česar v mobilni aplikaciji Ilirika ni, pravi: »Zavestno se izogibamo temu, da bi trgovanje spreminjali v igro ali zabavo, torej raznim nagradam ob sklenjenem poslu, lestvicam najuspešnejših uporabnikov in obvestilom, ki ob vsakem premiku tečaja človeka vabijo, naj nekaj ukrene. Izkuš­nje iz tujine namreč kažejo, da takšne stvari ljudi pripravijo do pogostejšega trgovanja, kar jim dolgoročno prinese nižje donose. Več trgovanja sicer pomeni več provizij za posrednike, vendar sta naša ključna skrb uporabniška izkušnja in dolgoročno zadovoljstvo strank.«

Pogled v prihodnost

Na vprašanje o trendih v razvoju trgovalnih aplikacij pa je sogovornik izpostavil, da se celoten postopek, od potrditve istovetnosti stranke in odprtja računa do davčnih poročil, seli na splet. Vse je mogoče urediti od doma.

Drugič, včasih je bilo treba za nakup delnic prihraniti večjo vsoto, zdaj je mogoče varčevati že z nekaj deset evri na mesec in imeti hkrati razpršeno naložbo. »V prihodnjih letih pričakujemo, da se ponudniki med seboj ne bodo več razlikovali po tem, ali digitalno trgovanje sploh omogočajo, to bo samoumevno. Razlikovali se bodo po tem, kako preprosta za uporabo je aplikacija ter kakšna sta vsebina in nabor produktov.«