  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kapitalski trgi

    »Trump gradi plenilski imperij«

    Evropi grozi, da postane obrobje ameriškega ali kitajskega imperija.
    Donald Trump po oceni Edoarda Campanelle pospešuje spremembe svetovnega reda, v katerem vse bolj prevladujejo interesi velikih sil. Evropa se bo morala na nove razmere prilagoditi. FOTO: Umit Bektas Reuters
    Galerija
    Donald Trump po oceni Edoarda Campanelle pospešuje spremembe svetovnega reda, v katerem vse bolj prevladujejo interesi velikih sil. Evropa se bo morala na nove razmere prilagoditi. FOTO: Umit Bektas Reuters
    N. K.
    23. 10. 2026 | 05:00
    8:32
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Svet vstopa v novo obdobje, v katerem bodo namesto mednarodnih pravil prevladovali interesi velikih sil. Direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit Edoardo Campanella opozarja, da Evropa na takšen svetovni red ni pripravljena, posledice pa bodo občutili tudi finančni trgi in vlagatelji.

     

    »Vstopamo v novo dobo imperijev. Evropa na ta novi svetovni red ni pripravljena.«

    Svet, kakršnega smo poznali zadnjih nekaj desetletij, se poslavlja. Obdobje, v katerem so Združene države Amerike zagotavljale določeno gospodarsko in geopolitično stabilnost, se končuje, njegovo mesto pa prevzema nova svetovna ureditev, v kateri bodo o gospodarski moči vse bolj odločali nacionalni interesi, dostop do surovin in sposobnost držav, da zaščitijo svoja podjetja. Evropa se pri tem spopada z nevarnostjo, da bo iz ene najpomembnejših gospodarskih sil postala zgolj obrobje ameriškega ali kitajskega vplivnega območja.

    VIDEO: Trump kot simptom krize ameriške moči:

    Tako je prihodnost svetovnega gospodarstva na konferenci Kapitalski trgi 2026, ki jo je v Zagrebu organizirala družba Delo mediji v sodelovanju z Jutarnjim listom, predstavil Edoardo Campanella, ki ni ovinkaril: »Vstopamo v novo dobo imperijev in Evropa na ta novi svetovni red ni pripravljena.« Poudaril je, da sprememb ni povzročil ameriški predsednik Donald Trump, ki je po njegovem mnenju zgolj simptom skoraj dvajsetletne krize ameriške moči, ki se je začela s svetovno finančno krizo leta 2008, nadaljevala pod različnimi administracijami in zdaj dosegla novo stopnjo. Campanella zato ocenjuje, da se svet tudi po koncu Trumpovega predsedovanja ne bo preprosto vrnil v prejšnje stanje.

    Novi imperij, kakršnega že dolgo nismo poznali

    Edoardo Campanella, direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit, opozarja, da Evropi brez odločnejšega ukrepanja grozi, da postane obrobje ameriškega ali kitajskega vplivnega območja. FOTO: Voranc Vogel
    Edoardo Campanella, direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit, opozarja, da Evropi brez odločnejšega ukrepanja grozi, da postane obrobje ameriškega ali kitajskega vplivnega območja. FOTO: Voranc Vogel

    Na predavanju je uporabil besede, ki jih na gospodarskih konferencah ne slišimo pogosto: »Trump gradi polkolonialen, izkoriščevalski in plenilski imperij.« Združene države ne želijo več prevzemati enake odgovornosti za mednarodni red kot v preteklosti: »Odraščali smo v prepričanju, da so Združene države Amerike dobronamerna svetovna velesila, ki po svetu širi demokracijo, človekove pravice in prosti trg. Toda tega obdobja je konec. Združene države danes zanima predvsem ustvarjanje poslovnih priložnosti za njihova podjetja. Tajvan jih ne zanima zaradi njegove demokracije, temveč zaradi polprevodniške industrije.«

    »Trump gradi polkolonialen, izkoriščevalski in plenilski imperij. Teh besed nisem izbral po naključju.«

    V ozadju takšne politike je predvsem tekmovanje s Kitajsko. Po Campanellovi oceni je Washington presodil, da je Peking od sistema globalizacije, ki so ga oblikovale ZDA, pridobil preveč gospodarske in politične moči. Trump zato poskuša spremeniti pravila igre in omejiti nadaljnji kitajski vzpon. Ameriška politika se tako odmika od modela, ki je temeljil na prosti trgovini, mednarodnih pravilih in sodelovanju, ter vse bolj daje prednost neposrednemu uveljavljanju nacionalnih interesov.

    Prihaja svet brez skupnih pravil. Kaj to pomeni za denar?

    VIDEO: Nič več dobronamerna velesila:

    Spremembe svetovnega reda ne bodo vplivale zgolj na mednarodne odnose, temveč tudi na finančne trge, obrestne mere in vrednost naložb. Kot je opozoril Campanella, svet prehaja v novo obdobje merkantilizma, v katerem države vse dejavneje posegajo v gospodarstvo in si prizadevajo zagotoviti prednosti za domača podjetja.

    Izpostavil je tudi vse tesnejše povezovanje državne in podjetniške moči, kar se po njegovih besedah že kaže v ameriški industrijski politiki in državnih lastniških deležih v zasebnih podjetjih.

    »Vstopamo v svet, v katerem ni več globalnih pravil, temveč samo nacionalni interesi.«

    Takšen razvoj bi lahko imel pomembne posledice za vlagatelje. Campanella pričakuje strukturno višje obrestne mere in večjo zadolženost držav, hkrati pa opozarja, da bodo finančni trgi različno vrednotili ameriška podjetja glede na njihovo povezanost s strateškimi prednostnimi nalogami ameriške administracije. Podjetja, ki bodo s temi cilji usklajena, bi lahko bila v prednosti, druga pa pod večjim pritiskom.

    Posebej zanimiva je njegova ocena prihodnosti ameriškega dolarja. Zaradi spremenjene ameriške politike bi lahko ZDA postajale manj privlačne za tuje vlagatelje, kar bi dolgoročno zmanjševalo pomen dolarja. Toda po drugi strani ameriška vojaška moč v kriznih obdobjih še vedno podpira njegovo vlogo varnega zatočišča. »Združene države postajajo manj privlačna država za vlaganje kot v preteklosti, kar je negativno za dolar,« je pojasnil. V takšnih razmerah bi lahko pridobivale plemenite kovine, predvsem zlato.

    Amerika postaja vse bolj podobna Kitajski

    VIDEO: Evropa na obrobju ZDA in Kitajske:

    Eno bolj presenetljivih Campanellovih razmišljanj pa se nanaša na spreminjanje gospodarskih modelov največjih svetovnih sil. Če smo na začetku stoletja pričakovali, da se bo Kitajska z razvojem gospodarstva približevala ameriškemu modelu, danes opažamo nasproten proces. »Pričakovali smo, da bo Kitajska postajala vse bolj podobna Ameriki. Zdaj pa Amerika v načinu upravljanja gospodarstva postaja vse bolj podobna Kitajski,« je dejal in pokazal na vse večjo vlogo države pri usmerjanju gospodarstva, podpori strateškim industrijam in nadzoru nad pomembnimi viri. Kitajska je na takšen model že dolgo prilagojena, ameriško gospodarstvo pa se po Campanellovi oceni vanj vse bolj usmerja.

    »Združene države postajajo manj privlačne za vlaganje kot v preteklosti. To je negativno za dolar.«

    Za Evropo je to še posebej velik izziv, saj Evropska unija svojo moč tradicionalno gradi na pravilih, regulaciji in odprtem gospodarskem sodelovanju, vendar takšna strategija v svetu, kjer velike sile vse pogosteje uveljavljajo predvsem lastne interese, ne bo več zadostovala. »Evropa želi biti regulativna velesila. Toda nikogar več ne zanimajo pravila, zato to ni strategija za uspeh,« je opozoril.

    Je Evropa obsojena na obrobje?

    Na konferenci Kapitalski trgi 2026 v Zagrebu je Edoardo Campanella predstavil, kako spremembe svetovnega reda vplivajo na gospodarstvo, finančne trge in prihodnost evropskih naložb. FOTO: Voranc Vogel
    Na konferenci Kapitalski trgi 2026 v Zagrebu je Edoardo Campanella predstavil, kako spremembe svetovnega reda vplivajo na gospodarstvo, finančne trge in prihodnost evropskih naložb. FOTO: Voranc Vogel

    Če Evropska unija ne bo okrepila svoje gospodarske in politične moči, po njegovi oceni tvega, da postane obrobje ameriškega imperija, obstaja tudi možnost, da se znajde v podobnem položaju glede na Kitajsko. Za prihodnjo gospodarsko moč sta po njegovem mnenju ključni tudi obrambna in energetska varnost, saj tehnološki razvoj zahteva ogromne količine energije. Brez zadostne in zanesljive oskrbe z energijo Evropa v tej tekmi ne bo mogla učinkovito sodelovati, zato je pozval tudi k ponovnemu razmisleku o jedrski energiji, ki jo vidi kot pomemben del prihodnje evropske konkurenčnosti.

    Tudi po Trumpu se svet ne bo vrnil v stare tirnice

    Po Campanellovem prepričanju mora Evropa okrepiti gospodarsko povezovanje, energetsko varnost in tehnološki razvoj, če želi ohraniti konkurenčnost ob ZDA in Kitajski. FOTO: Voranc Vogel
    Po Campanellovem prepričanju mora Evropa okrepiti gospodarsko povezovanje, energetsko varnost in tehnološki razvoj, če želi ohraniti konkurenčnost ob ZDA in Kitajski. FOTO: Voranc Vogel

    Kot pravi Campanella, se bo trenutno dogajanje nadaljevalo ne glede na to, kdo bo v prihodnosti vodil Združene države. Za Evropo bo zato bistveno, ali bo sposobna preseči notranje razlike ter gospodarske in politične interese držav članic povezati v skupno strategijo. Brez tesnejšega sodelovanja bi lahko namreč vse težje ohranjala svojo konkurenčnost in samostojno vlogo v svetu.

    »Če ne bomo ukrepali, Evropi grozi, da postane obrobje ameriškega imperija. Obstaja tudi nevarnost, da postane obrobje kitajskega imperija.«

    Kljub kritičnim opozorilom je Campanella predavanje zaključil malce bolj optimistično: »Pozitivna energija za spremembe v pravo smer in tesnejše evropsko povezovanje lahko pride iz vzhodne Evrope, kjer še vedno obstaja navdušenje nad evropskim projektom, ki ga drugod vse težje zaznavam,« je optimistično zaključil svojo analizo.

    Na konferenci Kapitalski trgi 2026 z naslovom Kapital za prihodnost: Kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije, ki sta jo v Zagrebu organizirala družba Delo mediji in Jutarnji list, so razpravljali o prihodnosti evropskega gospodarstva, razvoju kapitalskih trgov in izzivih globalne konkurenčnosti. Na fotografiji z leve proti desni: Goran Ogurlić, odgovorni urednik Jutarnjega lista, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela, slovenski finančni minister Andrej Šircelj, hrvaški finančni minister in podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Ćorić, direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj ter Dejan Novaković, direktor družbe in v. d. odgovornega urednika Dela. FOTO: Voranc Vogel
    Na konferenci Kapitalski trgi 2026 z naslovom Kapital za prihodnost: Kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije, ki sta jo v Zagrebu organizirala družba Delo mediji in Jutarnji list, so razpravljali o prihodnosti evropskega gospodarstva, razvoju kapitalskih trgov in izzivih globalne konkurenčnosti. Na fotografiji z leve proti desni: Goran Ogurlić, odgovorni urednik Jutarnjega lista, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela, slovenski finančni minister Andrej Šircelj, hrvaški finančni minister in podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Ćorić, direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj ter Dejan Novaković, direktor družbe in v. d. odgovornega urednika Dela. FOTO: Voranc Vogel

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Odvija se tekma, kjer se bomo težko prebili v prvo vrsto

    Slovenci imamo v bankah skoraj 33 milijard evrov. Šircelj opozarja, kaj se dogaja z njimi.
    22. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj Amerika ustvarja podjetja prihodnosti, Evropa pa zaostaja?

    Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
    21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Kaj sprememba prinaša slovenskim podjetjem?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več

    Več iz teme

    Kapitalski trgi 2026Donald TrumpEdoardo Campanellagospodarstvogeopolitikamednarodni odnosifinančni trgivlagateljiameriški dolar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    PSG piše zgodovino, aktivna tudi Oblak in Obrenović

    Analiza: prvi del lige prvakov navdušil tudi previdne navijače. Nekateri klubi v strahovito dobri formi, toda, pozor, daleč je 5. junij.
    Jernej Suhadolnik 23. 10. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podjetniške zvezde

    Slovenska rešitev za strežbo pijač v hotelih in na križarkah

    Nektar Natura je nišni ponudnik koncentriranih napitkov ter točilnih sistemov, ponudbo dopolnjujejo z vzdrževanjem in servisom.
    Milka Bizovičar 23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Prihajajo nove Gursove posplošene vrednosti nepremičnin: koliko višje bodo

    Rast cen stanovanjskih nepremičnin pospešila. O novih posplošenih vrednostih z direktorjem urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušanom Mitrovićem.
    Aleksandar Lukić 23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Rada je imela tulipane

    Danes berem v časopisu, da gospe Edvine ni več. Odšla je poslednja svetovljanka.
    Melita Meršol 23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Horoskop za petek, 23. oktobra 2026

    Dan za prehod v novo poglavje – na poslovnem področju štejejo natančnost, sodelovanje in iskrenost.
    23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Prihajajo nove Gursove posplošene vrednosti nepremičnin: koliko višje bodo

    Rast cen stanovanjskih nepremičnin pospešila. O novih posplošenih vrednostih z direktorjem urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušanom Mitrovićem.
    Aleksandar Lukić 23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Rada je imela tulipane

    Danes berem v časopisu, da gospe Edvine ni več. Odšla je poslednja svetovljanka.
    Melita Meršol 23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Horoskop za petek, 23. oktobra 2026

    Dan za prehod v novo poglavje – na poslovnem področju štejejo natančnost, sodelovanje in iskrenost.
    23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje presenečenje: zavore

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    21. 10. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo