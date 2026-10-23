»Trump gradi plenilski imperij«

Svet vstopa v novo obdobje, v katerem bodo namesto mednarodnih pravil prevladovali interesi velikih sil. Direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit Edoardo Campanella opozarja, da Evropa na takšen svetovni red ni pripravljena, posledice pa bodo občutili tudi finančni trgi in vlagatelji.

»Vstopamo v novo dobo imperijev. Evropa na ta novi svetovni red ni pripravljena.«

Svet, kakršnega smo poznali zadnjih nekaj desetletij, se poslavlja. Obdobje, v katerem so Združene države Amerike zagotavljale določeno gospodarsko in geopolitično stabilnost, se končuje, njegovo mesto pa prevzema nova svetovna ureditev, v kateri bodo o gospodarski moči vse bolj odločali nacionalni interesi, dostop do surovin in sposobnost držav, da zaščitijo svoja podjetja. Evropa se pri tem spopada z nevarnostjo, da bo iz ene najpomembnejših gospodarskih sil postala zgolj obrobje ameriškega ali kitajskega vplivnega območja.

VIDEO: Trump kot simptom krize ameriške moči:

Tako je prihodnost svetovnega gospodarstva na konferenci Kapitalski trgi 2026, ki jo je v Zagrebu organizirala družba Delo mediji v sodelovanju z Jutarnjim listom, predstavil Edoardo Campanella, ki ni ovinkaril: »Vstopamo v novo dobo imperijev in Evropa na ta novi svetovni red ni pripravljena.« Poudaril je, da sprememb ni povzročil ameriški predsednik Donald Trump, ki je po njegovem mnenju zgolj simptom skoraj dvajsetletne krize ameriške moči, ki se je začela s svetovno finančno krizo leta 2008, nadaljevala pod različnimi administracijami in zdaj dosegla novo stopnjo. Campanella zato ocenjuje, da se svet tudi po koncu Trumpovega predsedovanja ne bo preprosto vrnil v prejšnje stanje.

Novi imperij, kakršnega že dolgo nismo poznali

Edoardo Campanella, direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit, opozarja, da Evropi brez odločnejšega ukrepanja grozi, da postane obrobje ameriškega ali kitajskega vplivnega območja. FOTO: Voranc Vogel

Na predavanju je uporabil besede, ki jih na gospodarskih konferencah ne slišimo pogosto: »Trump gradi polkolonialen, izkoriščevalski in plenilski imperij.« Združene države ne želijo več prevzemati enake odgovornosti za mednarodni red kot v preteklosti: »Odraščali smo v prepričanju, da so Združene države Amerike dobronamerna svetovna velesila, ki po svetu širi demokracijo, človekove pravice in prosti trg. Toda tega obdobja je konec. Združene države danes zanima predvsem ustvarjanje poslovnih priložnosti za njihova podjetja. Tajvan jih ne zanima zaradi njegove demokracije, temveč zaradi polprevodniške industrije.«

»Trump gradi polkolonialen, izkoriščevalski in plenilski imperij. Teh besed nisem izbral po naključju.«

V ozadju takšne politike je predvsem tekmovanje s Kitajsko. Po Campanellovi oceni je Washington presodil, da je Peking od sistema globalizacije, ki so ga oblikovale ZDA, pridobil preveč gospodarske in politične moči. Trump zato poskuša spremeniti pravila igre in omejiti nadaljnji kitajski vzpon. Ameriška politika se tako odmika od modela, ki je temeljil na prosti trgovini, mednarodnih pravilih in sodelovanju, ter vse bolj daje prednost neposrednemu uveljavljanju nacionalnih interesov.

Prihaja svet brez skupnih pravil. Kaj to pomeni za denar?

VIDEO: Nič več dobronamerna velesila:

Spremembe svetovnega reda ne bodo vplivale zgolj na mednarodne odnose, temveč tudi na finančne trge, obrestne mere in vrednost naložb. Kot je opozoril Campanella, svet prehaja v novo obdobje merkantilizma, v katerem države vse dejavneje posegajo v gospodarstvo in si prizadevajo zagotoviti prednosti za domača podjetja.

Izpostavil je tudi vse tesnejše povezovanje državne in podjetniške moči, kar se po njegovih besedah že kaže v ameriški industrijski politiki in državnih lastniških deležih v zasebnih podjetjih.

»Vstopamo v svet, v katerem ni več globalnih pravil, temveč samo nacionalni interesi.«

Takšen razvoj bi lahko imel pomembne posledice za vlagatelje. Campanella pričakuje strukturno višje obrestne mere in večjo zadolženost držav, hkrati pa opozarja, da bodo finančni trgi različno vrednotili ameriška podjetja glede na njihovo povezanost s strateškimi prednostnimi nalogami ameriške administracije. Podjetja, ki bodo s temi cilji usklajena, bi lahko bila v prednosti, druga pa pod večjim pritiskom.

Posebej zanimiva je njegova ocena prihodnosti ameriškega dolarja. Zaradi spremenjene ameriške politike bi lahko ZDA postajale manj privlačne za tuje vlagatelje, kar bi dolgoročno zmanjševalo pomen dolarja. Toda po drugi strani ameriška vojaška moč v kriznih obdobjih še vedno podpira njegovo vlogo varnega zatočišča. »Združene države postajajo manj privlačna država za vlaganje kot v preteklosti, kar je negativno za dolar,« je pojasnil. V takšnih razmerah bi lahko pridobivale plemenite kovine, predvsem zlato.

Amerika postaja vse bolj podobna Kitajski

VIDEO: Evropa na obrobju ZDA in Kitajske:

Eno bolj presenetljivih Campanellovih razmišljanj pa se nanaša na spreminjanje gospodarskih modelov največjih svetovnih sil. Če smo na začetku stoletja pričakovali, da se bo Kitajska z razvojem gospodarstva približevala ameriškemu modelu, danes opažamo nasproten proces. »Pričakovali smo, da bo Kitajska postajala vse bolj podobna Ameriki. Zdaj pa Amerika v načinu upravljanja gospodarstva postaja vse bolj podobna Kitajski,« je dejal in pokazal na vse večjo vlogo države pri usmerjanju gospodarstva, podpori strateškim industrijam in nadzoru nad pomembnimi viri. Kitajska je na takšen model že dolgo prilagojena, ameriško gospodarstvo pa se po Campanellovi oceni vanj vse bolj usmerja.

»Združene države postajajo manj privlačne za vlaganje kot v preteklosti. To je negativno za dolar.«

Za Evropo je to še posebej velik izziv, saj Evropska unija svojo moč tradicionalno gradi na pravilih, regulaciji in odprtem gospodarskem sodelovanju, vendar takšna strategija v svetu, kjer velike sile vse pogosteje uveljavljajo predvsem lastne interese, ne bo več zadostovala. »Evropa želi biti regulativna velesila. Toda nikogar več ne zanimajo pravila, zato to ni strategija za uspeh,« je opozoril.

Je Evropa obsojena na obrobje?

Na konferenci Kapitalski trgi 2026 v Zagrebu je Edoardo Campanella predstavil, kako spremembe svetovnega reda vplivajo na gospodarstvo, finančne trge in prihodnost evropskih naložb. FOTO: Voranc Vogel

Če Evropska unija ne bo okrepila svoje gospodarske in politične moči, po njegovi oceni tvega, da postane obrobje ameriškega imperija, obstaja tudi možnost, da se znajde v podobnem položaju glede na Kitajsko. Za prihodnjo gospodarsko moč sta po njegovem mnenju ključni tudi obrambna in energetska varnost, saj tehnološki razvoj zahteva ogromne količine energije. Brez zadostne in zanesljive oskrbe z energijo Evropa v tej tekmi ne bo mogla učinkovito sodelovati, zato je pozval tudi k ponovnemu razmisleku o jedrski energiji, ki jo vidi kot pomemben del prihodnje evropske konkurenčnosti.

Tudi po Trumpu se svet ne bo vrnil v stare tirnice

Po Campanellovem prepričanju mora Evropa okrepiti gospodarsko povezovanje, energetsko varnost in tehnološki razvoj, če želi ohraniti konkurenčnost ob ZDA in Kitajski. FOTO: Voranc Vogel

Kot pravi Campanella, se bo trenutno dogajanje nadaljevalo ne glede na to, kdo bo v prihodnosti vodil Združene države. Za Evropo bo zato bistveno, ali bo sposobna preseči notranje razlike ter gospodarske in politične interese držav članic povezati v skupno strategijo. Brez tesnejšega sodelovanja bi lahko namreč vse težje ohranjala svojo konkurenčnost in samostojno vlogo v svetu.

»Če ne bomo ukrepali, Evropi grozi, da postane obrobje ameriškega imperija. Obstaja tudi nevarnost, da postane obrobje kitajskega imperija.«

Kljub kritičnim opozorilom je Campanella predavanje zaključil malce bolj optimistično: »Pozitivna energija za spremembe v pravo smer in tesnejše evropsko povezovanje lahko pride iz vzhodne Evrope, kjer še vedno obstaja navdušenje nad evropskim projektom, ki ga drugod vse težje zaznavam,« je optimistično zaključil svojo analizo.