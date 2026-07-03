Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Visa je na nedavnem plačilnem forumu v Parizu pred 2000 vodilnimi predstavniki plačilne industrije, kot so pojasnili v družbi, »opravila prve transakcije v Evropi, pri katerih so agenti umetne inteligence (UI) v imenu imetnikov kartic v realnem času opravili nakupe na spletnih straneh partnerskih trgovcev«.

Gre za premik od testiranja v nadzorovanih spletnih trgovinah, saj transakcije potekajo v živo, agenti UI jih izvajajo na podlagi navodil imetnikov kartic neposredno z neodvisnimi trgovci. Na predstavitvi so agenti UI iskali izdelke, izbirali med ponudbo in izvedli nakup skladno z navodili, ki jih je določil potrošnik. Ta je transakcije je potrošnik tudi izrecno odobril.

Kot so ob tem pojasnili v Visi, družba prek svoje mreže povezuje banke, trgovce in sisteme UI ter tako z naborom rešitev Visa Intelligent Commerce omogoča, da so tovrstne transakcije varne, avtenticirane in skladne z evropskimi regulativnimi zahtevami. Zdaj sodelujejo z več kot 30 evropskimi izdajatelji plačilnih kartic, med partnerskimi trgovci pa so družbe s področij turističnih aranžmajev, maloprodaje in spletne trgovine.

»Agenti UI že nakupujejo v imenu potrošnika neposredno pri neodvisnih trgovcih. Naslednji korak je širitev tega modela s povezovanjem celotnega ekosistema – od standardov in infrastrukture do partnerjev. Temelj tega razvoja je zaupanje, ki je vgrajeno že v zasnovo sistema. Enak pristop smo uporabili pri širitvi brezstičnega plačevanja in na enak način se bo razvijala nova doba nakupovanja,« je dejal Mathieu Altwegg, vodja produktov in rešitev pri Visa Europe.

Zaščita trgovca in transakcije

Trgovci v sistem vstopajo na podlagi Visinega protokola Trusted Agent Protocol in imenika Agent Directory, ki trgovcem pomagata prepoznati preverjene, zaupanja vredne agente UI in sodelovati z njimi na različnih platformah in v različnih okoljih. Hkrati pa trgovcem omogočata ohranjanje nadzora nad tem, kako agenti dostopajo do njihovih spletnih mest, prikazujejo izdelke in zaključujejo nakupe.

Zaščito na strani bank, izdajateljic plačilnih kartic pa nudi rešitev Visa Payment Passkeys, ki bankam omogoča varen in s predpisi usklajen način preverjanja pristnosti transakcij, ki jih agenti UI opravijo v imenu potrošnikov. »Vsaka transakcija je varno odobrena in neposredno povezana s preverjenim uporabnikom ter njegovim izrecnim navodilom. To potrošniku omogoča popoln nadzor nad tem, kdaj in kako se plačila izvedejo,« poudarjajo v Visi.

Kot še dodajajo, z vzpostavljanjem zaupanja vrednega sodelovanja med spletnimi trgovci, bankami izdajateljicami in agenti UI odpravljajo ključne ovire za širšo uporabo agentskega poslovanja. Ker so vsi ti elementi že preizkušeni v realnem okolju, se lahko ta način nakupovanja začne širiti in razvijati v različnih panogah in trgih v Evropi.

»Enak model bo mogoče uporabiti tudi pri poslovnih in B2B plačilih, kjer lahko transakcije, ki jih sprožijo agenti UI, podjetjem omogočijo večjo učinkovitost in produktivnost.«

Kaj pa Slovenija?

Alenka Mejač Krassnig: Dostopnost v Sloveniji bo odvisna od pripravljenosti lokalnega trga, sodelovanja s partnerji v plačilnem ekosistemu ter regulativnega okvira. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

, direktorica Vise za Slovenijo je ob tem za Delo povedala, da so prve transakcije z agenti UI v realnem okolju pomemben mejnik in kažejo na velik potencial plačil, podprtih z umetno inteligenco. »Pri Visi se osredotočamo na razvoj teh zmogljivosti na varen, odgovoren in razširljiv način, da bi lahko prinesle konkretno vrednost potrošnikom, trgovcem in širšemu plačilnemu ekosistemu.«

Kdaj lahko pričakujemo uvedbo v Sloveniji? »Dostopnost bo odvisna od nadaljnjega razvoja programa Visa Agentic Ready, pripravljenosti lokalnega trga, sodelovanja s partnerji v celotnem plačilnem ekosistemu ter veljavnega regulativnega okvira.«