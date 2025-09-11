Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

Vlaganje na finančne trge že dolgo ni več domena le izkušenih poznavalcev. Vedno več ljudi se zaveda, da lahko tudi z manjšimi zneski in postopoma gradijo svojo finančno varnost. Ob naraščajoči inflaciji in negotovih obrestnih merah postaja premišljeno investiranje celo nuja, če želimo ohraniti ali povečati realno vrednost svojega premoženja.

Pomembno vlogo pri tem igrajo vzajemni skladi – ena najbolj dostopnih oblik vlaganja, ki posameznikom omogoča vstop na globalne finančne trge, ne da bi morali sami vsakodnevno spremljati borzne trende. Njihova prednost je v strokovnem upravljanju, razpršenosti naložb in preglednosti, ki vlagatelju zagotavljajo večjo varnost tudi v času tržnih nihanj.

Kako v praksi poteka tovrstno upravljanje in zakaj se vedno več vlagateljev odloča prav za to pot, pojasnjuje Jožica Palčič, predsednica uprave družbe Sava Infond, ki že več kot dve desetletji deluje v finančnem sektorju in danes vodi enega največjih slovenskih upravljavcev premoženja.

Kako bi v nekaj povedih opisali, kaj počne Sava Infond?

Sava Infond je družba za upravljanje, kjer za več kot 90.000 vlagateljev skrbimo za njihovo premoženje na svetovnih finančnih trgih. Za vlagatelje to pomeni enostaven in pregleden način vlaganja v vrednostne papirje, za nas pa veliko odgovornost in strokovno delo pri upravljanju skupaj več kot dveh milijard evrov zaupanih sredstev.

Vlagatelji imajo na voljo 19 različnih podskladov Krovnega sklada Infond. Vsak sklad ima svojo naložbeno zgodbo – nekateri vlagajo po vsem svetu, drugi so usmerjeni v posamezne regije; nekateri so razpršeni med različne panoge, drugi so specializirani za določene industrije. Tako lahko vsak vlagatelj najde sklad, ki mu najbolj ustreza.

V čem ste drugačni od konkurence?

Vlagatelji nam pravijo, da jim največ pomeni odzivnost in prijaznost naših sodelavcev, jasen pregled nad naložbami in enostavno upravljanje. Zelo cenijo strokovnost upravljavcev skladov in redne informacije o dogajanju na finančnih trgih.

Jožica Palčič je predsednica uprave Save Infond in že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini. Rada potuje, letos je obiskala Nepal FOTO: Tomi Plevnik

Kako se prilagajate tržnim negotovostim in geopolitičnim spremembam?

Kot družba smo zelo pozorni na potencialna tveganja in pripravljeni tudi na morebitne krize ali druge večje vplive na poslovanje. Ker je naše delo tesno povezano z dogajanjem na finančnih trgih, so negotovosti sestavni del posla.

Pri upravljanju skladov pa sledimo investicijskim načelom Warrena Buffetta. Naš cilj je kupovati kakovostna podjetja po razumnih vrednotenjih in jih nato v portfelju držati čim dlje. Kot kakovostna podjetja opredeljujemo tista, ki ustvarjajo visok donos na vloženi kapital, poleg tega pa je pomembno, da ima podjetje vzdržne konkurenčne prednosti in prostor za rast. Namesto da bi sledili kratkoročnim »vročim« zgodbam, ohranjamo trezno glavo in vlagamo premišljeno.

Zakaj bi se posameznik danes odločil za vlaganje v sklade, namesto da denar pušča na varčevalnem računu (koristi in prednosti)?

Na varčevalnem računu denar miruje, v skladih pa dela za vlagatelja. Ljudi je v preteklih letih po daljšem času znova zapeklo, ko obresti za denar na bančnih računih niso pokrivale izgube kupne moči zaradi inflacije – kar je normalno za investicije skoraj brez tveganja. Skladi so najbolj osnovna oblika vstopa na finančne trge in s tem doseganja donosov, ki jih ti omogočajo. S strokovnim upravljanjem razpršene naložbe omogočajo dolgoročno rast, torej več kot zgolj ohranjanje vrednosti.

FOTO: Depositphotos

Kakšne napake najpogosteje opažate pri fizičnih vlagateljih in kako se jim lahko izognejo?

Najprej je pomembno, da vsak razmisli o sebi: kakšna je moja osebna nagnjenost k tveganju, kakšen je moj finančni cilj in kdaj bom ta denar potreboval. Naložbe, ki obljubljajo hiter in visok donos, so skoraj vedno povezane tudi z visokim tveganjem – kar pomeni, da lahko namesto zaslužka izgubimo del prihrankov. Čas in razpršitev pa blažita tveganje.

Naslednji korak je, da se resnično seznanimo z naložbo, v katero želimo vložiti. Ni dovolj, da slišimo priporočilo prijatelja ali soseda, pomembno je razumeti, kako se naložba obnaša kratkoročno in dolgoročno, kakšne donose lahko realno pričakujemo in kakšna nihanja nas lahko doletijo. Le tako lahko ocenimo, ali je skladna z našimi cilji in odnosom do tveganja.

Pri vlaganju je dobro imeti jasna načela in se izogibati čustvenemu odločanju. Strah in evforija sta slaba spremljevalca. Idealnega trenutka za vstop na trg skoraj ni mogoče ujeti, zato je najboljša strategija dolgoročno in postopno vlaganje v razpršene naložbe. To je temelj, na katerem lahko dolgoročno gradimo svoje premoženje.

FOTO: Depositphotos

Kaj pa pomen trajnosti pri investiranju v sklade – kako pomembna je? Kdaj sploh govorimo o trajnosti v tem primeru?

Trajnost v investiranju pomeni vlaganje v podjetja, ki so odporna, odgovorna in pripravljena na prihodnost. Takšna podjetja niso dobra le za okolje in družbo, ampak dolgoročno tudi za vlagatelje. Pri trajnosti ne govorimo zgolj o reciklaži ali zmanjševanju ogljičnega odtisa, temveč o širši sliki: ali podjetje posluje odgovorno, je dober poslovni partner dobaviteljev in kupcev, pošteno ravna z zaposlenimi in se zna prilagajati izzivom.

Pogosto se uporablja izraz ESG – to so okoljski (Environmental), družbeni (Social) in upravljavski (Governance) vidiki poslovanja. Z izbiro naložb v skladu z merili ESG vlagatelji spodbujamo podjetja, ki poslujejo trajnostno. To se pozna tudi na trgih:

družbeno odgovorni investitorji zmanjšujejo povpraševanje po delnicah podjetij, ki trajnostnim merilom ne ustrezajo,

manjše povpraševanje vpliva na nižjo ceno teh delnic, podjetja z odgovornim poslovanjem pa so pogosto nagrajena z večjim zanimanjem investitorjev.

Ideja trajnostnega investiranja je torej preprosta: podjetjem se dolgoročno splača poslovati odgovorno, saj s tem ustvarjajo zaupanje in stabilno vrednost tako za družbo kot za vlagatelje.

Vas zanima, kako Infond skladi spodbujajo okoljske in socialne značilnosti?

Kaj pa lahko pričakujemo nasploh na finančnih trgih v prihodnosti, glede na vse bolj negotove družbene razmere? Kje so potenciali? Čemu se izogibati?

Prihodnost bo prinesla več nihanj, a tudi več priložnosti. Potenciali se kažejo v podjetjih, ki so inovativna, tehnološko napredna in se znajo prilagajati trajnostnim izzivom. Izogibati pa se velja nepremišljenemu sledenju kratkoročnim modnim trendom, ki so pogosto povezani z visokim tveganjem.

FOTO: Depositphotos

Kateri megatrendi bodo po vašem mnenju najbolj vplivali na portfelje vlagateljev v prihodnosti?

Megatrendi so dolgoročni trendi, ki spreminjajo način, kako živimo in kako delamo. Premiki na področju tehnologije, družbe, okolja in demografije bodo pustili dolgoročne posledice tako na svetovno gospodarstvo kot na posamezne sektorje in podjetja. Med glavnimi dolgoročnimi trendi najdemo staranje prebivalstva, podnebne spremembe in pomanjkanje virov, urbanizacijo, eksponenten tehnološki razvoj in rast svetovnega premoženja.

Sava Infond upravlja podsklad, ki sredstva vlagateljev nalaga v kombinacijo uveljavljenih inovativnih družb s trajnimi konkurenčnimi prednostmi in dinamičnih manjših družb v začetnih fazah eksponentne rasti.

FOTO: Depositphotos

Kateri je tisti nauk, ki bi ga morali razumeti vsi, ki se lotijo vlaganja?

Da smo sami sebi največji sovražnik. Največje napake vlagatelji naredimo, ko pri investiranju sledimo svojim čustvom. Ko na borzah vlada navdušenje, nas vodi pohlep in bi radi vložili in tvegali vse. Ob večjih padcih pa bi v strahu prodajali. Uspešno investiranje pa je ravno obratno in to je tisto, kar morajo vlagatelji razumeti, ko se lotijo vlaganja na borzo.

