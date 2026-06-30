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    Kapitalski trgi

    Pri pokojninskem varčevanju čas pomembnejši od zneska

    Čim zgodnejši začetek in s tem daljša doba varčevanja pomenita, da si lahko z nižjimi mesečnimi vplačili oblikujemo pomemben vir prihodkov po upokojitvi.
    Izračuni kažejo, da je priporočljivo, da se zaposleni v dodatno pokojninsko zavarovanje vključijo čim prej. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Izračuni kažejo, da je priporočljivo, da se zaposleni v dodatno pokojninsko zavarovanje vključijo čim prej. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    30. 6. 2026 | 06:00
    10:03
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    V Sloveniji je bilo konec leta 2025 v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) vključenih 640.821 zavarovancev. Višina sredstev, zbranih v pokojninskih skladih, pa je decembra lani znašala 4,03 milijarde evrov. Na ministrstvu za delo so zapisali, da se decembra 2025 niso vplačevale premije dodatnega pokojninskega zavarovanja – sredstva so imeli v zadržanju ali v mirovanju – za 235.832 zavarovancev. Svojim zaposlenim je decembra lani dodatno pokojninsko zavarovanje omogočalo 7026 delodajalcev, še kažejo podatki.

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    Nova zakonska obveznost o drugem pokojninskem stebru

    Naj spomnimo, da dodatno pokojninsko zavarovanje delimo na kolektivno in individualno. V kolektivno se lahko zaposleni vključijo prek delodajalca. To pomeni, da lahko sredstva v njihove pokojninske načrte prispeva tako delodajalec kot tudi zaposleni sam z odtegljajem od plače. 

    Višina sredstev, ki so zbrana v pokojninskih skladih, je decembra lani znašala 4,031 milijarde evrov, in sicer se od tega 39,999 milijona evrov nanaša na zavarovalnice, 2,048 milijarde na pokojninske družbe ter 1,943 milijarde na vzajemne in krovne pokojninske sklade.

    V kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost. Znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, ne sme biti nižji od 432,61 evra.

    Izplačila dodatnih pokojnin

    Za dodatne informacije smo vprašali tudi Prvo pokojninsko družbo in Modro zavarovalnico. Pri Prvi pokojninski družbi za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje varčuje nekaj manj kot 89.000 posameznikov oziroma nekaj manj kot 3000 podjetij. Povprečno mesečno vplačilo v letu 2025 je znašalo 58,17 evra. Na vprašanje, koliko jih že prejema pokojninske rente, pa odgovarjajo, da so lani za dodatne pokojninske rente izplačali skupno 6.383.000 evrov. »Pokojninsko rento je v povprečju prejemalo 5943 zavarovancev, pri čemer je povprečno mesečno izplačilo na posameznega zavarovanca znašalo 84 evrov,« so še pojasnili pri Prvi pokojninski družbi.

    Povprečna mesečna vplačila aktivnih zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja so lani znašala prek zavarovalnic 57,96 evra, prek pokojninskih družb 98,88 evra ter prek vzajemnih in krovnih pokojninskih skladov 53,40 evra (ta brez krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, kjer je bilo povprečje 116,58 evra).

    Pri Modri zavarovalnici za dodatno pokojninsko zavarovanje varčuje več kot 320.000 članov, vključeni pa so tako zaposleni v javnem sektorju kot zaposleni v gospodarstvu ter posamezniki, ki varčujejo individualno. »Modra je največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov in največja izplačevalka pokojninskih rent v Sloveniji. Sredstva v upravljanju vzajemnih pokojninskih skladov, torej v varčevalnem delu, so konec leta 2025 znašala 1,8 milijarde evrov, v kritnih skladih, iz katerih se izplačujejo pokojninske rente, pa dobrih 0,5 milijarde evrov.«

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    In kot še pojasnjujejo, so vsi zaposleni v javnem sektorju po zakonu (ZKDPZJU) vključeni v Krovni pokojninski sklad za javne uslužbence, ki ga upravljajo v Modri zavarovalnici. »Vplačila so določena v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, povprečna premija v letu 2025 pa je znašala 45 evrov na mesec.

    Premija v zasebnem sektorju pa je odvisna od načina financiranja, o katerem se zaposleni dogovorijo z delodajalcem, in je pri nas v povprečju trikrat višja od premije v javnem sektorju. Znesek premije, ki jo za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec v zasebnem sektorju, v letu 2026 ne sme biti nižji od 432,61 evra.« Lani je sicer Modra zavarovalnica izplačala za skoraj 47 milijonov evrov dodatnih pokojnin 58.881 zavarovancem.

    Kaj pa kažejo izračuni

    Sogovornike smo prosili še za pripravo izračunov za različne primere vključitve zaposlenega v PDPZ pri različnih letih. Priporočljivo je, pravijo, da se zaposleni v dodatno pokojninsko zavarovanje vključijo čim prej.

    »Daljše obdobje varčevanja namreč pomeni, da lahko z nižjimi mesečnimi vplačili posamezniki oblikujejo pomemben dodaten vir prihodkov za čas po upokojitvi. Pri tem ima pomembno vlogo tudi obrestno-obrestni učinek, mlajši varčevalci pa lahko praviloma varčujejo v bolj dinamičnih naložbenih oblikah,« pojasnjujejo v Modri zavarovalnici.

    In dodajajo, da je primerjava med začetkom varčevanja pri 25 in pri 40 letu zelo nazorna: »Če želi posameznik do upokojitve pri 65 letih privarčevati 100.000 evrov za pokojninsko rento, bi moral ob začetku varčevanja pri 25 letih vsak mesec vplačevati približno 55 evrov. Če bi začel varčevati začel šele pri 40 letih, bi se potrebna mesečna premija povišala na približno 170 evrov,« so še ponazorili v Modri zavarovalnici.

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    Letos so vlagatelji v investicijske sklade vplačali že skoraj 180 milijonov

    In dodali, da je bil informativni izračun privarčevanih sredstev narejen na predpostavkah, da je varčevalec ob upokojitvi star 65 let ter da ves čas obdobja varčevanja varčuje v podskladu, ki je najprimernejši njegovi starosti; letni donos v dinamičnem podskladu je 6,7 odstotka, v preudarnem podskladu 5,9 odstotka in v zajamčenem podskladu 3,4 odstotka; višina premije je enaka neto premiji (vstopni stroški so odšteti); informativni izračun ne upošteva rasti plač in premij; donos je pripisan vsak mesec.

    Začeti raje pri 25 letih, kot pri 40

    Pri Prvi pokojninski družbi pa so ponazorili: »Posameznik, ki začne varčevati pri 40 letih, bi moral za to, da bi dosegel enak znesek privarčevanih sredstev kot nekdo, ki začne pri 25 letih, na mesec vplačevati 213 evrov (namesto 58 evrov), ob nespremenjenih predpostavkah. Pri tem bi skupno vplačal 68.321,88 evra, medtem ko bi mlajši enak cilj dosegel z 28.939,68 evra vplačil.«

    In dodajajo, da izračun temelji na modelu prilagodljivega varčevanja v skladih življenjskega cikla, kjer se naložbena strategija prilagaja starosti zavarovanca: do 50. leta varčevanje v dinamičnem skladu (ciljna letna neto donosnost devet odstotkov), od 50. do 62. leta varčevanje v uravnoteženem skladu (ciljna letna neto donosnost šest odstotkov), po 62. letu varčevanje v zajamčenem skladu (ciljna letna neto donosnost 3,6 odstotka). Pri izračunu smo uporabili naslednje predpostavke: povprečna mesečna premija 58 evrov, vstopni stroški v višini enega odstotka, brez začetnega vložka ter predpostavka upokojitve pri 67 letih.

    Rezultati kažejo izrazite razlike glede na starost ob začetku varčevanja, še dodajajo v Prvi pokojninski družbi.
    »Začetek pri 20 letih: 258.450,77 evra privarčevanih sredstev, 47 let varčevanja, vsota vplačil 32.384,88 evra.

    Začetek pri 25 letih: 168.519,44 evra privarčevanih sredstev, 42 let varčevanja in vsota vplačil 28.939,68 evra.

    Začetek pri 30 letih: 109.636,90 evra privarčevanih sredstev, 37 let varčevanja in vsota vplačil 25.494,48 evra.

    Začetek pri 35 letih: 71.083,57 evra privarčevanih sredstev, 32 let varčevanja in vsota vplačil 22.0489,28 evra.

    Začetek pri 40 letih: 45.840,77 evra privarčevanih sredstev, 27 let varčevanja in vsota vplačil 18.604,08 evra.

    Začetek pri 50 letih: 18.491,53 evra privarčevanih sredstev, 17 let varčevanja in vsota vplačil 11.713,53 evra.

    Iz primerov sta jasno razvidna moč obrestno-obrestnega računa in pomen zgodnjega začetka varčevanja. Čas je pri pokojninskem varčevanju ključni dejavnik.«

    Ob tem kot pomembno v Prvi pokojninski družbi še dodajajo, da se področje izplačevanja dodatnih pokojninskih rent trenutno spreminja. »Nova zakonodaja predvideva tudi druge oblike izplačevanja, ne zgolj vseživljenjske rente, kar pomeni večjo fleksibilnost za zavarovance. Ker pa podzakonski akti še niso sprejeti, konkretne izvedbene možnosti in podrobnosti še čakamo.«

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    dodatno pokojninsko zavarovanjevarčevanjepokojnineKapitalski trgi 2026

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