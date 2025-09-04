Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

Umetna inteligenca danes ni več stvar prihodnosti, temveč vse bolj postaja del našega vsakdana. Vse bolj spreminja temelje svetovnega gospodarstva in družbe, od avtomatizacije industrije do personalizacije uporabniških izkušenj. Skupaj z informacijsko tehnologijo (IT) je jedro digitalne preobrazbe, kar odpira nove priložnosti tudi za finančne vlagatelje, ki želijo povečati svoje premoženje in znajo prepoznati panoge ter podjetja z dolgoročnim inovacijskim potencialom.

»Podjetja, ki vlagajo v UI, dosegajo konkurenčno prednost.« Aleš Grbić, višji specialist v sektorju upravljanja investicijskih skladov, Sava Infond in dvakratni prejemnik naziva najboljši upravljavec skladov v Sloveniji FOTO: Sava Infond

Aleš Grbić, višji specialist v sektorju upravljanja investicijskih skladov Sava Infond pojasnjuje, zakaj je prav zdaj pravi čas za strateško finančno vlaganje v sklade, ki podpirajo umetno inteligenco in IT področje.

Trg umetne inteligence v strmem vzponu

Vrednost trga umetne inteligence bo po napovedih presegla 1,5 bilijona ameriških dolarjev do leta 2030. Področja, kot so strojno učenje, obdelava naravnega jezika in računalniški vid, že postajajo temeljne tehnologije v zdravstvu, financah, logistiki in proizvodnji. »Podjetja, ki vlagajo v razvoj teh rešitev, pridobivajo konkurenčno prednost, kar odseva tudi v njihovih tržnih vrednostih,« pove Aleš Grbić.

Tako startupi in uveljavljena tehnološka podjetja, ki se osredotočajo na UI, že privabljajo rekordne količine kapitala. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da ključno vlogo igra tudi informacijska tehnologija. »Brez ustrezne IT-infrastrukture, kot so oblačni sistemi, kibernetska varnost in omrežja 5G, umetna inteligenca ne more delovati,« pove Grbić. Vlaganja v IT so tako podporni steber za rast umetne inteligence. A poudariti je treba še, da danes bodoči finančni vlagatelji iščejo tudi družbeno odgovorne priložnosti, zato podjetja, ki razvijajo etično UI in trajnostne tehnologije privabljajo velike naložbe.

Grbić tako poudarja, da je uspeh v prihodnosti zagotovo na strani podjetji (in finančnih vlagateljev), ki vlagajo v transparentne in etične UI-rešitve ter tako gradijo zaupanje potrošnikov in vlagateljev. Tovrstna UI in IT tako nista le tehnološka revolucija, ampak tudi odlična naložbena priložnost.

Trajnost, avtomatizacija in personalizacija so del širših megatrendov, ki določajo dolgoročne strateške usmeritve tako podjetij kot finančnih vlagateljev. Po besedah Aleša Grbića, višjega specialista v sektorju upravljanja investicijskih skladov Sava Infond, je zato danes »pametno vlaganje tisto, ki zaznava globalne tokove in jim prilagaja portfelje, pri tem pa vključuje tudi družbeno odgovornost«.

Sava Infond skladi v ospredju megatrendov

Za vse, ki želijo del svojega kapitala usmeriti v rastoče, trajnostno naravnane, trge in tehnologije, obstajajo ciljno usmerjeni skladi. V Sloveniji to priložnost posameznikom in podjetjem ponuja Sava Infond, družba za upravljanje, s svojo ponudbo tematskih podskladov.

Med podskladi Krovnega sklada Infond izstopata Infond Tehnologija, delniški podsklad in Infond Megatrendi, delniški podsklad, ki sta neposredno usmerjena v globalne razvojne trende. Sklad Infond Tehnologija vlaga v najnaprednejša tehnološka podjetja, ki razvijajo rešitve na področjih, kot so umetna inteligenca, računalništvo v oblaku in kibernetska varnost.

Drugi, Infond Megatrendi, sledi temam, kot so avtomatizacija, trajnostni razvoj, demografske spremembe in urbanizacija. Posebna pozornost je namenjena podjetjem, ki dolgoročno soustvarjajo spremembe – med njimi so tudi razvijalci etične umetne inteligence.

Oba sklada ponujata priložnost vlagateljem, ki iščejo:

izpostavljenost do vodilnih tehnoloških podjetij (npr. NVIDIA, Amazon, Alphabet),

dolgoročno rast,

vključitev ESG-meril (okoljski, družbeni in upravljavski dejavniki),

preudarno diverzifikacijo.

»Infond skladi ponujajo premišljene rešitve za vse, ki želijo postati del preoblikovanja prihodnosti,« pravi Grbić, ki aktivno sodeluje pri upravljanju teh dveh tematskih podskladov.

»Umetna inteligenca ni le prihodnost – je sedanjost, ki oblikuje naš svet. Vlaganje v UI in IT je vlaganje v inovacije, ki bodo definirale naslednje desetletje."

Vlaganje v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo torej danes ni več nišna izbira, temveč strateška usmeritev. Infondovi podskladi ponujajo priložnost, da postanete del te preobrazbe – četudi z majhnimi koraki, a v pravo smer.

Želite izvedeti več o skladih Infond Tehnologija in Infond Megatrendi ter preveriti, kako lahko tudi vi vlagate v prihodnost? Obiščite www.infond.si.

To je tržno sporočilo. Infond sklade upravlja Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve se seznanite z dokumenti sklada: Prospekt Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami izbranega sklada sta dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.infond.si. Tam so objavljeni tudi dnevni pregled gibanja vrednosti enot, mesečna, polletna in letna poročila skladov. Podatki v tem članku niso naložbeno priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov. So samo informativne narave. Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe se obrnite na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.

Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja Infond skladov so objavljeni na www.infond.si in se, odvisno od dogajanja na finančnih trgih, dnevno spreminjajo. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Vaš donos naložbe je odvisen od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo pričakovani rezultat, ki je odvisen tudi od obdavčitve. Obdavčitev je odvisna od osebnega stanja vlagatelja in se lahko v prihodnosti spremeni.

Skladi so razvrščeni v kazalnike tveganja od 1 do 7 (od najmanjšega do največjega), tako lahko ocenite vaša pričakovanja glede nihanj vrednosti sklada v primerjavi z dejanskim gibanjem. Vse informacije v zvezi s tveganji najdete v dokumentu s ključnimi informacijami izbranega sklada na www.infond.si.

Skladi nimajo vzpostavljenih jamstev za kapital, tako da ni zagotovljena višina vplačanih sredstev in je lahko tudi nižja ob izplačilu. Za vse informacije so v Savi Infond dosegljivi vsak delovni dan, med 8. in 16. uro, prek brezplačnega telefona 080 22 42 in prek elektronske pošte info(at)infond.si.

Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.