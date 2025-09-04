  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Kapitalski trgi

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    4. 9. 2025 | 13:00
    4. 9. 2025 | 13:01
    7:42
    A+A-

    Umetna inteligenca danes ni več stvar prihodnosti, temveč vse bolj postaja del našega vsakdana. Vse bolj spreminja temelje svetovnega gospodarstva in družbe, od avtomatizacije industrije do personalizacije uporabniških izkušenj. Skupaj z informacijsko tehnologijo (IT) je jedro digitalne preobrazbe, kar odpira nove priložnosti tudi za finančne vlagatelje, ki želijo povečati svoje premoženje in znajo prepoznati panoge ter podjetja z dolgoročnim inovacijskim potencialom.

    »Podjetja, ki vlagajo v UI, dosegajo konkurenčno prednost.« Aleš Grbić, višji specialist v sektorju upravljanja investicijskih skladov, Sava Infond in dvakratni prejemnik naziva najboljši upravljavec skladov v Sloveniji FOTO: Sava Infond  
    »Podjetja, ki vlagajo v UI, dosegajo konkurenčno prednost.« Aleš Grbić, višji specialist v sektorju upravljanja investicijskih skladov, Sava Infond in dvakratni prejemnik naziva najboljši upravljavec skladov v Sloveniji FOTO: Sava Infond  

    Aleš Grbić, višji specialist v sektorju upravljanja investicijskih skladov Sava Infond pojasnjuje, zakaj je prav zdaj pravi čas za strateško finančno vlaganje v sklade, ki podpirajo umetno inteligenco in IT področje.

    Trg umetne inteligence v strmem vzponu

    Vrednost trga umetne inteligence bo po napovedih presegla 1,5 bilijona ameriških dolarjev do leta 2030. Področja, kot so strojno učenje, obdelava naravnega jezika in računalniški vid, že postajajo temeljne tehnologije v zdravstvu, financah, logistiki in proizvodnji. »Podjetja, ki vlagajo v razvoj teh rešitev, pridobivajo konkurenčno prednost, kar odseva tudi v njihovih tržnih vrednostih,« pove Aleš Grbić.

    Tako startupi in uveljavljena tehnološka podjetja, ki se osredotočajo na UI, že privabljajo rekordne količine kapitala. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da ključno vlogo igra tudi informacijska tehnologija. »Brez ustrezne IT-infrastrukture, kot so oblačni sistemi, kibernetska varnost in omrežja 5G, umetna inteligenca ne more delovati,« pove Grbić. Vlaganja v IT so tako podporni steber za rast umetne inteligence. A poudariti je treba še, da danes bodoči finančni vlagatelji iščejo tudi družbeno odgovorne priložnosti, zato podjetja, ki razvijajo etično UI in trajnostne tehnologije privabljajo velike naložbe.

    Grbić tako poudarja, da je uspeh v prihodnosti zagotovo na strani podjetji (in finančnih vlagateljev), ki vlagajo v transparentne in etične UI-rešitve ter tako gradijo zaupanje potrošnikov in vlagateljev. Tovrstna UI in IT tako nista le tehnološka revolucija, ampak tudi odlična naložbena priložnost.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Trajnost, avtomatizacija in personalizacija so del širših megatrendov, ki določajo dolgoročne strateške usmeritve tako podjetij kot finančnih vlagateljev. Po besedah Aleša Grbića, višjega specialista v sektorju upravljanja investicijskih skladov Sava Infond, je zato danes »pametno vlaganje tisto, ki zaznava globalne tokove in jim prilagaja portfelje, pri tem pa vključuje tudi družbeno odgovornost«.

    Sava Infond skladi v ospredju megatrendov

    Za vse, ki želijo del svojega kapitala usmeriti v rastoče, trajnostno naravnane, trge in tehnologije, obstajajo ciljno usmerjeni skladi. V Sloveniji to priložnost posameznikom in podjetjem ponuja Sava Infond, družba za upravljanje, s svojo ponudbo tematskih podskladov.

    Med podskladi Krovnega sklada Infond izstopata Infond Tehnologija, delniški podsklad in Infond Megatrendi, delniški podsklad, ki sta neposredno usmerjena v globalne razvojne trende. Sklad Infond Tehnologija vlaga v najnaprednejša tehnološka podjetja, ki razvijajo rešitve na področjih, kot so umetna inteligenca, računalništvo v oblaku in kibernetska varnost.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Drugi, Infond Megatrendi, sledi temam, kot so avtomatizacija, trajnostni razvoj, demografske spremembe in urbanizacija. Posebna pozornost je namenjena podjetjem, ki dolgoročno soustvarjajo spremembe – med njimi so tudi razvijalci etične umetne inteligence.

    Oba sklada ponujata priložnost vlagateljem, ki iščejo:

    • izpostavljenost do vodilnih tehnoloških podjetij (npr. NVIDIA, Amazon, Alphabet),
    • dolgoročno rast,
    • vključitev ESG-meril (okoljski, družbeni in upravljavski dejavniki),
    • preudarno diverzifikacijo.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    »Infond skladi ponujajo premišljene rešitve za vse, ki želijo postati del preoblikovanja prihodnosti,« pravi Grbić, ki aktivno sodeluje pri upravljanju teh dveh tematskih podskladov.

    »Umetna inteligenca ni le prihodnost – je sedanjost, ki oblikuje naš svet. Vlaganje v UI in IT je vlaganje v inovacije, ki bodo definirale naslednje desetletje."

    Vlaganje v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo torej danes ni več nišna izbira, temveč strateška usmeritev. Infondovi podskladi ponujajo priložnost, da postanete del te preobrazbe – četudi z majhnimi koraki, a v pravo smer.

    Želite izvedeti več o skladih Infond Tehnologija in Infond Megatrendi ter preveriti, kako lahko tudi vi vlagate v prihodnost? Obiščite www.infond.si.

     

    To je tržno sporočilo. Infond sklade upravlja Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve se seznanite z dokumenti sklada: Prospekt Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami izbranega sklada sta dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.infond.si. Tam so objavljeni tudi dnevni pregled gibanja vrednosti enot, mesečna, polletna in letna poročila skladov. Podatki v tem članku niso naložbeno priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov. So samo informativne narave. Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe se obrnite na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.

    Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja Infond skladov so objavljeni na www.infond.si in se, odvisno od dogajanja na finančnih trgih, dnevno spreminjajo. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Vaš donos naložbe je odvisen od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo pričakovani rezultat, ki je odvisen tudi od obdavčitve. Obdavčitev je odvisna od osebnega stanja vlagatelja in se lahko v prihodnosti spremeni.

    Skladi so razvrščeni v kazalnike tveganja od 1 do 7 (od najmanjšega do največjega), tako lahko ocenite vaša pričakovanja glede nihanj vrednosti sklada v primerjavi z dejanskim gibanjem. Vse informacije v zvezi s tveganji najdete v dokumentu s ključnimi informacijami izbranega sklada na www.infond.si.

    Skladi nimajo vzpostavljenih jamstev za kapital, tako da ni zagotovljena višina vplačanih sredstev in je lahko tudi nižja ob izplačilu. Za vse informacije so v Savi Infond dosegljivi vsak delovni dan, med 8. in 16. uro, prek brezplačnega telefona 080 22 42 in prek elektronske pošte info(at)infond.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Štirikratni zmagovalec Toura je po padcu utrpel smrtno nevarno poškodbo srca

    Chris Froome še dolgo ne bo mogel sesti na kolo. Geraint Thomas na domačih cestah končuje kariero.
    Matic Rupnik 3. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

    Ljubljanska mestna občina se sklicuje na stroške in pritožbe zakupnikov, a več kot polovica vrtičkarjev na Ježici podpisala peticijo za preklic prepovedi.
    Maja Prijatelj Videmšek 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več

    Več iz teme

    Sava Infondinvesticijski skladiFinančno vlaganjeInfond TehnologijaInfond Megatrendi
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Zvezdnik Prijateljev

    Preprodajalka drog: Kriva sem za smrt Matthewa Perryja

    Kraljica ketamina je pred kalifornijskim sodiščem priznala, da je zvezdniku Prijateljev priskrbela droge, zaradi katerih je tudi umrl. Grozi ji 60 let zapora.
    4. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (4. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 4. 9. 2025 | 12:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi padajo kot domine, Pešić je moral potegniti zavoro

    Srbska košarkarska reprezentanca je za konec skupinskega dela izgubila proti Turčiji, za nameček sta se poškodovala še Tristan Vukčević in Aleksa Avramović.
    4. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Matjaž Kek: Fantje se zavedajo, koliko milijonov bo na nasprotni strani

    Slovenski nogometni selektor Kek je pred petkovo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo prihodnje leto povedal, da igralcem nasprotnik ni pomemben.
    4. 9. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi padajo kot domine, Pešić je moral potegniti zavoro

    Srbska košarkarska reprezentanca je za konec skupinskega dela izgubila proti Turčiji, za nameček sta se poškodovala še Tristan Vukčević in Aleksa Avramović.
    4. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Matjaž Kek: Fantje se zavedajo, koliko milijonov bo na nasprotni strani

    Slovenski nogometni selektor Kek je pred petkovo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo prihodnje leto povedal, da igralcem nasprotnik ni pomemben.
    4. 9. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo