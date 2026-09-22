Vlagatelji so do zdaj odprli manj kot 16.000 računov INR

Dobrih šest mesecev, odkar imamo v Sloveniji možnost investiranja prek individualnih naložbenih računov (INR), ki so jih na finančnem ministrstvu ob vzpostavitvi opredelili kot račune za dolgoročnejše varčevanje fizičnih oseb na kapitalskem trgu z davčnimi spodbudami, je pri sedmih ponudnikih odprtih približno 15.700 računov. Skoraj 20 odstotkov pri Iliriki.

V Iliriki so zadovoljni z deležem vlagateljev, ki so račun odprli pri njih, priznavajo pa, da so na splošno pričakovali večji odziv prebivalstva. Gre za zelo dober produkt, pravijo, je pa nov, zato bi po njihovem prepričanju morala javnost o njegovih prednostih slišati pogosteje, več podpore pričakujejo predvsem od državnih institucij.

Eden največjih potencialov INR, poleg ugodnega davčnega okvira ter možnosti razpršenega dolgoročnega vlaganja – posameznika spodbuja, da prihranke začne dolgoročno investirati –, je njegova varnost, pravi Lojze Kozole iz Ilirike. Vlagatelj namreč prek njega vstopa v regulirano, nadzorovano in pregledno okolje.

»Vlagati je mogoče le v države OECD oziroma na svetovnih borzah z ustrezno stopnjo razvitosti, področje nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), preverja pa tudi finančna uprava. To je eden doslej najbolje pripravljenih produktov in stranke so v njem najbolje zaščitene, saj v Sloveniji še ni bilo tako strogega okvira glede tega, kaj sme vlagatelj kupiti. Poleg tega je moral vsak udeleženec na trgu pripraviti in objaviti svojo listo vrednostih papirjev, ki jo je pregledala ATVP.«

Tudi priložnost za vzgojo

»Posebej bi k odprtju povabil mlade, ki imajo pred seboj več desetletij življenja in lahko najbolje izkoristijo učinek dolgoročnega investiranja ter reinvestiranja donosov. Smiselno je tudi redno mesečno vlaganje, saj si tako postopoma pridobivajo premoženje,« pravi.

Še ena prednost tega finančnega produkta, ki se mu zdi pomembna za mlade, pa je, da imajo s tem priložnost tudi spoznavati borzo, gospodarstvo, bilance, podjetja in varčevanje v vrednostnih papirjih.

»Vse to širi obzorja in prinaša nova znanja in izkušnje, s katerimi se brez takega produkta morda nikoli ne bi srečali.​ Tudi matematika gre bolje, če te zanima zaradi lastnega denarja. To je del vzgoje, in to korektne vzgoje,« poudarja.

Po njegovih besedah je sicer odprtje tega računa smiselno že ob zdajšnjih limitih »za vsakogar, ki že ima nekaj kapitala in ga želi dolgoročno stroškovno in davčno učinkovito oplemenititi. Davčno ugoden naložbeni račun bi moral postati nekaj povsem običajnega za vsakogar, ki ustvarja dolgoročne prihranke.«

Tisti, ki jih zdaj puščajo na bančnem računu ali v depozitih, »naj premislijo o odprtju INR in investiranju teh sredstev, saj je vsako leto brez vlaganja tudi leto izgubljenega potenciala za dolgoročno rast premoženja«.

Prve izkušnje

Na vprašanje, kaj povezuje posameznike, ki so račune odprli pri Iliriki, Kozole odgovori, da starostna struktura kaže enakomerno porazdeljenost. Posebej pa omenja stare starše in starše, ki INR odpirajo za vnuke oziroma otroke. Nekateri vlagatelji so sredstva nakazali enkratno, drugi varčujejo vsak mesec sproti.

Kateri produkti so zanje najzanimivejši? Najbolj priljubljen je individualni naložbeni račun, ki ima v sestavi individualno upravljanje premoženja, »kjer za naložbe strokovno skrbimo mi«. Izpostavlja pa tudi njihova sklada ETF.

Opaža, da se pri vlagateljih ponavljajo nekatere praktične težave, kar ni presenetljivo, saj gre za nov produkt in je za popolno razumevanje potreben čas. Kot primer navaja, da vlagatelji včasih mislijo, da z nakazilom denarja na INR sredstva tudi investirajo. Vendar to ne drži. Ko imajo denar na INR, morajo še izbrati in kupiti finančne instrumente.

»Zato morajo biti postopki čim bolj preprosti, pregledni in razumljivi tudi nekomu, ki se z vlaganjem srečuje prvič,« pravi. INR sicer ocenjuje kot preprost način vlaganja, določeni finančni produkti, med katerimi lahko izbira, pa omogočajo tudi zelo veliko razpršitev sredstev, kar je lahko velika prednost.