    Kapitalski trgi

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Med najbolj ogroženimi panogami je tudi avtomobilska industrija. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    Med najbolj ogroženimi panogami je tudi avtomobilska industrija. FOTO: Jens Schlueter/AFP
    Marjana Kristan Fazarinc
    19. 8. 2025 | 06:00
    7:20
    Pod pritiskom preobrazbe je vsako šesto (17 odstotkov) evropsko podjetje, saj se zaradi geopolitične negotovosti, nihanja carin in spreminjajoče se trgovinske politike povečujejo izzivi poslovanja. Več kot šest odstotkov podjetij pa se srečuje s še večjimi pritiski, ki nakazujejo potrebo po prestrukturiranju. Med najbolj ogroženimi panogami so potrošniški izdelki in maloprodaja, avtomobilska industrija, kemijska industrija ter promet in logistika.

    Skupaj ta podjetja predstavljajo več kot 300 milijard ameriških dolarjev BDP in 3,5 milijona delovnih mest, je pokazalo nedavno objavljeno tretje letno poročilo Transform and Special Situations Index, ki ga je pripravila družba Boston Consulting Group (BCG). Poročilo z naslovom 300 milijard razlogov, zakaj se morajo izvršni direktorji v Evropi osredotočiti na preobrazbo analizira operativno uspešnost in finančno stabilnost več kot 1700 evropskih podjetij, ki kotirajo na borzi.

    Najbolj izpostavljena je Nemčija

    Z največjim tveganjem prestrukturiranja in drugim največjim pritiskom preobrazbe v Evropi se še naprej srečuje Nemčija. Čeprav se je pritisk v zadnjem letu nekoliko zmanjšal zaradi znakov okrevanja v industriji, prometu in logistiki, izzivi ostajajo v avtomobilski, kemijski ter potrošniški in maloprodajni panogi. Podjetja iz teh sektorjev predstavljajo 2,2 milijona delovnih mest, ki so pod pritiskom, ter več kot tretjino celotnega zneska BDP, ki je v Evropi izpostavljen tveganju.

    image_alt
    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Pritisk zaradi preobrazbe in prestrukturiranja se je po navedbah poročila izrazito povečal v Italiji in nordijskih državah. V Italiji predvsem zaradi težav večjih podjetij v sektorju tehnologije, medijev, telekomunikacij, v nordijskih državah pa zaradi energetskega sektorja. Slabi rezultati velikih podjetij v omenjenih sektorjih se odražajo tudi na njihovih dobaviteljskih ekosistemih, še navaja BCG.

    Z nekoliko manjšim pritiskom se srečujeta Francija in Združeno kraljestvo. »V Franciji pritisk preobrazbe ostaja stabilen, ob tem pa so vidni znaki okrevanja v zdravstvu ter potrošniški in maloprodajni panogi. V primerjavi z drugimi evropskimi državami Združeno kraljestvo trenutno doživlja najmanjši pritisk zaradi prestrukturiranja, čeprav se je tudi tu od lani povečal,« še navaja poročilo BCG. Solidno izboljšanje na področju nepremičnin je močno vplivalo na ublažitev splošnega pritiska na preoblikovanje.

    V Franciji pa ta ostaja stabilen, predvsem zaradi prometa in logistike ter avtomobilske industrije. Vendar skrb še naprej vzbuja obseg delovnih mest, ki so pod pritiskom, po številu ogroženih, takšnih je kar 489.000, je Francija na drugem mestu. To pa je tudi več kot tretjina celotnega BDP, ki je v Evropi izpostavljen tveganju. Vzrok za zaskrbljenost je tudi vpliv politične negotovosti na BDP v prihodnjih 24 mesecih.

    Štiri najbolj izpostavljene panoge

    In katere so najbolj izpostavljene panoge? Kot še ugotavljajo v poročilu BCG, ob oceni finančne stabilnosti in izpostavljenosti makroekonomskim tveganjem izstopajo štirje sektorji: potrošniški izdelki in maloprodaja, avtomobilska industrija, kemijska industrija ter promet in logistika.

    Pri kemijski industriji je izkoriščenost zmogljivosti padla na 74 odstotkov, kar je bistveno pod zgodovinskimi ravnmi. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Pri kemijski industriji je izkoriščenost zmogljivosti padla na 74 odstotkov, kar je bistveno pod zgodovinskimi ravnmi. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

    Panoga potrošniški izdelki in maloprodaja se spoprijema s pritiski na marže in zmanjševanjem potrošniške porabe. Carine lahko kratkoročno vplivajo na do 11 milijard ameriških dolarjev izpada proizvodnje v tem sektorju.

    Prodaja v avtomobilski industriji ostaja na enaki ravni, medtem ko se povečujejo zaloge in krepi konkurenčni pritisk kitajskih proizvajalcev. In kaj priporočajo v poročilu? Direktorji avtomobilskih podjetij lahko odpornost gradijo na tri načine. Prvi je strateško odzivanje na konkurenco iz Kitajske. »Ponovno je treba oceniti svojo stroškovno bazo in razširiti prisotnost na Kitajskem, da boste lahko izkoristili nižje stroške. Razmislite o rasti prihodkov prek velikih azijskih trgov, zlasti Kitajske,« navaja BCG.

    Kot drugo je treba izkoristiti inovacije, da se lahko ostane pred konkurenco. »Pospešite uvajanje električnih vozil, sprejmite krožne modele in razširite platforme, ki temeljijo na umetni inteligenci, da povečate povpraševanje, zmanjšate stroške in pridobite stalne prihodke. Izboljšajte likvidnost za trajnostne naložbe v raziskave in razvoj. Čim bolj sprostite denarna sredstva, vezana na odnose z avtomobilskimi trgovci, zmanjšajte fiksne stroške in zagotovite poceni kapital v celotni vrednostni verigi.«

    Pri kemijski industriji je izkoriščenost zmogljivosti padla na 74 odstotkov, kar je bistveno pod zgodovinskimi ravnmi. »Visoke cene energije in regulativna bremena še naprej negativno vplivajo na dobičkonosnost. Do štiri milijarde dolarjev proizvodnje bi lahko bilo predmet carin.«

    In kaj kaže panoga prometa in logistike? Nedavne motnje v ladijskem prometu so prevozniki dobro prebrodili, vendar vse hujše pomanjkanje voznikov tovornjakov po Evropi ogroža zmogljivosti cestnega tovornega prometa.

    Brez celovite strategije preobrazbe bodo številna podjetja ostala izpostavljena, ko bo udarila naslednja kriza.

    Preobrazba ni izziv prihodnosti

    Soavtor poročila, generalni direktor in višji partner pri BCG Renaud Montupet pa ob tem poudarja, da preveč izvršnih direktorjev še vedno vidi preobrazbo kot izziv prihodnosti. In dodaja, da morajo poslovni voditelji hitro ukrepati in okrepiti svoje bilance stanja ter likvidnostne rezerve, če želijo v leto 2026 vstopiti z močnejšim izhodiščem.

    Kaj so prioritete direktorjev

    Avtorji poročila so ob tem tudi pregledali izjave ob objavi poslovnih rezultatov za letošnje prvo četrtletje. Pregled, ki je bil podprt z umetno inteligenco, je pokazal, da so prevladovale teme, kot so združitve in prevzemi, tržne priložnosti in rast prihodkov. Ob tem so se omembe bilanc stanja v primerjavi s prvim četrtletjem 2024 zmanjšale.

    Jochen Schönfelder, generalni direktor in višji partner pri BCG ter soavtor poročila, je ob tem dejal, da je to prelomni trenutek za izvršne direktorje. Dolgotrajne finančne ranljivosti se po njegovih besedah križajo z makroekonomskimi tveganji, na katera številni sektorji niso pripravljeni. »Brez celovite strategije preobrazbe bodo številna podjetja ostala izpostavljena, ko bo udarila naslednja kriza.«

