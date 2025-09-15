Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Se ne želite zanašati na pokojnino in bi si raje že danes zagotovili boljšo prihodnost v starosti?

Finančni trg ponuja zares veliko različnih možnosti, vendar raznolikost tveganj in premalo informacij pogosto povzroča zmedo in negotovost. Zato se številni odločajo za rešitve in oblike varčevanj ali vlaganj, ki so se skozi zgodovino pokazale za stabilne in zanesljive. Ena takšnih je naložbeno zlato, prava izbira za vse, ki si želite postopno, a zanesljivo oblikovati varnostno mrežo za prihodnost, brez visokega tveganja ali zapletenih postopkov.

Prednosti varčevanja v zlatu v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja

V zadnjih letih smo priča vse večji negotovosti: vojne, inflacija, geopolitične napetosti in večja nihanja na finančnih trgih nas vedno znova opominjajo, da klasične oblike varčevanja pogosto ne zadoščajo več. V primerjavi z njimi naložbeno zlato ponuja številne prednosti; ima dolgoročno pozitiven trend rasti, povprečna letna donosnost pa dosega približno 10 odstotkov, kar je znatno več od obveznic ali bančnih vlog. Zato ni presenetljivo, da se vse več ljudi, tudi tistih z manjšimi prihodki, odloča za to zanesljivo in pametno obliko varčevanja.

Vse večje zanimanje malih vlagateljev za naložbeno zlato tako kaže, da zlato danes ni več privilegij najbogatejših, kupimo ga lahko namreč že za zneske od 100 evrov naprej. Poleg tega ima še eno veliko prednost: ni obdavčeno pri nakupu, prodaji in z davkom na kapitalski dobiček. Popolnoma je oproščeno plačila davka.

Fizično zlato je neuničljivo, prenosljivo in visoko likvidno. Prodati ga je mogoče tako rekoč kjerkoli na svetu, hitro in brez zapletov. Poleg tega velja za eno redkih oblik premoženja, ki ščiti pred inflacijo, v primerjavi denimo z denarjem na bančnem računu, ki zaradi inflacije izgublja realno vrednost.

Zlato je samo v zadnjem letu pridobilo približno 40 odstotkov vrednosti. V zadnjih petih letih pa je njegova vrednost zrasla za kar 77 %, kar pomeni, da tisti, ki so že investirali, danes uživajo konkretne donose. Z naložbenim zlatom tako že danes lahko začnete graditi stabilno prihodnost zase in za svoje bližnje.

Kako pristopiti k nakupu naložbenega zlata?

Najprej je pomembno razumeti, katere oblike zlata spadajo k naložbenemu zlatu. To je predvsem zlato v obliki palic ali kovancev visoke čistine (najmanj 900/1000), ki je namenjeno finančnemu varčevanju in ne osebni rabi ali za zbirateljstvo. Pomembno je tudi, da je kupljeno pri zaupanja vrednih ponudnikih in ima ustrezne certifikate pristnosti.

Naložbeno zlato je sicer mogoče kupiti osebno v specializiranih poslovalnicah ali prek preverjenih spletnih trgovin. Pomembno je, da se pred nakupom dobro informiramo, primerjamo cene in poiščemo ponudnika, ki omogoča varno dostavo ali prevzem ter možnost strokovnega svetovanja. Sam nakup naložbenega zlata pa običajno poteka po naslednjih korakih:

Izbira oblike zlata: izbira je odvisna predvsem od naših zmožnosti, ciljev in namena varčevanja. Izbiramo lahko med zlatimi palicami in zlatniki. Zlate palice so dostopne v različnih težah – od zgolj 1 grama vse do 1 kilograma. Manjše mase so pogosto izbira vlagateljev, ki želijo vlagati postopoma. Naložbeni zlatniki pa so bolj izbira za darilo.

izbira je odvisna predvsem od naših zmožnosti, ciljev in namena varčevanja. Izbiramo lahko med zlatimi palicami in zlatniki. Zlate palice so dostopne v različnih težah – od zgolj 1 grama vse do 1 kilograma. Manjše mase so pogosto izbira vlagateljev, ki želijo vlagati postopoma. Naložbeni zlatniki pa so bolj izbira za darilo. Preverjanje čistosti: naložbeno zlato mora imeti čistost vsaj 90% (oz. 900/1000) . Večina palic in kovancev ima oznako 999,9, kar pomeni skoraj popolno čistost.

naložbeno zlato mora imeti čistost vsaj . Večina palic in kovancev ima oznako 999,9, kar pomeni skoraj popolno čistost. Odločitev za zaupanja vrednega ponudnika: zlato je pametno kupovati le pri preverjenih trgovcih z licenco, ki zagotavljajo certifikate pristnosti, transparentne cene in možnost odkupa zlata v prihodnosti.

zlato je pametno kupovati le pri preverjenih trgovcih z licenco, ki zagotavljajo certifikate pristnosti, transparentne cene in možnost odkupa zlata v prihodnosti. Hramba: ko enkrat postanemo lastnik naložbenega zlata, je dobro vedeti tudi, kje ga bomo hranili. Nekateri se odločijo za shranjevanje doma v osebnem trezorju ali bančnem sefu. Vedno bolj priljubljena, in tudi najbolj varna, pa je hramba pri trgovcu, ki zlato običajno hrani v visoko varovanih trezorjih.

Zlato je naložba na dolgi rok s povprečnim letnim donosom okoli +10 %. Z mesečnim vlaganjem vanj lahko po 20 letih uživamo donos okoli 670 %, kolikor je zrasla njegova vrednost v zadnjih dveh desetletjih.

Goldman Graff – strokovnjaki za naložbeno zlato z mednarodnim ugledom

Goldman Graff je prvi mednarodni center za naložbeno zlato v Sloveniji in del ugledne skupine Auro Domus, vodilnega trgovca s plemenitimi kovinami na Hrvaškem z več kot 50 poslovalnicami. V svoji ponudbi ima izključno naložbeno zlato z mednarodnim certifikatom Good Delivery, ki ga podeljuje LBMA (London Bullion Market Association). Ta certifikat zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti in likvidnosti, kar vlagateljem omogoča varno in preprosto globalno prodajo.

V ponudbi le zlate palice in zlatniki najvišje kakovosti

Kupci lahko izbirajo med zlatimi palicami švicarske kovnice Argor Heraeus, ki jih odlikujeta vrhunska izdelava in zanesljivost. Palice so na voljo v različnih težah – od 1 grama do 1 kilograma – in so primerne za različne oblike vlaganja. Na voljo so tudi zlatniki, kot sta dukata Franc Jožef in Dunajski filharmoniki, ki združujejo likvidnost, prepoznavnost in estetsko vrednost.

MOŽNOST MENJAVE ZLATEGA NAKITA Poleg nakupa in prodaje omogoča podjetje tudi menjavo zlatnine za naložbeno o zlato, kar je odlična izbira za vse, ki želijo svoje neuporabljane dragocenosti preoblikovati v dolgoročno in stabilno naložbo.

Poskrbijo tudi za varnost in hrambo

V podjetju Goldman Graff poskrbijo tudi za popolno varnost vašega zlata. Ponujajo namreč možnost individualne hrambe v zavarovanih trezorjih, kjer ima dostop izključno lastnik. Hramba je prilagodljiva glede na trajanje in omogoča, da vaše zlato ostane varno takoj po nakupu – brez dodatnega prenosa.

Brezplačno strokovno svetovanje

Vsem, ki se odločate za nakup naložbenega zlata, pa v priznanem podjetju svetujejo, da se prej pogovorite z izkušenimi strokovnjaki. Zato sami ponujajo tudi brezplačno svetovanje, med katerim boste prejeli vse informacije za pametno, premišljeno in dolgoročno uspešno vlaganje.

Za več informacij o nakupu ali prodaji naložbenega zlata jih pokličite na 01 431 31 40, obiščite spletno stran ali se oglasite v centru na Miklošičevi cesti 14 v Ljubljani.

