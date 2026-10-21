Jošar: »Tudi tu velja zakon močnejšega«

Benjamin Jošar odgovarja, kako dohiteti ZDA in zakaj smo obstali v sedanjosti. Oglejte si video:

Evropa ima denar, znanje in več prebivalcev kot Združene države Amerike, vendar v gospodarski tekmi vse bolj zaostaja. Medtem ko ZDA gradijo svojo gospodarsko moč na tehnoloških inovacijah, digitalizaciji in razvoju novih podjetij, Evropa še vedno išče načine, kako odpraviti ovire, ki zavirajo njeno rast. Razlika med gospodarskima modeloma se povečuje, vprašanje, kdo bo ustvarjal podjetja prihodnosti, pa postaja vse pomembnejše. Prav to je bila ena osrednjih tem konference Kapitalski trgi 2026, ki je bila 20. oktobra v Zagrebu.

»Evropsko gospodarstvo je gospodarstvo sedanjosti, medtem ko sta ameriško in v veliki meri tudi kitajsko gospodarstvo gospodarstvi prihodnosti.«

»Evropsko gospodarstvo je gospodarstvo sedanjosti, ameriško in v veliki meri tudi kitajsko pa sta gospodarstvi prihodnosti,« je na konferenci, ki jo je organizirala družba Delo mediji v sodelovanju z Jutarnjim listom, opozoril Benjamin Jošar, predsednik uprave družbe Triglav Investments. Kot je pojasnil, Evropa že vrsto let razpravlja o tem, kako dohiteti ZDA pri gospodarski rasti, vendar se razlika še povečuje. Po njegovem prepričanju zato ne zadostuje, da Evropa razpolaga z velikimi prihranki. Ustvariti mora predvsem pogoje, v katerih bodo lahko nastajala in rasla podjetja, sposobna konkurirati ameriškim in kitajskim tehnološkim velikanom.

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Amerika financira prihodnost, Evropa išče pot do nje

Ena ključnih razlik med Evropo in ZDA je po Jošarjevih besedah v načinu financiranja razvoja. Ameriška podjetja imajo dostop do velikega, povezanega kapitalskega trga, evropski pa je precej bolj razdrobljen. »Zagonskih podjetij ne financirajo banke, temveč kapitalski trgi,« je poudaril. Tehnološka podjetja namreč pogosto potrebujejo veliko kapitala, še preden začnejo ustvarjati prihodke, zato je njihova rast odvisna od vlagateljev, investicijskih skladov in drugih virov tveganega kapitala.

»Združevanje borz je edina pot.«

Toda Jošar opozarja, da tudi vzpostavitev enotnega evropskega kapitalskega trga sama po sebi ne bo odpravila zaostanka. Evropa potrebuje predvsem resnično delujoč enotni gospodarski trg, na katerem bodo lahko podjetja rasla brez številnih nacionalnih ovir. Pri tem je izpostavil ocene Mednarodnega denarnega sklada, po katerih imajo ovire znotraj evropskega trga učinke, primerljive z visokimi carinami, zlasti pri finančnih storitvah. Če jih Evropa ne bo odpravila, se bo po njegovi oceni konkurenčni zaostanek za ZDA še povečeval.

Jošar pojasnjuje, kako se izkopati iz sveta dvojnih meril:

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Da evropskemu gospodarstvu ne primanjkuje denarja, je na konferenci poudarila tudi Maja Bešević Vlajo, predsednica uprave družbe UniCredit Invest. Po njenih besedah je v evropskih bančnih depozitih več kot deset bilijonov evrov, vendar ta sredstva ne najdejo dovolj učinkovitih poti do podjetij, ki bi jih potrebovala za razvoj.

»V Evropi nam manjka tudi malo duha. Vsi govorijo o tem, kaj ne gre, namesto da bi pokazali nekaj več optimizma. Navsezadnje smo Evropa in tega ne smemo pozabiti,« je dejala. Kot je pojasnila, rešitev ni v preprostem preusmerjanju bančnih prihrankov, temveč v boljšem povezovanju bank, kapitalskih trgov in podjetij. Banke imajo namreč neposreden stik z varčevalci, vendar same ne morejo financirati vseh tveganih razvojnih projektov.

To je tudi velik evropski paradoks: na eni strani imamo veliko prihrankov, na drugi pa podjetja, ki za rast potrebujejo kapital. Če želi Evropa zmanjšati zaostanek za ZDA, mora po mnenju sogovornikov omogočiti, da se ta dva svetova učinkoviteje povežeta.

»Potrebujemo malo več ambicije, da naredimo tisto, kar je dobro za Evropo, ker potrebujemo več Evrope, ne manj.«

Hrvaški zgled: spremembe so mogoče

Da je mogoče kapitalski trg razvijati tudi na manjšem gospodarstvu, po besedah Maje Bešević Vlajo dokazuje Hrvaška. Še pred nekaj leti so se načrti o njegovem razvoju marsikomu zdeli preveč ambiciozni, danes pa državljani vlagajo v državne obveznice, podjetja izvajajo javne ponudbe delnic, s 1. januarjem 2027 pa je napovedana tudi uvedba davčno ugodnejšega hrvaškega naložbenega računa.

»Naredili smo ogromne korake, ki so se še pred petimi ali šestimi leti zdeli povsem nedosegljivi,« je poudarila. Ob tem pa je opozorila, da evropski finančni trg še vedno deluje kot skupek 27 nacionalnih trgov, na katerih se morajo podjetja prilagajati različnim pravilom. Takšna razdrobljenost povečuje stroške in otežuje širitev, zato je lahko celo večja težava kot sama količina regulative.

Tudi Jošar je povezovanje evropskih borz označil za nujno pot razvoja. Pomembno vlogo pri financiranju rastočih podjetij pa lahko po njegovem mnenju odigrajo tudi investicijski in pokojninski skladi, predvsem na manjših trgih, kot sta Slovenija in Hrvaška.

Vsi vedo, kaj je treba storiti. Zakaj se nič ne premakne?

Maja Bešević Vlajo, predsednica uprave družbe UniCredit Invest: »V Evropi nam manjka tudi malo duha. Vsi govorijo o tem, kaj ne gre, namesto da bi pokazali nekaj več optimizma. Navsezadnje smo Evropa in tega ne smemo pozabiti.« FOTO: Voranc Vogel

Evropska težava ima tudi politično razsežnost. Jošar je ob zaključku razprave spomnil na misel nekdanjega predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, da politiki vedo, katere ukrepe bi morali sprejeti, ne vedo pa, kako bi bili po njih znova izvoljeni. »In v tem je morda ključna težava,« je opozoril in dodal, da Evropa potrebuje več ambicij, političnega poguma in skupno vizijo gospodarskega razvoja. »Potrebujemo več Evrope, ne manj,« je poudaril.