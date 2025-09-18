  • Delo d.o.o.
    Kapitalski trgi

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    18. 9. 2025
    18. 9. 2025 | 10:08
    A+A-

    Morebitne vlagatelje pogosto spremljajo različni predsodki in zmotna prepričanja o vlaganju, ki jih lahko odvrnejo od investiranja in ustvarjanja finančne neodvisnosti. Pogosta je namreč predstava, da je vlaganje le za premožne, tiste z več finančnega znanja ali posameznike, ki spremljajo borzne tečaje. V resnici pa so vzajemni skladi ena najbolj preglednih, varnih in dostopnih oblik vlaganja, primerna za skoraj vsakogar. Omogočajo razpršitev tveganj, so prilagodljivi in običajno jih upravljajo strokovnjaki, kar je še posebej pomembno v negotovih časih. Prav zato so lahko odlična izbira za vse, ki želijo odgovorno poskrbeti za svojo finančno prihodnost.

    Čas je, da razbijemo najpogostejše predsodke in napačna prepričanja o vlaganjih, ki posameznike odvračajo od ene najbolj dostopnih oblik plemenitenja premoženja, ki ne zahteva ne visokih zneskov ne poglobljenega znanja. Skupaj z Davidom Santrom, specialistom v sektorju prodaje in marketinga, Sava Infond, družba za upravljanje, d. o. o., bomo pregledali sedem neresnic in predsodkov, ki bodo pomagali razumeti, zakaj se vlaganja ni treba bati, ampak ga razumeti kot zanesljivo orodje za grajenje stabilne finančne prihodnosti.

    »Za vlagatelja je večje tveganje, da sploh ne vlaga in s tem dopušča, da inflacija počasi razvrednoti njegovo premoženje.«  David Santro, specialist v sektorju prodaje in marketinga, Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.  FOTO: Sava Infond
    »Za vlagatelja je večje tveganje, da sploh ne vlaga in s tem dopušča, da inflacija počasi razvrednoti njegovo premoženje.«  David Santro, specialist v sektorju prodaje in marketinga, Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.  FOTO: Sava Infond

    »Za vlaganje potrebujem veliko denarja«

    »Resnica je prav nasprotna,« pove David Santro in dodaja, da je začeti mogoče že z majhnimi, rednimi vplačili; z zneskom najmanj 25 evrov, tudi 30 ali 50 evrov vsak mesec, lahko z leti zgradimo pravo malo premoženje. Največja zaveznika vlagatelja sta pravzaprav disciplina in čas. Dolgoročno deluje obrestnoobrestni račun, ki tudi iz manjših zneskov naredi pomemben kapital. Pomembno je torej, da vlaganje postane navada. Reden mesečni znesek pa, čeprav majhen, sčasoma prinese rezultate. Pri tem donos ne nastaja le iz začetnega vložka, temveč tudi iz predhodnih donosov. Prav zato je vztrajnost pri vlaganju pogosto pomembnejša od višine posameznega vplačila.

    »Za vlaganje sem premlad/prestar«

    Ko govorimo o vlaganju, pogosto naletimo na izgovore, povezane s starostjo. Številni menijo, da je za začetek prepozno ali da je zanje še prezgodaj. A Santro iz Save Infond poudarja, da za vlaganje nikoli ni prezgodaj ali prepozno. »Mlajši imajo prednost časa, saj tudi z majhnimi zneski lahko v desetletjih ustvarijo veliko premoženje. Starejši pa lahko izberejo bolj konservativne naložbe, ki jim omogočajo ohranjanje vrednosti premoženja in dodatno varnost,« pove specialist. Za otroke lahko vlagajo tudi starši, dedki in babice. Pri tem naj ne pozabijo poučiti mladih o premoženju, ki ga bodo dobili ob polnoletnosti. Velja pa poudariti, da je vlaganje lahko tudi odličen način za prenos znanja o financah med generacijami.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    »Za vlaganje moram znati spremljati finančne trge«

    To je eden najpogostejših predsodkov, zato Santro še posebej poudarja, da je vlaganje v vzajemne sklade primerno za vsakogar, ki je pripravljen prisluhniti značilnostim naložbe do mere, da razume, v kaj vlaga. »Sklade upravljajo strokovnjaki z znanjem, izkušnjami in dostopom do obsega podatkov o naložbah, ki jih kot posameznik težko pridobimo. Upravljajo po pravilih upravljanja, ki so jasno razložena v prospektu z vključenimi pravili upravljanja, ter s polno odgovornostjo do vlagateljev. Nihanjem vrednost se ni mogoče izogniti, a gotovo bo vsaka njihova upravljavska poteza temeljila na odgovornosti,« pove strokovnjak.

    »Najboljši vlagatelji niso tisti, ki vsak dan preverjajo borzne tečaje, ampak tisti, ki dosledno sledijo svojemu načrtu.« David Santro, specialist v sektorju prodaje in marketinga, Sava Infond, družba za upravljanje, d. o. o.

    »Vlaganje je preveč tvegano zame«

    Izbira prave naložbe je vedno odvisna od tega, kaj želimo doseči, v kolikšnem času in kakšna je naša osebna nagnjenost k tveganju. »Če se odločamo izključno po merilu varnosti, je denar bolj varno pustiti na banki, a varnost ima svojo ceno: obresti praviloma ne dosegajo niti inflacije. Vlaganje v sklade pa omogoča ohranjanje in rast vrednosti denarja, čeprav zahteva nekaj razumevanja in tolerance do nihanj,« pojasnjuje Santro. Čeprav vrednost naložb, vloženih v vzajemne sklade, kratkoročno niha, na dolgi rok finančni trgi rastejo.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    »Ne morem začeti, ker ne vem, kdaj je pravi trenutek za vplačilo«

    Ena najbolj trdovratnih zmot je tudi prepričanje, da bo vlagatelju uspelo kupiti ob najnižji in prodati ob najvišji točki. V praksi je to skoraj nemogoče. Redno vlaganje, ne glede na trenutno stanje na trgu, dolgoročno prinaša boljše rezultate kot lovljenje »idealnega trenutka«. Padci so normalen del tržnih ciklov. »Veliko vlagateljev v strahu proda prav ob neugodnem trenutku in tako izgubo dejansko zaklene. Zgodovina pa kaže, da so se trgi po vsakem padcu prej ali slej pobrali. Prav nasprotno, ko trgi padajo, je čas za nakup. Potrpežljivost in vztrajnost sta ključ do dolgoročnih donosov.«

    »Vlaganje je kot igra na srečo«

    Vlaganje v vzajemne sklade ali druge razpršene naložbe temelji na dolgoročni strategiji, strokovnem upravljanju in razpršenosti tveganj. To je načrtna gradnja premoženja, pri kateri razumemo in prevzemamo tveganje v zameno za pričakovan večji donos.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    »Ves čas je treba spremljati trge in pogosto menjati naložbe«

    Zelo razširjeno je tudi prepričanje, da je aktivno spremljanje trgov nujno za uspeh, a v resnici pretirano ukvarjanje s kratkoročnimi nihanji in prepogosta menjava skladov vlagatelju prej škodi kot koristi. David Santro tako pove, da je recept za uspešno vlaganje v vzajemnih skladih preprost: dolgoročni pogled, redna vplačila in razpršenost. "Osnova so globalni skladi z naložbami, razpršenimi po vsem svetu. Pri takšnih skladih so upravljavci tisti, ki skrbijo, za optimalne naložbe v skladu.«

    Vzajemni skladi so varna, dostopna in strokovno vodena naložba za vsakogar, ne glede na starost ali znesek. 

    Kako začeti z vlaganjem?

    Preverite ponudbo vzajemnih skladov pri Savi Infond in začnite svojo naložbeno pot že s 25 evri na mesec.

     

    To je tržno sporočilo. Infond sklade upravlja Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve se seznanite z dokumenti sklada: Prospekt Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami izbranega sklada sta dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.infond.si. Tam so objavljeni tudi dnevni pregled gibanja vrednosti enot, mesečna, polletna in letna poročila skladov. Podatki v tem članku niso naložbeno priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov. So samo informativne narave. Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe se obrnite na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.

    Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja Infond skladov so objavljeni na www.infond.si in se, odvisno od dogajanja na finančnih trgih, dnevno spreminjajo. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Vaš donos naložbe je odvisen od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo pričakovani rezultat, ki je odvisen tudi od obdavčitve. Obdavčitev je odvisna od osebnega stanja vlagatelja in se lahko v prihodnosti spremeni.

    Skladi so razvrščeni v kazalnike tveganja od 1 do 7 (od najmanjšega do največjega), tako lahko ocenite vaša pričakovanja glede nihanj vrednosti sklada v primerjavi z dejanskim gibanjem. Vse informacije v zvezi s tveganji najdete v dokumentu s ključnimi informacijami izbranega sklada na www.infond.si.

    Skladi nimajo vzpostavljenih jamstev za kapital, tako da ni zagotovljena višina vplačanih sredstev in je lahko tudi nižja ob izplačilu. Za vse informacije so v Savi Infond dosegljivi vsak delovni dan, med 8. in 16. uro, prek brezplačnega telefona 080 22 42 in prek elektronske pošte info(at)infond.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.

    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice  |  Znanoteh
    Eksoplaneti

    6000 planetov, a noben tak kot Zemlja

    Pred 30 leti so odkrili prvi eksoplanet, do danes je številka narasla na 6000. A to je le drobec.
    18. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Wiesn

    Oktoberfest: Letos bo za liter piva treba odšteti skoraj 16 evrov

    Letos bodo cene piva spet rekordne. Cena za liter piva se bo gibala med 14,50 in 15,80 evra, dražje bodo tudi brezalkoholne pijače.
    18. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več

