Zagreb bo stičišče razprave o prihodnosti kapitala

Kdo bo financiral prihodnjo rast Evrope? Kako bodo digitalna plačila, tokenizacija in kriptosredstva spremenili finančne trge? In kakšna bo pri tem vloga slovenskih in hrvaških borz? Na ta in druga vprašanja bodo v zagrebškem hotelu Esplanade odgovarjali predstavniki finančnega sektorja, borz, investicijskih in pokojninskih skladov, razvojnih institucij ter gospodarstva iz Slovenije, Hrvaške in širše regije.

Evropsko gospodarstvo potrebuje vse več kapitala za digitalizacijo, energetiko, infrastrukturo in varnost, evropski kapitalski trgi pa za ameriškimi še vedno precej zaostajajo. Leta 2024 je skupna tržna kapitalizacija borz v EU dosegla 73 odstotkov BDP, v ZDA kar 270 odstotkov. Kako zmanjšati to razliko in bolje povezati kapital z naložbami, ki bodo odločale o prihodnji konkurenčnosti Evrope, bo ena osrednjih tem konference.

Konferenca Kapitalski trgi 2026, ki jo pripravljata Delo in Hanza Media, bo ponudila celovit pogled na spremembe, ki že preoblikujejo finančni prostor, od dolgoročnega institucionalnega kapitala do digitalnih plačil, tokenizacije in kripta.

Kapitalski trgi 2026, torek, 20. oktober 2026, hotel Esplanade, Zagreb. Prijave na konferenco so odprte.

Utrinki s preteklih konferenc FOTO: Leon Vidic

Slavnostna govornika

Konferenco bosta odprla Tomislav Ćorić, podpredsednik vlade in minister za finance Republike Hrvaške, in mag. Andrej Šircelj, minister za finance Republike Slovenije. Uvodnemu delu bo sledilo predavanje Edoarda Campanelle, direktorja in glavnega urednika The Investment Institute by UniCredit.

V pogovoru Kdo bo financiral prihodnost Evrope? bosta Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments, in Maja Bešević Vlajo, predsednica uprave UniCredit Invest, razpravljala o vlogi institucionalnega kapitala, dolgoročnega varčevanja in financiranja evropske konkurenčnosti. Pogovor bo vodil Mislav Togonal s Hrvaške radiotelevizije.

Zakaj obiskati konferenco Kapitalski trgi 2026? • Vpogled v prihodnost finančnih trgov

Spoznajte ključne trende, ki bodo vplivali na evropske in regionalne kapitalske trge – od dolgoročnega financiranja do digitalizacije, tokenizacije in kriptosredstev. • Neposredno z vodilnimi predstavniki finančnega sektorja

Na enem mestu se bodo srečali predstavniki ministrstev, borz, investicijskih in pokojninskih skladov, zavarovalnic, bank ter drugih finančnih institucij. • Pogled treh regionalnih borz

Predsedniki uprav Varšavske, Zagrebške in Ljubljanske borze bodo razpravljali o povezovanju trgov, likvidnosti in prihodnosti regionalnega kapitalskega prostora. • Aktualne teme, ki že spreminjajo finance

Digitalni evro, digitalna plačila, tokenizacija vrednostnih papirjev in institucionalna vloga kriptosredstev niso več oddaljena prihodnost, temveč del sprememb, s katerimi se finančni sektor že sooča. • Priložnost za nova poslovna poznanstva

Konferenca v Zagrebu je tudi prostor za srečanja, izmenjavo izkušenj in povezovanje strokovnjakov ter podjetij iz Slovenije, Hrvaške in širše regije.

Utrinki s preteklih konferenc FOTO: Leon Vidic

Od dolgoročnega kapitala do regionalnih borz

Prva okrogla miza bo namenjena dolgoročnemu kapitalu za razvoj. Govor bo o vlogi pokojninskih in investicijskih skladov, zavarovalnic ter drugih institucionalnih vlagateljev pri financiranju strateških naložb in gospodarskega razvoja.

Pomemben del programa bo tudi razprava Borze nove Evrope: kdo bo oblikoval regionalni trg kapitala. Na njej bodo sodelovali Tomasz Bardziłowski z Varšavske borze, Ivana Gažić z Zagrebške borze in Marko Bombač z Ljubljanske borze. Govorili bodo o povezovanju trgov, likvidnosti, novih vlagateljih in prihodnosti regionalnih kapitalskih trgov.

Digitalna prihodnost finančnih trgov

Kako bodo digitalna plačila, digitalni evro, tokenizacija in kriptosredstva spremenili finančni sistem? Na drugi okrogli mizi bodo strokovnjaki razpravljali o tehnološki preobrazbi, ki vse bolj briše meje med plačilnimi sistemi, kapitalskimi trgi in digitalnimi sredstvi.

Utrinki s preteklih konferenc FOTO: Leon Vidic

V ospredju bodo vprašanja, kako bo tokenizacija obveznic, skladov in drugih realnih sredstev vplivala na likvidnost trgov, kakšna bo prihodnost digitalnih plačil ter kako uskladiti inovacije z varnostjo in stabilnostjo finančnega sistema.

Priložnost za vpogled in povezovanje

Kapitalski trgi se hitro spreminjajo. Poleg novih tehnologij prihajajo novi finančni produkti, poslovni modeli in načini financiranja, hkrati pa se postavljajo vprašanja o regulaciji, varnosti in finančni neodvisnosti Evrope.

Konferenca Kapitalski trgi 2026 bo zato priložnost za vpogled v trende, ki bodo oblikovali finančni prostor prihodnjih let, ter za srečanje z ljudmi, ki te spremembe soustvarjajo.

Kapitalski trgi 2026, torek, 20. oktober 2026, hotel Esplanade, Zagreb. Prijave na konferenco so odprte.