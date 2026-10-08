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    Predstavitvena informacija  |   Kapitalski trgi

    Zakaj Evropa potrebuje potrpežljiv kapital

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    Marko Jazbec, predsednik uprave pozavarovalnice Sava Re: »Bolj povezani kapitalski trgi bi podjetjem odprli dostop do širšega kroga vlagateljev in različnih virov financiranja.« FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Marko Jazbec, predsednik uprave pozavarovalnice Sava Re: »Bolj povezani kapitalski trgi bi podjetjem odprli dostop do širšega kroga vlagateljev in različnih virov financiranja.« FOTO: Leon Vidic
    Naročnik oglasne vsebine je Sava Re
    8. 10. 2026 | 09:18
    12:01
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    »Kapital je mobilen, vendar ni nepredvidljiv: usmerja se tja, kjer je mogoče razumeti tveganje, realno oceniti pričakovani donos in računati na dosledno izvajanje pravil,« je dejal Marko Jazbec, predsednik uprave pozavarovalnice Sava Re. Po njegovih besedah Evropi ne primanjkuje prihrankov, temveč učinkovite povezave med denarjem, ki ga imajo gospodinjstva, in razvojnimi potrebami podjetij.

    Podjetja za širitev, inovacije, energetski prehod in digitalizacijo potrebujejo dolgoročne vire financiranja. Prav zato želi Evropska unija z Unijo varčevanja in naložb zmanjšati razdrobljenost kapitalskih trgov ter olajšati čezmejno vlaganje. Za manjše trge, kakršen je slovenski, bi lahko bolj povezano okolje pomenilo širši krog vlagateljev, več različnih virov financiranja in več naložbenih priložnosti. V regiji pa povezovanje ne bo odvisno le od tehnične povezave trgov. Ključni bodo tudi bolj primerljiva pravila, več kakovostnih izdajateljev, močnejši institucionalni vlagatelji, boljše finančno znanje ter okolje, v katerem lahko vlagatelji zaupajo pravilom in podjetjem.

    Prihranki sami še ne financirajo razvoja

    Marko Jazbec, predsednik uprave pozavarovalnice Sava Re: »Bolj povezani kapitalski trgi bi podjetjem odprli dostop do širšega kroga vlagateljev in različnih virov financiranja.« FOTO: Leon Vidic
    Marko Jazbec, predsednik uprave pozavarovalnice Sava Re: »Bolj povezani kapitalski trgi bi podjetjem odprli dostop do širšega kroga vlagateljev in različnih virov financiranja.« FOTO: Leon Vidic

    Kljub velikim evropskim prihrankom podjetja opozarjajo na omejen dostop do razvojnega kapitala. Kako pomembno je, da se del teh prihrankov učinkoviteje usmeri v razvoj podjetij in gospodarstva?

    Izjemno pomembno je, da evropski prihranki v večji meri podpirajo razvoj evropskega gospodarstva, vendar tega ne smemo razumeti kot prisilno preusmerjanje denarja iz bančnih depozitov. Ljudje potrebujejo varnostno rezervo in možnost, da sami odločajo, koliko tveganja želijo prevzeti. Naloga finančnega sistema je, da jim ponudi preproste, pregledne in stroškovno učinkovite možnosti dolgoročnega vlaganja.

    Za to potrebujemo tri stvari: ustrezno finančno znanje, učinkovito zaščito vlagateljev in dovolj kakovostnih naložbenih priložnosti. Če posameznik razume tveganje in zaupa sistemu, lahko del prihrankov nameni dolgoročnim naložbam. Tako lahko povečuje svoje premoženje, podjetja pa dobijo kapital za inovacije, širitev in ustvarjanje delovnih mest. Korist mora biti obojestranska.

    Evropska unija želi z Unijo varčevanja in naložb zmanjšati razdrobljenost kapitalskih trgov. Kaj lahko ta pobuda dejansko spremeni?

    Spremeni lahko celotno verigo med evropskim varčevalcem in podjetjem, ki potrebuje razvojni kapital. Državljanom lahko omogoči preprostejši in cenejši dostop do razpršenih naložb, podjetjem pa več možnosti za financiranje z lastniškim kapitalom, obveznicami in drugimi tržnimi instrumenti. Za finančne trge bi to lahko pomenilo večji obseg, več likvidnosti in enotnejše pogoje delovanja.

    Toda pobuda bo uspešna samo, če ne bo ostala zbir evropskih pravil. Spremljati jo morajo tudi nacionalne spremembe na področjih davkov, pokojninskega varčevanja, insolvenčnih postopkov, finančnega opismenjevanja in nadzora. Rezultat bi moral biti sistem, v katerem evropsko podjetje pri iskanju kapitala najprej razmišlja evropsko, vlagatelj pa lahko brez nepotrebnih ovir vlaga tudi na drugih evropskih trgih.

    Samo povezava borz ne bo dovolj

    Majhni in razdrobljeni trgi težje pritegnejo kapital, zato samo tehnična povezava borz ne bo dovolj. Potrebni so tudi primerljivejši predpisi, več kakovostnih izdajateljev in več zaupanja vlagateljev. FOTO: Depositphotos
    Majhni in razdrobljeni trgi težje pritegnejo kapital, zato samo tehnična povezava borz ne bo dovolj. Potrebni so tudi primerljivejši predpisi, več kakovostnih izdajateljev in več zaupanja vlagateljev. FOTO: Depositphotos

    O povezovanju kapitalskih trgov govorimo že vrsto let. Kje danes vidite največje ovire v jugovzhodni Evropi?

    Največja ovira ni ena sama uredba, temveč medsebojno povezan sklop težav. Trgi so majhni, likvidnost je omejena, izbira kakovostnih izdajateljev pa razmeroma skromna. Podjetja so tradicionalno bolj odvisna od bančnega financiranja, gospodinjstva pa od depozitov in nepremičnin. Tako imamo hkrati premajhno ponudbo vrednostnih papirjev in premajhno povpraševanje po njih.

    Temu se pridružujejo razlike v davčnih in insolvenčnih postopkih, standardih korporativnega upravljanja, nadzornih praksah in tržni infrastrukturi. V delu regije je dodatna ovira različen napredek pri približevanju pravilom Evropske unije. Če želimo resničen premik, moramo sočasno razvijati kakovostne izdajatelje, institucionalne vlagatelje, finančno znanje prebivalstva in infrastrukturo. Sama tehnična povezava borz ne bo zadostovala.

    Katere spremembe zakonodaje ali regulative bi povezovanje najbolj pospešile?

    Največji učinek bi imele spremembe, ki bi dejansko zmanjšale stroške čezmejnega vlaganja. Mednje spadajo preprostejši postopki vračila davka po odbitku, primerljivejši insolvenčni postopki in postopki prestrukturiranja, učinkovito varstvo manjšinskih delničarjev ter bolj usklajena pravila trgovanja in poravnave.

    Za mala in srednja podjetja bi morali poenostaviti izdajo delnic in obveznic ter kotiranje, ob tem pa ohraniti kakovost informacij in zaščito vlagateljev. Potrebujemo tudi večjo primerljivost podatkov, usklajene nadzorne prakse in lažje čezmejno opravljanje storitev. Cilj ne sme biti čim več pravil, ampak manj podvajanja, več pravne gotovosti in enaka obravnava primerljivih tveganj.

    Zavarovalnice lahko zagotavljajo potrpežljiv kapital

    Zavarovalnice in pozavarovalnice lahko kot dolgoročni vlagatelji zagotavljajo kapital za obveznice, podjetja, infrastrukturo in druge naložbe z daljšim časovnim horizontom. FOTO: Leon Vidic
    Zavarovalnice in pozavarovalnice lahko kot dolgoročni vlagatelji zagotavljajo kapital za obveznice, podjetja, infrastrukturo in druge naložbe z daljšim časovnim horizontom. FOTO: Leon Vidic

    Kakšno vlogo imajo pri razvoju kapitalskih trgov zavarovalnice in pozavarovalnice?

    Zavarovalnice in pozavarovalnice so naravni dolgoročni vlagatelji, saj upravljajo sredstva, s katerimi pokrivajo obveznosti do zavarovancev v daljšem časovnem obdobju. Zato lahko zagotavljajo stabilno povpraševanje po državnih in podjetniških obveznicah, delnicah, infrastrukturnih projektih in drugih dolgoročnih naložbah. Kot profesionalni vlagatelji prispevajo tudi k višjim standardom poročanja, upravljanja in vrednotenja tveganj.

    Toda naša prva odgovornost ostaja varnost zavarovancev. Naložbene odločitve morajo upoštevati ročnost obveznosti, likvidnost, kapitalske zahteve in pričakovani donos. Regulativa bi morala ustrezno prepoznavati dolgoročno naravo zavarovalniškega poslovanja, vendar brez slabljenja finančne stabilnosti.

    Marko Jazbec: »Naša prva odgovornost ostaja varnost zavarovancev.«

    Sava Re posluje z več kot 500 strankami v več kot 120 državah. Katere izkušnje iz mednarodnega okolja bi bilo smiselno prenesti tudi v našo regijo?

    Mednarodne izkušnje nas učijo predvsem, da zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro. Uspešni trgi združujejo predvidljiva pravila, kakovostno upravljanje podjetij, pregledno komunikacijo z vlagatelji in učinkovito tržno infrastrukturo. Pomembni sta tudi disciplina pri vrednotenju tveganj in pripravljenost na različne scenarije, ne zgolj na tistega, ki se zdi najverjetnejši.

    Za Savo Re je pomembna še ena izkušnja: mednarodno poslovanje zahteva kombinacijo skupnih standardov in dobrega poznavanja lokalnega okolja. Poslovnih modelov ni mogoče preprosto preslikati z enega trga na drugega. Prenesemo lahko metode upravljanja tveganj, podatkovne modele, digitalne rešitve in standarde upravljanja, izvedbo pa moramo prilagoditi značilnostim posameznega trga.

    Trajnost je postala del presoje tveganja

    Vlagatelji poleg donosnosti vse bolj ocenjujejo dolgoročno vzdržnost poslovnih modelov. Kako vidite ravnovesje med ustvarjanjem donosov in financiranjem trajnostnega razvoja?

    Med ustvarjanjem donosov in trajnostnim razvojem dolgoročno ne bi smelo biti nasprotja. Podnebna tveganja, poraba virov, kakovost upravljanja in sposobnost podjetja za prehod na nizkoogljično gospodarstvo vse bolj vplivajo na prihodnje denarne tokove in vrednost naložb. Trajnost ni zgolj etična kategorija, ker je sestavni del presoje tveganja, kar pa ne pomeni, da je vsaka trajnostna naložba tudi kakovostna. Ocenjevati moramo poslovni model, pričakovani donos, upravljanje, izvedljivost načrta prehoda in merljive rezultate. Pri nekaterih razvojnih projektih bo nujno tudi premišljeno sodelovanje javnega in zasebnega kapitala, zlasti kadar je projekt družbeno pomemben, vendar je v začetni fazi za zasebnega vlagatelja še preveč tvegan.

    Marko Jazbec: »Uspešni trgi združujejo predvidljiva pravila, kakovostno upravljanje podjetij, pregledno komunikacijo z vlagatelji in učinkovito tržno infrastrukturo.«

    Tveganja ne prihajajo več posamično

    Veliko dolgoročnega kapitala bodo v prihodnjih letih potrebovali elektroenergetska omrežja, hranilniki, obnovljivi viri in projekti energetske učinkovitosti. FOTO: Depositphotos
    Veliko dolgoročnega kapitala bodo v prihodnjih letih potrebovali elektroenergetska omrežja, hranilniki, obnovljivi viri in projekti energetske učinkovitosti. FOTO: Depositphotos

    Kako so pandemija, geopolitične napetosti in vse pogostejše naravne nesreče spremenile način ocenjevanja tveganj?

    Dogodki zadnjih let so pokazali, da tveganj ne moremo več obravnavati ločeno. Geopolitični dogodek lahko vpliva na dobavne verige in cene energije, inflacija zviša stroške škod, naravna nesreča pa lahko hkrati prizadene številne zavarovance in naložbe. Tveganja so postala bolj povezana, njihov razvoj pa manj linearen.

    Ključni ostajajo geografska in poslovna razpršitev, ustrezno pozavarovanje, kapitalska in likvidnostna odpornost ter jasno določene meje prevzemanja tveganj. Vse pomembnejši so kakovostni podatki, zgodnje opozarjanje in preventiva. Zavarovanje lahko namreč ublaži posledice dogodka, ne more pa nadomestiti vlaganj v preprečevanje škode in prilagajanje podnebnim spremembam.

    Katere panoge bodo v prihodnjih letih najbolj potrebovale podporo dolgoročnih vlagateljev?

    Veliko dolgoročnega kapitala bo potrebovala energetika, predvsem elektroenergetska omrežja, hranilniki, obnovljivi viri in energijska učinkovitost. Drugo veliko področje je prilagajanje podnebnim spremembam, med drugim protipoplavna zaščita, vodna infrastruktura, požarna odpornost ter prenova prometne in druge javne infrastrukture.

    Pomembne bodo tudi naložbe v digitalno infrastrukturo, umetno inteligenco, kibernetsko varnost, napredne tehnologije in zdravstvo. Vendar pomanjkanje kapitala ni edina ovira. Projekti morajo biti pripravljeni za financiranje, imeti jasen poslovni model, predvidljivo regulativno okolje in ustrezno razdelitev tveganj. Dolgoročni vlagatelji lahko sicer zagotovijo potrpežljiv kapital, ne morejo pa nadomestiti kakovostne priprave projektov in učinkovitih postopkov umeščanja v prostor.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Zavarovalna skupina Sava povezuje družbe s področij zavarovalništva, pozavarovanja, upravljanja premoženja, pokojninskih rešitev in drugih finančnih storitev. Obvladujoča družba skupine je Sava Re, ki se ukvarja s pozavarovanjem. Skupina je poleg Slovenije prisotna še na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Med njenimi družbami so med drugim Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica VitaSava Infond in Sava pokojninska. S svojim poslovanjem skupina povezuje zavarovalne, naložbene in dolgoročne varčevalne rešitve na trgih širše regije.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    Tega o Pogačarjevih začetkih verjetno niste vedeli

    Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
    Manca Čampa Pavlin 5. 10. 2026 | 13:48
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    Magazin  |  Zanimivosti
    BOLNIŠKE

    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
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    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
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    Gospodarstvo  |  Kariera
    FINANCIRANJE

    Kako hitreje do dobre finančne pomoči

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
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