Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

Obseg transakcij se postopno povečuje, kar pomeni, da se vrača likvidnost in da so kupci in prodajalci pripravljeni sprejemati realnejše cene.

Čeprav se trg še vedno ni vrnil na ravni izpred nekaj let, so signali jasni: kapital se vrača v sektor, vlagatelji pa iščejo kakovostne priložnosti. V nasprotju s prejšnjim obdobjem, ko so številni posli obstali zaradi visokih obrestnih mer in gospodarske negotovosti, je danes razpoloženje na trgu bolj umirjeno, a bistveno bolj pozitivno.

Preprosta enačba, ki jo investitorji pozorno spremljajo

Ključni izraz, ki ga je treba razumeti v tem kontekstu, je donosnost (angl. yield). To je preprosta enačba, ki ponazarja razmerje med čistim letnim najemnim prihodkom in vrednostjo nepremičnine.

Če stavba na leto prinese 100 tisoč evrov in je donosnost pet odstotkov, znaša njena vrednost dva milijona. Če se donosnost zniža na 4,7 odstotka, vrednost iste stavbe poskoči na približno 2,13 milijona evrov. Že majhno znižanje donosnosti torej pomeni velik kapitalski učinek oziroma precej poveča vrednost nepremičnine.

Prav zato investitorji pozorno spremljajo spremembe v donosnosti, saj znižanje prinaša kapitalski dobiček, zvišanje pa izbris dela vrednosti.

Trg pripravljen sprejeti nižje zahtevane donose

Najbolj izrazita sprememba v zadnjem obdobju se kaže pri tako imenovanih začetnih donosnostih (angl. prime going-in yields), torej donosnostih, ki jih vlagatelj prejme ob nakupu stavbe na podlagi trenutnih najemnih prihodkov.

Najboljše pisarne v evropskih prestolnicah se danes vrednotijo z donosnostmi pod petimi odstotki. To je znak, da je trg pripravljen sprejeti nižje zahtevane donose, ker verjame v stabilnost prihodkov.

Za primerjavo: donos desetletne nemške državne obveznice, ki velja za najvarnejšo naložbo v evroobmočju, je bistveno nižji. Razlika med obema številkama, imenovana pribitek (angl. spread), pomeni dodatni zaslužek, ki ga vlagatelj prejme za tveganje in nelikvidnost nepremičnine. Dokler ta razkorak ostaja občuten, so cene nepremičnin še vedno privlačne in imajo prostor za rast.

Obrestne mere spet nižje

Že majhna sprememba donosnosti lahko močno vpliva na vrednost nepremičnine. FOTO: Depositphotos

Vzporedno pomembno vlogo igra denarna politika. Evropska centralna banka je po obdobju hitrega dvigovanja obresti svojo politiko omilila in ključne mere spustila na raven, ki je bliže nevtralni. Od takrat jih ohranja stabilne, kar daje trgu jasen signal predvidljivosti.

To se takoj pozna pri financiranju. Stroški posojil za najbolj kakovostne projekte so se občutno znižali, v najboljših primerih celo pod 3,5 odstotka. Ker povprečne donosnosti nepremičnin ostajajo višje, lastniku po plačilu obresti ostane presežek. Temu pravimo finančni vzvod (angl. financial leverage): razlika med prihodki od najemnin in stroški kredita, ki povečuje donosnost lastnikovega vložka. Prav ta vzvod je bil v zadnjih letih skoraj izničen, zdaj pa se vrača kot glavni motor naložbenih odločitev.

Kdo bo zmagovalec nepremičninskega trga po letu 2030?

A donosnosti in obrestne mere niso edina zgodba. Vedno večjo težo ima zelena regulativa. Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) predvideva, da bodo morale biti vse nove stavbe po letu 2030 z ničelnimi emisijami, obstoječe pa se bodo morale postopno prilagoditi do sredine stoletja.

To na trgu že ustvarja jasen razkorak med energijsko učinkovitimi in neučinkovitimi stavbami. Prve dosegajo cenovne premije in lažje dobijo ugodna posojila, druge pa trg kaznuje s popusti, saj jih čakajo visoki stroški prenove in dražje financiranje. Investitorji ta pojav imenujejo zeleni pribitek (angl. green premium) in rjavi popust (angl. brown discount). V praksi to pomeni, da bodo v prihodnjih letih glavno rast vrednosti dosegali projekti z jasnim trajnostnim profilom.

Ljubljana in Zagreb kot svetli izjemi v Evropi

Ljubljana ostaja med prvimi priložnostmi v regiji. FOTO: Getty Images

Med evropskimi mesti sta se v zadnjem popravku kot presenetljivo odporna pokazala Ljubljana in Zagreb. Obe prestolnici se ponašata z nizko stopnjo prostih pisarniških površin in stabilnimi najemninami, začetne donosnosti pa ostajajo višje kot v zahodnoevropskih središčih.

Posebna konkurenčna prednost Zagreba so tudi razmeroma nizki stroški opreme pisarn, kar vlagateljem olajša prilagajanje prostora potrebam najemnikov.

Ključni razlog odpornosti obeh trgov je konservativno financiranje. Investitorji običajno najamejo posojilo, ki predstavlja manj kot polovico vrednosti projekta. To razmerje med dolgom in vrednostjo imenujemo LTV (angl. loan-to-value ratio). Ker je zadolženost nizka, je tveganje manjše, bilance pa ostajajo zdrave tudi v času višjih obresti. Poleg tega je v obeh mestih malo novogradnje, kar preprečuje presežek ponudbe in dodatno ščiti vrednosti.

Kapital se vrača, nepremičnine brez strategije ESG izgubljajo vrednost

Zelena regulativa vse jasneje ločuje zmagovalce od poražencev. FOTO: Depositphotos

Kako se bo trg razvijal v prihodnje, je odvisno predvsem od obrestnih mer in gospodarske stabilnosti. Mogoči so trije scenariji.

Po prvem se obresti še nekoliko znižajo, gospodarstvo pa ostane stabilno; v tem primeru se donosnosti nepremičnin še dodatno skrčijo, kar pomeni rast vrednosti.

Po drugem scenariju sledi nov geopolitični šok ali ponovni pritisk inflacije; stroški kredita zrastejo, donosnosti se razširijo, vrednosti pa padejo.

Tretja možnost je umirjena: obresti ostanejo stabilne, najemnine pa postopno rastejo, kar prinaša počasno, a zanesljivo rast kapitalske vrednosti.

Trenutni podatki najbolj kažejo na prvo možnost: obresti so nizke, razpoloženje vlagateljev se izboljšuje, na trgu pa je veliko neporabljenega kapitala, ki čaka na primerne projekte.

Za vlagatelje so danes pomembna tri sporočila. Prvič, kakovostne nepremičnine z dolgoročnimi najemnimi pogodbami prinašajo stabilen denarni tok, ki pogosto presega donos državnih obveznic. Drugič, ob prostoru za zniževanje donosnosti obstaja možnost kapitalskega dobička. Temu procesu pravimo zniževanje donosnosti (angl. yield compression). In tretjič, brez jasne strategije ESG nepremičnina izgublja vrednost, saj trg vse bolj nagrajuje trajnostne in kaznuje energetsko neučinkovite objekte.

Evropske poslovne nepremičnine v fazi ponovnega zagona

Brez jasne ESG strategije nepremičnine izgubljajo vrednost. FOTO: Depositphotos

Evropske poslovne nepremičnine so torej vstopile v novo fazo. Donosnosti se počasi znižujejo, obrestna politika je naklonjena, zelena regulativa pa vse jasneje ločuje zmagovalce od poražencev. Slovenija in Hrvaška sta dokazali, da tudi manjši trgi z zmerno zadolženostjo in omejeno novogradnjo zmorejo prestati krizo brez večjih pretresov. Zdaj, ko se evropski kapital vrača, sta Ljubljana in Zagreb med prvimi na seznamu priložnosti.

Za vlagatelja, ki razume preprosto enačbo »nižji yield = višja vrednost«, se odpira redka kombinacija: stabilen najemni tok in možnost kapitalskega dobička. Takšnih priložnosti v prejšnjem ciklu ni bilo, zato bodo prihodnja leta odločilna za tiste, ki znajo pravočasno prepoznati kakovostne projekte.

