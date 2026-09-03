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    Predstavitvena informacija  |   Kapitalski trgi

    Zakaj so na trgih še vedno rekordne ravni?

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    Dogajanje na finančnih trgih oblikujejo poslovni rezultati podjetij, inflacija, obrestne mere in geopolitični pretresi. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Dogajanje na finančnih trgih oblikujejo poslovni rezultati podjetij, inflacija, obrestne mere in geopolitični pretresi. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments
    3. 9. 2026 | 14:28
    5:34
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    Na borzah ni miru niti takrat, ko tečaji rastejo. Rekordne vrednosti indeksov spodbujajo optimizem, vendar so v trenutne cene že vključena visoka pričakovanja vlagateljev. Zato se ponuja vprašanje, koliko prostora za nadaljnjo rast sploh še ostaja in kaj bi jo lahko ustavilo.

    Odgovora ni mogoče iskati samo v poslovnih rezultatih podjetij. Na vrednotenja delnic vplivajo pričakovanja glede dobičkov in obrestnih mer, na cene obveznic pa predvsem gibanje tržnih obrestnih mer, ki je tesno povezano z inflacijo in odločitvami centralnih bank. Na oboje vplivajo tudi geopolitični pretresi in cene energije. Tem dejavnikom se je pridružila še umetna inteligenca, katere razvoj zahteva vse večja vlaganja v podatkovne centre, električna omrežja in energetske vire.

    Kaj vse to pomeni za vlagatelje, bodo strokovnjaki družbe Generali Investments pojasnili na ekskluzivnem brezplačnem finančnem webinarju z naslovom Od obrestnih mer do umetne inteligence: vroče zgodbe finančnih trgov.

    Rekordni indeksi zahtevajo pogled v ozadje

    Za vlagatelje so pomembni predvsem dejavniki, ki lahko trge usmerjajo v prihodnjih mesecih, ne le dnevni premiki tečajev. FOTO: Depositphotos
    Za vlagatelje so pomembni predvsem dejavniki, ki lahko trge usmerjajo v prihodnjih mesecih, ne le dnevni premiki tečajev. FOTO: Depositphotos

    Rekordna vrednost indeksa sama po sebi še ne pove, ali so delnice precenjene. Če višje cene spremlja rast dobičkov podjetij, so lahko visoka vrednotenja upravičena. Če cene temeljijo predvsem na optimističnih pričakovanjih, pa lahko že slabši poslovni rezultati ali napovedi sprožijo padec.

    Pomembno je tudi, katera podjetja poganjajo rast in kako široko je ta razporejena. Kadar večino vzpona nosi ozek krog največjih družb, lahko dogajanje v enem podjetju vpliva na celoten indeks. Kaj se trenutno skriva za borznimi rekordi in ali imajo trgi še prostor za rast, bodo strokovnjaki podrobneje pojasnili na webinarju.

    Obrestna mera določa ceno denarja

    Odločitve centralnih bank močno vplivajo na finančne trge, zato vlagatelji pozorno spremljajo podatke o inflaciji, zaposlovanju in gospodarski aktivnosti. 

    Pri obveznicah se pričakovanja glede obrestnih mer odražajo v cenah in donosnostih, pri delnicah pa vplivajo na vrednotenja podjetij. Kaj trenutna negotovost glede obrestnih mer pomeni za vlagatelje in katere signale bo vredno spremljati do konca leta, bodo strokovnjaki pojasnili na webinarju.

    Umetna inteligenca potrebuje elektriko in baker

    Razvoj umetne inteligence povečuje potrebe po podatkovnih centrih, električni energiji, omrežjih in bakru. FOTO: Depositphotos
    Razvoj umetne inteligence povečuje potrebe po podatkovnih centrih, električni energiji, omrežjih in bakru. FOTO: Depositphotos

    Prvi val navdušenja nad umetno inteligenco je bil osredotočen predvsem na proizvajalce čipov in največja tehnološka podjetja. Zdaj postaja vse bolj vidna tudi fizična infrastruktura v ozadju: podatkovni centri, elektrarne, omrežja, hladilni sistemi in kilometri kablov.

    Razsežnost spremembe kaže podatek, da so energetska podjetja v prvi polovici leta 2026 s prvimi javnimi ponudbami delnic zbrala 12,6 milijarde dolarjev. To je najvišji znesek za prvo polletje doslej in najvišji polletni znesek po vrhuncu internetnega balona konec leta 1999. Dostop do zadostnih količin energije postaja eno izmed ozkih grl naložbenega vala v umetno inteligenco, vrednega več bilijonov dolarjev.

    Gradnja podatkovnih centrov povečuje tudi povpraševanje po bakru, ki ga zahtevajo električna omrežja, kabli in druga oprema. To je eden izmed dejavnikov, ki so njegove cene potisnili na rekordne ravni. Za vlagatelje se zato odpira vprašanje, kdo bo z razvojem UI ustvarjal prihodke in kdo bo predvsem nosil visoke stroške širitve.

    Geopolitika hitro vpliva na finančne trge

    Motnje v dobavi nafte lahko zaradi višjih cen energije vplivajo na inflacijo, obrestne mere in poslovanje podjetij. FOTO: Depositphotos
    Motnje v dobavi nafte lahko zaradi višjih cen energije vplivajo na inflacijo, obrestne mere in poslovanje podjetij. FOTO: Depositphotos

    Svetovni politični dogodki in motnje v proizvodnji ali dobavi nafte lahko zvišajo cene energije, te pa vplivajo na inflacijo, pričakovanja glede obrestnih mer, dobičke podjetij in kupno moč gospodinjstev. Isti dogodek lahko koristi nekaterim energetskim družbam, hkrati pa obremeni prevoznike, industrijo in potrošnike.

    Kratkoročni odziv trgov še ne pove, kakšne bodo dolgoročne posledice za posamezne naložbe. Katere povezave je vredno spremljati in kaj lahko geopolitična tveganja pomenijo za vlagatelje, bodo strokovnjaki pojasnili na webinarju.

    Pridružite se brezplačnemu finančnemu webinarju Generali Investments, ki bo v sredo, 9. septembra 2026, ob 14. uri. FOTO: Depositphotos
    Pridružite se brezplačnemu finančnemu webinarju Generali Investments, ki bo v sredo, 9. septembra 2026, ob 14. uri. FOTO: Depositphotos

    Generali Investments vabi na brezplačni finančni webinar

    Na webinarju bodo finančni strokovnjaki Generali Investments predstavili, katere trende in tveganja je smiselno spremljati. Poseben poudarek bodo namenili temu, zakaj tudi ob privlačnih tržnih zgodbah ostajata pomembni razpršenost in dolgoročna naložbena strategija.

    SREDA, 9. 9. 2026, ob 14. uri

    Prijavite se na webinar

    To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d. o. o., Ljubljana.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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