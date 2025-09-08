  • Delo d.o.o.
    Kapitalski trgi

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    8. 9. 2025 | 11:22
    8. 9. 2025 | 11:23
    9:09
    A+A-

    Nizke obrestne mere in visoka inflacija postopoma izničujejo vrednost denarja, shranjenega v banki. V nasprotju s tem pa zlato že desetletja dokazuje, da v času gospodarske in geopolitične negotovosti ne le ohranja, temveč pogosto celo povečuje svojo vrednost.

    Zakaj zlato ostaja večno in varno zatočišče?

    Zlato je že tisočletja simbol bogastva, moči in stabilnosti. Lahko bi rekli, da je mnogo več kot »le« kovina. To dokazuje tudi njegova vloga skozi zgodovino, saj je v vseh obdobjih, od antike do danes, ohranjalo status varnega zatočišča, ki preživi vojne, krize in inflacije.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Egipčani so ga imenovali kar »meso bogov«, zato so faraone pokopali z velikimi količinami zlata (npr. Tutankamonova zlata maska). Verjeli so, da jih bo bogastvo spremljalo v posmrtno življenje. Tudi stari Grki so zlato povezovali z večnostjo in božanskim. Religiozni in gospodarski pomen je imelo prav tako v Mezopotamiji, Indiji in na Kitajskem. Na Kitajskem so denimo že v 6. stoletju pr. n. št. poznali zlate kovance. Rimljani so razvili obsežen rudarski sistem za njegovo pridobivanje, zlato pa so uporabljali za kovance (imenovali so jih aureus), okrasje in simbolične darove. V rimskem imperiju je zlato tudi prvič dobilo vlogo valute s stabilno vrednostjo.

    Španski osvajalci, konkvistadorji, so v 15. stoletju naleteli na ogromne zaloge zlata v Južni Ameriki in ga pripeljali v Evropo, kjer sta njegova vrednost in moč vse bolj naraščali. Prav ta neuničljiva vrednost zlata je razlog, da še danes velja za eno najbolj zaupanja vrednih naložb. Pozneje v zgodovini je bila večina svetovnih valut vezana na zlato. To je pomenilo, da je bilo mogoče denar zamenjati za določen znesek zlata. Ta sistem se je postopoma končal po 2. svetovni vojni, dokončno pa leta 1971, ko je ZDA opustila konvertibilnost dolarja v zlato. A zlato je postalo eden ključnih naložbenih produktov, ki zagotavlja varnost pred inflacijo, negotovostjo in valutnimi nihanji.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    Zlato danes: njegova vrednost in donos strmo naraščata

    V zadnjih letih se je zanimanje za zlato znova močno okrepilo. Poleg velikih vlagateljev se za naložbeno zlato vse pogosteje odločajo tudi manjši vlagatelji, ki mesečno od plače namenijo 100, 200 ali 500 evrov za nakup 1-, 2- ali 5-gramskih palic. To dokazuje, da zlato ni le domena premožnih, temveč dostopna in pametna oblika varčevanja za vsakogar.

    Zlato velja za dolgoročno varno, stabilno in donosno obliko varčevanja ter naložbo v prihodnost. S povprečnim letnim donosom okoli +10 % bi lahko posameznik, ki je pred 20 leti v zlato vložil 50.000 evrov, danes užival donos več kot 380.000 evrov.

    Pametna izbira za nepredvidljive čase

    Vlaganje v naložbeno zlato prinaša številne prednosti:

    • Varuje pred inflacijo, saj ohranja realno vrednost tudi v obdobjih, ko kupna moč denarja upada.
    • Oproščeno je vseh davkov, kar pomeni, da vlagatelji ob nakupu ali prodaji ne nosijo dodatnih davčnih bremen.
    • Je visoko likvidno in njegova visoka likvidnost omogoča hitro pretvorbo v gotovino kjerkoli na svetu, kar je še zlasti pomembno v času negotovosti.
    • Ima stabilen trend rasti, ki dodatno spodbuja povečano povpraševanje v obdobjih gospodarskih in geopolitičnih pretresov.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kaj je bolje izbrati: naložbeno zlato ali varčevalni račun na banki?

    Prav ta kombinacija varnosti, davčne ugodnosti in globalne sprejetosti zlato uvršča med temeljna sredstva, s katerimi lahko dosežemo dolgoročno finančno stabilnost. Mnogi se kljub temu sprašujejo, ali je bolje varčevati v zlatu ali preprosto denar hraniti na varčevalnem računu v banki. Pri tem je dobro vedeti, da ko bančne obrestne mere ostajajo nizke, inflacija pa vztrajno zmanjšuje kupno moč denarja, je tradicionalno varčevanje v bankah vse manj učinkovito. Prihranki, ki mirujejo na bančnem računu, dejansko izgubljajo svojo realno vrednost. Povsem drugače je pri naložbenem zlatu – njegova vrednost v obdobjih inflacije praviloma raste, kar pomeni, da ne le ohranja, temveč pogosto povečuje premoženje vlagatelja. Prav zaradi te lastnosti se vse bolj uveljavlja kot strateška naložba za tiste, ki želijo zaščititi svoje prihranke pred erozijo vrednosti.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    Naložbeno zlato vedno kupujte le pri zaupanja vrednem ponudniku

    Le tako lahko zagotovite pristnost, čistost kovine in varno izvedbo nakupa. Nakup pri preverjenem prodajalcu zmanjšuje tveganje za ponaredke, skrite stroške ali težave pri morebitni nadaljnji prodaji, zato vedno prej preverite reference, certifikate in ugled podjetja.

    Goldman Graff – priznano podjetje z dolgoletnimi izkušnjami pri prodaji plemenitih kovin

    Goldman Graff  je mednarodni center za naložbeno zlato v Sloveniji. Predstavlja prvi mednarodni center za naložbeno zlato v Sloveniji in je del ugledne skupine Auro Domus – vodilnega trgovca s plemenitimi kovinami na Hrvaškem, ki upravlja kar 50 poslovalnic.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    V ponudbi imajo izključno investicijske izdelke z mednarodnim certifikatom Good Delivery, ki ga podeljuje LBMA (London Bullion Market Association), kar zagotavlja najvišje standarde kakovosti ter možnost globalne prodaje.

    V širokem naboru naložbenega zlata so tudi zlate palice priznane švicarske kovnice Argor Heraeus, za katero je skupina Auro Domus pooblaščeni partner za Slovenijo in je sinonim za kakovost in zanesljivost. Palice so na voljo v apoenih od drobnih 1-gramskih do velikih 1-kilogramskih - prilagojeno različnim potrebam in zmožnostim vlagateljev. Poleg zlatih palic so na izbiro še zlatniki, kot sta klasični dukat Franc Jožef in kovanec Dunajski filharmoniki, ki je zaradi svoje prepoznavnosti in lepote pogosto darilo. Zlatniki imajo poleg svoje estetske vrednosti tudi visoko likvidnost, kar pomeni, da jih lahko hitro in preprosto prodate.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    Pri podjetju Goldman Graff poleg nakupa in prodaje opravite tudi zamenjavo zlatega nakita ali drugih zlatih predmetov za naložbeno zlato, ki je namenjeno varčevanju in dolgoročnemu investiranju.

    Goldman Graff jamči hitro in v celoti zavarovano dostavo ter najugodnejše cene na trgu, ne glede na to, ali gre za nakup ali prodajo. Nakup lahko opravite prek spleta ali osebno v poslovalnici na Miklošičevi 14.

    Za več informacij ali osebni obisk jih lahko tudi pokličete na telefonsko številko 01 431 31 40 ali obiščete spletno stran.

    Zlato shranite na varno – v trezorje Goldman Graff z najvišjo stopnjo varnosti

    Zlato je dragocena naložba, zato je ustrezna hramba ključnega pomena. V podjetju so poskrbeli za vrhunsko varnost in svojim strankam omogočajo individualno hrambo zlata v posebej zavarovanih trezorjih, do katerih ima dostop izključno lastnik. To pomeni, da imate popoln nadzor nad svojim premoženjem, obenem pa ste varni pred morebitnimi tveganji. Storitev je na voljo takoj po nakupu zlata, torej dragocenosti sploh ni treba prevažati. Poleg tega lahko hrambo prilagodite svojim potrebam – od kratkoročnega do dolgoročnega obdobja.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    Ne veste, kako opraviti nakup naložbenega zlata? Pametno vlaganje se začne s strokovnim svetovanjem

    Naložbenega zlata ni dobro kupovati »na pamet«. Pred nakupom je dobro poznati razliko med investicijskimi palicami, zlatniki in drugimi oblikami plemenitih kovin ter razumeti njihove prednosti in omejitve. Pri tem vam lahko pomagajo izkušeni svetovalci podjetja Goldman Graff, ki ponujajo povsem brezplačno visoko strokovno svetovanje, prilagojeno vašim finančnim ciljem in stopnji izkušenosti.

    Za brezplačno svetovanje so vam na voljo vrhunski strokovnjaki podjetja Goldman Graff z bogatimi izkušnjami in znanjem. Na njih se lahko obrnete osebno v njihovi poslovalnici na Miklošičevi 14, v Ljubljani, po telefonu ali prek spletne strani.

    Naročnik oglasne vsebine je podjetje Goldman Graff

