Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

Na Ljubljanski borzi trenutno kotirajo delnice zgolj 17 slovenskih podjetij, njihova tržna kapitalizacija znaša okoli 17 milijard evrov. Če hoče Slovenija postaviti zdrave temelje slovenskega trga kapitala, bi morala pritegniti več velikih slovenskih podjetij, da vire financiranja iščejo tudi z javno ponudbo delnic ali izdajo obveznic.

Veliki investicijski zalogaji, ki so pred Slovenijo, prinašajo kar nekaj možnosti. A to je le del naloge. Morda še pomembnejša naloga je povečanje vloge institucionalnih vlagateljev.

Slovenija je pred kar nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko prav tako delno financirali s prihranki državljanov. Zgolj vrednost investicij na področju podnebnega prehoda bi morala v prihodnjih petih letih znašati več kot 45 milijard evrov, da bi Slovenija dosegla zastavljene podnebne cilje.

Velik del teh naložb bodo sicer izvedli gospodarske družbe in državljani sami. A za nekatere od njih bi lahko gospodarske družbe, poleg bančnega financiranja, poiskale dodatna sredstva tudi pri državljanih in institucionalnih vlagateljih. Ni nujno, da so to izdaje delnic, lahko bi šlo tudi za izdajo obveznic.

Financiranje infrastrukturnih naložb

Še bolj bi se lahko na kapitalske trge obrnila država pri financiranju infrastrukturnih naložb. Med temi je zelo pomembna posodobitev elektroenergetskega omrežja. Zgolj pet distribucijskih podjetij bi moralo do konca desetletja izvesti za vsaj 3,3 milijarde evrov naložb v električno omrežje, ki energijo pripelje do končnih odjemalcev. Teh pet podjetij je zdaj v 75-odstotni državni lasti in imajo lastno investicijsko sposobnost, vključno z dolžniškimi viri, zgolj za tretjino nujno potrebnih investicij.

Če teh investicij ne bo oziroma se bodo zamaknile, bo to upočasnilo prehod prometa na električni pogon, omejitve bodo tudi pri priključitvah toplotnih črpalk in razpršenih virov energije (sončnih elektrarn). V najslabšem primeru lahko celo nastanejo motnje pri preskrbi z električno energijo.

Energetski sektor poskuša dodatna sredstva pridobiti z zvišanjem cen storitev oziroma omrežnin, pa tudi z oblikovanjem cen električne energije za gospodinjstva. Toda takšno ravnanje na eni strani povzroča gospodarsko škodo, na drugi strani pa se s tem postavljajo ovire podnebnemu prehodu. Osnovna težava je, da so distributerji v preteklosti zapostavljali investicije. Država bi se morala zavzeti za strateško preoblikovanje sektorja s ciljem ohraniti dolgoročno konkurenčne cene. To bi pomenilo, da morajo elektroenergetska podjetja poiskati dolgoročne lastniške vire financiranja.

Bistvena razlika je namreč v tem, da lastniški viri financiranja vložek postopoma povrnejo s prihodnjimi donosi, torej dobički, ustvarjenimi po investicijskem ciklu. S tem lahko ohranijo konkurenčne (nizke) cene storitev. Seveda pa to tudi pomeni, da se bo morala država odreči delu lastništva v družbah, ki se bodo morale dokapitalizirati in prestrukturirati. Da bi pritegnila vlagatelje, bodo morala ta podjetja tudi opazno spremeniti in močno izboljšati korporativno upravljanje.

Je lahko drugi blok v lasti državljanov?

Po zaustavitvi nedonosne Termoelektrarne Šoštanj je Slovenija postala tudi velika neto uvoznica električne energije. Da bi leta 2035 postala samozadostna pri preskrbi z električno energijo, bi potrebovala proizvodne kapacitete približno dveh jedrskih elektrarn, velikosti zdajšnje v Krškem.

Eno kot nadomestilo zaprte termoelektrarne, drugo pa zaradi rasti potreb po elektriki zaradi podnebnega prehoda. Seveda je treba pri tem opozoriti, da se bo poraba električne energije predvidoma povečevala vsaj še do leta 2050, ko naj bi Slovenija, po načrtih NEPN, postala ogljično nevtralna.

Z razpoložljivostjo novih obnovljivih virov – sončnih elektrarn, bi opazen del teh kapacitet lahko zagotovila gospodinjstva in gospodarstvo samo, saj so obnovljivi viri že opazno cenejši od tržnih cen električne energije. A vseeno se bo morala Slovenija lotiti investicij tudi v nekaj večjih proizvodnih virov. Ti pa so za zdaj še povsem na papirju. Pripravlja se gradnja drugega bloka jedrske elektrarne, ki naj bi stekla sredi prihodnjega desetletja, če bo do takrat pripravljena dokumentacija.

Treba je razčistiti, zakaj je po mnenju političnointeresnih skupin lastništvo države več vredno od lastništva državljanov. Ekonomske in racionalne razlage za takšno prepričanje ni.

Med obnovljivimi viri pa so že močno zaprašeni načrti verige elektrarn na srednji Savi, ki jim nasprotujejo interesne skupine. Vsaj jedrska elektrarna je projekt, kjer bi bilo smiselno v investicijo vključiti zunanje vlagatelje, saj se ocene investicije gibljejo okoli deset milijard evrov. Glede na zadolženost Slovenije bi bila takšna naložba izjemno zahtevna in verjetno preveč tvegana za slovenske javne finance.

Pri velikih projektih se je država sodelovanju dodatnih vlagateljev do zdaj upirala, a predvsem zaradi nepoznavanja vloge različnih oblik financiranja, pa tudi slabega korporativnega upravljanja državnih podjetij. Tako bo treba razčistiti vprašanje, zakaj je po mnenju političnointeresnih skupin lastništvo države več vredno od lastništva državljanov. Ekonomske in racionalne razlage za takšno prepričanje ni. Prav nasprotno, kar nekaj državnih projektov je opazno dražjih, ker se financirajo izključno z javnimi sredstvi.

Dars je na borzi vse bolj zaželen

Tudi investicije v prometno, tako cestno kot železniško, infrastrukturo vključno z javnim prevozom zaostajajo za več kot desetletje. To se kaže v vse večjih zastojih na naših cestah. Upravljavca avtocest in železnic, Dars in Slovenske železnice, sta v državni lasti, in če bi se država odločila, da v lastništvo vstopijo tudi državljani in institucionalni vlagatelji, bi se posodobitev lahko močno pospešila.

Železnice potrebujejo posodobitev infrastrukture, nujna bodo večja investicijska vlaganja. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je ob začetku gradnje tretjega pasu med Ljubljano in Domžalami opozoril na velik zaostanek pri posodabljanju prometne infrastrukture in na nujnost večjih investicijskih vlaganj.

Podobno je na železnicah, ki sicer posodabljajo vozni park potniških vlakov, toda vožnja med dobrih sto kilometrov oddaljenima Ljubljano in Koprom ob dotrajani železniški infrastrukturi (in posledičnih nadomestnih prevozih z avtobusi) traja vsaj 2,5 ure. Do podobno oddaljenega Maribora pa hitri vlak potuje nekaj več kot dve uri. To je dvakrat dlje, kot traja vožnja z avtomobilom, če se lahko izognete najhujšim prometnim konicam.

Predvsem Dars se v finančnih krogih omenja kot možen kandidat za popestritev Ljubljanske borze z delno privatizacijo. A tudi železnice bi lahko, ob primerno prestavljenih ciljih, vsaj z manjšim deležem privatizirale in med lastnike sprejele državljane ter druge vlagatelje.

Država bo morala v prihodnjih letih tudi močno povečati izdatke za obrambo. Letni izdatki se bodo z lanskih 1,4 odstotka BDP povečali na tri odstotke BDP. Ob zdajšnjem BDP je to 1,3 milijarde evrov dodatne porabe za obrambo na leto. Ob upoštevanju rasti BDP bo povečanje seveda še izdatnejše. To povečanje bo bistveno lažje doseči, če bo Slovenija ustvarila tudi lastno obrambno industrijo, ki bi se lahko delno financirala tudi s prihranki državljanov in drugih investitorjev.

Ne nazadnje kotirajo na borzi delnice največjih obrambnih podjetij Hrvaške (Đuro Đaković), Italije (Leonardo), Francije (Safran) in Nemčije (Rheinmetall). Slovenija, ki je nedavno ustanovila obrambni holding Dovos, bi lahko z delno javno ponudbo delnic močno povečala ne samo investicijsko sposobnost obrambne industrije, ampak tudi investicije v raziskave in razvoj izdelkov in tehnologij, ki se nato pogosto uporabijo tudi za civilno rabo. V večini primerov so to visokotehnološki izdelki, ki omogočajo ustvarjanje visoke dodane vrednosti.

Manjkajoča strategija razvoja institucionalnih vlagateljev

Toda težava Slovenije še zdaleč ni zgolj skromna ponudba na Ljubljanski borzi, kjer se trenutno nakazuje presežno povpraševanje. Slovenija bo morala, če bo hotela ustvariti aktiven trg kapitala, močno izboljšati tudi vire financiranja. Velika težava naše države je razmeroma skromen sektor institucionalnih vlagateljev.

Gospodinjstva imajo na računih pri bankah v Sloveniji okoli 28,5 milijarde evrov prihrankov. Po podatkih Banke Slovenije je to okoli 35 odstotkov celotnega finančnega premoženja gospodinjstev. Še približno desetino sredstev imajo v gotovini. Dobra desetina premoženja je naložena v obliki življenjskih in pokojninskih zavarovanj in okoli šest odstotkov v investicijskih skladih.

Zgolj vrednost investicij na področju podnebnega prehoda bi morala v prihodnjih petih letih znašati več kot 45 milijard evrov, da bi Slovenija dosegla zastavljene podnebne cilje. Velik del teh naložb bodo sicer izvedli gospodarske družbe in državljani sami. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prav ti dve obliki bi morala država z regulatornimi spremembami močno spodbuditi. Težko je namreč pričakovati, da bi se gospodinjstva, ki imajo zdaj okoli četrtino premoženja v delnicah in deležih, še dodatno izpostavila do tovrstnih naložb. V veliko primerih bi bilo to nerazumno tveganje, zato je nujno vzpostaviti močen sektor institucionalnih vlagateljev, ki bodo delovali kot posrednik in z aktivnim upravljanjem ohranjali varnost prihrankov gospodinjstev.

Kdaj obvezno pokojninsko varčevanje

Slovenski prebivalci imajo v prostovoljnih pokojninskih stebrih okoli pet milijard evrov sredstev, kažejo podatki ECB. Še okoli štiri milijarde evrov naložb imajo v zavarovalnih shemah, je mogoče oceniti iz podatkov Banke Slovenije. Dodatnih 6,6 milijarde evrov je naloženih v vzajemnih skladih, kjer se v zadnjih dveh letih močno povečuje število varčevalcev. Vse to je, ob upoštevanju zahtevane razpršitve naložb in naložbenih politik, bistveno premalo, da bi lahko Slovenija s prihranki prebivalcev spodbudila investicijski cikel.

Slovenija je naredila veliko strateško napako, ko ob pokojninski reformi pred 25 leti ni vzpostavila drugega pokojninskega stebra, se pravi obveznega pokojninskega varčevanja. Žal se zanj ni odločila niti v vseh naslednjih pokojninskih spremembah, vključno s to, ki se zdaj sprejema.

Za primerjavo, premoženje v pokojninskih skladih naše južne sosede znaša že več kot 25 milijard evrov, še okoli dve milijardi evrov pa je naloženih v prostovoljnih oblikah pokojninskega varčevanja. Hrvaška je pokojninsko reformo z obveznim pokojninskim varčevanjem izvedla pred četrt stoletja skoraj sočasno kot Slovenija, ki pa je takrat uvedla le prostovoljno varčevanje. Slovenija ima manj prebivalcev, a višji življenjski standard (razlika se sicer hitro zmanjšuje), zato ni težko oceniti, da bi imela tudi skoraj toliko sredstev v pokojninskih skladih, če bi takrat uvedla obvezno pokojninsko varčevanje.

Pokojninski stebri se polnijo postopoma, kar je zelo pomembno tudi z vidika razpršitve tveganja. Ta pri vlaganju na finančne trge ni dosežena zgolj z razporeditvijo premoženja med različne oblike finančnih instrumentov ter geografsko in panožno razpršitvijo naložb, zelo pomemben je tudi postopen časovni vstop na trg. Bolj jasno povedano, s časovno razporeditvijo vlaganj dosežemo, da na trg vstopamo tako v dobrih kot v slabih borznih časih, s tem pa zmanjšamo tveganje, da naložbe kupimo na primer tik pred borznim padcem.

Pri tem velja še opozoriti, da se bančni prihranki ne bi bistveno spremenili, če bi Slovenija takrat ali kdaj pozneje uvedla obvezno pokojninsko varčevanje. Gre namreč za različne vire financiranja. V obvezne pokojninske varčevalne sheme se steka del stroška dela, kar ne vpliva na neto plače zaposlenih.

Je pa res, da mora država ob uvedbi pokojninskega varčevanja zagotoviti dodatne vire za pokojninsko blagajno v obdobju prehoda iz enega sistema v drugega. To ima lahko dobre učinke za proračun, saj mora država v času prehoda ohranjati fiskalno disciplino, ki je v Sloveniji zadnja leta vse bolj pomanjkljiva.

Za boljše upravljanje premoženja gospodinjstev je pomemben tudi odnos države do trga kapitala, s čimer se poveča zaupanje gospodinjstev. Ta posledično več sredstev naložijo v druge oblike finančnega premoženja. Ena takšnih pobud je tudi uvedba individualnih naložbenih računov, ki bi postopoma lahko izboljšali naložbeno strukturo gospodinjstev. Seveda pa bo za to potreben čas.