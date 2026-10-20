Zorana Baković: Uspehi Kitajske nikakor ne ogrožajo Evrope

Kitajska je država, ki je resnično impresivna in fascinantna, vendar se z uspehi, ki jih je dosegla, se ne sme pretiravati. »Dosegla je ogromne uspehe, ti uspehi so, vedno jih je treba priznati, vendar nikakor ne takih, da bi nas ogrožali. Kitajska je še vedno potencialno in dolgoročno zelo pomembna in možna partnerica Evropske unije. To je na poslovni konferenci v Zagrebu na temo Evropa med ZDA in Azijo v pogovoru z moderatorjem Mislavom Togonalom poudarila zunanjepolitična komentatorka in dolgoletna dopisnica Dela Zorana Baković.

Države, ki so manjše po ambicijah ali manjše po obsegu z manjšimi gospodarstvi, kot je naše, lahko na Kitajskem še vedno najdejo zelo pomembne partnerje. In kot je še dejala Zorana Baković, je problem seveda Nemčija, ki se je zdaj s svojo ključno industrijo zabila v zid na Kitajskem, deloma tudi Francija. »Vendar pa pri Sloveniji in Hrvaški ne vidim, zakaj bi to bil problem in zato je zelo pomembno, da imata Slovenija in Hrvaška svoj glas znotraj Evropske komisije, ki je trenutno v paniki, ker ne ve, kako rešiti pritisk Nemčije, da bi se začeli distancirati od Kitajske.«

Največje zmote o Kitajski

Kaj je največja zmota oziroma največja napačna predstava, ki jo ima povprečen Evropejec o Kitajski in Kitajcih? Kot pravi sogovornica, je prva in osnovna zmota, da je to komunistična država. »Vsi vemo, da Kitajsko vodi komunistična partija, vendar pa je predstava, da je to komunistična država, v kateri vlada kolektivistični duh, v kateri se nič ne da in v kateri ulice izgledajo bolj ali manj kot v Severni Koreji, zelo napačna. Kitajska je država, ki jo vodi komunistična partija, a hkrati ima precej velik prostor svobode. In ta svoboda se nanaša prav na to, kar naše goste danes zanima, in sicer na gospodarstvo, finance in tako naprej.«

Na temo Evropa med ZDA in Azijo se je moderator Mislav Togonal pogovarjal z dolgoletno dopisnico Dela Zorano Baković. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kot je ob tem pojasnila Zorana Bakovič, je konkurenca, ki vlada na kitajskem domačem trgu, nekaj, česar mi nimamo - to je darvinistična konkurenca, v kateri podjetja stojijo drug za drugim in kjer se zelo hitro propade. Povprečje kitajskih podjetij je približno 2 leti in pol, seveda pod pogojem, da niso državna podjetja. »Podjetja na Kitajskem vznikajo in propadajo zelo, zelo hitro. In tiste, ki obstanejo so neke vrste plenilci. Če pogledamo avtomobilsko industrij in število avtomobilskih podjetij na Kitajskem. In problem Kitajske je, da podjetja tako hitro vznikajo - takoj, ko se pojavi nekaj donosnega, se takoj pojavijo na vse strani. Seveda imamo zelo ostro regionalno konkurenco, kjer si vsaka regija želi imeti svoje podjetje ali več konkurentov - tisto, kar je trenutno donosno, moderno, kar se prodaja. Prav zaradi tega je kitajska avtomobilska industrija v težavah, koliko proizvodnje lahko še zdrži., saj so proizvodne kapacitete precej višji kot jih lahko absorbira domači trg. In seveda je to potem problem ne le Kitajske, ampak tudi celotnega sveta,« še pojasnjuje Zorana Baković.

Na kaj morajo podjetja še paziti

Na kaj mora povprečno evropsko podjetje še paziti ko gre za Kitajsko? No, to je druga napačna predstava, in sicer, da Kitajska ni komunistična država. Tisti, ki vstopijo na kitajski trg in začnejo poslovati, zelo hitro začnejo dobivati vtis, da je vse tako kot povsod, torej, da je to ’business as usual’, česar na Kitajskem nikoli ni. Ni tako tudi zato, ker ima Kitajska napisan načrt do leta 2035, nenapisan pa do leta 2049. »Zelo jasno je, kaj mora Kitajska do takrat doseči, in po tem načrtu se velik del kitajskega gospodarstva tudi obnaša. Zato ne moremo pričakovati da bi bila lahko tuja podjetja, ki vstopijo v Kitajsko na kakršen koli način - še posebej če vstopijo v tiste niše, ki so trenutno bodisi zelo ali malo manj pomembne Kitajski - enakovredna na kitajskem trgu. Zato je pomembno poznati, kako Kitajska deluje in v tem kontekstu je komunistična država.« Podjetja stojijo v vrsti, da bi država subvencionirala njihov tehnološki razvoj. Samo v letu 2025 je Kitajska za raziskave in razvoj porabila skoraj 600 milijard dolarjev.

Prihodnji odnosi

Evropa potrebuje vsak dan milijardo evrov zaradi zunanjega trgovinskega primanjkljaja s Kitajsko. In kakšni so lahko potem prihodnji odnosi med Kitajsko in Evropo, saj vemo, da ima leto 365 dni? Kot odgovarja Zorana Baković, so lahko prihodnji odnosi zelo zapleteni. Zunanjetrgovinski primanjkljaj Evropske unije s Kitajsko je lani znašal 406 milijard evrov, kar pomeni, da smo več kot eno milijardo na dan v primanjkljaju.

»Problem je, da to odraža težave na obeh straneh. Kar zadeva evropsko stran, to odraža tudi tisto, kar Kitajci očitajo Evropi – namreč zaostajanje Evropske unije in njenih držav članic na področju inovacij. V času, ko so te iste države, kot so Nemčija, Francija in vse druge, pred 35 ali 40 leti vstopale na kitajski trg, so računale na to, da so pri inovacijah hitrejše, kot jih lahko Kitajci dohajajo. Zato so na kitajski trg prihajale povsem brezskrbno. Spomnim se Volkswagna, ki je na Kitajskem prepustil tehnologijo za proizvodnjo VW Jette, ki je sam ni več proizvajal, saj je že imel nekaj novega, naslednjo generacijo tehnologije, ki je Kitajci niso mogli dohiteti. Zgodilo pa se je, da je Kitajska prav zaradi svojega načrta, ki ga pravzaprav nihče ni prepoznal, dosegla velik napredek. Nihče ga ni prepoznal preprosto zato, ker nihče ne bere tega, kar pišejo Kitajci. In zelo pomembno je brati, kaj pišejo Kitajci. To je izjemno pomembno.«