Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

V Sloveniji je prvo v celoti opravljeno in potrjeno agentsko transakcijo na začetku maja predstavil Mastercard v partnerstvu z NLB. Ta transakcija dokazuje možnost varnega in odgovornega poslovanja z umetno inteligenco (UI).

In kako je to potekalo? »Transakcija, ki jo je omogočila storitev agent pay, prikazuje, da agenti UI v imenu potrošnikov in z njihovim soglasjem lahko opravljajo varne in preverljive transakcije. V omenjenem primeru je agent UI predlagal izbor kavarne ter v imenu uporabnika rezerviral mizo in plačal zahtevani predujem na spletnem mestu priceless.com, platformi za doživetja družbe Mastercard. Agentsko transakcijo je omogočil PayOS, ki se je povezal s platformo priceless, in preprosto opravil nakupno pot v imenu potrošnika. Pri tem je PayOS omogočil izvedbo transakcije od začetka do konca. V transakciji so bili uporabljeni agentski žetoni, ki skozi celoten postopek zagotavljajo zaščito občutljivih podatkov in visoko raven preverjanja uporabnika,« navajajo v Mastercardu.

Primeri uporabe agentskih transakcij

Na vprašanje, katere primere uporabe agentskih transakcij v NLB vidijo kot prve za širšo uporabo med komitenti, pa odgovarjajo, da največji potencial vidijo tam, kjer UI uporabnikom poenostavi vsakodnevne aktivnosti, vse od rezervacij in nakupov do upravljanja osebnih financ. »Naš prvi primer z Mastercardom to dobro ponazarja: agent UI je v imenu uporabnika komuniciral s platformo priceless.com, preveril razpoložljivost in izvedel varno plačilo depozita prek tehnologije mastercard agent pay. To je premik od klasičnega digitalnega plačevanja h »conversational commerce«, kjer UI aktivno sodeluje pri odločanju in izvedbi, v tem trenutku vedno z odobritvijo uporabnika. V prihodnje pričakujemo širšo uporabo pri potovanjih, vstopnicah, naročninah in vsakodnevnih mikrotransakcijah,« pravijo v NLB.

Pomembno zaupanje in varnost

Umetna inteligenca ima možnost, da ljudem poenostavi opravljanje vsakodnevnih opravil, toda zaupanje in varnost morata biti na prvem mestu, dodaja Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v družbi Mastercard. Pojasnjuje, da je storitev agent pay zasnovana tako, da so transakcije, ki jih začne UI, transparentne, potrjene in vedno pod nadzorom uporabnika. »Napredni transakcijski podatki izdajatelju omogočijo jasen vpogled v dejavnost, ki jo je sprožil agent. V sodelovanju s partnerji, kot je NLB, pomagamo graditi temelje za zaupanja vredno poslovanje, ki ga poganja umetna inteligenca.«

Po oceni Antonia Argirja, člana uprave NLB, odgovornega za upravljanje skupine NLB, plačilni promet in inovacije, je bil to pomemben mejnik za skupino NLB. »Z uspešno opravljeno prvo agentsko transakcijo UI v živo na trgih, na katerih posluje skupina NLB, smo skupaj z družbo Mastercard pokazali, kako umetna inteligenca že zdaj spreminja naše življenje in delo. V skupini NLB smo ponosni, da lahko aktivno prispevamo pri uvajanju inovacij in novih tehnologij v naši regiji, s čimer pomagamo spodbujati razvoj in preobrazbo gospodarstva jugovzhodne Evrope.«

V obeh podjetjih verjamejo, da agentsko poslovanje predstavlja pomembno evolucijo v načinu stika potrošnikov z digitalnimi storitvami. Hkrati ob vse bolj avtonomnih transakcijah postajajo ključni strogi varnostni mehanizmi, avtorizacija potrošnika in transparentnost.

In prihodnost ...

V omenjenem primeru je to bil pilotski projekt, NLB pa agentskih transakcij še ne omogoča. Prepričani so, da bodo agentske transakcije v prihodnjih letih postale del standardnih digitalnih bančnih storitev, podobno kot so zdaj samoumevni mobilna plačila in digitalne denarnice. »Ključno pri tem je še vedno zaupanje: varnost in nadzor uporabnika sta nepogrešljiva, zato so tehnologije, kot so tokenizacija, močna avtentikacija in passkey potrjevanje osnova za razvoj agentne ekonomije.

In kako hitro pričakujejo širšo implementacijo v regiji jugovzhodne Evrope? »V jugovzhodni Evropi vidimo velik potencial, skupina NLB pa želi ostati med vodilnimi v regiji. S prvo transakcijo agent pay v Sloveniji smo naredili korak v to smer.«

Kaj je mastercard agent pay

Mastercard agent pay zagotavlja varnostne mehanizme, nujne za varne nakupe, ki jih začne umetna inteligenca. Storitev pridobi jasno uporabnikovo soglasje, za varnost potrditve nakupa pa je poskrbljeno s prijavnimi ključi mastercard payment passkeys. Na ta način so transakcije transparentne, potrjene in pod nadzorom uporabnika, pojasnjujejo v družbi Mastercard, ki bo še naprej sodelovala s partnerji po vsej Evropi s ciljem širitve uporabe varnih, potrjenih agentskih transakcij v različnih segmentih panoge.