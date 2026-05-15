  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mobilne tehnologije

    Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

    Največji potencial agentskih transakcij je poenostavitev vsakodnevnih aktivnosti, vse od rezervacij in nakupov do upravljanja osebnih financ.
    Agentske transakcije naj bi po ocenah v prihodnjih letih postale del standardnih digitalnih bančnih storitev, podobno kot so danes samoumevni mobilna plačila in digitalne denarnice. Foto Shutterstock
    Galerija
    Agentske transakcije naj bi po ocenah v prihodnjih letih postale del standardnih digitalnih bančnih storitev, podobno kot so danes samoumevni mobilna plačila in digitalne denarnice. Foto Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    15. 5. 2026 | 05:00
    5:38
    A+A-

    V Sloveniji je prvo v celoti opravljeno in potrjeno agentsko transakcijo na začetku maja predstavil Mastercard v partnerstvu z NLB. Ta transakcija dokazuje možnost varnega in odgovornega poslovanja z umetno inteligenco (UI).

    In kako je to potekalo? »Transakcija, ki jo je omogočila storitev agent pay, prikazuje, da agenti UI v imenu potrošnikov in z njihovim soglasjem lahko opravljajo varne in preverljive transakcije. V omenjenem primeru je agent UI predlagal izbor kavarne ter v imenu uporabnika rezerviral mizo in plačal zahtevani predujem na spletnem mestu priceless.com, platformi za doživetja družbe Mastercard. Agentsko transakcijo je omogočil PayOS, ki se je povezal s platformo priceless, in preprosto opravil nakupno pot v imenu potrošnika. Pri tem je PayOS omogočil izvedbo transakcije od začetka do konca. V transakciji so bili uporabljeni agentski žetoni, ki skozi celoten postopek zagotavljajo zaščito občutljivih podatkov in visoko raven preverjanja uporabnika,« navajajo v Mastercardu.

    image_alt
    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Primeri uporabe agentskih transakcij

    Na vprašanje, katere primere uporabe agentskih transakcij v NLB vidijo kot prve za širšo uporabo med komitenti, pa odgovarjajo, da največji potencial vidijo tam, kjer UI uporabnikom poenostavi vsakodnevne aktivnosti, vse od rezervacij in nakupov do upravljanja osebnih financ. »Naš prvi primer z Mastercardom to dobro ponazarja: agent UI je v imenu uporabnika komuniciral s platformo priceless.com, preveril razpoložljivost in izvedel varno plačilo depozita prek tehnologije mastercard agent pay. To je premik od klasičnega digitalnega plačevanja h »conversational commerce«, kjer UI aktivno sodeluje pri odločanju in izvedbi, v tem trenutku vedno z odobritvijo uporabnika. V prihodnje pričakujemo širšo uporabo pri potovanjih, vstopnicah, naročninah in vsakodnevnih mikrotransakcijah,« pravijo v NLB.

    Pomembno zaupanje in varnost

    Umetna inteligenca ima možnost, da ljudem poenostavi opravljanje vsakodnevnih opravil, toda zaupanje in varnost morata biti na prvem mestu, dodaja Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v družbi Mastercard. Pojasnjuje, da je storitev agent pay zasnovana tako, da so transakcije, ki jih začne UI, transparentne, potrjene in vedno pod nadzorom uporabnika. »Napredni transakcijski podatki izdajatelju omogočijo jasen vpogled v dejavnost, ki jo je sprožil agent. V sodelovanju s partnerji, kot je NLB, pomagamo graditi temelje za zaupanja vredno poslovanje, ki ga poganja umetna inteligenca.«

    Po oceni Antonia Argirja, člana uprave NLB, odgovornega za upravljanje skupine NLB, plačilni promet in inovacije, je bil to pomemben mejnik za skupino NLB. »Z uspešno opravljeno prvo agentsko transakcijo UI v živo na trgih, na katerih posluje skupina NLB, smo skupaj z družbo Mastercard pokazali, kako umetna inteligenca že zdaj spreminja naše življenje in delo. V skupini NLB smo ponosni, da lahko aktivno prispevamo pri uvajanju inovacij in novih tehnologij v naši regiji, s čimer pomagamo spodbujati razvoj in preobrazbo gospodarstva jugovzhodne Evrope.«

    image_alt
    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    V obeh podjetjih verjamejo, da agentsko poslovanje predstavlja pomembno evolucijo v načinu stika potrošnikov z digitalnimi storitvami. Hkrati ob vse bolj avtonomnih transakcijah postajajo ključni strogi varnostni mehanizmi, avtorizacija potrošnika in transparentnost.

    In prihodnost ...

    V omenjenem primeru je to bil pilotski projekt, NLB pa agentskih transakcij še ne omogoča. Prepričani so, da bodo agentske transakcije v prihodnjih letih postale del standardnih digitalnih bančnih storitev, podobno kot so zdaj samoumevni mobilna plačila in digitalne denarnice. »Ključno pri tem je še vedno zaupanje: varnost in nadzor uporabnika sta nepogrešljiva, zato so tehnologije, kot so tokenizacija, močna avtentikacija in passkey potrjevanje osnova za razvoj agentne ekonomije.

    In kako hitro pričakujejo širšo implementacijo v regiji jugovzhodne Evrope? »V jugovzhodni Evropi vidimo velik potencial, skupina NLB pa želi ostati med vodilnimi v regiji. S prvo transakcijo agent pay v Sloveniji smo naredili korak v to smer.«

    Kaj je mastercard agent pay

    Mastercard agent pay zagotavlja varnostne mehanizme, nujne za varne nakupe, ki jih začne umetna inteligenca. Storitev pridobi jasno uporabnikovo soglasje, za varnost potrditve nakupa pa je poskrbljeno s prijavnimi ključi mastercard payment passkeys. Na ta način so transakcije transparentne, potrjene in pod nadzorom uporabnika, pojasnjujejo v družbi Mastercard, ki bo še naprej sodelovala s partnerji po vsej Evropi s ciljem širitve uporabe varnih, potrjenih agentskih transakcij v različnih segmentih panoge.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Pred turistično sezono

    Soča bo polepšala portoroško plažo

    Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
    Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Od doma v svet in nazaj

    Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

    V Londonu lahko bajno zaslužiš, dokler si sam. Ko dobiš otroka, pa te država na neki način kaznuje, Kristi Hodak Knobloch navaja razlog za vrnitev v Slovenijo.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Logarjevi Demokrati pod pritiskom strankarskih medijev SDS

    Po zadnjih informacijah so organi stranke potrdili vstop Demokratov v Janševo koalicijo. V njej bo poleg SDS še desnosredinski trojček strank NSi, SLS in Fokus.
    Uroš Esih 14. 5. 2026 | 16:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski velikan ruši stara pravila

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Mobilne tehnologije 2026agentske transakcijeNLBMastercard

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podzemne naravne vrednote

    Država ureja skrbništvo nad podzemnimi jamami; kakšna bo usoda Postojnske jame?

    Na voljo bo tudi denar za infrastrukturo v 12 podzemnih jamah. Rok izteka koncesije za našo najbolj obiskano jamo je zamaknjen za čas trajanja epidemije covida.
    Maja Grgič 15. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ni še konec

    Novinarjev namig, LeBron James in Los Angeles Lakers ne moreta drug brez drugega

    Sports Illustrated je prepričan, da bo 41-letni zvezdnik lige NBA tudi v novi sezoni del ekipe, ki jo slavni klub gradi okoli slovenskega asa Luke Dončića.
    15. 5. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija opozarja: bodite pozorni

    Drzna tatvina na območju Medvod, storilca s kraja odpeljala z belim karavanom

    Neznani storilec je na domu zamotili starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili nakit in denar.
    15. 5. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Še petič v finalu

    V Las Vegasu ohranjajo hokejsko vročico

    Vegas Golden Knights so se po zmagi na šesti tekmi drugega kroga končnice proti Anaheimu uvrstili v finale zahodne konference NHL.
    15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Mala Amélie, kakovosten animirani film

    Čudovit pogled na svet skozi otroške oči je kakovostna animacija, namenjena otrokom, starejšim od devet let.
    15. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija opozarja: bodite pozorni

    Drzna tatvina na območju Medvod, storilca s kraja odpeljala z belim karavanom

    Neznani storilec je na domu zamotili starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili nakit in denar.
    15. 5. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Še petič v finalu

    V Las Vegasu ohranjajo hokejsko vročico

    Vegas Golden Knights so se po zmagi na šesti tekmi drugega kroga končnice proti Anaheimu uvrstili v finale zahodne konference NHL.
    15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Mala Amélie, kakovosten animirani film

    Čudovit pogled na svet skozi otroške oči je kakovostna animacija, namenjena otrokom, starejšim od devet let.
    15. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo