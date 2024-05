Ah, ta zadnji kilometer

Logistika na področju dostave podobno kot podjetja v svetu telekomunikacij pozna tako imenovani izziv zadnjega kilometra. Gre za najbolj zahteven in zato tudi drag del transporta. Sistemi za premagovanje dolgih razdalj so namreč že precej dobro razdelani in po zaslugi velikih logističnih centrov na ključnih lokacijah delujejo zelo optimalno.

Zatakne pa se na zadnjem kilometru ali nekaj kilometrih dostave, tako v gosteje naseljenih mestih kot tudi na ruralnih območjih. Dostava na zadnjem kilometru je torej trd oreh. Ta postaja vse trši, saj nad poplavo majhnih paketov, ki so predvsem posledica spletnega nakupovanja, niso navdušeni niti poštarji niti dostavne službe. Vedno več razvoja na področju logistike se zato osredotoča prav na zadnji del logističnega procesa, ki vključuje dostavo izdelkov končnemu kupcu.

Futuristične inovativne rešitve

Logistična podjetja naj bi za reševanje tega izziva bila pripravljena sprejeti tudi inovativne rešitve, ki se zdijo še precej futuristične. Avtomatiziranim paketnikom bi se lahko že v nekaj letih pridružili še brezpilotni letalniki (beri: droni), dostavni roboti in avtonomna dostavna vozila, s katerimi bi logisti strankam zagotovili hitro in stroškovno učinkovito dostavo.

Ponudniki zunanjega izvajanja logističnih storitev (3PL) zato v svetu že dobivajo resno konkurenco, v obliki ponudnikov 4PL in 5PL, torej podjetij, ki dostavo specializirano izvajajo na podatkovno višjem nivoju. Medtem ko se ponudniki 3PL ukvarjajo s posameznimi segmenti dobavne verige, imajo podjetja 4PL in 5PL bolj celovit pristop, saj upravljajo celotno logistično funkcijo in celo razširjajo svoj fokus na širša dobavna omrežja.

Ponudniki 4PL nudijo strateško vodenje in usklajevanje med različnimi ponudniki 3PL, cilj pa je optimizacija splošne učinkovitosti logistike. Medtem pa so ponudniki 5PL specializirani za upravljanje obsežnih dobavnih omrežij in verig, uporabe sodobne tehnologije in analitike podatkov za zagotavljanje dragocenih vpogledov za podjetja, zlasti tista v e-trgovini, ki so odvisna od učinkovitih dobavnih verig. Pojav podjetij 4PL in 5PL predstavlja premik paradigme k (še) bolj integriranim rešitvam za dostavo na zadnjem kilometru, ki povečujejo operativno učinkovitost in zadovoljstvo strank ter presegajo zmogljivosti tradicionalnih ponudnikov 3PL.