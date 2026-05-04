Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska letos 15. maja praznuje 35 let služenja vojaškega roka v slovenskem jeziku – od leta 1991, ko so prvi naborniki prisegli v materinščini. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske bo tokrat v Novem mestu, in sicer v soboto, 16. maja 2026. Celodnevno dogajanje bo povezalo pripadnike vojske z občani in obiskovalci ter približalo vrednote, kot so pogum, požrtvovalnost, enotnost in moštveni duh.

Kaj si lahko ogledate in preizkusite?

Statične predstavitve bodo na Glavnem trgu, dinamični prikazi pa ob Kandijskem mostu ob 11., 13. in 15. uri. Obiskovalci bodo od blizu spoznali pilote, pehoto, vojaške glasbenike, vodnike službenih psov, operaterje brezpilotnih sistemov, zdravstvene tehnike, inženirje in vrhunske športnike. Na voljo bodo simulacije vojaških veščin, pogovori s pripadniki vojske in predstavitev opreme.

Priložnosti za sodelovanje

Na stojnicah bodo predstavniki vojske svetovali o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbeni rezervi, poletnih taborih za mlade, obvezni praksi in štipendijskih programih za dijake in študente.

Večerni program

Ob 18. uri se bo v dvorani Marof začela protokolarna slovesnost s slavnostnimi nagovori in podelitvijo najvišjih priznanj Slovenske vojske. Sledil bo koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske skupaj z znanimi glasbeniki: MRFY, Tokac, Irena Yebuah Tiran, Nuša Derenda in Neisha.

Brezplačne vstopnice

Vstopnice za večerni program so brezplačne in jih lahko dobite prek platforme Eventim (splet in prodajna mesta). Število mest je omejeno, zato organizatorji priporočajo pravočasno rezervacijo.

Dobrodelna akcija – pomagajmo Teu

Ves čas prireditve bo odprta SMS donacijska številka za Tea, sina pripadnika Slovenske vojske, ki potrebuje zdravljenje v ZDA. Zberite kodo TEO5 ali TEO10 in pošljite na 1919. Vsak prispevek pomeni korak bližje njegovemu okrevanju.

Pridružite se!

Vljudno vabljeni, da 16. maja 2026 obiščete Novo mesto, si ogledate vojaške predstavitve, se pogovorite z vojakinjami in vojaki ter za večer prisluhnete odličnemu koncertu. Vstop na celodnevno dogajanje (razen na večerni koncert, za katerega potrebujete vstopnico) je prost in brezplačen. Pridite in doživite utrip skupnosti, ki temelji na predanosti, spoštovanju in solidarnosti.

