    Mobilne tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Namesto da novinci prva leta zaposlitve opravljajo enostavna dela, lahko v podjetjih z uvedenimi orodji UI hitro začnejo opravljati takšna, ki temeljijo na presojanju. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    10. 4. 2026 | 06:00
    9:35
    A+A-

    Na ameriškem trgu dela se je v zadnjem letu in pol zmanjšalo število objav novih delovnih mest na začetni ravni (torej za začetnike) za 35 odstotkov, predvsem zaradi uvajanja umetne inteligence (UI), navajajo pri Svetovnem gospodarskem forumu (WEF). To že občutijo zaposleni više na lestvici, posledice nadaljevanja takšnega trenda bodo tudi dolgoročne. Vstopanje UI v podjetja tudi sicer krepko spreminja delo in prihodnost dela.

    Razmislek o tem, ali osnovne delovne procese v podjetjih prepustiti UI, ki jih bo opravila hitreje in ceneje, ali pa ohraniti najnižjo raven piramide zaposlenih, se na prvi pogled morda zdi popolnoma odveč. Vendar pa kratkoročne prednosti izbire UI pred mladimi talenti prinašajo dolgoročna tveganja, poudarjajo pri WEF.

    Obstoj organizacij je že tradicionalno odvisen od njih, v času prodora tehnologij še toliko bolj. »Brez pritoka digitalnih domorodcev bi organizacije počasneje uvajale in začele uporabljati UI, načrti nasledstva bi bili manj stabilni, ustavil bi se prenos znanj in kulture podjetja, ki se sami po sebi težko obnavljajo. Brez premišljene kadrovske politike o stopnji zahtevnosti delovnih mest, ki jih novi zaposleni zasedajo ob prihodu v organizacije, se načrti odgovornih morda nikoli ne bodo uresničili,« svarijo.

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Poleg tega pa se že kaže, da se dela, ki naj bi jih namesto začetnikov opravila UI, v resnici prelagajo na kadre više na lestvici, posledici pa sta povečanje izgorelosti in opazno manjša zavzetost. Pred kratkim objavljeno Gallupovo poročilo State of the Global Worplace za leto 2026 izpostavlja, da se je lani že tretje leto zapored na globalni ravni zmanjšal delež zavzetih zaposlenih, in sicer na 20 odstotkov. V Evropi, kjer je takšnih že tradicionalno najmanj, je zdrsnil na komaj 12 odstotkov, v Sloveniji jih je 18 odstotkov.

    Nove priložnosti za novince

    Začetniško delo z uvajanjem UI še zdaleč ne izginja, se pa močno spreminja. Namesto da bi prva leta zaposlitve opravljali ponavljajoča se, enostavna in morda ročna dela, lahko novinci, opremljeni z najnovejšim tehnološkim znanjem, hitro začnejo opravljati dela, ki temeljijo na presojanju.

    Dela, ki naj bi jih namesto začetnikov opravila UI, v resnici prelagajo na kadre više na lestvici, posledici pa sta povečanje izgorelosti in opazno manjša zavzetost. FOTO: Shutterstock

    Lahko na primer pregledujejo in nadzirajo rezultate in odločitve, ki jih sprejema UI, ter usmerjajo kompleksnejše primere k strokovnjakom v podjetju. Namesto da se pri usvajanju znanja zanašajo samo na mentorje in vodje, lahko svoje ideje testirajo pri UI, to tehnologijo pa lahko uporabijo tudi pri odkrivanju novih trendov in zbiranju informacij za strokovne time. Hkrati so lahko tudi most med orodji UI in človeškim delom.

    Novinci so lahko vključeni v spremljanje delovnih procesov, prepoznavanje vzrokov za zastoje in neučinkovitosti ter zagotavljanje, da naloge, ki jih opravlja UI, ostanejo na kakovostno visoki ravni. »Vodje imajo danes priložnost poskrbeti, da podjetja napredujejo tako na področju učinkovitosti kot z vidika človeških virov. Lahko in tudi morajo uravnotežiti prednosti, ki jih prinaša na krilih UI pospešena učinkovitost z nadaljnjo osredotočenostjo na talente na najnižji stopnici piramide zaposlenih,« poudarjajo pri WEF.

    Kot ugotavlja Gallupovo poročilo, bi zavzetost zaposlenih na globalni ravni lahko spodbudili tudi z boljšimi menedžerskimi praksami v povezavi z uporabo UI. Raziskava kaže, da zaposleni pogrešajo podporo vodstev. V Nemčiji na primer samo 21 odstotkov zaposlenih v organizacijah, ki uporabljajo UI, pove, da jih menedžerji aktivno podpirajo pri uporabi.

    Agenti umetne inteligence bodo kupovali namesto nas

    Številne raziskave kažejo in tudi primeri iz prakse potrjujejo odločilno vlogo vodstev pri vpeljevanju orodij UI v podjetja prav na področju dela z zaposlenimi. Ti morajo UI ne le sprejeti, ampak jo tudi ustrezno in odgovorno uporabljati. Za to morajo biti ustrezno usposobljeni, spremeniti pa se morajo tudi delovni procesi. Brez tega tehnologija ne bo prinesla učinkov, ki jih podjetja od nje pričakujejo.

    J-krivulja učinkovitosti

    Tudi to je bila ena od tem na nedavni tridnevni konferenci organizacije OECD o vplivu UI na delovna mesta, produktivnost in veščine. Kot je v uvodu predstavil Mathias Cormann, generalni sekretar OECD, orodja UI uporablja 52 odstotkov velikih podjetij v državah OECD in 17 odstotkov malih in srednjih podjetij, med panogami je najpogosteje prisotna v IKT, kjer jo uporablja 57 odstotkov družb, na drugi strani pa le 19 odstotkov proizvodnih in 12 odstotkov gradbenih podjetij.

    »Ti podatki kažejo, da je še veliko potenciala, ki ga prinaša UI, zaklenjenega, s tem pa tudi priložnosti za dvig produktivnosti,« je poudaril in dodal, da je ena od petih držav OECD vpeljala UI tudi v procese javnih zavodov za zaposlovanje, na nižjih stopnjah izobraževanja jo je leta 2024 uporabljala dobra tretjina učiteljev.

    »Z uporabo UI je mogoče povečati učinkovitost opravljanja različnih nalog, od kodiranja in pisanja do optimizacije procesov in avtomatizacije komunikacije s strankami in dobavitelji. Naše raziskave kažejo, da so podjetja po uvedbi UI za osem do 31 odstotkov bolj produktivna od konkurence. Dve tretjini malih in srednjih, ki jo uporabljajo, poroča o izboljšanju uspešnosti zaposlenih,« je navedel.

    Podjetja so po uvedbi UI za osem do 31 odstotkov bolj produktivna od konkurence. FOTO: Shutterstock

    Se pa izsledki različnih raziskav o tem precej razlikujejo. Po navedbah Gallupa dve tretjini Američanov, zaposlenih v podjetjih, kjer so uvedli orodja UI, poroča o večji produktivnosti, na drugi strani jih sedem odstotkov poudarja, da je njihova delovna učinkovitost upadla. Hkrati jih samo 12 odstotkov pove, da so se z uporabo UI spremenili tudi delovni procesi v podjetju.

    Obstaja velik razkorak med tem, kar tehnologije omogočajo, in česa so sposobni v podjetjih, in ta vrzel se vse bolj povečuje, ker se podjetjem ne uspe tako hitro spreminjati.

    Drugače razmere vidijo menedžerji, in sicer jih devet od desetih ne opazi, da bi se zaradi tega povečala delovna učinkovitost, pričakujejo pa, da se bo to zgodilo v prihodnjih nekaj letih.

    »Ko govorimo o produktivnosti, je treba vedeti, da obstaja velik razkorak med tem, kar tehnologije omogočajo, in česa so sposobni v podjetjih. Ta vrzel se vse bolj povečuje, kajti podjetjem ne uspe tako hitro spreminjati in stabilizirati delovnih tokov, reinovirati, prilagoditi in vzpostaviti nadzora nad procesi. Zato produktivnost začasno celo upade, količina dela se poveča, procesi se zatikajo. Podatki kažejo na krivuljo v obliki črke J,« je pojasnila Kristina McElherab, profesorica strateškega menedžmenta na Univerzi v Torontu.

    Manj dela z računalniki

    UI izboljšuje tudi kakovost delovnih mest in dve tretjini zaposlenih v proizvodnji potrjuje, da so zadovoljnejši pri delu, ki ga opravljajo, odkar so v procese vpeljali nove tehnologije, je navedel Cormann, prav tako pa »UI krepi načelo vseživljenjskega učenja«. To je namreč neizogibno, da zaposleni lahko ustrezno uporabljajo nova orodja, podjetja pa morajo zagotoviti podporo tistim, ki so zaradi vpeljave UI prizadeti.

    Podatki za zdaj ne kažejo, da bi se neto zaposlenost zaradi UI zmanjšala, toda poklici, ki jih avtomatizacija potencialno najbolj prizadene, predstavljajo 27 odstotkov delovnih mest. »Usposabljanja bodo ključna, da se bodo zaposleni lahko prilagodili in prepoznali nove priložnosti na podlagi na novo pridobljenih znanj o uporabi orodij UI, interpretaciji podatkov ter razumevanju, česa je UI sposobna in česa ne.

    Prilagoditi bo treba tudi izobraževalne sisteme, da bodo omogočali usvojitev veščin, ki jih bodo delodajalci v prihodnje potrebovali. Kako pomembno bo to za prihodnjo vključujočo in enakopravno družbo, je Cormann nakazal s podatkom, da zdaj 52 odstotkov visoko izobraženih in 30 odstotkov nižje izobraženih posameznikov navaja, da uporabljajo orodja generativne UI.

    Ioana Marinescu, profesorica na Univerzi Pensilvanije, pa je poudarila, da bo UI v podjetjih najverjetneje vstopala na področja tako imenovanih inteligentnih delovnih mest, torej tistih, ki jih je mogoče v celoti opraviti digitalno, na računalniku.

    »To ne pomeni, da bodo ljudje zaradi tega izgubljali zaposlitve, ampak se bodo preusmerili v bolj fizični sektor, s čimer mislim, da bodo večji del časa delali v osebnem stiku z drugimi. Zame kot profesorico to na primer pomeni, da bom delala več s študenti in manj ob računalniku, ker bo del mojih nalog v digitalnem svetu prevzela UI,« je pojasnila.

