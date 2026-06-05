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    Mobilne tehnologije

    Digitalno bojišče, kjer odločajo sekunde

    Kibernetska odpornost v svetu, v katerem napadalci potrebujejo le nekaj minut za zlorabo ranljivosti, postaja komponenta poslovnega preživetja.
    Večina kriminalnih združb (še) ne vlaga veliko v razvoj lastnih zlonamernih umetnointeligenčnih sistemov, saj imajo na voljo ogromno tarč, ki jih lahko napadejo brez posebnih vlaganj oziroma tako imenovanih nizko visečih sadežev, ki jih zlahka poberejo. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Večina kriminalnih združb (še) ne vlaga veliko v razvoj lastnih zlonamernih umetnointeligenčnih sistemov, saj imajo na voljo ogromno tarč, ki jih lahko napadejo brez posebnih vlaganj oziroma tako imenovanih nizko visečih sadežev, ki jih zlahka poberejo. FOTO: Shutterstock
    Miran Varga
    5. 6. 2026 | 05:30
    9:15
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    Vstopili smo v obdobje, ko kibernetski kriminalci izkoriščajo napredna orodja za izvajanje bliskovitih, visoko personaliziranih napadov, medtem ko obrambni sistemi brez pomoči avtomatizirane inteligence preprosto ne morejo več dohajati tempa digitalnih groženj. Kako se bo končalo?

    V zadnjih letih smo priča demokratizaciji kibernetskega kriminala. Če so v preteklosti napredni napadi zahtevali vrhunsko programersko znanje hekerjev in več mesecev priprav, je generativna umetna inteligenca (UI) ta vstopni prag precej znižala. Napadalci imajo na voljo javno dostopna orodja ter celo specializirane, zlonamerne klone jezikovnih modelov (tako imenovani 'temni LMM-modeli'), ki delujejo brez etičnih varovalk.

    Najočitnejša posledica dostopnosti tovrstnih »tehnoloških orožij« je eksplozija kakovosti in količine prevarantskih napadov. Pri tem Petra Veber, direktorica podjetja Sisplet, ki omogoča varnostne rešitve, poudarja: »Spletne prevare so vse pogostejše in uspešnejše, saj napadalci ustvarjajo kakovostno vsebino že s povsem običajno storitvijo generativne umetne inteligence, na primer goljufivo spletno stran, e-poštno sporočilo in podobno. Gre torej za to, da s pomočjo umetne inteligence še izboljšajo, okrepijo in pospešijo tovrstne napade.«

    Agentska UI za novo dimenzijo nevarnosti

    Spletne prevare, ki smo jih včasih prepoznali po polomljeni slovenščini, so zdaj preteklost. Umetna inteligenca ustvarja brezhibna, kontekstualno prilagojena poslovna sporočila. Ironija: kljub izjemnim zmožnostim UI pa se večina kriminalnih združb sploh pretirano ne trudi z razvojem zapletenih lastnih sistemov. Vzrok je preprost – podjetja so še vedno preveč ranljiva. »Večina kriminalnih združb (še) ne vlaga veliko v razvoj lastnih zlonamernih umetnointeligenčnih sistemov, saj imajo na voljo veliko tarč, ki jih lahko napadejo brez posebnih vlaganj. V žargonu temu rečemo »nizko viseči sadeži«, ki jih zlahka naberejo,« pojasnjuje Vebrova.

    Sogovornica hkrati opozarja, da se na obzorju že pojavlja nova grožnja – agentska UI: »Pričakujemo lahko, da bo agentska UI kmalu še povečala nasičenost kibernetskega prostora z zlonamerno vsebino in cel niz novih groženj.« UI-agenti bodo namreč sposobni samostojno izvajati celotne kampanje napadov, brez neposredne človeške prisotnosti v ozadju.

    Ko tehnika odpove, odloča človek

    Človek v kritičnih sistemih ostaja nenadomestljiv člen vodenja in odgovornosti, pravi Petra Veber, direktorica Sisplet. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Človek v kritičnih sistemih ostaja nenadomestljiv člen vodenja in odgovornosti, pravi Petra Veber, direktorica Sisplet. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Zelo velika težava utegnejo v bližnji prihodnosti postati tudi digitalni ponaredki podatkov in identitet. Z razvojem tehnologije globokih ponaredkov (angl. deepfake), s katero napadalci lahko zelo prepričljivo poustvarijo glas ali video vodstva podjetja, postajajo prevare tako imenovanega socialnega inženiringa zelo prepričljive. Ko zaposleni prejme klic »direktorja« z nujnim navodilom za nakazilo denarja, se obrambna linija premakne od tehnologije k procesom in človeški presoji. »V teh primerih je to tehnika socialnega inženiringa, pred katero ni tehnične zaščite. Če zaposleni napadalcu podari uporabniško ime in geslo, nam nobena protivdorna zaščita ne pomaga,« opozarja Petra Veber.

    Podjetja morajo zato korenito spremeniti strategijo izobraževanja zaposlenih. Vsakoletno formalno predavanje ali podpisovanje pravilnikov v svetu napredne UI ni več dovolj. Nujne so nenehne simulacije napadov in praktično usposabljanje. Vebrova izpostavlja pomen notranjih varovalk in procesov: »Podjetje mora imeti v svoje procese in delovne postopke vgrajene ustrezne varovalke, ki preprečujejo, recimo, nujna nakazila brez ustrezne dokumentacije in predhodnih postopkov. Tudi direktorju lahko rečemo: »Oprostite, ste res prepričani, da je prav, če naredimo tako?«

    Avtomatizirana obramba: UI proti UI

    Ko napadalci z UI-orodji v hipu lahko pregledajo tisoče podjetij in avtomatizirano generirajo zlonamerno kodo, prilagojeno specifični ranljivosti, postane »ročna« obramba neuporabna. Tradicionalni protivirusni programi, ki so temeljili na vnaprej znanih podpisih groženj, so v dobi dinamičnih napadov preprosto premalo odzivni. Sodobni obrambni sistemi se zato zanašajo na UI za prepoznavanje anomalij v realnem času – torej na podlagi vedenja sistemov, ne le prepoznavanja kode. »Podjetje Eset, katerega rešitve zastopa Sisplet, že več kot desetletje integrira strojno učenje v svoje sisteme upravljanega odkrivanja in odzivanja (MDR/XDR),« dodaja sogovornica.

    Napadalci imajo na voljo javno dostopna orodja in celo specializirane, zlonamerne klone jezikovnih modelov, ki delujejo brez etičnih varovalk.

    Ključni prednosti umetne inteligence v obrambi sta hitrost obdelave podatkov in ločevanje resničnih groženj od lažnih alarmov. Vendar Vebrova opozarja, da popolna avtomatizacija odzivanja, na primer takojšnji izklop okužene naprave sredi noči, prinaša poslovna tveganja: »Pomislite, recimo, na spletno trgovino, ki deluje 24 ur na dan, ali neko storitev elektronske izmenjave, morda nekakšen logistični ali proizvodni sistem. V takšnih primerih je ključna nenehna razpoložljivost človeških varnostnih strokovnjakov.«

    Kot najučinkovitejša rešitev se v zadnjih letih uveljavlja hibridni model (storitve MDR), pri kateri UI poskrbi za hitrost in triažo, končno odločitev in kontekst pa prispevajo vrhunski človeški strokovnjaki.

    Izgorelost analitikov in prehod na AI-SOC

    Količina varnostnih dogodkov v sodobnih podjetjih presega zmožnosti človeškega dojemanja. Varnostno-operativni centri (SOC) so pod izjemnim pritiskom, kar neposredno vpliva na kader. Analitiki v notranjih in zunanjih varnostno-operativnih centrih so preobremenjeni. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da jih je kar okoli 70 odstotkov izgorelih. Tudi zato si na področju kibernetske zaščite prizadevajo za vzpostavitev nove generacije umetnointeligenčnih varnostno-operativnih središč (AI SOC). Vloga UI v teh centrih je razbremenitev ljudi. Umetna inteligenca prevzame rutinsko delo, analizo podatkov in informacij ter osnovno odzivanje, s čimer analitikom omogoči, da se osredotočijo izključno na najkompleksnejše in najbolj kritične incidente. Človek v kritičnih sistemih tako ostaja nenadomestljiv člen vodenja in odgovornosti.

    »Čeprav industrija kibernetske varnosti zelo veliko vlaga v razvoj AI-zaščite – Eset je, na primer, samo za razvoj umetnointeligenčne zaščite namenil pobudo v vrednosti 40 milijonov evrov –, največja tveganja za slovenski prostor niso tehnološka, ampak strateška. Slovenija se spopada z resno vrzeljo na področju kolektivne varnosti. Zakonodaja (kot je direktiva NIS 2) sicer ureja varnost bistvenih in pomembnih subjektov, velik del gospodarstva – predvsem mala in srednja podjetja – pa ostaja prepuščen lastni iznajdljivosti.«

    Ko napadalci z UI-orodji v hipu lahko pregledajo tisoče podjetij in avtomatizirano generirajo zlonamerno kodo, prilagojeno specifični ranljivosti, postane »ročna« obramba neuporabna.

    Nujen strateški pristop

    Petra Veber zaključuje z opozorilom in pozivom k sistemskim spremembam. »Za slovensko gospodarstvo je največje tveganje, da se država kibernetske varnosti ne loteva strateško. V Sloveniji nimamo kolektivne kibernetske varnosti, pri čemer smo pri vlaganjih v kibernetsko varnost na prebivalca pod evropskim povprečjem. Zakaj imamo leta 2026 ministrstvo za obrambo, če nimamo vojske za kibernetsko vojskovanje, ali notranje ministrstvo, če nimamo posebnih policijskih sil za spopadanje s kibernetskim kriminalom? Kibernetske grožnje so zdaj največje tveganje tako za podjetja kot države,« pravi.

    Nekaj je jasno: umetna inteligenca je nepovratno spremenila pravila igre v kibernetski varnosti. Podjetja se pred napadi, vodenimi z umetno inteligenco, ne morejo več braniti z zastarelimi metodami. Ključ do uspešne zaščite je preplet treh stebrov: napredne tehnologije, ki temelji na UI in globalni telemetriji, strogih notranjih procesov ter nenehnega izobraževanja zaposlenih. V svetu, v katerem napadalci potrebujejo le nekaj minut za zlorabo ranljivosti, postaja kibernetska odpornost najpomembnejša komponenta poslovnega preživetja.

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