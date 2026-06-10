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    Mobilne tehnologije

    Digitalno plačevanje da, a gotovina naj bo vedno v žepu (VIDEO)

    Temelja novih oblik plačevanja bosta zaupanje in varnost, pomembna bo povezljivost med sistemi.
    Na okrogli mizi se je moderatorka Katarina Matejčič pogovarjala z Johnom Velissariosom, Markom Pahorjem, Sandro Milanković in Samom Kumarjem. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Na okrogli mizi se je moderatorka Katarina Matejčič pogovarjala z Johnom Velissariosom, Markom Pahorjem, Sandro Milanković in Samom Kumarjem. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Milka Bizovičar
    10. 6. 2026 | 11:00
    10. 6. 2026 | 18:11
    7:56
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    Tehnologije so del nove realnosti tudi v finančnem sektorju. Digitalna plačila, veriženje blokov, umetna inteligenca in digitalne valute redefinirajo zaupanje, varnost in uporabniško izkušnjo. Okrogla miza z naslovom Digitalni denar: nova pravila igre za banke, državo in uporabnike ponuja razpravo o vlogi tradicionalnih bank, neobank in globalnih tehnoloških ponudnikov. In še, kako vzdrževati ravnovesje med inovacijami, regulacijo in stabilnostjo finančnih trgov.

    Sodelovali so John Velissarios, ustanovitelj in direktor OtrantoEQ Limited, dr. Marko Pahor, viceguverner Banke Slovenije, Sandra Milanković, direktorica plačilnih in kartičnih storitev ter razvoja poslovanja v NLB in Samo Kumar, direktor Bankarta.

    Razpravo je moderirala poslovna in finančna svetovalka Katarina Matejčič, ki je najprej izzvala Pahorja s podatkom, da ne glede na vse tehnologije ljudje v Sloveniji še vedno večinoma plačujejo z gotovino. Malo več kot 60 odstotkov transakcij na plačilnih mestih izvedemo na ta način, se je strinjal, v EU je delež večji samo še na Malti. Znotraj evrskega območja jih je najmanj, to je petina, na Nizozemskem, v Skandinaviji pa približno 12 odstotkov. »Se pa ta delež zmanjšuje. Leta 2016 je bilo v Sloveniji več kot 80 odstotkov plačil v gotovini, zdaj jih je dobrih 60 odstotkov.«

    Realnost je še vedno gotovina

    Vprašanje je, ali je uporaba fizičnega denarja stvar zaupanja, deloma je gotovo stvar navade in tudi sprejemanja negotovinskega plačevanja pri trgovcih, je prepričan. Ko se bodo UI-agenti bolj razširili in bodo ljudje dobili več izkušenj z digitalnim plačevanjem, bo ključno zagotoviti varnost, plačevanje mora biti zaupanja vredno, je poudaril, »v digitalnem svetu, pri digitalnem plačevanju potrošnik mora imeti višjo raven zaupanja v institucije, kot to velja v primeru plačevanja z gotovino, kjer je vprašanje samo, ali je denar pristen ali ponarejen. Pri digitalnem plačevanju pa gre za zaupanje v celoten sistem in je to bistveno bolj pomembno,« je dejal.

    Sandra Milanković: Ključno je, in to je naš cilj, da strankam nudimo varnost in zaupanje, to je temelj. Na drugi strani pa priročnost, saj ljudje ne želijo več stati v vrstah, plačila želijo opraviti tako, da to čim manj čutijo, po možnosti iz fotelja. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Sandra Milanković: Ključno je, in to je naš cilj, da strankam nudimo varnost in zaupanje, to je temelj. Na drugi strani pa priročnost, saj ljudje ne želijo več stati v vrstah, plačila želijo opraviti tako, da to čim manj čutijo, po možnosti iz fotelja. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Velissariosa čudi navezanost na gotovino v posameznih državah, tudi glede na to, da je z leti negotovinsko plačevanje, npr. brezstično s kartico, s telefonom, postajalo vse bolj uporabniku prijazno. Razloge za to povezuje tudi z različnimi generacijami, odnosom do denarja, s preteklimi izkušnjami, izkušnjami v povezavi z zaupanjem v sistem, tudi to, kako ljudje zaslužijo in trošijo denar.

    Razvoj v Evropi na ramah ECB

    Pahor je komentiral evropski pristop k uvajanju digitalnega denarja v primerjavi s pristopom ZDA ter Kitajske, kjer prva stavi na zasebno iniciativo, druga pa na državno upravljani sistem, medtem ko je Evropa izbrala najtežjo pot in to uvaja javno in zasebno. »Za Evropo to ni izbira, je edini način, kajti čeprav gradimo skupni trg se stvari vedno zataknejo na meji. Če v Nemčiji začnejo z razvojem nečesa, bodo temu v Franciji težko zaupali,« je navedel primer in dodal, da je Evropska centralna banka v resnici zdaj najbolj evropska institucija. Razvoj poteka tam in brez tega ne bo šlo.

    Pri digitalnem plačevanju mora imeti potrošnik višjo raven zaupanja v institucije in v celoten sistem, kot to velja v primeru plačevanja z gotovino, kjer je vprašanje samo, ali je denar pristen ali ponarejen, je dejal Marko Pahor. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Pri digitalnem plačevanju mora imeti potrošnik višjo raven zaupanja v institucije in v celoten sistem, kot to velja v primeru plačevanja z gotovino, kjer je vprašanje samo, ali je denar pristen ali ponarejen, je dejal Marko Pahor. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Sandra Milanković je pripomnila, da bank zdaj do neke mere ne moremo več imenovati kot tradicionalne, saj ves čas uvajajo nove tehnologije, inovirajo in se digitalizirajo. »Ključno je, in to je naš cilj, da strankam nudimo varnost in zaupanje, to je temelj. Na drugi strani pa priročnost, saj ljudje ne želijo več stati v vrstah, plačila želijo opraviti tako, da to čim manj čutijo, po možnosti iz fotelja.«

    Cij Bankarta (podjetje deluje na področju procesiranja sodobnih plačilnih instrumentov) je, je dejal Kumar, da sistem čim bolj pripravijo na vse možne oblike plačevanja, ki so in bodo v uporabi. »Dobro je, da ljudje našega podjetja ne poznajo, ker to je znak, da vse poteka tekoče.« Poudaril je velika vlaganja v infrastrukturo, ključno je, da je ta čim bolj interoperabilna. To zanje je največji izziv »nismo še najbolje povezani z drugimi državami, tako da na primer ne moremo opravljati plačil s sistemom flik prejemnikom v tujini«, ki zahteva tudi regulatorne okvirje, da poveže različne institucije.

    Johna Velissariosa čudi navezanost na gotovino v posameznih državah, tudi glede na to, da je z leti negotovinsko plačevanje, npr. z brezstično s kartico, s telefonom, postajalo vse bolj uporabniku prijazno. FOTO: Foto Blaž Samec/Delo
    Johna Velissariosa čudi navezanost na gotovino v posameznih državah, tudi glede na to, da je z leti negotovinsko plačevanje, npr. z brezstično s kartico, s telefonom, postajalo vse bolj uporabniku prijazno. FOTO: Foto Blaž Samec/Delo

    V razpravi o digitalnem plačevanju je Valissarios dejal, da kripto sredstva ne bodo postala plačilno sredstvo, kajti to je špekulativna naložba. »Lahko bi jih uporabljali kot plačilo, ampak je v praksi to težko zaradi volatilnosti. Ljudje pričakujejo predvidljivo vrednost, zato imajo druga sredstva, kot so stabilni kovanci, digitalne valute, digitalne valute centralnih bank, ki so fiksirani na določeno vrednost, boljša izbira.«

    Kriptosredstva kot plačilo?

    Pahor se je strinjal, da so kripto sredstva visoko špekulativna naložba, česar se morajo vlagatelji zavedati. Vendar tudi stabilni kovanci po njegovem mnenju predstavljajo določeno grožnjo sistemu. Res, da jih je zelo malo (300 milijard), je pa večina nominirana v dolarjih, izdani so v različnih državah pod različno zakonodajo, so pa zamenljivi kjerkoli. To lahko povzroča določeno nestabilnost, predvsem z vidika, da se kopičijo v robnih bankah. Propad takšne banke bi pomenil predvsem izgubo zaupanja v celoten sistem. Še dodatni vidik tu je, da jih bi lahko uporabljali tudi UI-agenti.

    Milankovićeva je pripomnila, da stranke v primeru težav raje komunicirajo z bančnim strokovnjakom, »želijo slišati človeka na drugi strani linije, če so v težavah, in verjamejo v to, da jim bo pomagala rešiti težavo«.

    Pri plačevanju s plačilnimi karticami se nam ne glede na to, kje na dopustu smo, ni treba spraševati, ali bo transakcija stekla. Za preostale plačilne instrumente to še ni lahko samoumevno, je opozoril Samo Kumar. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Pri plačevanju s plačilnimi karticami se nam ne glede na to, kje na dopustu smo, ni treba spraševati, ali bo transakcija stekla. Za preostale plačilne instrumente to še ni lahko samoumevno, je opozoril Samo Kumar. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Kaj, če se bo v dobi digitalnih plačil zgodil električni mrk? Velissarios je pripomnil, da velika večina sredstev ne porabi veliko energije. Pahor pa je dejal, da so plačilni sistemi bolj odporni kot si predstavljamo. Ko je lani na Iberskem otoku zmanjkalo energije, nekaj časa tega pri plačevanju ni bilo občutiti, saj telekomi in trgovska podjetja preklopijo na generatorje. »Gotovino pa vseeno imejte tudi leta 2035. Kolikor je potrebujete za nekaj dni, v denarnici, doma pa, kolikor denarja potrebujete v enem mesecu,« je svetoval.

    Kaj sledi?

    Kumar je na vprašanje, kaj sledi, odgovoril, da je na področju plačil globalno veliko združevanja podjetij, vendar pa plačilna infrastruktura, kar je domena Bankarta, ni dovolj privlačna, da bi bila zanimiva za vlagatelje. »Za nas je relevantno, da spremljamo vse, kaj prihaja in da poskušamo prvi pri razvoju infrastrukture in pri tem produktu dodati neko dodano vrednost. Pri tem vedno poskušamo sodelovati z različnimi inštitucijami, z bankami, vključevati fintech ter startup podjetja.

    Na področju interoperabilnosti so kartične sheme naredile odlično delo. Pri plačevanju s plačilnimi karticami se nam ne glede na to, kje na dopustu smo, ni treba spraševati, ali bomo to lahko storili. Za preostale plačilne instrumente to še ni lahko samoumevno. Mi vlagamo prav v to,« je dejal.

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    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
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    10. 6. 2026 | 13:50
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    Kako poskrbeti za varnejši jutri

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    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
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    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
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    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
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    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
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    Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

    V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
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    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
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