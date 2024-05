Do paketomata v copatih

Zadnji kilometer dostave ni le najzahtevnejši in najdražji del potovanja paketov, pogosto predstavlja tudi precejšen delež celotnega ogljičnega odtisa v dostavni verigi. Zato logistična podjetja v prizadevanju za uresničevanje svojih trajnostnih načel razvijajo inovativne rešitve, s katerimi prispevajo k zmanjševanju vpliva zadnjega kilometra poti paketov na okolje.

Kot pojasnjujejo pri Pošti Slovenije, upoštevajo vse najpomembnejše cilje zelenega prehoda in trajnostni vidik povezujejo z voznim parkom, nepremičninami, objekti, energetskimi viri. Tako kot preostali trg se morajo zelenemu prehodu prilagoditi, samo tako bo mogoče doseči cilje, ki so določeni. K trajnostnemu poslovanju jih usmerjajo tudi stranke, saj jih vedno več zahteva podatek o ogljičnem odtisu pošiljke.

Dostava z e-vozili

Čedalje pogostejša so tudi pričakovanja uporabnikov, da bo dostava na zadnjem kilometru trajnostna, ugotavljajo na Pošti Slovenije, ki jih izpolnjujejo z največjim voznim parkom e-vozil. Z različnimi električnimi vozili dostavljajo v skoraj polovici slovenskih občin. Na področju dostave pošiljk delajo še dodatne korake in enosledna vozila, torej skuterje, nadomeščajo z lahkimi električnimi trikolesniki in štirikolesniki.

Več kot 17 odstotkov voznega parka so že elektrificirali in vsako leto temu segmentu namenjajo dodatna sredstva, hkrati pa morajo na objektih zagotavljati tudi polnilno infrastrukturo. Prejšnji mesec so testirali tudi električno tovorno vozilo, ki ga vidijo kot odlično možnost za dostavo po Ljubljani, kar je povezano z dnevnim številom opravljenih kilometrov.

Vse več razvoja na področju logistike se osredotoča prav na zadnji del logističnega procesa, ki vključuje dostavo izdelkov končnemu kupcu. Ta želi prevzeti paket čim bliže doma oziroma na lokaciji, ki mu je v tistem trenutku najbolj priročna. Še nedavno je veljalo, naj bodo paketomati oziroma prevzemno-oddajna mesta od prejemnika oddaljeni do kilometra in pol, zdaj govorimo že o precej krajši razdalji (v angl. sleepers distance), ko lahko prejemnik pošiljko prevzame skoraj v copatih. To je do 400 metrov, vendar v realnosti to pomeni še manj, sploh v tujini. Pošta Slovenije sledi temu trendu, razvijajo tudi rešitve za ljudi, ki živijo v hišah. Omogočiti želijo prejem paketa tudi, če naslovnika ni doma. Vse te inovacije so namenjene zmanjšanju ogljičnega odtisa in ustvarjanju bolj trajnostne logistične infrastrukture.

Roboti pomočniki

Ključna je med drugim digitalizacija internih procesov in procesov za izboljšanje uporabniške izkušnje tako prejemnikov pošiljk kot pošiljateljev. Pospešeno vlagajo v nove tehnologije, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje storitev, tako pri prvem kilometru, ki zajema postopke do prevzema pošiljke pri trgovcu, kot pri predelavi in dostavi paketov. V poštnem logističnem centru v Mariboru že nekaj časa uporabljajo robota. V procesih imata pomembno mesto umetna inteligenca in napredna analitika, podatke uporabljajo za optimizacijo in načrtovanje prevoza, dostavnih poti in tudi za razporejanje zaposlenih.