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    Mobilne tehnologije

    Dve sili, ki bosta odločili naslednje desetletje

    Umetna inteligenca in kvantno računalništvo se zdita oddaljena svetova. A prav onadva bosta odločila, komu bomo v digitalni dobi lahko zaupali svoj denar.
    »Več ko prepuščamo strojem, večja je nevarnost, da pozabimo na nas same.« FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    »Več ko prepuščamo strojem, večja je nevarnost, da pozabimo na nas same.« FOTO: Blaž Samec
    Gregor Knafelc
    10. 6. 2026 | 10:46
    10. 6. 2026 | 11:01
    4:49
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    Ko John Velissarios, ustanovitelj in direktor OtrantoEQ Limited, govori o prihodnosti denarja, pogovora ne začne pri kriptovalutah, digitalnem evru ali centralnih bankah. Njegov pogled je usmerjen dlje. Po njegovem prepričanju bosta prihodnost finančnega sistema določili dve tehnologiji, ki se danes pogosto obravnavata ločeno: umetna inteligenca in kvantno računalništvo.

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    Lekcija Outfit7 in Celtre: Skrivnost uspeha ni v produktu, ampak v platformi

    Prva revolucija se dogaja že pred našimi očmi. Sistemi umetne inteligence niso več zgolj orodja za analizo podatkov ali pomoč pri odločanju. Postajajo akterji, ki bodo čedalje pogosteje sprejemali odločitve sami. Velissarios pričakuje, da bodo programski agenti kmalu sklepali posle, izvajali plačila in med seboj trgovali brez neposrednega človeškega posredovanja.

    Ko bodo denar premikali algoritmi

    »Vstopamo v obdobje, ko ne bodo več ljudje uporabljali umetne inteligence za transakcije, ampak bodo umetne inteligence sklepale transakcije med seboj,« opozarja.

    Takšen razvoj obljublja večjo učinkovitost, hitrejše procese in nižje stroške. Toda hkrati odpira vprašanje odgovornosti. Če odločitev sprejme algoritem, kdo nosi posledice, ko gre kaj narobe?

    »Ko bo umetna inteligenca začela sklepati posle sama s seboj, ne bomo več govorili o digitalizaciji, ampak o povsem novem gospodarskem sistemu.« FOTO: Blaž Samec
    »Ko bo umetna inteligenca začela sklepati posle sama s seboj, ne bomo več govorili o digitalizaciji, ampak o povsem novem gospodarskem sistemu.« FOTO: Blaž Samec

    »Več ko prepuščamo strojem, večja je nevarnost, da pozabimo na nas same,« pravi. »Ko se zgodi napaka, mora nekdo še vedno prevzeti odgovornost. Tega ne moremo prenesti na algoritem.«

    Če umetna inteligenca spreminja način odločanja, pa kvantno računalništvo ogroža temelje digitalnega sveta. Današnji finančni sistemi, državna infrastruktura, zdravstvene baze podatkov in zasebna komunikacija so zaščiteni s kriptografijo. Kvantni računalniki bi lahko nekoč to zaščito prebili.

    Kvantna grožnja se je že začela

    Velissarios opozarja, da nevarnost ni več zgolj teoretična. Države in drugi akterji že danes zbirajo velike količine šifriranih podatkov, ki jih za zdaj še ne morejo prebrati.

    »Podatke prestrezajo in shranjujejo danes, ker računajo, da jih bodo lahko dešifrirali jutri,« pojasnjuje.

    Strategija, ki jo strokovnjaki opisujejo z izrazom harvest now, decrypt later, pomeni, da so lahko ogrožene tudi informacije, ki bodo ostale pomembne še desetletja: podatki o nacionalni varnosti, zdravstveni kartoni, intelektualna lastnina ali digitalne identitete.

    Kljub temu Velissarios ni fatalist. Ključna obramba po njegovem ni v gradnji popolnoma neprebojnih sistemov, temveč v sposobnosti hitrega prilagajanja. To imenuje kriptografska agilnost.

    »Ne bo zmagal tisti, ki bo zgradil najmočnejše ključavnice. Zmagal bo tisti, ki jih bo znal najhitreje zamenjati.«

    Tekma med šifro in kvantnim računalnikom

    John Velissarios, ustanovitelj Otranto Limited. FOTO: Moshe Yefe
    John Velissarios, ustanovitelj Otranto Limited. FOTO: Moshe Yefe
    Za Slovenijo to ni oddaljena razprava o tehnologijah prihodnosti. Bančni sistem, javna uprava in številne druge ključne storitve temeljijo na enakih kriptografskih standardih kot drugod po svetu. Vprašanje zato ni, ali nas bosta umetna inteligenca in kvantno računalništvo dosegla, ampak kako pripravljeni ju bomo pričakali.

    Po Velissariosovem mnenju bodo v novem digitalnem okolju največjo prednost imele družbe in institucije, ki bodo znale združiti tehnološko prilagodljivost in človeško presojo.

    »Tehnologija lahko pospeši odločanje, ne more pa nadomestiti zaupanja,« poudarja. »Na koncu bodo uspešni tisti, ki bodo ohranili sposobnost presojanja in zaupanje ljudi.«

    O teh izzivih in prihodnosti digitalne družbe je John Velissarios spregovoril na konferenci Mobilne tehnologije 2026, ki je v Ljubljani zbrala vodilne domače in tuje strokovnjake s področij umetne inteligence, digitalnega denarja, mobilnosti in kibernetske varnosti. V ospredju razprav so bili vpliv novih tehnologij na gospodarstvo, finančne sisteme in državne institucije ter vprašanje, kako se lahko Evropa in Slovenija pripravita na tehnološke spremembe, ki bodo zaznamovale prihodnje desetletje.

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