  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mobilne tehnologije

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    Gosta podkasta sta Miran Nikolić in Daniel Vladušič. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Gosta podkasta sta Miran Nikolić in Daniel Vladušič. FOTO: Marko Feist
    Gregor Knafelc
    27. 2. 2026 | 14:00
    27. 2. 2026 | 14:20
    6:46
    A+A-

    V novi epizodi podkasta Tehnološki velikani smo se osredotočili na strateško vprašanje, ali bo Evropa v obdobju generativne umetne inteligence ostala uporabnik tujih platform ali pa bo zgradila lastne modele, pravila in infrastrukturo. V ospredju pogovora v podkastu je bil evropski projekt LLMs for Europe, v katerem sodelujeta tudi Telekom Slovenije in XLAB v okviru konzorcija Alliance for Language Technologies.

    Cilj projekta, o katerem se je Gregor Knafelc pogovarjal z Miranom Nikoličem, specialistom za umetno inteligenco in telekomunikacije pri Telekomu Slovenije, in dr. Danielom Vladušičem, vodjo raziskav pri podjetju XLAB, je razvoj odprtega evropskega velikega jezikovnega modela (LLM), ki bo pokrival vse jezike Evropske unije in bo v celoti skladen z evropsko zakonodajo. Projekt vključuje približno 70 partnerjev iz 20 držav, njegov proračun znaša okoli 40 milijonov evrov, trajal pa bo tri leta. Med slovenskimi partnerji so poleg Telekoma Slovenije in XLAB še Institut Jožef Stefan ter Univerza v Ljubljani.

    • 40 milijonov evrov proračuna za razvoj evropskega velikega jezikovnega modela.
    • 70 partnerjev iz 20 držav sodeluje v projektu pod okriljem konzorcija Alliance for Language Technologies.
    • Model bo pokrival vse uradne jezike Evropske unije, s posebnim poudarkom na manjših jezikih.
    • Osredotočen je na ključne sektorje: telekomunikacije, energetika, znanost, turizem in e-uprava.
    • Razvoj temelji na strogi skladnosti z GDPR in evropsko UI-zakonodajo, z jasno metodologijo zakonite uporabe podatkov.

    Projekt je neposreden odgovor na vprašanje digitalne suverenosti. Evropa je danes precej odvisna od ameriških oblačnih storitev in globalnih dobavnih verig strojne opreme, zlasti na področju čipov. LLMs for Europe želi vzpostaviti drugačen model: evropski jezikovni sistem, zgrajen na podatkih, ki so zakonito pridobljeni, preverjeni in obdelani v skladu z evropskimi standardi varstva podatkov.

    Evropski modeli naj bi bili odprti in prilagodljivi. FOTO: Marko Feist
    Evropski modeli naj bi bili odprti in prilagodljivi. FOTO: Marko Feist

    »LLMs for Europe ni le razvoj modela, temveč vzpostavljanje temeljev evropske digitalne suverenosti. Če želimo nadzor nad podatki in infrastrukturo, moramo imeti tudi lastne jezikovne modele,« poudarja Nikolič.

    Posebnost projekta je dvojni poudarek. Prvič, modeli bodo zasnovani tako, da bodo kakovostno pokrivali tudi manjše jezike, kar je za države z omejenimi jezikovnimi viri strateškega pomena. Drugič, usmerjeni bodo v konkretne industrijske vertikale, kot so telekomunikacije, energetika, znanost, turizem in e-uprava (vsaka vertikala bo imela svoj model). S tem projekt presega splošne pogovorne modele in cilja na praktično uporabo v ključnih sektorjih.

    »Ključ projekta je metodologija. Ne gre zgolj za to, da model zgradimo, temveč da ga zgradimo pravilno – s podatki, ki so zakonito pridobljeni, sledljivi in skladni z evropsko regulativo,« dodaja Vladušič.

    Pomemben del projekta predstavlja razvoj metodologije, ki zagotavlja skladnost modelov z evropsko regulativo. Skladnost se ne preverja le na koncu razvoja, temveč že pri vhodnih podatkih; pri njihovem izvoru, čiščenju, anonimizaciji in dokumentiranju. Namen je vzpostaviti standardiziran postopek, ki omogoča sledljivost podatkov ter zmanjšuje pravna in varnostna tveganja. V časih, ko so globalni modeli pod drobnogledom zaradi vprašanj avtorskih pravic in zakonitosti uporabe podatkov, je tak pristop ključen, sta pojasnila sogovorca.

    Evropski modeli naj bi bili odprti in prilagodljivi. Organizacije, vključno z javno upravo, jih bodo lahko uporabljale kot osnovo ter jih dodatno prilagodile z lastnimi podatki, ne da bi te morale pošiljati zunanjim ponudnikom. To bo zagotavljalo nadzor nad občutljivimi informacijami in manjšo izpostavljenost tveganjem, ki so povezana z uporabo zunanjih platform.

    LLMs for Europe ni le tehnološki projekt, temveč del širše evropske strategije. FOTO: Marko Feist
    LLMs for Europe ni le tehnološki projekt, temveč del širše evropske strategije. FOTO: Marko Feist

    LLMs for Europe se hkrati povezuje z razvojem evropske infrastrukture umetne inteligence. Vzporedno nastajajo superračunalniški centri (HPC), UI-tovarne in mreža robnih podatkovnih centrov, ki bodo omogočali obdelavo podatkov bližje uporabnikom.

    Cilj ni posnemanje obstoječih globalnih ponudnikov oblačnih storitev, temveč vzpostaviti evropski ekosistem povezljivih zmogljivosti, kjer si bodo države in podjetja lahko delila računske resurse. Poseben poudarek je na dostopnosti za mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo lastnih strokovnjakov za napredno računalništvo.

    Ob tem pa razvoj umetne inteligence odpira tudi infrastrukturna vprašanja, zlasti glede porabe električne energije. Superračunalniki in podatkovni centri zahtevajo velike količine energije, zato bo trajnostna energetska strategija pomemben del evropske digitalne prihodnosti.

    LLMs for Europe tako ni le tehnološki projekt, temveč del širše evropske strategije. Gre za poskus, da Evropa v dobi generativne umetne inteligence vzpostavi lastne temelje na zakonito pridobljenih podatkih, jasni metodologiji in infrastrukturi, ki ni odvisna od tujih pravil. Jezikovni modeli v tem kontekstu niso zgolj tehnološka novost, temveč postajajo del kritične infrastrukture prihodnje evropske družbe, ugotavljajo govorci.

    ALT-EDIC (Alliance for Language Technologies – European Digital Infrastructure Consortium) je evropski konzorcij za digitalno infrastrukturo, ki koordinira razvoj jezikovnih tehnologij in velikih jezikovnih modelov za krepitev evropske digitalne suverenosti.

    Znotraj konzorcija potekajo 4 projekti: 

    ALT-EDIC4EU – infrastruktura za velike temeljne  modele – kako so zbrani podatki, kako se delijo ipd;

    LLMs4EU – etični postopek gradnje in uporabe LLM;

    OpenEuroLLM – gradnja temeljnih modelov – Open Source, digital souveregnity;

    LLM-BRIDGE – program za pospeševanje LLM, inkubacijo zagonskih podjetij in podjetniško akceleracijo – namenjen je krepitvi podjetniških ekosistemov za učinkovito uporabo generativne umetne inteligence (GenAI).

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vrhnika

    Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

    Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
    26. 2. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Več iz teme

    d podkasttehnološki velikaniDigitalna suverenost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    MOL

    Za prenovo Barjanke skoraj 21 milijonov evrov

    Posel sta dobila KPL in Trgograd. Rekonstrukcija ceste bi morala biti zaključena leta 2027.
    Manja Pušnik 27. 2. 2026 | 14:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Nov adut športnega turizma

    Območje nekdanje Jugoslavije je pravi plezalni eldorado

    Razvoj športnega plezanja v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih delih zahodnega Balkana že več let doživlja razcvet, s tem pa se razvija tudi plezalni turizem. Nekatere destinacije so ga prepoznale kot možnost dodatne ponudbe in vanj načrtno vlagajo.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dunaj

    Višje sodišče potrdilo: prenos pravic na ajdovski Bia Separations brez podlage

    Sporni prenosi patentnih pravic izvirajo iz obdobja med letoma 2007 in 2015, ko je družbo vodil njen takratni direktor Aleš Štrancar.
    27. 2. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpske smučarke v Andori

    Ilka Štuhec je na prizorišču zadnje zmage upala na boljši izplen

    Zmagovalka prvega poolimpijskega smuka v alpskem smučanju za svetovni pokal je bila Švicarka Corinne Suter. Mariborčanka 15.
    27. 2. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Nov adut športnega turizma

    Območje nekdanje Jugoslavije je pravi plezalni eldorado

    Razvoj športnega plezanja v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih delih zahodnega Balkana že več let doživlja razcvet, s tem pa se razvija tudi plezalni turizem. Nekatere destinacije so ga prepoznale kot možnost dodatne ponudbe in vanj načrtno vlagajo.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dunaj

    Višje sodišče potrdilo: prenos pravic na ajdovski Bia Separations brez podlage

    Sporni prenosi patentnih pravic izvirajo iz obdobja med letoma 2007 in 2015, ko je družbo vodil njen takratni direktor Aleš Štrancar.
    27. 2. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpske smučarke v Andori

    Ilka Štuhec je na prizorišču zadnje zmage upala na boljši izplen

    Zmagovalka prvega poolimpijskega smuka v alpskem smučanju za svetovni pokal je bila Švicarka Corinne Suter. Mariborčanka 15.
    27. 2. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo