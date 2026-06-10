Gotovina izginja? Bo AI vzela službe? Odgovarja Klemen Selaković

Bo gotovina preživela prihodnost plačevanja? »Taka zelo umazana je,« pravi Klemen Selakovič, soustanovitelj in direktor Astra AI, in nakazuje, da se njen čas izteka.

Kot najverjetnejšo zamenjavo vidi digitalno obliko plačevanja, saj že leta posluje predvsem z bančnimi karticami. Tak sistem se mu zdi praktičen in zanesljiv, ker po njegovih izkušnjah preprosto deluje.

O teh izzivih in prihodnosti digitalne družbe je Klemen Selakovič, soustanovitelj in direktor Astra AI spregovoril na konferenci Mobilne tehnologije 2026, ki je v Ljubljani zbrala vodilne domače in tuje strokovnjake s področij umetne inteligence, digitalnega denarja, mobilnosti in kibernetske varnosti. V ospredju razprav so bili vpliv novih tehnologij na gospodarstvo, finančne sisteme in državne institucije ter vprašanje, kako se lahko Evropa in Slovenija pripravita na tehnološke spremembe, ki bodo zaznamovale prihodnje desetletje.

Umetna inteligenca ni vzela služb, odprla jih je

Selakovič zavrača tudi pogosto bojazen, da bo umetna inteligenca množično nadomeščala zaposlene. Po njegovih izkušnjah tehnologija prevzame predvsem rutinska in ponavljajoča se opravila, ljudem pa omogoči, da se posvetijo zahtevnejšim nalogam. Kot primer navaja lastno podjetje, kjer so umetno inteligenco uvedli kot prvi nivo uporabniške podpore.

»Za uporabniško podporo smo imeli šest ljudi, danes jih imamo deset,« je dejal Klemen Selakovič in s primerom iz prakse izpodbijal prepričanje, da umetna inteligenca jemlje delovna mesta.FOTO. Blaž Samec

»Za uporabniško podporo smo imeli šest ljudi. Uvedli smo umetno inteligenco kot prvi nivo, in danes jih imamo deset. Obseg in kakovost sta se dvignila,« je povedal. Po njegovem umetna inteligenca ni predvsem orodje za zniževanje stroškov dela, temveč vzvod za rast in povečevanje zmogljivosti ekip.

Ob tem opozarja, da bo tehnološka preobrazba v prihodnjih letih izjemno intenzivna. »V naslednjih letih nas čaka stokratnik industrijske revolucije. Samo negovanje pozornosti bo omogočilo modrost, ki jo bomo ob tem prehodu potrebovali,« meni Selakovič. Ključno vprašanje prihodnosti zato po njegovem ni, kako zmogljiva bo umetna inteligenca, temveč ali bomo ljudje ohranili dovolj kritične presoje, zbranosti in odgovornosti, da jo bomo uporabljali v korist družbe.