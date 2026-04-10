Nov center za uporabne kvantne tehnologije

Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij. Tako so že v začetku leta predstavili načrte za nov raziskovalno-inovacijski center Life Science Center Vienna, zdaj pa so napovedali še gradnjo novega centra za uporabne kvantne tehnologije, Quantum Technology Center Vienna.

Ta se bo raztezal na skoraj 16.000 kvadratnih metrih in bo osredotočen na tri ključna področja kvantnih tehnologij: kvantno komunikacijo, kvantno senzoriko in kvantno računalništvo, vključno z infrastrukturo za visokozmogljiv kvantni računalnik.

Kot pojasnjujejo, naj bi bili na tehnološkem območju Neu Marx na enem mestu združeni raziskovalci, zagonska podjetja, tehnološka podjetja in industrijski partnerji, ki bodo razvijali rešitve na področju kvantne komunikacije, kvantne senzorike in kvantnega računalništva.

Napredne tehnologije bi Avstriji lahko odprle nove gospodarske priložnosti – od izjemno varnega prenosa podatkov in napredne kibernetske varnosti do visokozmogljivih računalniških metod za optimizacijo različnih panog, kot so farmacija, logistika in finančne storitve. Začetek gradnje je predviden še letos, zaključek pa leta 2033.