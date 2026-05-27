  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mobilne tehnologije

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    FOTO: Delo UI
    Galerija
    FOTO: Delo UI
    V. S.
    27. 5. 2026 | 10:24
    7:26
    A+A-

    Kako bodo umetna inteligenca, digitalni denar in podatkovni sistemi v prihodnjih letih vplivali na podjetja, finančne storitve in družbo? Kdo bo v digitalni tekmi prihodnosti postavljal pravila – in kdo jim bo zgolj sledil?

    Prav ta vprašanja bodo v ospredju konference Mobilne tehnologije 2026, ki jo 10. junija v ljubljanskem Grand Plaza Hotelu pripravlja Delov poslovni center. Dogodek bo združil vodilne predstavnike gospodarstva, finančnega sektorja, raziskovalnih ustanov in tehnoloških podjetij ter ponudil vpogled v trende, ki že danes spreminjajo način poslovanja in odločanja.

    Ključne teme konference:

    • umetna inteligenca in prihodnost odločanja
    • digitalni denar in finančni sistemi prihodnosti
    • mobilnost kot podatkovni ekosistem
    • kibernetska varnost in zaščita kritične infrastrukture
    • kvantne tehnologije in globalna tehnološka tekma
    • človek v dobi superinteligence

    Letošnja konferenca z naslovom »Kdo bo vodil digitalni svet: inovacija, moč in nadzor« tehnologijo postavlja v širši kontekst gospodarstva, geopolitike in konkurenčnosti. Mobilne tehnologije niso več zgolj orodje za učinkovitejše poslovanje, temveč postajajo infrastruktura moči – nad podatki, kapitalom in odločanjem.

    PROGRAM je na voljo tukaj: https://dpc.delo.si/konference/mobilne-tehnologije2026/

    PRIJAVA  je možna tukaj: https://bralci.delo.si/prijava-mobilne-tehnologije-2026

    Tehnologija kot novo vprašanje konkurenčnosti

    Podjetja danes ne tekmujejo več le s produkti in storitvami, temveč tudi s hitrostjo prilagajanja digitalnim spremembam. Umetna inteligenca, avtomatizacija, napredna analitika in digitalne platforme postajajo ključni dejavniki konkurenčnosti.

    »Danes ne govorimo več o posameznih tehnoloških trendih, temveč o novi infrastrukturi konkurenčnosti,« poudarjajo organizatorji konference.

    Na konferenci bodo govorci izpostavili predvsem vprašanje, kako lahko podjetja tehnologijo uporabijo kot strateško prednost in ne zgolj kot podporno funkcijo.

    John Velissarios FOTO: DPC
    John Velissarios FOTO: DPC

    Med osrednjimi govorci bo John Velissarios, svetovalec centralnim bankam in globalnim finančnim institucijam, ki bo v predavanju Odločilno desetletje: tehnologija in globalna premoč predstavil, kako digitalne valute centralnih bank, stabilni kovanci in umetna inteligenca spreminjajo globalne finančne tokove.

    Velissarios ob tem opozarja tudi na drugo plat tehnološkega razvoja. »Največje tveganje digitalne prihodnosti ni v umetni inteligenci sami, temveč v naši odvisnosti od nje. V trenutku, ko sistemi delujejo dovolj zanesljivo, ljudje postopoma pozabimo, kako jih sploh še upravljati in nadzorovati,« poudarja Velissarios.

    Evropa med inovacijo in regulacijo

    Posebna pozornost bo namenjena vprašanju, kakšno vlogo bo imela Evropa v prihodnji digitalni ekonomiji. Bo razvijalec ključnih tehnologij ali predvsem uporabnik rešitev, nastalih drugje?

    Okrogla miza Digitalna družba 2035: konkurenčnost Evrope med inovacijo in regulacijo bo odprla razpravo o umetni inteligenci, kvantnih tehnologijah, veriženju blokov in prihodnjih komunikacijskih omrežjih.

    Klemen Selakovič FOTO: DPC
    Klemen Selakovič FOTO: DPC

    Med sodelujočimi bodo dr. Vida Groznik, prof. dr. Anton Ramšak, dr. Peter Jeglič in Klemen Selakovič, soustanovitelj podjetja Astra AI.

    Selakovič opozarja, da tehnologija sama po sebi še ne pomeni napredka. »Tehnologija umetne inteligence je kot nož: lahko zareže v kruh ali zabode v hrbet. Vse je odvisno od načina uporabe. Meje niso v tehnologiji, ampak v naši sposobnosti, da jo uporabimo modro,« pravi soustanovitelj podjetja Astra AI.

    Digitalni denar, mobilnost in kibernetska varnost

    Konferenca bo odprla tudi vprašanja prihodnosti finančnih sistemov, digitalnih valut in novih oblik zaupanja v digitalnem okolju. Okrogla miza Digitalni denar: nova pravila igre za banke, državo in uporabnike bo osvetlila vpliv blockchaina, umetne inteligence in digitalnih plačil na banke ter uporabniško izkušnjo.

    FOTO: Delo UI
    FOTO: Delo UI

    Pomemben del programa bo namenjen tudi mobilnosti kot podatkovnemu ekosistemu. Avtomobil postaja digitalna platforma, v kateri se povezujejo umetna inteligenca, senzorji, povezani sistemi in napredna analitika.

    Poseben poudarek bo tudi na kibernetski varnosti, ki postaja eno ključnih vprašanj sodobnega poslovanja. Okrogla miza Ko sistemi padejo: kibernetska varnost kot strateško vprašanje države in gospodarstva bo odprla razpravo o tem, kako podjetja in institucije gradijo odpornost v času vse bolj kompleksnih digitalnih groženj.

    Pogled onkraj tehnologije

    Feri Lainšček FOTO: DPC
    Feri Lainšček FOTO: DPC

    Konferenco bo zaključil pogovor med Miho Mazzinijem in Ferijem Lainščkom, ki bo odprl širši razmislek o vplivu umetne inteligence na človeka, kulturo in družbo.

    Lainšček opozarja, da tehnologija vse bolj posega tudi v razumevanje človeka samega. »Človeštvo stoji na robu dogodka, ki ga futurologi imenujejo tehnološka singularnost. Ko bo umetna superinteligenca analizirala milijarde človeških zgodb, ne bo iskala le statističnih korelacij, temveč tudi izvorne vzorce,« pravi pisatelj.

    Zakaj se udeležiti konference?

    Mobilne tehnologije 2026 niso konferenca o oddaljeni prihodnosti, temveč o spremembah, ki že danes vplivajo na poslovne modele, investicije, konkurenčnost in odločanje. Dogodek je namenjen vodilnim v podjetjih, strokovnjakom za digitalno transformacijo, predstavnikom finančnega sektorja, tehnološkim podjetjem, raziskovalcem in vsem, ki želijo razumeti, kako se spreminja digitalna ekonomija.

    Ključne informacije

    Mobilne tehnologije 2026

    Lokacija: Grand Plaza Hotel, Ljubljana
    Datum: 10. junij 2026
    Ura: 8.30–13.15
    Po konferenci sledita pogostitev in mreženje.
    Udeležba je brezplačna, prijava obvezna.

    Prijave so že odprte. Zaradi omejenega števila mest organizatorji priporočajo čimprejšnjo prijavo.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred pogajanji

    Sloveniji grozi več kot 10-odstotni rez plačil

    Pritisk manj premožnih držav članic, da je v predlaganem proračunu EU premalo denarja za kohezijo in kmetijstvo.
    Peter Žerjavič 26. 5. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova vlada

    Znanih še več potencialnih ministrskih imen, Eve Irgl še ni med njimi

    Po dosedanjih informacijah bo nova koalicijska arhitektura bolj razpršena kot v prejšnjih Janševih mandatih.
    26. 5. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza dejavnosti

    Med sindikati trojica milijonarjev in množica »revežev«

    V zadnjem desetletju so na sindikalnem področju skoraj povsem prevladali sindikati javnega sektorja.
    Karel Lipnik 26. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Uskladitev

    Tik pred koncem mandata upokojencem višje pokojnine in poračun

    Odhajajoča vlada je v zadnjem hipu po redni izvedla še izredno valorizacijo pokojnin, ki jih bodo upokojenci prejeli 29. maja.
    Barbara Hočevar 27. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nevidna nakupna pot: kako UI spreminja pravila B2B prodaje

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več

    Več iz teme

    Mobilne tehnologije 2026umetna inteligencakibernetska varnost
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Ljubljanski maraton

    Lukanova in Botolin obraza jubilejnega bankovca

    Ljubljanski maraton letos praznuje 30. obletnico, direktorica Barbara Železnik 17. in 18. oktobra pričakuje rekordno udeležbo.
    Peter Zalokar 27. 5. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Mikel Arteta ve, zakaj lahko Arsenal premaga favorizirani Paris St-Germian

    Najboljši trener v Angliji po izboru Združenja ligaških trenerjev je pred sobotnim finalom lige prvakov izpostavil najmočnejši adut angleških šampionov.
    27. 5. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Komercializacija živali

    Sporna poslovna ideja: domača žival na izposojo

    Spletna stran pastircek.si ponuja najem živali, društva svarijo, da je takšna praksa nedopustna in da živali niso rekvizit.
    Simona Bandur 27. 5. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Eifflov stolp na teniškem igrišču

    Nekoč najboljša tenisačica na svetu Naomi Osaka zadnje čase na največjih turnirjih prednjači predvsem z opravo.
    27. 5. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mednarodno kazensko sodišče

    Z veliko večino madžarski parlament izglasoval preklic izstopa iz ICC

    Predlog zakona o preklicu izstopa iz ICC je vložila vlada Petra Magyarja. Da bi stopil v veljavo, ga mora podpisati predsednik države, sicer zaveznik Orbana.
    27. 5. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Komercializacija živali

    Sporna poslovna ideja: domača žival na izposojo

    Spletna stran pastircek.si ponuja najem živali, društva svarijo, da je takšna praksa nedopustna in da živali niso rekvizit.
    Simona Bandur 27. 5. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Eifflov stolp na teniškem igrišču

    Nekoč najboljša tenisačica na svetu Naomi Osaka zadnje čase na največjih turnirjih prednjači predvsem z opravo.
    27. 5. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mednarodno kazensko sodišče

    Z veliko večino madžarski parlament izglasoval preklic izstopa iz ICC

    Predlog zakona o preklicu izstopa iz ICC je vložila vlada Petra Magyarja. Da bi stopil v veljavo, ga mora podpisati predsednik države, sicer zaveznik Orbana.
    27. 5. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    25. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    V Ljubljani se obeta pravi spektakel

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo