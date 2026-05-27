Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Kako bodo umetna inteligenca, digitalni denar in podatkovni sistemi v prihodnjih letih vplivali na podjetja, finančne storitve in družbo? Kdo bo v digitalni tekmi prihodnosti postavljal pravila – in kdo jim bo zgolj sledil?

Prav ta vprašanja bodo v ospredju konference Mobilne tehnologije 2026, ki jo 10. junija v ljubljanskem Grand Plaza Hotelu pripravlja Delov poslovni center. Dogodek bo združil vodilne predstavnike gospodarstva, finančnega sektorja, raziskovalnih ustanov in tehnoloških podjetij ter ponudil vpogled v trende, ki že danes spreminjajo način poslovanja in odločanja.

Ključne teme konference: umetna inteligenca in prihodnost odločanja

digitalni denar in finančni sistemi prihodnosti

mobilnost kot podatkovni ekosistem

kibernetska varnost in zaščita kritične infrastrukture

kvantne tehnologije in globalna tehnološka tekma

človek v dobi superinteligence

Letošnja konferenca z naslovom »Kdo bo vodil digitalni svet: inovacija, moč in nadzor« tehnologijo postavlja v širši kontekst gospodarstva, geopolitike in konkurenčnosti. Mobilne tehnologije niso več zgolj orodje za učinkovitejše poslovanje, temveč postajajo infrastruktura moči – nad podatki, kapitalom in odločanjem.



Tehnologija kot novo vprašanje konkurenčnosti

Podjetja danes ne tekmujejo več le s produkti in storitvami, temveč tudi s hitrostjo prilagajanja digitalnim spremembam. Umetna inteligenca, avtomatizacija, napredna analitika in digitalne platforme postajajo ključni dejavniki konkurenčnosti.

»Danes ne govorimo več o posameznih tehnoloških trendih, temveč o novi infrastrukturi konkurenčnosti,« poudarjajo organizatorji konference.

Na konferenci bodo govorci izpostavili predvsem vprašanje, kako lahko podjetja tehnologijo uporabijo kot strateško prednost in ne zgolj kot podporno funkcijo.

Med osrednjimi govorci bo John Velissarios, svetovalec centralnim bankam in globalnim finančnim institucijam, ki bo v predavanju Odločilno desetletje: tehnologija in globalna premoč predstavil, kako digitalne valute centralnih bank, stabilni kovanci in umetna inteligenca spreminjajo globalne finančne tokove.

Velissarios ob tem opozarja tudi na drugo plat tehnološkega razvoja. »Največje tveganje digitalne prihodnosti ni v umetni inteligenci sami, temveč v naši odvisnosti od nje. V trenutku, ko sistemi delujejo dovolj zanesljivo, ljudje postopoma pozabimo, kako jih sploh še upravljati in nadzorovati,« poudarja Velissarios.

Evropa med inovacijo in regulacijo

Posebna pozornost bo namenjena vprašanju, kakšno vlogo bo imela Evropa v prihodnji digitalni ekonomiji. Bo razvijalec ključnih tehnologij ali predvsem uporabnik rešitev, nastalih drugje?

Okrogla miza Digitalna družba 2035: konkurenčnost Evrope med inovacijo in regulacijo bo odprla razpravo o umetni inteligenci, kvantnih tehnologijah, veriženju blokov in prihodnjih komunikacijskih omrežjih.

Med sodelujočimi bodo dr. Vida Groznik, prof. dr. Anton Ramšak, dr. Peter Jeglič in Klemen Selakovič, soustanovitelj podjetja Astra AI.

Selakovič opozarja, da tehnologija sama po sebi še ne pomeni napredka. »Tehnologija umetne inteligence je kot nož: lahko zareže v kruh ali zabode v hrbet. Vse je odvisno od načina uporabe. Meje niso v tehnologiji, ampak v naši sposobnosti, da jo uporabimo modro,« pravi soustanovitelj podjetja Astra AI.

Digitalni denar, mobilnost in kibernetska varnost

Konferenca bo odprla tudi vprašanja prihodnosti finančnih sistemov, digitalnih valut in novih oblik zaupanja v digitalnem okolju. Okrogla miza Digitalni denar: nova pravila igre za banke, državo in uporabnike bo osvetlila vpliv blockchaina, umetne inteligence in digitalnih plačil na banke ter uporabniško izkušnjo.

Pomemben del programa bo namenjen tudi mobilnosti kot podatkovnemu ekosistemu. Avtomobil postaja digitalna platforma, v kateri se povezujejo umetna inteligenca, senzorji, povezani sistemi in napredna analitika.

Poseben poudarek bo tudi na kibernetski varnosti, ki postaja eno ključnih vprašanj sodobnega poslovanja. Okrogla miza Ko sistemi padejo: kibernetska varnost kot strateško vprašanje države in gospodarstva bo odprla razpravo o tem, kako podjetja in institucije gradijo odpornost v času vse bolj kompleksnih digitalnih groženj.

Pogled onkraj tehnologije

Konferenco bo zaključil pogovor med Miho Mazzinijem in Ferijem Lainščkom, ki bo odprl širši razmislek o vplivu umetne inteligence na človeka, kulturo in družbo.

Lainšček opozarja, da tehnologija vse bolj posega tudi v razumevanje človeka samega. »Človeštvo stoji na robu dogodka, ki ga futurologi imenujejo tehnološka singularnost. Ko bo umetna superinteligenca analizirala milijarde človeških zgodb, ne bo iskala le statističnih korelacij, temveč tudi izvorne vzorce,« pravi pisatelj.

Zakaj se udeležiti konference?

Mobilne tehnologije 2026 niso konferenca o oddaljeni prihodnosti, temveč o spremembah, ki že danes vplivajo na poslovne modele, investicije, konkurenčnost in odločanje. Dogodek je namenjen vodilnim v podjetjih, strokovnjakom za digitalno transformacijo, predstavnikom finančnega sektorja, tehnološkim podjetjem, raziskovalcem in vsem, ki želijo razumeti, kako se spreminja digitalna ekonomija.