    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    Medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC) bosta 10. junija organizirala poslovno konferenco Mobilne tehnologije 2026, ki bo združila predstavnike gospodarstva, finančnega sektorja, raziskovalnih ustanov in tehnoloških podjetij. FOTO: Delo UI
    V. S.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Če je bila digitalna transformacija še pred kratkim predvsem razvojna usmeritev podjetij, danes postaja temelj odločanja. Podatki, algoritmi in omrežja poslovne procese usmerjajo, ne več zgolj podpirajo. V takšnem okolju tehnologija ni več domena IT-oddelkov, temveč odgovornost vodstev.

    Obenem svet vstopa v obdobje, ki ga številni označujejo kot odločilno desetletje. Razvoj umetne inteligence, kvantnih tehnologij in digitalnih omrežij poteka hitreje, kot rastejo regulativni in varnostni okviri. Združene države Amerike in Kitajska tehnologijo že obravnavajo kot strateško orodje, Evropa pa se spopada z vprašanjem, ali bo v tej tekmi oblikovalec ali predvsem uporabnik rešitev.

    Utrinki z lanskoletne konference Mobilne tehnologije FOTO: Črt Piksi

    V tem kontekstu bo potekala konferenca Mobilne tehnologije 2026, ki jo organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC) skupaj s programskim partnerjem konference Inštitutom za strateške rešitve. Prireditev 10. junija v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani bo združila predstavnike gospodarstva, finančnega sektorja, raziskovalnih ustanov in tehnoloških podjetij. Rdeča nit letošnje poslovne konference – »Kdo bo vodil digitalni svet: inovacija, moč in nadzor« – jasno nakazuje, da razprava presega tehnologijo kot takšno in posega v vprašanja vpliva, nadzora in odgovornosti.

    Tehnologija kot infrastruktura moči

    Uvodni del konference bo tehnologijo postavil v širši kontekst odločanja. Mobilne tehnologije danes niso več podporni sistem, temveč infrastruktura, na kateri temeljijo poslovni modeli, finančni tokovi in javne storitve.

    Osrednji govorec bo John Velissarios, ustanovitelj podjetja Otranto Limited, ki bo v predavanju Odločilno desetletje: tehnologija in globalna premoč osvetlil, kako digitalne valute centralnih bank in stabilni kovanci na novo definirajo denar in vlogo držav.

    Poseben poudarek bo namenjen umetni inteligenci in kvantnim tehnologijam – ne le kot priložnostim za večjo učinkovitost, temveč tudi kot viru novih tveganj, zlasti v kontekstu kibernetske varnosti in avtomatiziranega odločanja. Predavanje bo tehnologijo postavilo v geopolitični okvir, v katerem inovacije postajajo strateško orožje.

    Tehnologije veriženja igrajo pomembno vlogo. FOTO: Delo UI
    Digitalna družba med inovacijo in regulacijo

    Prva okrogla miza, Digitalna družba 2035: konkurenčnost Evrope med inovacijo in regulacijo, bo odprla eno ključnih vprašanj sodobnega razvoja: kako uskladiti tehnološki napredek z zaupanjem, varnostjo in družbeno odgovornostjo.

    Razprava bo zajela umetno inteligenco, agentske sisteme, kvantno infrastrukturo, veriženje blokov in prihodnja komunikacijska omrežja. V ospredju bo vprašanje, koliko bodo ti sistemi samostojno sprejemali odločitve – in kakšna bo pri tem vloga človeka.

    Sodelovali bodo prof. dr. Anton Ramšak (Univerza v Ljubljani), dr. Peter Jeglič (Institut Jožef Stefan), doc. dr. Vida Groznik (Univerza v Ljubljani) in Klemen Selakovič (Astra AI). Razprava se bo lotila tudi položaja Evrope, ki išče ravnotežje med regulacijo in inovacijo.

    Rdeča nit letošnje poslovne konference – »Kdo bo vodil digitalni svet: inovacija, moč in nadzor« – jasno nakazuje, da razprava presega tehnologijo kot takšno in posega v vprašanja vpliva, nadzora in odgovornosti. FOTO: Delo UI
    Digitalni denar in nova arhitektura financ

    Finančni sistem doživlja eno največjih preobrazb v zadnjih desetletjih. Digitalna plačila, veriženje blokov, umetna inteligenca in nove oblike denarja spreminjajo način, kako nastaja in kroži vrednost.

      
      
    Slavko Ovčina, direktor Divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije

    »V Pošti Slovenije nadaljujemo digitalno in tehnološko preobrazbo v sodobno paketno-logistično družbo z jasnim ciljem razvijati napredne, uporabniku prijazne rešitve. Z občutno širitvijo mreže paketomatov in drugih alternativnih prevzemnih točk ter z nadaljnjo posodobitvijo logistične opreme izboljšujemo dostopnost in kakovost naših storitev. Pomemben poudarek namenjamo digitalizaciji poslovanja ter podatkovno podprti nadgradnji temeljnih in zalednih procesov, hkrati pa razvijamo nove paketne in logistične storitve. Z jasno razvojno vizijo, premišljenimi naložbami, močnimi partnerstvi in inovativnimi pristopi narekujemo trende in ustvarjamo storitve, ki potrjujejo našo zavezanost kakovosti, trajnosti in prihodnjemu razvoju.«

    Okrogla miza Digitalni denar: nova pravila igre za banke, državo in uporabnike bo osvetlila, kako se v tem okolju preoblikujejo vloge bank, neobank in globalnih tehnoloških podjetij. Ključno vprašanje ostaja, kako vzpostaviti ravnotežje med inovacijo, regulacijo in stabilnostjo finančnih sistemov.

    V razpravi bodo sodelovali Samo Kumar (Bankart), Sandra Milanković (NLB) in John Velissarios, pogovor pa bo moderirala Katarina Matejčič.

    Mobilnost kot podatkovni ekosistem

    Digitalizacija temeljito spreminja tudi področje mobilnosti. Avtomobil postaja platforma, ki povezuje podatke, uporabnike in infrastrukturo.

    Samostojni nastop Avtomobil kot platforma: ko mobilnost postane podatkovni ekosistem bo pokazal, kako umetna inteligenca, senzorji in povezani sistemi omogočajo večjo varnost, optimizacijo delovanja in razvoj novih poslovnih modelov. Govornik dr. Slavko Ažman (Porsche Slovenija)  bo v ospredje razprave postavil koncept digitalnega dvojčka, povezane mobilnosti in napredne analitike, ki avtomobilsko industrijo postavljajo v središče digitalne transformacije. 

    Od laboratorija do kritičnih sistemov

    Tretja okrogla miza, Od laboratorija do kritičnih sistemov: slovenske zgodbe tehnološke odličnosti, bo pokazala, kako se napredne tehnologije uveljavljajo v okoljih, kjer so zanesljivost, natančnost in neprekinjeno delovanje ključni.

      
      
    Mag. Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose

    »Nenehna rast števila potnikov na vlakih potrjuje, da Slovenske železnice z modernizacijo voznega parka, vlaganji v tehnološki razvoj ter pospešeno digitalizacijo poslovanja in procesov uspešno uresničujemo svoje strateške usmeritve. Pomemben del tega so tudi velike investicije države v železniško infrastrukturo, ki ustvarjajo pogoje za razvoj še kakovostnejšega javnega železniškega prometa v Sloveniji. Ponosna sem, da z rezultati in vlaganji dokazujemo stabilno rast in utrjujemo položaj Slovenskih železnic kot vodilnega ponudnika trajnostne mobilnosti in logistike. Verjamemo v povezovanje – med ljudmi, regijami in partnerji. Zato aktivno sodelujemo tudi na strokovnih dogodkih in smo ponosni partner mobilnosti pri projektu Mobilne tehnologije. Skupaj soustvarjamo rešitve za mobilnost prihodnosti.«

    Razprava bo osvetlila vlogo procesne odličnosti, standardizacije in tehnološke discipline pri uvajanju kompleksnih rešitev v industriji, logistiki in javnih sistemih. V takšnih okoljih tehnologija ni več eksperiment, temveč temelj delovanja.

    V razpravi, ki jo bo vodil Daniel Fazlić (Delo mediji), bodo sodelovali Andraž Žurman (LabCore), dr. Jana Erjavec (Biosistemika), mag. Eva Škrinjar (Zavarovalnica Triglav) in Slavko Ovčina (Pošta Slovenije).

    Ključne teme konference

    • Tehnologija kot infrastruktura moči in odločanja
    • Umetna inteligenca, kvantne tehnologije in prihodnost družbe
    • Digitalni denar in preobrazba finančnih sistemov
    • Mobilnost kot podatkovni ekosistem
    • Prenos tehnologij v kritične sisteme
    • Kibernetska varnost kot strateško vprašanje
    • Človek in družba v dobi superinteligence

    Kibernetska varnost kot odgovornost vodstev

    Digitalna odvisnost povečuje tudi ranljivost sistemov. Kibernetski napadi postajajo vse bolj kompleksni, posledice pa segajo od poslovne škode do motenj v delovanju ključne infrastrukture.

    Okrogla miza Ko sistemi padejo: kibernetska varnost kot strateško vprašanje države in gospodarstva bo poudarila, da zaščita sistemov ni več zgolj tehnična naloga, temveč odgovornost vodstev.

    V razpravi bodo sodelovali Tadej Hren (SI-CERT), Kristina Derner Batistič (NIL) in Gregor Spagnolo (SSRD). Govorci bodo izpostavili pomen usklajenega delovanja tehnologije, procesov in ljudi pri gradnji odpornosti in zaupanja.

    Človek v dobi superinteligence

    Zaključni pogovor Človek v dobi superinteligence bo odprl širši razmislek o vlogi človeka v svetu, v katerem inteligentni sistemi vse bolj vplivajo na odločanje, kulturo in družbo. V pogovoru bosta sodelovala dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček, ki bosta razpravo usmerila k vprašanjem identitete, svobode in smisla v digitalni dobi.

    Komu je konferenca namenjena

    Konferenca Mobilne tehnologije je namenjena vodilnim v podjetjih, strokovnjakom za digitalno transformacijo, predstavnikom finančnega sektorja, tehnološkim podjetjem, raziskovalcem in odločevalcem v javnem sektorju.

    Dogodek povezuje gospodarstvo, znanost in regulatorje ter odpira prostor za razpravo o tem, kako upravljati tehnologijo kot temelj sodobne konkurenčnosti.

    Trump ne namerava poslati kopenskih sil v Iran

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    19. 3. 2026 | 06:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Black Cube

    Golob, Macron in Renew za evropsko preiskavo izraelskega vpletanja v volitve

    Evropski demokratični ščit je pobuda EU, katere cilj je zaščititi države članice pred tujim vmešavanjem in hibridnimi grožnjami.
    19. 3. 2026 | 10:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
    Vredno branja

    Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Nova možnost za vlagatelje: zakaj je INR zanimiv za dolgoročno varčevanje

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Glasu, ki odloča o prihodnosti, ne gre zakockati

    Prepričevanje, da so prav vse volitve usodnega, zgodovinskega pomena, je del politične folklore.
    Ali Žerdin 20. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Proba

    »Čudež«: vzpostavili so stik z izgubljenim vesoljskim plovilom

    Februarja je prenehal delovati eden od satelitov odprave Proba 3, z malo sreče pa se je zgodba obrnila.
    20. 3. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Postni mesec ramazan

    Mufti: Ne smemo dovoliti, da se v nas ugnezdijo zloba, zavist in sovraštvo

    Opozoril je, da živimo v 21. stoletju. A namesto da postajamo bolj človeški in odgovornejši, mi kot svet, kot civilizacija drvimo v prepad.
    20. 3. 2026 | 07:54
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Milano-Sanremo

    Veliko presenečenje, Primož Roglič bo vendarle na štartu prvega spomenika sezone

    Izkušeni slovenski kolesar je spet presenetil javnost – nastopil bo na klasiki Milano-Sanremo. Na štartu štirje Slovenci. Žan Eržen odlično v Franciji.
    Matic Rupnik 20. 3. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dom, ki čuti z vami – lepota, ki jo podpira tiha inteligenca

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
    Preberite več

