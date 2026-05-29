  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mobilne tehnologije

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Evropske varnostne rešitve prinašajo neposredno prednost, saj so že v svoji DNK prilagojene evropskemu poslovnemu okolju. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Evropske varnostne rešitve prinašajo neposredno prednost, saj so že v svoji DNK prilagojene evropskemu poslovnemu okolju. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Miran Varga
    29. 5. 2026 | 04:30
    8:36
    A+A-

    V EU se trenutno veliko govori o tako imenovani digitalni suverenosti, ki se sprašuje, kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov ter kdo lahko do njih dostopa in jih obdeluje. Podobna vprašanja bi si morali v podjetjih in državah postavljati tudi, ko gre za rabo varnostnih rešitev. Je tehnologija, tudi varnostna, »Made in EU« res edina prava pot?

    image_alt
    Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

    Ko podjetja izbirajo ponudnike kibernetske zaščite, se pogosto osredotočajo le na ceno in tehnične specifikacije, medtem ko geopolitično poreklo programske opreme ostaja v ozadju. Petra Veber, direktorica podjetja Sisplet, ponudnika varnostnih rešitev, opozarja, da je to velika napaka. Evropske rešitve namreč prinašajo neposredno prednost, saj so prilagojene evropskemu poslovnemu okolju že v svoji DNK.

    Upravljanje tveganj v poslovnih okoljih postaja vse bolj zahtevno, pravi Petra Veber, direktorica Sispleta. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Upravljanje tveganj v poslovnih okoljih postaja vse bolj zahtevno, pravi Petra Veber, direktorica Sispleta. FOTO: Leon Vidic/Delo
    »Poglavitna prednost je, da rešitve 'Made in EU' že v osnovi delujejo v istem pravnem okolju. To pomeni, da se pravni red EU upošteva že od same zasnove in razvoja pa vse do ponudbe. Ne gre torej za prilagajanje rešitev našemu pravnemu redu, ampak so te rešitve take že po naravi,« pojasnjuje Vebrova, ki kot ključno razliko izpostavlja vprašanje zaupnosti in tako imenovanih skritih vrat (angl. backdoors), ki jih zakonodaje nekaterih tretjih držav dobesedno izsiljujejo od tamkajšnjih tehnoloških velikanov. V ZDA na primer velja patriotski zakon (USA PATRIOT Act), na podlagi katerega lahko oblast brez vednosti uporabnika pregleduje komunikacijo znotraj globalnih platform, kot je na primer e-poštna platforma gmail. Podobna, pogosto še bolj netransparentna tveganja prinašajo tudi programske rešitve iz Rusije ali z Bližnjega in Daljnega vzhoda.

    Poleg pravnih obstajajo tudi zelo oprijemljiva poslovna tveganja, povezana z geopolitičnimi trenji. »Upravljanje tveganj v poslovnih okoljih postaja vse bolj zahtevno. Danes na poslovanje podjetij vplivajo že sankcije zaradi geopolitičnih dogodkov ali vojn. Takšen primer smo imeli z določeno varnostno rešitvijo ruskega porekla. Zagotavljanje podpore, vzdrževanja in posodobitev je hitro postalo težava. Nastopijo lahko tudi etična vprašanja, denimo, ali bomo uporabljali rešitve iz držav, ki eklatantno kršijo človekove pravice, napadajo druge države in podobno,« dodaja direktorica Sispleta. Ključna prednost evropskih rešitev je torej celovita »skladnost po zasnovi« – tako pravno kot kulturno.

    Uredba NIS2: med skrbmi in realnostjo

    Uvedba direktive NIS2 (v slovensko zakonodajo prenesene prek zakona ZinfV-1) ter uredbe Dora za finančni sektor je med direktorji domačih podjetij sprožila precej buren odziv. Ne le da imajo podjetja odpor proti korenitim spremembam, temveč se zaradi stroge zakonodaje in regulative srečujejo z resnimi operativnimi izzivi. Tista, ki so že v preteklosti gradila svojo obrambo na standardih NIS1 ali pridobila certifikat ISO 27001, so prehod sicer dočakala dobro pripravljena. Večje težave pa so v podjetjih in organizacijah, kjer je varnost »zaspala« in je na ravni prejšnjega desetletja.

    image_alt
    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    »Veliko podjetij še ni šlo naprej od požarnega zidu na usmerjevalniku in v operacijski sistem vgrajene zaščite. Čeprav je treba priznati, da je precej srednjih in velikih tudi v preteklosti vlagalo v kibernetsko varnost. Sedanja zakonodaja je v resnici bolj napotek, kako razvijati kibernetsko obrambo in zaščito,« komentira Vebrova, ki pri tem pomirja vodstva podjetij, da nihče ne pričakuje popolne preobrazbe čez noč: »Vsekakor se vsega, kar zakonodaja zahteva, ne more doseči v, recimo, 12 mesecih. Lahko pa podjetje naredi načrt, kako bo dokaj hitro vseeno uvedlo vseh deset skupin predvidenih ukrepov. Mimogrede, niso vsi ukrepi povezani z naložbami in denarjem.«

    Kako ubežati pasti »kljukanja kvadratkov«

    Največja nevarnost administrativno težkih zakonov je, da postanejo zgolj papirnata formalnost. Na primer kljukanje kvadratkov glede posameznih zahtev, češ, saj jih v praksi nihče ne bo (nikoli) preverjal. Da bi NIS2 v resnici izboljšal varnost, morajo vodstva podjetij spremeniti pogled na zakonodajo. »V osnovi ne gre za projektno uskladitev z zakonodajo, ampak za vzpostavitev dejavnosti, načina poslovanja. NIS2 pravzaprav govori o tem, kako kibernetsko varnost in odpornost vgraditi v poslovanje. Zato ga je treba obravnavati kot priročnik, ki podjetje popelje do bolj uspešnega poslovanja v digitalnem okolju. Mar naj ne bi bil to cilj vsake organizacije?«

    Klicani na odgovornost

    Temu, da bi izmikanje ali ignoriranje varnostno naravnane zakonodaje podjetjem ne prišlo v navado, je namenjena ena največjih sprememb na področju odgovornosti. Ena največjih novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja, je namreč osebna odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente. Kljub temu se v poslovni praksi še vedno pojavlja nevarna miselnost, da so slovenska podjetja premajhna ali premalo zanimiva, da bi padla v oči mednarodnim kriminalcem. »Ljudje še vedno prepogosto razmišljajo, 'saj nam se pa to ne more zgoditi, ker nismo zanimivi'. Preveč podcenjujejo možnosti varnostnega incidenta in težo teh tveganj,« opozarja Vebrova.

    Kako zanimivo je podjetje za napadalce, ni odvisno od njegove dejavnosti ali imena, ampak od tega, kako zaščiteno je.

    Z napadalci v kibernetski krajini res ni šale. Tovrstni kriminal danes deluje kot optimizirana industrija. Napadalci primarno iščejo enostavne tarče, IKT-okolja podjetij, kjer so varnostna vrata odprta. »Zanimivo je, da jim je na voljo veliko hitro dostopnih tarč in se jim sploh ni treba ukvarjati z res kompleksnimi napadi na pomembna in običajno bolj(e) zaščitena podjetja. Na te preprosto dosegljive 'sadeže' kar naletijo in jih vzamejo skoraj mimogrede. Drugo so ciljani napadi na infrastrukturna ali visokotehnološka podjetja. Tukaj je sporočilo precej preprosto: kako zanimivo je podjetje, ni odvisno od njegove dejavnosti in/ali imena, ampak od tega, kako zaščiteno je.«

    Varnost lahko zagotavlja le ekipa

    Omrežje, oblak, aplikacije, storitve, naprave – varovanje sodobnega IKT-okolja podjetja zahteva veliko specifičnih varnostnih znanj in posledično ekipo varnostnih strokovnjakov. Postavitev lastnega, 24 ur na dan delujočega varnostno-operativnega centra je za večino slovenskih podjetij finančna in kadrovska utopija. Strokovnjakov za kibernetsko varnost na trgu primanjkuje, tehnološka oprema pa zahteva ogromna sredstva. Petra Veber vidi izhod iz te situacije v enem samem pristopu – najemu zunanjih varnostnih storitev. »Če bi morala podjetja sama vlagati v celoten tehnološki sklad, ki je potreben za zagotavljanje odpornosti v današnjem okolju digitalnih nevarnosti, lahko zaprejo vrata. Kje so šele vprašanja o kadrih, ki jih preprosto ni. Zakonu lahko očitamo, da vzpostavlja merila, ki so težko dosegljiva. Vendar podjetja imajo možnost, da veliko zahtev prenesejo na ustrezne ponudnike. Storitve MDR (upravljano zaznavanje in odzivanje) rešijo njihove številne, tako finančne kot kadrovske izzive.«

    Uporaba upravljanih varnostnih storitev podjetjem omogoča, da skrb za spremljanje anomalij in nevarnosti prenesejo na zunanje strokovnjake. Inšpektorji, ki bodo v praksi preverjali skladnost z ZinfV-1, bodo po besedah sogovornice kazali razumevanje do tistih podjetij, v katerih so izkazane jasna volja in aktivnosti za izboljšave, medtem ko bodo neaktivnost in ponavljajoče se kršitve ostro kaznovane.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Potniški promet

    Na te železnice ni mogoče spraviti vseh tovornjakov in potnikov

    Miha Butara: Z vodstvom smo redno na terenu in vlakih, saj le tako ohranimo stik z realnostjo in vemo, kaj potnik doživlja.
    Borut Tavčar 15. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost 2026

    Slovenija bo zaradi poselitve vedno avtomobilistična

    V desetih letih ne bo več vozil na fosilna goriva, na kar bi bilo smotrno računati pri gradnji garaž, polnjenje pa bo potekalo podnevi, ne ponoči.
    22. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Resnica

    Lukšič: Pričakoval bi še več izstopov iz Resnice

    Po neuradnih informacijah, ki krožijo s terena, so nekateri zdaj že nekdanji člani razočarani tudi nad delovanjem znotraj same stranke.
    Anja Intihar 28. 5. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    NSi predlagala tudi ministrico

    V zadnjem trenutku rošade pri ministrskih kandidatih trojčka okoli NSi. Kratko naj bi potegnila predsednica SLS Tina Bregant. Koga predlaga SDS?
    Uroš Esih 28. 5. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Ivo Vajgl: Ministrica Fajon bi morala izreči opomin veleposlaniku Zupančiču

    Janez Janša naj bi od Anžeta Logarja zahteval, da predlog zakona o Skoku v parlamentarno proceduro vložijo, še preden bo vložena lista ministrskih kandidatov.
    Uroš Esih 27. 5. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Na Dončićevem dvorišču panika in množična odpuščanja

    Pri franšizi Los Angeles Lakers se dogajajo odpuščanja, eden od zaposlenih je dan opisal kot zelo težak. Spremembam še ni videti konca.
    28. 5. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Mobilne tehnologije 2026podatkikibernetska varnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Uspešen in kritičen

    Če bi javno zdravstvo delovalo, ne bi bilo težko plačevati visokih davkov

    Nekdanjemu kapetanu angleške nogometne reprezentance Riu Ferdinandu gre v poslu kot po maslu. V Dubaj se je preselil tudi zaradi neustrezne politike.
    29. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Wembanyama je postal mož, MVP pa zmrznil v Teksasu

    Košarkarji San Antonia so na šesti tekmi premagali Oklahomo s 118:91 in izsilili sedmo tekmo v konferenčnem finalu Zahoda.
    Nejc Grilc 29. 5. 2026 | 06:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Huda konkurenca

    Nekatera podjetja za zaposlene iz drugih krajev gradijo stanovanja. To je lahko prednost pri iskanju delavcev.
    Marko Kočevar 29. 5. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Huda konkurenca

    Nekatera podjetja za zaposlene iz drugih krajev gradijo stanovanja. To je lahko prednost pri iskanju delavcev.
    Marko Kočevar 29. 5. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo