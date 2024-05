»Ljudje nas po stopnji zaupanja prištevajo k medicinskemu osebju in gasilcem«

Način izvedbe dostave, kar vključuje predvsem kje, kdaj in na kakšen način bomo imeli možnost prevzeti pošiljko, najpogosteje igra ključno vlogo pri naši odločitvi za spletni nakup. Potrošniki se najraje odločamo za ponudnike, ki obljubljajo hitro in čim bolj fleksibilno izbiro dostave, saj želimo izdelke prejeti v najkrajšem možnem času in na nam želenem kraju, kar so lahko osebna vročitev na nam želenem naslovu, vročitev v paketomat, prevzem na pošti oz. drugem prevzemnem mestu. Ta naraščajoča pričakovanja so postavila dostavne službe pred izziv, da svoje storitve prilagodijo potrebam sodobnih potrošnikov, ki cenijo hitrost, fleksibilnost in zanesljivost dostave.

Pošta Slovenije uspešno sledi visokim pričakovanjem glede hitrosti in zanesljivosti dostave. Vedno več ljudi se odloča za njihove storitve, saj z največjo paketno mrežo v Sloveniji omogočajo prejemanje pošiljk v najkrajšem možnem času. Poleg tega je njihova prilagodljivost pri izbiri načina dostave, bodisi v paketomate, kontaktno-prevzemne točke ali na domač naslov, ključna za pozitivno uporabniško izkušnjo. S sodobnimi tehnološkimi rešitvami in nenehnim vlaganjem v izboljšave so dokazali, da se lahko prilagodijo našim potrebam in zagotavljajo kakovostne storitve.

Trend pisemskih pošiljk je upadajoč, trend paketov pa je naraščujoč

Ker je zadovoljstvo potrošnikov za Pošto Slovenije ključni element poslovanja, veliko vlagajo v sodobno tehnologijo in se prilagajajo tehnološkemu razvoju, tako da čim bolj optimizirajo procese. Vse to z željo biti čim bolj uporabnikom prijazni.

»Pošta Slovenije sledi digitalnim uporabnikom, zelenemu prehodu, čim večji optimizaciji procesov, tehnološki naravnanosti vseh procesov in zaposlenim v podjetju. Zaposlenim posvečamo veliko pozornosti, saj si želimo, da bi bili vsak dan bolj zadovoljni,« je povedal Peter Milinović, direktor organizacijske enote tehnologija, mreža in logistika, ki na tem položaju dela nekaj mesecev, potem ko je bil leto in pol direktor logistike.

Ker se je na Pošti Slovenije zaposlil pred slabimi dvajsetimi leti kot pismonoša, mu izkušnje iz dostave vsekakor pridejo zelo prav. Kot pravi, se je delo pismonoše v dveh desetletjih, odkar je sam opravljal to delo, močno spremenilo. »Veliko sprememb je zaradi avtomatizacije. Včasih smo vso nenaslovljeno direktno pošto, torej reklame, zlagali ročno, danes pa v poštne poslovalnice prispejo zložene strojno. Tudi količina pošiljk, predvsem pisemskih, je zelo upadla, medtem ko je paketov vedno več.«

Pošta Slovenije sledi potrebam digitalnih uporabnikov in zelenemu prehodu. Kako se pripravljate na naraščajoče povpraševanje po paketnih storitvah?

Pošta Slovenije je zelo veliko naredila na tehnološkem področju, pri modernizaciji tehnologije ter pri predelavi in pripravi pošiljk. V prihodnjem letu bomo dobili tudi nova pisemska usmerjevalnika, ki bosta omogočala strojno usmerjanje vseh formatov pisemskih pošiljk, poleg tega bomo imeli na teh strojih omogočeno sekvenčno usmerjanje, kar pomeni, da bodo pošiljke usmerjene po vrstnem redu naslovov od prve do zadnje kontaktne točke posameznega pismonoše, kar nam bo bistveno optimiziralo oz. zmanjšalo čas priprave pošiljk pred dostavo. S tovrstno optimizacijo bomo posledično dnevno lahko dostavljali več paketov, kjer v primerjavi s pismi lahko pričakujemo naraščajoč trend storitev.

Zelo veliko smo v okviru poštne mreže vlagali tudi v povečanje kapacitet in avtomatizacijo obstoječih objektov, ko smo na posameznih lokacijah zgradili povsem nove objekte.

Potrošniki od vas pričakujejo hitrost in prilagodljivost. Katere prilagoditve ste uvedli zaradi pričakovanj strank po hitri dostavi?

Uporabniki naših storitev ob dostavi lahko izbirajo med številnimi možnostmi in načini dostave, ki dopolnjujejo dostavo na dom: vročitev paketa drugi osebi na naslovu, ki lahko prevzame paket, dostava paketa na dogovorjeno mesto (npr. na terasi, pod nadstreškom, v lopi, hišnem predalčniku ipd.), dostava paketa sosedu, ki ga določi naslovnik (ime, priimek in naslov), vložitev paketa v PS Paketomat, prevzem paketa na alternativnem prevzemnem mestu (npr. na BS Petrol/MOL), prevzem paketa na naslovnikovi izročilni pošti (brez predhodne dostave paketa na naslov naslovnika).

Ključna novost je, da smo se informacijsko in tehnološko prilagodili, saj smo se lotili celovite prenove in zamenjave IT podpore na poštah. Dopolnili smo obstoječe podporne sisteme, izvedli posodobitev vseh bančnih poslov, uvedli podpisne tablice, dodali podporo za lokacije pošiljk na poštah in podporo za novo mrežo paketomatov, posodobili kanale na segmentu elektronskih najav, v teku je nameščanje aplikacije Smart POS, s čimer bomo pri pismonošah nadomestili obstoječe POS terminale….

V poštno-logističnem centru Ljubljana, kjer smo pred petimi leti v sklopu širitve kapacitet zgradili dodaten objekt, smo junija lani umestili stroj Loose Item Sorting Machine (LISM), ki nam omogoča usmerjanje manjših pošiljk, do dveh kilogramov. S tem strojem smo zelo minimalizirali kakršnokoli tveganje za pravočasno predelavo pošiljk in predvsem poskrbeli za dvig operativne učinkovitosti in boljšo kakovost usmerjanja. Strojna naprava ima osem vhodnih enot, 75 izhodnih enot in lahko usmeri do 12.000 pošiljk na uro. Ta naprava nam zagotavlja veliko prednost pred konkurenco. Ker je s pridobitvijo naprave ročno delo nadomestilo strojno, lahko dodamo, da je delovni proces tudi z vidika ergonomije dela velika pridobitev za vse zaposlene.

V glavni stavbi poštno-logističnega centra Ljubljana imamo še eno strojno napravo, in sicer paketni usmerjevalnik, ki je naša glavna strojna naprava. Ta naprava z operativno hitrostjo usmerjanja 10.000 pošiljk na uro nam omogoča usmerjanje paketov do teže 31,5 kilograma.

Kakšna je prednost za neko spletno podjetje, če se odloči, da bo njegov dostavni partner Pošta Slovenija?

Največja prednost za neko spletno podjetje je v tem, da je naša mreža zelo razvejana, ne samo v večjih mestih, ampak na ravni celotne države. Trenutno imamo kar 1300 prevzemnih točk, ki jih z vzpostavitvijo dodatnih paketomatov letno nenehno povečujemo.

Veliko panog se spopada s kadrovskim primanjkljajem. Kakšno je pri vas stanje na tem področju?

Tudi Pošta Slovenije se bo morala prilagoditi stanju kadrov na trgu dela, tako kot je na trgu poštnih storitev potrebna sprememba zakona o poštnih storitvah, čemur so s prilagoditvijo sledili vsi evropski poštni operaterji, saj je ta del ključnega pomena, da se spremeni obstoječi model dostave.

Pri spremembi modela dostave se neprioritetne pisemske pošiljke dostavljajo vsak drugi dan, pošiljke s storitvijo prednostno pa še vedno vsak dan. Tovrsten izmenični model so v prakso implementirale vse skandinavske države, izmenični model dostave izvajajo tudi v Franciji, Belgiji in Švici, ki jo bomo prav z namenom izvedbe strokovnega sestanka in izmenjave mnenj in izkušenj letos poleti obiskali.

Med skandinavskimi državami so bili najbolj drzni na Danskem, kjer so 1. 1. 2024 uveljavili spremembo poštnega zakona, ki vključuje tudi ukinitev izvajanja univerzalne poštne storitve, kar pomeni, da so prva država, ki je trgu prepustila iniciativo zagotavljanja dostave pisem, paketov, publikacij in direktne pošte. Tudi na Finskem je konec leta 2023 pričel veljati prenovljen Zakon o poštnih storitvah, ki vključuje frekvenco dostave pošiljk, ki so vključene v univerzalno poštno storitev, na najmanj tri dni v tednu.

Strateški cilji, ki jih zasledujemo pri Pošti Slovenije, so vlagati v procesno in strojno tehnologijo, kjer bo moč v procese obvezno vključiti tudi umetno inteligenco, ter se na nivoju podjetja še naprej nenehno zavedati pomena zaposlenih, ki so ključni dejavnik za uspešno podjetje. Zavedamo se tudi pomena ravni vročljivosti paketov, ob prvem poskusu dostave, zato se lahko pohvalimo, da smo bili v zadnjem koledarskem letu na tem področju še posebej uspešni, saj smo storili korak k cilju, ki opredeljuje odstotek vročljivosti ob prvem poskusu dostave, zato pohvala vsem zaposlenim.

Kako bi se primerjali s konkurenti na področju dostave? Kaj so vaše konkurenčne prednosti?

Primerjava s konkurenti, ki dostavljajo izključno paketne pošiljke, ni najbolj primerna, saj mi v večini dostavljamo kombinirano, kar pomeni tako pisma kot pakete. Pokrivamo celotno geografsko območje države, imamo veliko poslovalnic in prevzemnih točk. Po tržnih raziskavah smo zelo zanesljivi, saj nas ljudje po pomembnosti prištevajo k medicinskemu osebju in gasilcem. Poštarje imajo ljudje radi, saj, iskreno povedano, tu in tam pomagajo tudi pri kakšnem hitrem domačem opravilu.

Pošta Slovenije se s svojimi storitvami, kjer vključujemo roke prenosa pisemskih in paketnih pošiljk, uvršča prav v vrh kakovosti na evropskem trgu. Še naprej bomo zasledovali ta cilj – biti vsak dan boljši.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije