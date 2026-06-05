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    Mobilne tehnologije

    Mar res (še) ne delate z umetno inteligenco?!

    Umetna inteligenca spreminja delovna mesta hitreje, kot družba spreminja svoj način dela.
    Skoraj dve tretjini menedžerjev in vodij verjame, da bodo agenti v prihodnjih treh letih prevzeli vsaj polovico njihovega dela; zaposleni pa vidijo, da se njihovo delo razvija v smeri večjega upravljanja in usmerjanja umetne inteligence. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Skoraj dve tretjini menedžerjev in vodij verjame, da bodo agenti v prihodnjih treh letih prevzeli vsaj polovico njihovega dela; zaposleni pa vidijo, da se njihovo delo razvija v smeri večjega upravljanja in usmerjanja umetne inteligence. FOTO: Shutterstock
    Miran Varga
    5. 6. 2026 | 04:30
    7:28
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Tako zaposleni kot delodajalci se ne smejo slepiti: umetna inteligenca in agenti spreminjajo delo hitreje, kot se večini podjetij spremembam uspe prilagoditi.

    Umetna inteligenca (UI) ne predstavlja več le prihodnosti dela, temveč njegovo sedanjost. Najnovejše poročilo svetovalne družbe Boston Consulting Group (BCG) Umetna inteligenca na delovnem mestu (AI at Work), ki temelji na obsežni raziskavi med 11.749 zaposlenimi na 14 trgih (Slovenije žal ni med njimi) in pokriva širok spekter gospodarskih panog, prinaša ključno spoznanje: umetna inteligenca spreminja delovna mesta hitreje, kot podjetja spreminjajo svoj način dela.

    »Prvi val umetne inteligence se je osredotočal na individualno produktivnost. Prihajajoči pa bo moral preoblikovati kolektivno delo,« je komentirala Vinciane Beauchene, direktorica in partnerica v BCG ter soavtorica poročila.

    »Vsi govorijo o tem, da bo umetna inteligenca nadomestila delo, vendar gre v resnici za ponoven razmislek o človeški dodani vrednosti znotraj podjetij. To je vloga vodij. Naša raziskava razkriva pravo revolucijo v vodenju v dobi umetne inteligence. Kar 65 odstotkov menedžerjev in vodij zdaj verjame, da bodo agenti v prihodnjih treh letih prevzeli vsaj polovico njihovega dela, zaposleni pa vidijo, da se njihovo delo razvija v smeri večjega upravljanja in usmerjanja umetne inteligence.«

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    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Priče smo globoki strukturni preobrazbi, ki spreminja naravo dela in vodenja, pričakovanja glede veščin in celotne poslovne procese. Podjetja se srečujejo z novimi izzivi – od upravljanja kognitivne obremenitve zaposlenih do vprašanja, kako tehnologijo pretvoriti v merljivo poslovno vrednost in ne zgolj prihranke časa, čeprav tudi to ni nezanemarljivo.

    Tehnološkega plafona ni več

    Eden najopaznejših trendov je tako imenovani preboj tehnološkega plafona, saj se je uporaba umetne inteligence že močno razširila med večino zaposlenih, zlasti med pisarniškimi delavci brez vodstvenih odgovornosti, in prerasla v vsakdanjo prakso. Analitiki skokoviti porast uporabe orodij UI in deleža rednih uporabnikov pripisujejo enostavnosti uporabe, pa tudi »lenobi«.

    Zaposleni, ki UI uporabljajo vsak dan ali večkrat na teden, takšnih je kar 74 odstotkov (oziroma kar 23 odstotnih točk več kot lani), priznavajo, da imajo vse manj zadržkov glede »spraševanja« računalnika oziroma »naročanja nalog«.

    Med uporabniki, ki po orodjih UI posegajo najpogosteje, so sicer še vedno vodje (93 odstotkov) in direktorji (88 odstotkov). Sledi zanimiva »funkcijska dinamika«, saj pri rabi umetne inteligence v podjetjih prednjačijo oddelki, ki veljajo za podporne funkcije. Na čelu sta IT (88 odstotkov) in marketing (85 odstotkov), tesno sledita oddelka financ in podatkovne analitike (oba 83 odstotkov), medtem ko na repu ostajata prodaja (68 odstotkov) in proizvodnja (61 odstotkov).

    Raziskovalci navajajo tudi pomenljive (in za marsikoga nepričakovane) geografske razlike. Globalni jug še naprej narekuje tempo. Države, kot so Indija (95-odstotna uporaba med povprečnimi zaposlenimi), Bližnji vzhod (93 odstotkov) in Brazilija (82 odstotkov), močno presegajo svetovno povprečje, medtem ko razviti trgi globalnega severa, kot so ZDA, Francija in Italija (vse tri pri 62 odstotkih), opazno zaostajajo.

    Paradoks veselja in kognitivna obremenitev

    Uvajanje umetne inteligence na delovnem mestu prinaša edinstven psihološki učinek, ki so ga avtorji študije poimenovali »paradoks veselja«. Tehnologija namreč delo hkrati izboljšuje in otežuje. Zaposleni izkušajo večje zadovoljstvo, ker UI prevzema preprostejše, rutinske naloge (67 odstotkov vprašanih se strinja s tem), kar pušča čas za zahtevnejše izzive.

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    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Vendar prav ta premik h kompleksnejšemu delu z visokimi »vložki«, skupaj s potrebo po nenehnem pregledovanju in popravljanju rezultatov UI (kar potrjuje 52 odstotkov vprašanih), povečuje mentalni pritisk in kognitivno obremenitev zaposlenih.

    »Enačba zadovoljstva pri delu se po letu dni uporabe umetne inteligence povsem spremeni. Na začetku navdušenje nad novostmi in miselni izzivi, ki jih prinaša umetna inteligenca, povečujejo zadovoljstvo zaposlenih, vendar ta 'medeni mesec' brez jasne strateške usmeritve hitro mine,« je pristavil Sylvain Duranton, globalni vodja BCG X, tehnološke enote družbe BCG, in soavtor poročila.

    Agenti UI so že na delu

    Tehnološki razvoj se hitro premika od posameznih orodij, kot sta klepetalnika chatgpt ali copilot, k avtonomnim UI-agentom. Stopnja integracije teh v vsakodnevne delovne procese v podjetjih se je od lani več kot podvojila – s 13 odstotkov je poskočila na 30 odstotkov.

    Zaposleni se zavedajo njihovega potenciala: šest od desetih (61 odstotkov) anketirancev meni, da bi agenti v treh letih lahko opravili vsaj polovico njihovega dela, vendar jih več kot polovica (52 odstotkov) še vedno le delno razume, kaj agenti sploh so; upravljanje (nadzor, odgovornost) pa še vedno močno zaostaja za tehnologijo.

    Tudi sicer »organizacijska zrelost« močno zaostaja za samo tehnologijo. Polovica podjetij nima vzpostavljenega jasnega vodenja ali upravljanja hibridnih (človeško-strojnih) ekip, približno polovica zaposlenih pa izpostavlja skrbi glede odgovornosti za odločitve, ki jih sprejme UI.

    Temeljita preobrazba prinaša rezultate

    Raziskava BCG jasno dokazuje, da zgolj nakup in uvajanje boljših orodij UI ne prinašata dolgoročne konkurenčne prednosti. Ključ do uspeha je v celoviti prenovi poslovnih procesov ter razvoju novih poslovnih modelov in produktov. Podjetja, ki se namesto na golo tehnologijo osredotočajo na preobrazbo celotnih delovnih procesov, dosegajo najboljše rezultate, saj analitiki opažajo za 25 odstotnih točk večji merljiv poslovni učinek v primerjavi s podjetji, ki stavijo le na boljša orodja.

    Uvajanje umetne inteligence na delovnem mestu prinaša edinstven psihološki učinek, ki so ga avtorji študije poimenovali »paradoks veselja«. Tehnologija namreč delo hkrati izboljšuje in otežuje.

    Kar 42 odstotkov rednih uporabnikov UI med pisarniškimi delavci prihrani vsaj en cel delovni dan (osem ur ali več) na teden. Pri vodstvenem kadru je ta delež še večji in znaša kar 60 odstotkov. Ogromno časa z rabo UI prihranijo tudi zaposleni v marketingu (60 odstotkov) in oddelku IT (53 odstotkov).

    Končno sporočilo raziskovalcev je zgovorno: da bi dosegla takšne rezultate, morajo podjetja investirati v znanje ljudi. Delež zaposlenih, ki sodelujejo pri prenovi procesov, je v preobrazbeno usmerjenih podjetjih bistveno večji (43 odstotkov proti 12 odstotkom).

    Kljub temu pa na globalni ravni ostaja velika vrzel v znanju – kar 88 odstotkov vprašanih pričakuje obsežnejše izpopolnjevanje v prihodnjih petih letih. Trenutno namreč le dobra tretjina zaposlenih (36 odstotkov) meni, da so ustrezno usposobljeni za delo z orodji umetne inteligence. Ste med njimi?

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