Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.

Povezan krog domače energetike: ko hiša, avtomobil in elektrika delujejo skupaj

Električni avtomobil danes ni več samostojna odločitev, povezana zgolj z načinom vožnje. Vse pogosteje postaja del širše zgodbe domače energetike. Lastniki razmišljajo, kako bodo avtomobil polnili, koliko energije porabijo čez dan, kaj pomeni sončna elektrarna po spremembah net meteringa.

Energetski trg se hitro premika od posameznih naprav proti ustvarjanju celovitih energetskih sistemov, ki zajemajo domačo polnilnico, sončno elektrarno, hranilnik energije in pametno upravljanje porabe. Poleg nižanja stroškov elektrike sta pomemben del novega principa tudi boljši nadzor nad porabo energije in manjša odvisnost od nihanj na trgu.

Mirela Zupančič, vodja blagovne znamke MOON pri Porsche Slovenija: »Zanimanje za MOON rešitve se v zadnjih letih hitro povečuje.«

Pri znamki MOON, ki deluje pod okriljem podjetja Porsche Slovenija, opažajo prav to spremembo razmišljanja. Danes uporabniki ne razmišljajo več samo o nakupu polnilnice za električni avtomobil. Vse pogosteje jih zanima, kako povezati polnjenje avtomobila, proizvodnjo elektrike in upravljanje porabe v enoten domači sistem. Skrb glede dosega električnega avtomobila je zamenjala skrb glede moči – ali bomo imeli doma dovolj energije, da napolnimo svoj avtomobil.

Veliko uporabnikov šele pri prvi predstavitvi ugotovi, da so takšne rešitve precej manj zapletene, kot so si predstavljali. Hkrati pa o e-mobilnosti in domačih energetskih ureditvah ostaja precej vprašanj. Od tega, ali lahko polnjenje električnega avtomobila povzroči požar, do skrbi, da bo domače omrežje ob večjih porabnikih preobremenjeno ali da je postavitev domače polnilnice velik gradbeni poseg. Pri domači energetiki so odločilni predvsem varno polnjenje električnega avtomobila, pametno upravljanje porabe in zanesljivo delovanje celotnega sistema. Ko se sončna elektrarna, hranilnik energije in polnilnica med seboj povežejo, je upravljanje porabe precej bolj pregledno in ekonomsko optimalno.

Sončna elektrarna danes ni več samostojen sistem

Pred nekaj leti je bila sončna elektrarna ločena investicija, ki je elektriko proizvajala podnevi, presežki pa so se oddajali v omrežje. Po spremembah obračunavanja električne energije pa postaja pomembno predvsem vprašanje lastne porabe proizvedene energije. To pomeni, da postaja ključno, kako učinkovito gospodinjstvo energijo porabi takrat, ko jo proizvede, oziroma kako jo shrani za poznejšo uporabo. Tu vstopi hranilnik energije, ki omogoča, da se presežki elektrike, ki nastanejo čez dan, shranijo in uporabijo zvečer ali ponoči, ko sončna elektrarna ne proizvaja več energije. Tako zmanjšujemo odvisnost od omrežja in uravnavamo porabo čez ves dan.

Glavna razlika pri takšnem pristopu je, da vse naprave med seboj komunicirajo. Električni avtomobil se lahko polni takrat, ko je na voljo presežek energije iz sončne elektrarne elektrarne ali v nočnem času, pri čemer hranilnik pomaga uravnavati porabo v obdobjih večjih obremenitev. To je tudi smer, v katero se premika domača energetika. Naš dom lahko elektriko danes proizvaja, shrani in porablja bolj premišljeno. S tem dobivajo uporabniki aktivnejšo vlogo v energetskem sistemu, predvsem pri usklajevanju lastne porabe, polnjenja avtomobila in razbremenjevanja omrežja. Uporabnik se spreminja iz pasivnega potrošnika v proizvajalca potrošnika, ki ima pod nadzorom svoj celotni energetski sistem.

Ali bo domače omrežje zdržalo električni avtomobil?

To je eno najpogostejših vprašanj med uporabniki, ki prvič razmišljajo o domači polnilnici. Marsikdo si predstavlja scenarij, ko hkrati delujejo pečica, toplotna črpalka, pralni stroj in polnilnica za električni avtomobil, nato pa izklopi glavne varovalke. Mirela Zupančič, vodja blagovne znamke MOON, pojasnjuje, da je ključ prav v pametnem upravljanju porabe: »Vprašanje zmogljivosti domačega omrežja je zelo pogosto in povsem upravičeno. Odgovor je odvisen od priključne moči objekta in predvsem od tega, ali je polnjenje električnega avtomobila pametno upravljano.« Ključna rešitev je optiMOON, ki v realnem času spremlja porabo električne energije v gospodinjstvu in prilagaja moč polnjenja avtomobila.

Če se v istem trenutku vključijo večji porabniki, se samodejno zmanjša moč polnjenja ali jo optiMOON začasno prilagodi. To pomeni, da uporabniku ni treba ročno nadzorovati porabe ali povečati priključne moči objekta, saj sistem energijo razporeja glede na trenutno stanje v hiši. Domača polnilnica danes deluje precej drugače kot navadna »vtičnica za avtomobil«. Povezana je z domačo porabo, spremlja obremenitve in polnjenje prilagaja temu, kar se v hiši v tistem trenutku dogaja.

Porsche Slovenija v svojo ponudbo vpeljuje tudi prvo V2H (»vehicle to home«) polnilno postajo, ki bo omogočila, da baterijo avtomobila uporabljamo kot t. i. hranilnik na kolesih. V trenutkih, ko imamo močno obremenjeno omrežje, bomo energijo lahko prevzemali iz avtomobilske baterije, in v nočnem času, ko domače omrežje ni tako obremenjeno in lahko baterijo avtomobila napolnimo iz omrežja. Na ta način si bomo lahko znižali stroške in preprečili preobremenjenost omrežja. Polnilnica bo kompatibilna z vsemi koncernskimi avtomobili Porsche Slovenija (VW, Audi, Škoda, Cupra) ter nekaterimi drugimi znamkami.

Mit o požarih pri električnih avtomobilih

Vprašanje požarne varnosti je med najpogostejšimi pomisleki pri e-mobilnosti. Deloma tudi zato, ker posamezni primeri požarov električnih avtomobilov pogosto dobijo veliko medijske pozornosti. Mirela Zupančič opozarja, da je pomembna predvsem razlika med polnjenjem prek običajne gospodinjske vtičnice in namensko polnilno postajo: »Vsaka električna naprava prinaša določeno stopnjo tveganja, vendar je pri sodobnih rešitvah za polnjenje električnih avtomobilov to tveganje zelo nizko.«

Polnilne postaje MOON so namenjene visokim obremenitvam in imajo več ravni zaščite. Sistem spremlja temperaturo, tok in napetost ter se ob morebitnih nepravilnostih samodejno izklopi.

Pomembna je tudi strokovna montaža. Nepravilno izvedene električne inštalacije pomenijo bistveno večje tveganje kot sama tehnologija električnega avtomobila. Ponudniki zato poudarjajo uporabo certificirane opreme in profesionalno namestitev.

Ali lahko polnim avtomobil na navadni električni vtičnici? Pri domačem polnjenju električnih avtomobilov imajo pomembno vlogo tudi veljavni elektrotehnični standardi in požarnovarnostne smernice. Namenske polnilne postaje morajo izpolnjevati zahteve za zaščito pred preobremenitvijo, kratkim stikom, pregrevanjem in uhajanjem toka, zato vključujejo varnostne mehanizme, ki jih običajne gospodinjske vtičnice nimajo. Strokovnjaki zato opozarjajo, da dolgotrajno polnjenje električnega avtomobila prek navadne vtičnice ni priporočljivo, zlasti pri starejših električnih napeljavah. Pomemben del varnosti sta tudi pravilno dimenzionirana električna instalacija in strokovna montaža polnilne postaje.

Je domača polnilnica velik gradbeni poseg?

Veliko ljudi si pod domačo polnilnico predstavlja obsežno prenovo električne napeljave, razbijanje sten ali večdnevna dela okoli hiše. V praksi je poseg običajno precej manj zahteven. Končna izvedba je sicer odvisna od obstoječe električne napeljave, lokacije parkirišča in priključne moči objekta, vendar pri večini stanovanjskih hiš montaža poteka hitro in brez večjih gradbenih posegov.

Pri znamki MOON poudarjajo predvsem celovito izvedbo projekta, pri čemer uporabnik dobi svetovanje, načrtovanje, montažo in podporo na enem mestu.

Pomemben del popolnega domačega energetskega kroga je tudi dolgoročna podpora. Na energetske naprave po montaži ne moremo preprosto pozabiti. Ponudnik mora poskrbeti za redno spremljanje delovanja, posodobitve programske opreme in servis.

MOON zajema tudi vzdrževanje in servis.

Strah zaradi dosega: ali grem z električnim avtomobilom na dopust?

Strah, da bo baterije zmanjkalo sredi poti, oziroma tako imenovani »strah pred dosegom« ostaja eden zadržkov pri nakupu električnega avtomobila. A realna uporaba električnih avtomobilov se je v zadnjih letih precej spremenila. Dosegi avtomobilov so daljši, polnilna infrastruktura pa bistveno bolj razvita kot pred nekaj leti.

V praksi danes večina uporabnikov večino polnjenj opravi doma. Avtomobil se ponoči polni podobno kot telefon. Javne polnilnice pa postanejo pomembne predvsem na daljših poteh ali dopustih.

Tudi potovanja z električnim avtomobilom danes zahtevajo precej manj prilagajanja kot nekoč. Navigacija sproti prikazuje polnilnice na poti, avtomobili pa sami izračunavajo optimalne postanke glede na trenutno stanje baterije. Tudi električni avtomobil zahteva nekaj načrtovanja poti, vendar precej manj, kot si mogoče predstavljamo. Pri MOON poudarjajo tudi storitev MOON charge, ki omogoča dostop do mreže polnilnic v Sloveniji in tujini.

Od posameznih naprav do enega energetskega kroga

Zanimivo je predvsem to, kako hitro se spreminja profil uporabnikov. Kot pravi Mirela Zupančič, so bili med prvimi uporabniki predvsem tehnološki navdušenci in zgodnji posvojitelji električnih avtomobilov. Danes pa so med uporabniki družine, podjetniki, lastniki hiš s sončnimi elektrarnami in podjetja, ki elektrificirajo vozne parke.

»Skupna lastnost vsem je, da razmišljajo dolgoročno, cenijo kakovost in želijo pregled nad porabo energije.« To je verjetno tudi največja sprememba zadnjih let. E-mobilnost ni več eksperiment ali nišna odločitev za tehnološke zanesenjake. Postaja del vsakodnevnega upravljanja energije v gospodinjstvu. V tem okviru imajo pomembno vlogo tudi sistemi, kot je MOONelektrika, kjer uporabniki povezujejo oskrbo z električno energijo, samooskrbo in e-mobilnost v enoten krog.

Prihodnost domače energetike bo povezana

Smer razvoja je precej jasna. Sončna elektrarna, hranilnik energije, polnilnica in upravljanje porabe se bodo še bolj povezovali v enoten energetski ekosistem. Hiša prihodnosti bo energijo proizvajala, shranjevala in usmerjala glede na trenutne potrebe gospodinjstva. Električni avtomobil, sončna elektrarna in hranilnik energije bodo del istega modula, ki bo lažje prilagajal porabo in razbremenjeval omrežje.

Takšni modeli bodo pomembni tudi zaradi vedno večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Elektrifikacija prometa, ogrevanja in industrije pomeni večjo porabo elektrike, zato postaja učinkovito upravljanje energije ključno tako za posameznika kot za širši okvir. Znamka MOON svojo vlogo vidi predvsem v tem, da uporabniku omogoči postopen in razumljiv prehod v takšen način upravljanja energije.

Namesto ločenih naprav uporabnik dobi povezan sistem s sončno elektrarno, hranilnikom energije, domačo polnilnico, upravljanjem energije ter podporo pri izvedbi in vzdrževanju.

