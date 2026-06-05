Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.

Pred leti je bila prijetna dodatna ugodnost, danes jo vse več gostov pričakuje že ob rezervaciji. Še posebej tisti, ki na pot prihajajo z električnim vozilom.

Na prvi pogled se zdi, da gre za tehnično podrobnost. Parkirno mesto je pač opremljeno še z možnostjo polnjenja. Toda v ozadju se dogaja precej več. Električna mobilnost spreminja navade ljudi na poti, skupaj z njimi pa se spreminjajo tudi merila, po katerih izbirajo nastanitev, restavracijo ali kraj za postanek.

Lastniki hotelov, apartmajev, turističnih kmetij in gostinskih lokalov zato vse pogosteje razmišljajo o vprašanju, ki ga pred nekaj leti skoraj nihče ni postavljal. Ali lahko polnilnica vpliva na poslovni rezultat?

Odgovor je tesno povezan s tem, kako danes potujejo vozniki električnih vozil. Če je bilo še nedavno samoumevno, da se gorivo natoči na poti, se pri električnih vozilih logika nekoliko spremeni. Velik del uporabnikov želi vozilo polniti takrat, ko ga ne uporablja. Med spanjem v hotelu, med večerjo v gostilni, med obiskom velnesa ali med dopoldanskim sestankom. Polnjenje tako postane del njihovega urnika in ne ločen opravek.

Vedenje gostov se že spreminja. Raziskava platforme Electromaps je pokazala, da več kot polovica voznikov električnih vozil pred rezervacijo preveri, ali ima izbrana nastanitev možnost polnjenja. Podobno ugotavljajo tudi raziskave v hotelski industriji. Britanska raziskava podjetja SMS plc med vozniki električnih vozil je pokazala, da skoraj polovica vprašanih ne bi izbrala hotela brez polnilnice na lokaciji, dve tretjini pa sta odgovorili, da možnost polnjenja vpliva na njihovo izbiro nastanitve.

Lastniki električnih vozil že danes načrtujejo poti drugače kot pred nekaj leti. Pri izbiri nastanitve ali postanka jih zanimajo tudi stvari, o katerih prej niso razmišljali. FOTO: Depositphotos

Podobne trende opažajo tudi platforme za rezervacijo nastanitev. Ena največjih svetovnih platform za iskanje nastanitev poroča, da se je število iskanj nastanitev z možnostjo polnjenja električnih vozil v enem letu povečalo za več kot 80 odstotkov. Zaradi hitro rastočega zanimanja je gostiteljem ponudila celo programe za lažjo namestitev polnilnic.

Takšne številke niso zanimive le za velike hotelske verige. Morda še bolj zadevajo manjše ponudnike, ki si konkurenčno prednost gradijo z dodatnimi storitvami in bolj osebno izkušnjo. Ko gost izbira med več podobnimi nastanitvami, lahko prav možnost polnjenja odloči, kje bo rezerviral dopust.

Za ponudnike v turizmu je to pomemben premik. Električna vozila niso več posebnost. Na številnih evropskih trgih postajajo običajen del prometa, skupaj z njimi pa se spreminjajo tudi pričakovanja gostov. Tako kot danes nihče več posebej ne preverja, ali ima hotel dostop do interneta, bo v prihodnjih letih vse več obiskovalcev samoumevno pričakovalo možnost polnjenja vozila.

Polnilnica redko služi samo s prodajo elektrike

Lastniki nastanitev in gostinskih objektov se morda sprašujejo, ali je investicija sploh smiselna, če prihodki od prodane električne energije niso posebej visoki. Toda pri polnilnici je treba gledati širše. Neposredni prihodki od polnjenja so le eden od elementov. Mnogo večjo vlogo imajo vpliv na rezervacije, večja vidnost ponudbe in dodatna poraba gostov, ki se zaradi polnilnice odločijo za obisk.

Koliko lahko prinese ena polnilnica? Predstavljajmo si manjšo apartmajsko hišo s štirimi apartmaji in eno polnilnico za električna vozila. Če je vsak apartma zaseden približno 120 dni na leto, to skupaj pomeni okoli 480 prodanih nočitev. Gre za poenostavljen izračun, saj so dejanski rezultati odvisni od zasedenosti, dolžine bivanja in načina obračunavanja polnjenja. Če predpostavimo, da z električnim vozilom prispe vsak peti gost, to pomeni približno 96 polnjenj letno. Ob povprečnem polnjenju 25 kWh in ceni približno 0,40 evra za kWh bi letni prihodek od polnjenja znašal okoli 960 evrov. Neposredni zaslužek od prodane električne energije sicer ni zanemarljiv, vendar pogosto predstavlja le manjši del celotne koristi. Povsem drugačna slika se pokaže pri rezervacijah. Če možnost polnjenja prepriča zgolj pet dodatnih gostov na leto in je povprečna vrednost rezervacije 250 evrov, to pomeni približno 1.250 evrov dodatnega prihodka. Prava vrednost polnilnice je zato skrita v večji zasedenosti, boljši vidnosti in dodatni potrošnji gostov in ne le v prodaji električne energije.

Takšni izračuni so seveda zgolj ilustrativni, vendar dobro pokažejo, kje se skriva poslovna logika investicije. Polnilnica ne ustvarja največje vrednosti sama po sebi. Njena največja prednost je, da vpliva na odločitev gosta, kar velja za hotel, apartma, turistično kmetijo in tudi za kamp. V vsakem primeru ta storitev lahko poveča privlačnost ponudbe in odpravi enega od razlogov, zaradi katerih bi gost izbral drugo lokacijo.

Gost ostane dlje in pogosto porabi več

Podobna logika velja za gostinske ponudnike. Gost, ki se med potjo ustavi zaradi polnjenja vozila, običajno ne čaka ob vozilu. Čas izkoristi za kosilo, kavo, sestanek ali krajši počitek.

Raziskava, ki jo povzema ena od motociklističnih revij, je pokazala, da vozniki med polnjenjem po navadi obiščejo bližnje restavracije, trgovine in druge storitve. To je za lokalna podjetja velika priložnost, kar je zanimivo predvsem za gostinstvo. Lastnik restavracije ob prometni regionalni cesti bo težko upravičil investicijo zgolj s prodano elektriko. Slika pa se spremeni, če polnilnica vsak dan privabi nekaj dodatnih obiskovalcev, ki pri njem naročijo kosilo ali pijačo.

Pri tem ni nujno, da gre za veliko število uporabnikov. Že nekaj dodatnih gostov na dan lahko na letni ravni pomeni opazen del prihodkov. Podoben učinek se kaže v velneških centrih, športnih objektih, nakupovalnih središčih in drugih dejavnostih, kjer obiskovalci preživijo več časa. Polnjenje vozila postane spremljevalna storitev, ki obiskovalcu olajša vsakdan, ponudniku pa pomaga povečati obisk.

Za številne ponudnike je lahko prav polnilnica eden prvih korakov v tej smeri. Ne zaradi prodane elektrike, temveč zaradi gostov, ki se bodo zaradi nje lažje odločili za obisk. FOTO: MOON

Nova točka na zemljevidih električne mobilnosti

V zadnjih letih se je oblikoval tudi nov način iskanja turistične ponudbe. Lastniki električnih vozil poti načrtujejo s pomočjo specializiranih aplikacij in zemljevidov, kjer iščejo razpoložljive polnilnice. Nastanitev ali gostinski lokal z lastno polnilnico tako postane viden uporabnikom, ki ga sicer morda sploh ne bi opazili. Vpis na zemljevide in platforme za električno mobilnost ponudnikom odpre vrata do novih skupin gostov.

Po Evropi se pojavljajo tudi specializirani portali, namenjeni izključno nastanitvam s polnilnicami za električna vozila. Njihova rast kaže, da električna mobilnost vse bolj vpliva na turistične odločitve. Tako kot nekdo preveri oddaljenost od smučišča, bližino plaže ali možnost parkiranja, vse več gostov preverja tudi polnilno infrastrukturo, zato polnilnica postaja del osnovne ponudbe.

Ko polnilnica postane del energetskega sistema

V Evropi vse več nastanitev možnost polnjenja vključujejo med standardne storitve za goste. FOTO: MOON

Ko se podjetja odločijo za investicijo, pa se hitro odpre še eno vprašanje. Kako polnilnico vključiti v širšo energetsko sliko objekta? Električna mobilnost je tesno povezana z načinom proizvodnje in porabe energije. Zato se vse več lastnikov objektov odloča za celovit pristop, ki povezuje polnilno infrastrukturo, sončno elektrarno, hranilnik energije in pametno upravljanje porabe.

To je še posebej pomembno pri objektih z večjim številom obiskovalcev. Hotel, apartmajski kompleks ali turistična kmetija lahko danes potrebuje eno ali dve polnilni mesti, čez nekaj let pa bistveno več.

Če sistem ni načrtovan premišljeno, lahko rast potreb prinese dodatne stroške in omejitve. Če pa je energetska zasnova pripravljena dolgoročno, je poznejše nadgrajevanje bistveno lažje, zato številna podjetja ne razmišljajo več zgolj o nakupu posamezne polnilnice, temveč o celotnem energetskem sistemu.

Energija, proizvedena na strehi, lahko polni vozila gostov

Turistični objekti imajo pogosto eno zanimivo prednost, in sicer velike strešne površine, ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo električne energije. Hotel, apartmajska hiša ali turistična kmetija lahko s sončno elektrarno proizvede pomemben del energije za svoje delovanje, del proizvedene elektrike pa nameni tudi za polnjenje vozil gostov.

Takšna povezava postaja vse zanimivejša predvsem zaradi sezonske narave turizma. Poleti, ko je sončnega obsevanja največ, je običajno tudi največ gostov. Proizvodnja in poraba energije se zato pogosto dopolnjujeta. Del elektrike se porabi za delovanje objekta, del za pripravo tople vode, klimatizacijo ali druge sisteme, del pa za polnjenje vozil.

Če je sistem dopolnjen še s hranilnikom energije, je mogoče proizvedeno elektriko uporabiti tudi pozneje, ko sončne elektrarne ne proizvajajo več. Takšen pristop omogoča boljši izkoristek proizvedene energije in zmanjšuje odvisnost od omrežja.

Znamka MOON: od polnilnice do celovite energetske rešitve

FOTO: MOON

Prav na tem področju deluje znamka MOON, ki pod okriljem Porsche Slovenija razvija energetske rešitve za podjetja in posameznike.

Znamka MOON je zanesljiv ponudnik polnilnih postaj, njihova ponudba pa zajema tudi sončne elektrarne, hranilnike električne energije, polnilno infrastrukturo ter sisteme za upravljanje porabe energije. Uporabnikom omogoča, da energetski sistem načrtujejo kot povezano celoto. Za podjetja je tak pristop pogosto bistveno bolj pregleden. Namesto usklajevanja različnih izvajalcev in posameznih rešitev lahko celoten projekt načrtujejo na enem mestu. Znamka MOON pri tem zagotavlja svetovanje, načrtovanje, dobavo opreme, montažo in podporo po izvedbi projekta, kar je primerno predvsem za poslovne uporabnike, ki želijo dolgoročno zanesljivo delovanje sistema.

V turistični dejavnosti je lahko takšna celovita rešitev še posebej smiselna. Polnilnica, sončna elektrarna in hranilnik energije namreč niso ločene investicije. Pomemben del ponudbe so tudi sistemi za upravljanje energije, ki spremljajo proizvodnjo, porabo in polnjenje vozil ter pomagajo optimizirati delovanje celotnega sistema. S tem postane upravljanje energije bolj pregledno, odločitve o prihodnjih investicijah pa lažje.

Danes prednost, jutri pričakovan standard

Sončna elektrarna lahko del energije za delovanje objekta nameni tudi za polnjenje vozil gostov, kar izboljša izrabo lastne proizvodnje elektrike. FOTO: MOON

Število električnih vozil v Evropi raste, skupaj z njim pa se spreminjajo pričakovanja gostov. Nekatere storitve so bile še pred leti dodatna ugodnost, danes pa jih obiskovalci jemljejo kot del osnovne ponudbe. Polnilnice za električna vozila stopajo po podobni poti.

Za ponudnike turizma in gostinstva zato odločitev o postavitvi polnilnice postaja del razvoja ponudbe. Nekateri jo vidijo kot priložnost za dodatne rezervacije, drugi kot način privabljanja novih obiskovalcev, tretji kot del širše energetske prenove objekta. Skupna točka vseh teh odločitev je razumevanje, da se navade gostov spreminjajo.

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