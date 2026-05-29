Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.

Včasih smo preverjali, koliko kilometrov lahko prevozimo z enim polnjenjem, ali bomo prišli do morja brez vmesnega postanka in kako hitro bo baterija izgubila zmogljivost. Danes so vprašanja drugačna. Večina novih električnih vozil brez težav opravi vsakodnevne poti, precej več pozornosti pa je usmerjene v infrastrukturo: kje polniti, kako hitro, pod kakšnimi pogoji in predvsem, kako brez nepotrebnega izgubljanja časa dostopati do različnih polnilnic.

Razlika med posameznimi ponudniki se pokaže pri tem, kakšna je njihova uporabniška izkušnja, saj je električna mobilnost v praksi precej manj odvisna od avtomobila, kot se nam zdi. Pomemben del vsakodnevne uporabnosti so namreč aplikacije, kartice, sistemi gostovanja med ponudniki in preglednost stroškov. Če se z električnim avtomobilom vsak dan vozimo iz Kranja v Ljubljano, imamo drugačne potrebe kot nekdo, ki pogosto potuje med Mariborom, Koprom in tujino, obema pa je skupno predvsem to, da si ne želita razmišljati o petih različnih računih, registracijah in načinih aktivacije polnjenja.

Slovenska infrastruktura javnih električnih polnilnic se je v zadnjih letih precej razširila. Polnilnice stojijo ob avtocestah, pri trgovskih središčih, poslovnih stavbah, hotelih in parkiriščih v mestnih središčih. Hkrati pa je infrastruktura razdrobljena med več ponudnikov, zato je za uporabnika pomembno predvsem vprašanje povezljivosti. Ena sama dobro zasnovana storitev prinaša veliko prednost za voznika, ki mu ni treba več pol ure stati nekje na robu parkirišča in iskati primerne aplikacije. V idealnih razmerah lahko med enim kratkim postankom napolni avtomobil in hitro uredi tudi plačilo in tu nastopi storitev MOONcharge, ki jo razvija Porsche Slovenija. A pomembno je, da ne gre le za še eno polnilno mrežo. Njihov sistem povezuje različne polnilne infrastrukture po Sloveniji in uporabniku omogoča, da z eno kartico oziroma aplikacijo uporablja tudi mreže drugih ponudnikov.

Polnjenje postaja del vsakodnevne logistike

Polnjenje električnega avtomobila je danes del poti. FOTO: Depositphotos

Električni avtomobil spreminja način razmišljanja o energiji. Pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem je bil obisk bencinskega servisa samostojen opravek, pri električnih vozilih pa polnjenje lahko razporedimo čez dan: med nakupovanjem, med službo, med kosilom ali kratkim postankom na poti, kar pomeni, da ne iščemo »goriva«, temveč predvidljivost postopka polnjenja. Zanima nas, ali bo polnilnica delovala in ali bo aktivacija hitra. Pri ultra hitrih polnilnicah, kjer lahko sodobna vozila v približno dvajsetih minutah pridobijo dovolj energije za nadaljevanje poti, postane pomembna tudi pretočnost sistema. Če moramo pred uporabo ustvarjati nov uporabniški račun ali iskati pravilno aplikacijo, se prednost hitrega polnjenja hitro izgubi.

Zato številni uporabniki raje poiščejo storitev, ki omogoča dostop do več omrežij hkrati. Podobno kot pri mobilni telefoniji ali pretočnih platformah se je tudi pri električni mobilnosti oblikovalo pričakovanje, da bo sistem deloval povezano in brez nepotrebnih ovir.

Zakaj so ultra hitre polnilnice postale pomemben del infrastrukture

Večino dnevnih polnjenj še vedno opravimo doma ali na delovnem mestu, kjer vozilo stoji več ur. Toda pri daljših poteh imajo glavno vlogo ultra hitre DC-polnilnice, predvsem tiste z močjo nad 150 kW. Razlika med klasično AC-polnilnico in sodobno ultra hitro postajo je v praksi precejšnja. Če je počasnejše polnjenje primerno za večurno parkiranje, ultra hitra infrastruktura omogoča precej drugačen način polnjena. Med potjo proti Obali ali tujini ne želimo uro in pol čakati na parkirišču, želimo opraviti hiter postanek ali pa si vzamemo časa za kavo in kosilo, zato se tudi v Sloveniji povečuje zanimanje za zmogljivejše polnilne točke ob prometnih koridorjih.

Pri tem ni nepomembno, da so sodobni električni avtomobili vse bolje pripravljeni na visoke polnilne moči. Vozila srednjega in višjega razreda danes podpirajo bistveno hitrejše DC-polnjenje kot pred nekaj leti, kar pomeni, da lahko izkoristimo prednosti 150-kilovatnih ali še zmogljivejših polnilnic.

MOONcharge med drugim omogoča dostop prav do takšnih lokacij, hkrati pa vključuje tudi klasične in hitre polnilnice za uporabnike, ki vozilo polnijo med vsakodnevnimi opravki. Ta kombinacija je pomembna, ker se naše navade razlikujejo. Nekateri večinoma polnijo doma in javne polnilnice uporabljajo predvsem občasno, drugi pa zaradi načina bivanja ali dela raje uporabljajo javno infrastrukturo.

Ko uporabniška izkušnja postane pomembnejša od same tehnologije

RFID-kartica MOONcharge omogoča hiter dostop do polnjenja brez odpiranja aplikacije ali dodatne registracije na lokaciji. FOTO: MOON

Pri električnih vozilih se veliko govori o baterijah, dosegu in zmogljivosti, precej manj pa o tem, kako pomembna je programska plat celotnega sistema. Aplikacije in platforme odločajo o tem, ali bo uporaba vozila delovala intuitivno ali bo preveč zapletena. Velik del uporabnikov si želi predvsem preglednosti. Koliko je stalo polnjenje? Katera polnilnica je prosta? Koliko časa bo trajalo? Ali bo aktivacija delovala brez težav?

Aplikacija MOONcharge omogoča pregled nad razpoložljivimi polnilnicami, spremljanje porabe in mesečnih stroškov, hkrati pa uporabniku ni treba sklepati naročniškega razmerja z mesečno vezavo. To je pomemben element ponudbe, saj električne avtomobile uporabljamo različno. Nekdo, ki vsak mesec opravi več dolgih poti po Sloveniji, bo javne polnilnice uporabljal precej drugače kot voznik, ki večino časa polni doma.

Sistem brez mesečne naročnine zato deluje precej bolj prilagodljivo. Strošek je neposredno vezan na dejansko uporabo, kar uporabnikom omogoča bolj jasen pregled nad porabo energije in stroški mobilnosti.

Pomemben del uporabniške izkušnje ostaja tudi RFID-kartica. Čeprav aplikacije prevzemajo velik del funkcionalnosti, fizična kartica omogoča bolj zanesljiv dostop, zlasti kjer je mobilni signal slabši ali uporabnik preprosto želi čim manj korakov do začetka polnjenja.

Električna mobilnost brez zapiranja v en sistem

Na začetku razvoja električne mobilnosti je bil velik problem zaprtost posameznih omrežij, ko je moral uporabnik preverjati kompatibilnost kartic in ustvarjati različne račune ter uporabljati več aplikacij hkrati. Tak model je postal neučinkovit že pri manjšem številu voznikov, z rastjo električne mobilnosti pa bi hitro postal nevzdržen. Danes so zelo pomembna gostujoča (roaming) partnerstva med ponudniki, ki nam omogočajo, da z enim dostopom uporabljamo več različnih omrežij, podobno kot pri mobilnih operaterjih v tujini.

MOONcharge je v Sloveniji povezan z mrežami Gremo na elektriko, Petrol, MegaTel, eFrend in Ionity Slovenija, zato je sistem zelo uporaben, predvsem pa prinaša manj negotovosti pri načrtovanju poti. Celotno infrastrukturo tako lahko uporabljamo prek enotnega sistema, kar je še posebej praktično za tuje uporabnike, ki potujejo skozi Slovenijo. Električna mobilnost je izrazito čezmejna, zlasti na prometnih povezavah proti Hrvaški, Italiji in Avstriji. Če infrastruktura ni povezana, postanejo mednarodne poti precej manj udobne.

Skoraj 8000 registriranih uporabnikov Priljubljenost storitve MOONcharge raste, sistem pa uporablja že skoraj 8000 registriranih uporabnikov. Zaradi gostovanja lahko infrastrukturo uporabljajo tudi mednarodni vozniki.

Razlika med infrastrukturo in zaupanjem

Slovenija je zaradi majhnosti države uporabniki pričakujejo dobro pokritost infrastrukture in hitro dostopnost polnilnic.FOTO: Porsche Slovenija

Pri električni mobilnosti ni dovolj, da polnilnica stoji ob cesti. Ključni so tudi manj opazni deli sistema, kot so podpora uporabnikom, stabilnost aplikacije, preglednost cen in zanesljivost aktivacije.

Vsi vozniki električnih avtomobilov poznamo situacijo, ko smo pozno zvečer iskali delujočo polnilnico ali ugotavljali, zakaj se polnjenje ni aktiviralo. Takšne izkušnje močno vplivajo na odnos do električne mobilnosti, še posebej pri ljudeh, ki so v svet električnih vozil vstopili pred kratkim. MOONcharge vključuje podporo uporabnikom 24 ur na dan, kar je pri infrastrukturi, ki jo ljudje uporabljajo tudi ponoči, med vikendi ali na poti v tujino, zelo pomembno. Električni avtomobil je običajno primarno družinsko vozilo, zato uporabniki pričakujejo popolno zanesljivost.

Hkrati se spreminja tudi razumevanje same mobilnosti. Električni avtomobil ni več tehnološka posebnost za zgodnje navdušence in postaja običajen del cestnega prometa, zato upravičeno pričakujemo storitve, ki delujejo brez dodatnega razmišljanja. Dobra infrastruktura je tista, pri kateri voznik brez zapletov najde polnilnico in začne polnjenje.

Zakaj bodo prihodnja leta odločilna

Slovenija je po velikosti specifičen trg. Razdalje niso velike, zato električni avtomobili za veliko uporabnikov že danes brez težav pokrivajo vsakodnevne potrebe. Po drugi strani pa ravno zaradi majhnosti države uporabniki pričakujejo dobro pokritost infrastrukture in hitro dostopnost polnilnic.

Prihodnja leta bodo zato predvsem obdobje optimizacije uporabniške izkušnje. Sama prisotnost polnilnic ne bo več dovolj. Pomembno bo, kako hitro bomo našli ustrezno lokacijo, kako enostavno se začne polnjenje in kako pregledno upravljamo stroške.

Platforma MOONcharge skuša električno mobilnost poenostaviti. Namesto zapiranja v lasten ekosistem poudarja dostopnost različnih mrež in enoten uporabniški pristop. Prav v tem je verjetno tudi razlog, da število uporabnikov raste.

Mreža javnih polnilnic v Sloveniji se širi, hkrati pa postaja pomembno tudi povezovanje različnih ponudnikov v enoten sistem. FOTO: Shutterstock

Električna mobilnost postaja manj tehnično vprašanje in bolj storitev

Včasih so bili pogovori o električnih avtomobilih izrazito tehnični, ko smo se pogovarjali o zmogljivosti baterij, številu celic in dosegu pri zimskih temperaturah. Danes se fokus premika drugam, zanima nas, kako vsak dan uporabljati avtomobil in kako so nam dostopne storitve okoli avtomobila. Dobra aplikacija, dostop do različnih polnilnic, pregledni stroški in hitro polnjenje imajo pri vsakodnevni uporabnosti pogosto večjo težo kot dodatnih nekaj deset kilometrov dosega.

Električna mobilnost se zato razvija v smer, kjer infrastruktura ni več ločen sistem, temveč del širše uporabniške storitve. Podobno kot pri digitalnem bančništvu ali pretočnih platformah bodo uporabniki dolgoročno izbirali predvsem rešitve, ki delujejo enostavno, povezano in brez nepotrebnih ovir. Zato je tako pomembna ena sama kartica, ki omogoča dostop do nekaterih najhitrejših polnilnic v Sloveniji.

