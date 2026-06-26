Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.

Če je bila energija nekoč predvsem strošek, ki ga je bilo treba plačati, je danes postala področje, na katerem lahko podjetja z dobrimi odločitvami ustvarijo pomembne prihranke in dolgoročno povečajo svojo odpornost.

Med slovenskimi podjetji, ki so se tega izziva lotila sistematično, je tudi Zavarovalnica Triglav. V okviru širše trajnostne strategije so v zadnjih letih izvedli več energetskih prenov stavb, vzpostavili lastne vire proizvodnje električne energije in začeli prenovo polnilne infrastrukture za električna vozila. Pri tem sodelujejo s podjetjem Porsche Slovenija oziroma njegovo znamko MOON.

Njihov primer kaže, da trajnostni prehod ni sestavljen iz ene same investicije. Gre za celovit preplet energetskih prenov, digitalnega spremljanja porabe, lastne proizvodnje energije, električne mobilnosti in predvsem kakovostnih podatkov, na podlagi katerih je mogoče sprejemati odločitve.

Zavarovalnica Triglav kot eno izmed vodilnih slovenskih družb, ki aktivno in odgovorno skrbi za prehod v bolj trajnostno, zeleno prihodnost ter učinkovito upravljanje stroškov energije, skupaj s Porsche Slovenija in znamko MOON uresničuje projekte, ki povezujejo lastno proizvodnjo energije, zanesljivo upravljanje sončnih elektrarn in sodobne rešitve za električno mobilnost.

Energetska učinkovitost se začne pri stavbah

Rok Pivk, direktor družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin: »Največje prihranke energije dosegamo s prenovami ogrevalnih in hladilnih sistemov, pomembno vlogo pa imajo tudi lastna proizvodnja električne energije, optimizacija prostorov in ozaveščanje zaposlenih.« FOTO: Leon Vidic

Velik del energetske porabe podjetij še vedno nastaja v stavbah. Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in razsvetljava so pomemben delež vseh stroškov, zato so prav tam pogosto tudi največje možnosti za prihranke.

V Zavarovalnici Triglav so v zadnjih letih izvedli več energetskih prenov poslovnih objektov. Med najpomembnejšimi ukrepi so bile prenove hladilnih in ogrevalnih sistemov, posodobitve fasad in postopna uvedba LED-razsvetljave skupaj s pametnimi sistemi upravljanja. Kot je povedal Rok Pivk, direktor družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, so bili na področju upravljanja energije v zadnjih letih najbolj dejavni prav pri energetskih sanacijah objektov. »Prenove hladilno-ogrevalnih sistemov sodijo med ukrepe, s katerimi lahko dosežemo največje prihranke energije. Pomemben učinek pa prinašata tudi uvedba LED-razsvetljave in pametno upravljanje njenega delovanja,« je pojasnil in dodal, da pomemben del prihrankov prinaša tudi optimizacija poslovnih prostorov in večja ozaveščenost zaposlenih o učinkoviti rabi energije.

Dober primer je poslovna stavba na Dunajski cesti v Ljubljani. Prenova fasade pred približno osmimi leti in poznejša prenova energetskih postrojenj sta prinesli opazne prihranke pri porabi energije. Posebej pomembni so se izkazali sodobni hladilni in ogrevalni sistemi, ki so eden največjih virov prihrankov.

Pomemben del energetske učinkovitosti je tudi organizacija delovnega prostora. Spremembe v načinu dela in večja prilagodljivost zaposlenih pogosto pomenijo, da podjetja ne potrebujejo več enake količine poslovnih površin kot pred leti. Optimizacija prostorov znižuje stroške upravljanja nepremičnin, hkrati pa zmanjšuje porabo energije.

Ob tem pri Triglavu poudarjajo še pomen ozaveščanja zaposlenih. Varčevanje z energijo ni povezano zgolj z velikimi investicijami, temveč tudi z vsakodnevnimi navadami. Smotrna uporaba razsvetljave, primerna nastavitev temperature v prostorih in odgovoren odnos do porabe energije lahko na ravni velike organizacije ustvarijo pomembne učinke.

Kombinacija teh ukrepov je prinesla pomemben rezultat. Danes približno 75 odstotkov vse energije, ki jo uporablja Skupina Triglav, prihaja iz obnovljivih virov.

Lastna proizvodnja elektrike kot naslednji korak

Mirela Zupančič, vodja znamke MOON: »Podatki o proizvodnji in porabi energije podjetjem omogočajo boljši nadzor nad stroški, učinkovitejše upravljanje infrastrukture in lažje doseganje trajnostnih ciljev.« FOTO: Leon Vidic

Po energetski prenovi stavb je sledil korak, ki ga danes načrtuje vse več podjetij – vzpostavitev lastne proizvodnje električne energije.

V sodelovanju s podjetjem Porsche Slovenija so začeli graditi mrežo sončnih elektrarn na različnih lokacijah po Sloveniji. Projekt se je začel v obdobju izjemno velikega povpraševanja po sončnih elektrarnah, ko so bili postopki pridobivanja soglasij in dovoljenj pogosto dolgotrajni, izvajalci pa močno zasedeni.

Kljub temu so v nekaj letih postavili osem sončnih elektrarn, dodatna pa deluje v okviru družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin. Ena nova elektrarna je pripravljena na priklop v omrežje, hkrati pa proučujejo še dodatne lokacije, kjer bi lahko povečali lastno proizvodnjo energije. Danes sončne elektrarne zagotavljajo približno deset odstotkov električne energije, ki jo Zavarovalnica Triglav potrebuje za svoje delovanje.

Na prvi pogled se morda zdi, da deset odstotkov ni veliko, toda pri velikem sistemu, ki upravlja številne poslovne objekte po vsej Sloveniji, tak delež prinaša pomembno zmanjšanje odvisnosti od energetskih trgov in hkrati dolgoročno stabilizacijo stroškov. Poleg tega imajo sončne elektrarne še eno pomembno prednost. Podjetje del električne energije proizvaja samo, kar pomeni manjšo potrebo po nakupu energije na trgu in večjo predvidljivost poslovanja.

Sončna elektrarna ni projekt za eno sezono

Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju z znamko MOON postavila mrežo sončnih elektrarn, prenavlja polnilno infrastrukturo in gradi sistem, ki omogoča natančen nadzor nad porabo energije. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Pri sončnih elektrarnah se pogosto največ pozornosti nameni postavitvi sistema. V praksi pa je enako pomembno vprašanje, kaj se dogaja naslednjih dvajset ali petindvajset let, saj je sončna elektrarna dolgoročna investicija. Njena uspešnost v vsej življenjski dobi je tesno povezana s kakovostjo vgrajenih komponent ter z rednim spremljanjem delovanja in ustreznim vzdrževanjem sistema. Znamka MOON za Zavarovalnico Triglav zagotavlja monitoring in vzdrževanje sončnih elektrarn. Kot pojasnjuje vodja znamke MOON Mirela Zupančič, so elektrarne povezane v sistem daljinskega nadzora. V nadzornem centru spremljajo njihovo delovanje in zaznavajo morebitna odstopanja.

Če pride do anomalije, lahko strokovnjaki hitro ugotovijo vzrok in ukrepajo, še preden bi prišlo do večjih izgub proizvodnje električne energije.

»Sončna elektrarna je dolgoročna investicija, načrtovana za obdobje 25 let ali več. Da bi dosegli načrtovano donosnost in skrajšali dobo vračanja sredstev, mora sistem delovati brezhibno,« pojasnjuje Mirela Zupančič.

Sodobni sistemi omogočajo avtomatizirano zaznavanje napak, številne programske težave pa je mogoče odpraviti na daljavo. Če je potreben fizični poseg, se aktivira servisna mreža.

Takšna podpora je pomembna tudi zaradi nepredvidljivih dogodkov. Pri Triglavu so se že srečali s primerom, ko je močan veter na območju Nove Gorice poškodoval del sončne elektrarne. V takšnih primerih je hitrost odziva ključna za zmanjšanje izpadov proizvodnje in s tem povezanih stroškov.

Podatki postajajo enako pomembni kot infrastruktura

Mirela Zupančič: »Sončna elektrarna je naložba za več kot dve desetletji, zato je pomembno, da ima lastnik ob sebi partnerja, ki spremlja njeno delovanje in skrbi za dolgoročno učinkovitost sistema.« FOTO: Leon Vidic

Če so bile v preteklosti glavna tema sončne elektrarne in polnilnice, postajajo danes vse pomembnejši podatki. Podjetja potrebujejo informacije o tem, koliko energije proizvedejo ali porabijo, predvsem pa potrebujejo tudi vpogled v to, kdaj energijo porabljajo, kateri sistemi ustvarjajo največje obremenitve in kako lahko porabo prilagodijo, da zmanjšajo stroške. »Sama infrastruktura je brez podatkov slepa,« poudarja Mirela Zupančič.

Podatki omogočajo analitiko, primerjave in optimizacijo delovanja. Hkrati postajajo pomemben del poročanja o trajnostnih kazalnikih, ki ga morajo podjetja vse pogosteje pripravljati za lastnike, regulatorje in druge deležnik, kar je eden ključnih razlogov, da se je Zavarovalnica Triglav lotila tudi prenove svoje mreže električnih polnilnic.

Po Sloveniji imajo približno 45 polnilnic za električna vozila, vendar vse ne omogočajo enako kakovostnega spremljanja porabe in uporabnikov, zato bodo v prihodnjih fazah projekta na 33 lokacijah uvedli sistem MOON za upravljanje polnilne infrastrukture. Ta bo omogočal centraliziran pregled nad celotno mrežo polnilnic, identifikacijo uporabnikov, spremljanje porabe energije in pripravo podrobnih analiz.

Za podjetje je to pomembno predvsem zato, ker bo mogoče natančno ločiti porabo električne energije za vozila od porabe stavb. Takšni podatki so osnova za boljše upravljanje stroškov, preglednejše obračunavanje in kakovostnejše trajnostno poročanje.

Pomembni bodo tudi za uporabnike. Na lokacijah, kjer Zavarovalnica Triglav oddaja poslovne prostore najemnikom, bodo polnilnice dostopne tudi zunanjim uporabnikom. Pregleden sistem spremljanja bo omogočal jasno razdelitev stroškov in večjo transparentnost.

Energetska prihodnost bo povezana

Rok Pivk: »Sončne elektrarne so pomemben del naše energetske strategije, enako pomembni pa so kakovostni podatki, ki nam omogočajo spremljanje porabe in nadaljnje izboljšave.« FOTO: Leon Vidic

Po oceni strokovnjakov bo prihodnji razvoj energetskih rešitev precej drugačen od sedanjega. Podjetja ne bodo več uvajala posameznih energetskih rešitev ločeno, temveč bodo gradila povezane energetske ekosisteme. Sončne elektrarne, baterijski hranilniki, polnilna infrastruktura in programska oprema za upravljanje bodo delovali kot enoten sistem, kar omogoča učinkovitejše izkoriščanje lastne proizvodnje energije in zmanjševanje stroškov omrežnine.

Posebej pomembni postajajo sistemi za upravljanje energije oziroma EMS (Energy Management Systems) in hranilniki energije. Ti omogočajo zniževanje konic odjema električne energije, ki so po novem obračunskem modelu pomemben stroškovni dejavnik.

Podjetja lahko energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah, porabljajo takrat, ko je je največ na voljo, ali jo začasno shranijo za poznejšo uporabo. Podobno velja za polnjenje električnih vozil, ki ga je mogoče časovno prilagajati glede na razpoložljivost energije in cenovne signale na trgu.

Lekcije iz prakse: kako se lotiti energetskega prehoda v podjetju

Skupina Triglav danes približno 75 odstotkov energije pridobiva iz obnovljivih virov. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Izkušnja Zavarovalnice Triglav kaže, da uspešen energetski prehod ni odvisen od ene same investicije. Potrebna je kombinacija tehničnih rešitev, kakovostnih podatkov in dolgoročne strategije.

Prvi korak je razumevanje lastne porabe energije. Brez podatkov je težko oceniti, kje nastajajo največji stroški in katere investicije bodo prinesle največ koristi.

Drugi korak je izbira zanesljivega partnerja. Energetski projekti so dolgoročni in pogosto trajajo več desetletij. Zato je pomembno, da podjetje sodeluje s partnerjem, ki lahko zagotavlja podporo celoten življenjski cikel sistema.

Tretji element je vključevanje zaposlenih. Trajnostni cilji ne morejo biti odgovornost zgolj ene službe ali oddelka. Učinki so največji takrat, ko organizacija kot celota razume pomen učinkovite rabe energije.

Pri Triglavu ocenjujejo, da priložnosti za nadaljnje izboljšave ostajajo. Med njimi so dodatne energetske prenove starejših objektov, nadaljnja optimizacija poslovnih prostorov, širitev lastne proizvodnje električne energije in uporaba drugih obnovljivih virov. Sodelovanje med Zavarovalnico Triglav in znamko MOON nakazuje, da energetski prehod v podjetjih ni sestavljen iz posameznih, med seboj nepovezanih projektov. Sončne elektrarne, polnilna infrastruktura, prenove stavb in sistemi za spremljanje porabe imajo največji učinek takrat, če jih podjetje poveže v enotno strategijo upravljanja energije. Rezultati se kažejo v nižjih stroških energije in v boljšem nadzoru nad porabo, večji predvidljivosti poslovanja in lažjem doseganju okoljskih ciljev.

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