V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.

Sončna elektrarna čez dan proizvede več elektrike, kot je porabimo. Presežke lahko shrani baterija električnega avtomobila in jih zvečer vrne v hišo.

Prav zato so vse bolj v ospredju rešitve, ki omogočajo, da se ta energija ne odda takoj v omrežje, temveč se uporabi takrat, ko jo dom dejansko potrebuje. Med pomembnejšimi novostmi na tem področju je dvosmerno polnjenje, ki električnemu vozilu omogoča, da energijo ne le prejema, temveč jo lahko ob ustrezni tehnologiji tudi vrača nazaj v hišo.

V praksi to pomeni, da električni avtomobil postopoma dobiva novo vlogo. Ni več le prevozno sredstvo, temveč lahko postane tudi del širšega energetskega sistema doma. Znamka MOON v tem okviru napoveduje prihod rešitve BiDi Charger 11 DC, svoje prve dvosmerne »wallbox« polnilnice, ki podpira koncept Vehicle to Home oziroma V2H. Ko bo rešitev na voljo tudi na slovenskem trgu, bo uporabnikom združljivih električnih vozil omogočala, da energijo iz baterije po potrebi uporabijo tudi za oskrbo doma.

Večja kapaciteta baterije v avtomobilu kot v hišnem hranilniku

Tehnologija Vehicle to Home (V2H) ni več zgolj razvojni koncept. FOTO: Depositphotos

Takšna rešitev je posebej zanimiva za gospodinjstva s sončno elektrarno. Presežki električne energije, ki nastanejo čez dan, se lahko shranijo v baterijo vozila, pozneje, na primer zvečer, ko proizvodnja pade, pa se ta energija lahko uporabi v hiši. S tem se povečuje lastna poraba proizvedene elektrike in izboljšuje izkoristek sončne elektrarne. Prav to je ena ključnih prednosti tehnologije V2H, ki odpira nove možnosti za pametnejše upravljanje energije doma.

Električni avtomobili imajo praviloma precej večje baterije kot klasični hišni hranilniki. Zato lahko združljivo vozilo v določenih primerih predstavlja tudi dodatno energetsko rezervo za dom. Tak pristop je zanimiv za vse, ki razmišljajo o večji energetski neodvisnosti, bolj prilagodljivi porabi energije in učinkovitejši uporabi energije iz lastne sončne elektrarne.

BiDi Charger 11 DC: ko avtomobil postane domači hranilnik energije

Polnilna postaja BiDi Charger 11 DC uporablja baterijo električnega avtomobila kot hranilnik energije za hišo ali objekt. FOTO: MOON

MOON BiDi Charger 11 DC je zasnovan za pametno upravljanje energije med vozilom in objektom. Omogoča klasično polnjenje električnega vozila, hkrati pa tudi vračanje energije iz baterije vozila nazaj v hišni sistem, kadar so za to izpolnjeni tehnični pogoji. Po uradnih informacijah znamke MOON rešitev podpira dvosmerni tok energije z močjo do 11 kW in je namenjena uporabi v domačem ali poslovnem okolju, kjer želi uporabnik bolje povezati mobilnost, sončno energijo in upravljanje porabe.

Pomembno pa je poudariti, da dvosmerno polnjenje ni mogoče pri vseh električnih vozilih. Na voljo je pri izbranih združljivih modelih, ki omogočajo dvosmerni prenos energije in izpolnjujejo potrebne tehnične pogoje. Za pravilno delovanje so poleg združljivega vozila potrebni tudi ustrezna hišna infrastruktura, energijsko upravljanje in primerna konfiguracija celotnega sistema.

Prav zato dvosmerno polnjenje ni le nova funkcionalnost polnilnice, temveč korak naprej v razvoju domače energetike. Sončna elektrarna, električni avtomobil in pametno upravljanje energije se vse bolj povezujejo v enoten sistem, ki lahko uporabniku prinese večjo preglednost, večjo prilagodljivost in boljši izkoristek lastne energije.

Če ima uporabnik ustrezen avtomobil, primerno programsko opremo in certificirano dvosmerno polnilnico, lahko električni avtomobil že danes deluje kot hranilnik energije za hišo. FOTO: MOON

MOON je v Sloveniji že prisoten kot ponudnik rešitev za e mobilnost in energetsko samooskrbo, od polnilnic do sončnih elektrarn, hranilnikov energije in sistemov upravljanja. V tem kontekstu BiDi Charger 11 DC predstavlja pomemben korak v smeri prihodnosti, v kateri električni avtomobil ne bo več le vozilo, temveč tudi aktiven del domačega energetskega sistema. Več informacij je na voljo na moon-energija.si.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.