Na javnih internetnih mrežah smo preveč ranljivi

Pomembno je, da se uporabniki zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni in se tudi primerno zaščitijo, so si bili enotni udeleženci okrogle mize o kibernetski varnosti kot strateškem vprašanju države in gospodarstva.

O tem so razpravljali Tadej Hren, vodja oddelka za obravnavo omrežnih incidentov na SI-CERT, Gregor Spagnolo, strokovnjak za kibernetsko varnost in certificiran etični heker ter lastnik podjetja SSRD, Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije, ter Boštjan Špehonja, direktor GO-LIX in ustanovitelj izobraževalne platforme PHISHSTRIKE ter strokovnjak na področju kibernetske varnosti.

Kot so poudarjali, se vsak uporabnik lahko zaščiti med drugim tudi tako, da se ne prijavlja v javno wi-fi omrežje. Pomembne pa so tudi posodobitve. Kot pravi Špehonja, naj bi si vsak vzel vsaj nekaj časa, da se na tem področju izobrazi glede kibernetske varnosti. Torej, zavedanje tveganj in izobraževanje uporabnikov sta ključni zaščiti.

Incidenti niso več obrobni pojav

Podatki SI-CERT kažejo, da incidenti niso več obrobni pojav, rast je pomembna, saj so v zadnjem letu obravnavali kar 35 odstotkov več incidentov. Kot je pojasnil Hren, napadalci uporabljajo vsa orodja, tudi UI orodja, da »nas napadajo in jih je čedalje težje prepoznati, pa tudi čedalje večje število jih lahko izvaja kot pred leti. To pomeni, kar je seveda jasno, da bo tudi zanje toliko večji izkupiček. Danes lahko izvedejo kar 4- do 5-krat več napadov. In ko pride nova tehnologija, pa je dostikrat tako, da jo prvi začnejo uporabljati prav napadalci, še pravi Hren. In dodaja, da so napadi z izsiljevalsko kodo danes standard. »Obstaja pa tudi t.i. hekerski priročnik, kako izvajati ransomware napade.«

Žrtev napada je lahko vsak. Tisti manj pripravljeni so bolj pogosta tarča, vendar pa lahko tudi kljub veliko vloženim sredstvom postaneš žrtev napada. V zadnjih primerih je prišlo do zlorabe prek dobavne verige, kjer je nastal napad, je še ponazoril.

Novi phising napadi so postali zelo napredni, kako pa jih lahko prepoznamo in kako se odzivati na njih? Kot pravi Hren, so ti napadi postali tako dobri, da ni več tiste meje, da bi lahko jih opazili. Podjetja preveč sredstev vlagajo le v preprečevanje, obenem pa ne razmišljajo o postopkih, kako se odzvati, ko se bo to zgodilo.

Kako mora izgledati ustvarjanje kibernetske varnosti?

Za kibernetsko varnost mora priti najprej odločitev iz vrha, iz vodstva organizacij, ker 'če tega ni, potem si že na začetku izgubil to bitko, so si bili enotni sogovorniki. Pomembna pa je kultura v podjetju, da se ne kaže s prstom na nekoga, ki naredi nekaj napačnega, in da si bo upal povedati in da ne bo zasmehovan. Dejstvo pa je, da ogromno varnostnih incidentov ostane neprijavljenih.

Spagnolo je ob tem opozoril na zadnji primer v FB, ki veliko vlaga v varnost, kjer so napadalci vdrli v račune in prevzeli nadzor nad račun. Kibernetska varnost je proces, ki jo je treba vpeljati od razvoja do končnega razvoja aplikacij. Kot pravi, imamo Shadow IT, kjer vemo da nekdo nekaj dela, ne vemo pa čisto, kaj dela. Ljudje pa uporabljajo kar neke aplikacije, kar ni v redu. »Če pogledamo na internet: UI se bo učil od UI. Prišli bomo v začaran krog, ker se Ui ne bo imel več kje učiti; ne smemo pa mu dovoliti, da se sam uči, ker potem ne vem, če si želimo iti po tej poti.«

Ko resen izpad stane več kot 100.000 dolarjev, pri petini organizacij pa več kot milijon, to ni več tehnična motnja. Telekom Slovenije je 'prva bojna črta' glede kibernetske varnosti in imajo tudi največji center. Na vprašanje, kako naj vodstva razumejo infrastrukturo, ki mora delovati 24 ur na dan, pa je Beričič odgovoril, da je delež težjih incidentov sicer manjši. »Zadnjih 5 let smo priča vse večji digitalizaciji, čemur je sledilo dejstvo, da smo bili bolj izpostavljeni, po drugi strani pa smo sprejeli močne ukrepe,« je dejal in dodal, da če varnost, ne samo kibernetska, ni sestavni del strategije in poslovnih načrtov organizacije, je potem tu težava. »Mi ne samo zaradi kibernetske varnosti, tudi sicer zaradi sprememb tehnologij v naši panogi v rangu pet, sedem, največ 10 let praktično zamenjamo tehnologijo, omrežje. In že tu je planiranje, kaj se zgodi, če tega ne naredimo - to ima tudi varnostne aspekte. Recimo, če ne bi šli na na nove generacije tehnologij, če ne bi nadgrajevali, posodabljali, bi bili bistveno bolj izpostavljeni ranljivostim. Tako da poudarjam, da je pomembno načrtovanje.«

Špehonja, direktor GO-LIX, pa je dodal, da se trudijo, da bi vsako podjetje naredili čim bolj varno.