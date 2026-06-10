Hrvaška je učni primer, kako se e-mobilnosti v neki državi ne spodbuja

Rdeča nit pogovora moderatorja in TV-voditelja Igorja E. Berganta z dr. Slavkom Ažmanon, vodjo poslovnega upravljanja v podjetju Porsche Slovenija, pa bo, kaj pomeni avtomobil kot platforma in kako se sodobna mobilnost spreminja v podatkovno voden ekosistem, v katerem umetna inteligenca, senzorji in povezani sistemi omogočajo večjo varnost, optimizacijo delovanja in bolj trajnostne poslovne modele.

Poseben poudarek je bil namenjen konceptom digitalnega dvojčka, povezane mobilnosti in napredne analitike, ki avtomobilsko industrijo postavljajo v središče digitalne transformacije.

Na vprašanje, kdo v bistvu najbolj napreduje in kdo zaostaja pri uporabi baterijskih električnih vozil, je Slavko Ažman poudaril, da so podatki ACEA zelo zanimivi in kažejo, da je v določenih državah (Norveška je praktično pri 100% deležu BEV med novimi vozili, Danska pri 81%, Finska pri 47%) možno priti praktično na 100% delež električnih vozil, pa se kljub temu ne zgodi nič hudega in stvari funkcionirajo ter ni potrebnih kakšnih 40 dodatnih elektrarn oziroma nukleark, tako kot se to bojimo v Sloveniji. Gre za t.i. e-Ligo prvakov.

»Potem vidimo neke vrste evropsko ligo, kjer smo nekje med 40% in 25%, kjer je kar nekaj držav v tej ligi. EU povprečje je okoli 20%, Slovenija pa je na približno 14–16%.« In kot je pri tem dodal Bergant, je lahko preneseno poimenujemo kot konferenčno ligo. in kot je odgovoril Ažman, ker smo vodilni v tej ligi, imamo realne možnosti, da se priključimo evroligi. Tako da je tukaj situacija relativno ugodna.

Hrvaška je na lestvici ACEA na zadnjem mestu s 4%, kar je, kot je pojasnil Ažman, težko prezreti. »To je učni primer, kako se e-mobilnosti v neki državi ne spodbuja. Glavni problem je zelo močna subvencija, ki je občutno večja kot v Sloveniji, saj znaša okoli 10.000 evrov na vozilo. »Je pa manjši manjši problem, ker se to subvencijo da dobiti običajno enkrat na leto - ne ve se točno kdaj, pa še to je potrebno izkoristiti v maksimalno 15 do 35 minutah. Tako da to je situacija izredno učinkovita z vidika države, na hrvaškem pristojnem ministrstvu so pa prepričani, da zelo učinkovito podeljujejo ta sredstva, ker izginjajo izredno hitro«.

Ampak to je, kot je še dopolnil Ažman, dejansko najslabša možna varianta z vidika nekoga, ki želi kupit električno vozilo. saj dejansko to pomeni, da se ves čas zavedaš, da če boš kupil vozilo takrat, ko ni subvencije, si izgubil 10.000 evrov. Naslednja možnost za potencialnega kupca sicer je, da počakaš eno leto ali več,in poskušaš svojo srečo. Neuspeh je nekaj, kar te lahko najbolj nauči.

Pomembna je celota

in kaj je ta trenutek najpomembnejši element konkurenčnosti: dejstvo, da imaš avtomobile, ali recimo polnjenje baterij, servis in seveda uporaba teh podatkov? Kot pravi Ažman se vse bolj zavedamo, da je pomembna res celota. »Še vedno seveda velja, da avto mora biti dober sam po sebi, tehnično brezhiben, vrhunski izdelek, vendar to ni več dovolj. Tu ob uporabi modernih avtomobilov nastaja res kopica podatkov, z različnimi senzorji in podobno, ki jih je potem potrebno čim bolj koristno koristno uporabiti in zmagovalec v tej tekmi bo tisti, ki bo znal iz tega narediti celovit ekosistem.«

Kakšno vlogo pa igra digitalni dvojček v poslovanju? Gre za zanimiv koncept, pravi Ažman in dodaja, da gre za verzijo vozila, ki je ves čas povezana s senzorji, z zunanjim okoljem in to omogoča tako razvoj novih avtomobilov, izkušnje različnih scenarijev in podobno, zato so pri tem možnosti res velike.

Vloga umetne inteligence

Velika večina omenjenih zadev danes brez umetne inteligence ali pa verzije strojnega učenja ne gre, sa je podatkov preveč, da bi bili obvladljivi.

Kako pa se je poslovni model morda spremenil oziroma se spreminja glede na to, da avtomobili postajajo ne samo vozila za prevoz iz A v B, ampak z vsemi dodatnimi možnostmi, ki jih ponujajo tehnologije? »Ena od večjih večjih priložnosti, ki jih vidimo oziroma vidijo proizvajalci kot taki je, ker moramo se zavedati, da ta prehod na električno mobilnost niti ni tako zelo enostaven. Tudi za proizvajalce gre za neke teh tehničnih izzivov, ampak poleg tega tudi spremembo poslovnih modelov.

