Nova možnost za vlagatelje: zakaj je INR zanimiv za dolgoročno varčevanje

Varčevanje ostaja ena temeljnih finančnih navad slovenskih gospodinjstev. Prihranki na bančnih računih so bili desetletja osnova finančne varnosti, vendar se pogled na upravljanje denarja postopoma širi. Posamezniki vse pogosteje razmišljajo tudi o vlaganju na kapitalskih trgih. Takšno razmišljanje je povezano tudi z večjo finančno pismenostjo in zavedanjem, da lahko premišljeno vlaganje dopolni klasične oblike varčevanja. Pri tem vlagatelji pogosto iščejo tri ključne lastnosti: preglednost, enostavno upravljanje in možnost dolgoročnega donosa.

Ena od rešitev, ki združuje te elemente, je individualni naložbeni račun (INR), ki je zaživel v začetku meseca marca. Gre za poseben račun za vlaganje v različne finančne instrumente, kot so delnice, obveznice in investicijski skladi. Namenjen je fizičnim osebam, ki so davčni rezidenti Slovenije, ter omogoča davčne ugodnosti in poenostavljene davčne postopke.

Pregleden portfelj na enem računu

Individualni naložbeni račun je zasnovan kot pregledna platforma za upravljanje različnih naložb. Vlagatelj lahko na enem mestu spremlja več različnih finančnih instrumentov in tako lažje razume celotno strukturo svojega portfelja. Hkrati takšna struktura olajša tudi dolgoročno načrtovanje. Vlagatelj lahko spremlja, kako se njegov portfelj razvija skozi čas, in na tej podlagi sprejema premišljene odločitve o prihodnjih naložbah.

Naložbena strategija po meri posameznika

Vsak vlagatelj ima svoje finančne cilje, časovni horizont in odnos do tveganja. Nekateri želijo postopoma graditi dolgoročne prihranke, drugi pa portfelj prilagajajo glede na razmere na trgih ali spremembe v življenjskem obdobju. Individualni naložbeni račun omogoča prav takšno prilagodljivost. Vlagatelj lahko portfelj gradi postopoma ter ga skozi čas prilagaja svojim ciljem. To je posebej pomembno pri dolgoročnem finančnem načrtovanju, pri katerem se naložbena strategija lahko spreminja glede na starost, finančne obveznosti ali življenjske načrte.

Nekateri vlagatelji na primer vlagajo z namenom ustvarjanja dodatnih prihrankov za prihodnost, denimo za dopolnitev pokojnine ali večje življenjske projekte. Drugi želijo več dinamike v portfelju in pogosteje prilagajajo razmerja med posameznimi naložbami. INR omogoča oboje, saj lahko vlagatelj portfelj razvija postopoma in ga hkrati prilagaja glede na spremembe na finančnih trgih.

Dolgoročen pristop, ki prinaša tudi davčne koristi

Pomembna značilnost individualnega naložbenega računa so tudi davčne ugodnosti, ki so povezane predvsem z dolgoročnim varčevanjem.

Vlagatelju INR omogoča, da po 15 letih varčevanja opravi prvo izplačilo, ki je v celoti oproščeno davka na kapitalski dobiček. Ta ugodnost velja tudi za naložbe, ki so bile na račun dodane pozneje v obdobju varčevanja.

Takšna ureditev spodbuja dolgoročno vlaganje, saj vlagateljem omogoča, da sredstva ohranjajo na računu dlje časa in s tem izkoristijo davčne prednosti.

Pomembno je tudi, da se pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev znotraj INR kapitalski dobiček praviloma ne obdavči sproti. Prav tako niso obdavčene prejete obresti in dividende, če sredstva ostanejo na računu, razen v delu, ki je obdavčen na viru v tujini. To pomeni, da lahko vlagatelj znotraj računa prilagaja naložbeno strukturo brez sprotnega davčnega bremena.

Pregleden portfelj na enem računu olajša spremljanje naložb in načrtovanje prihodnjih odločitev. FOTO: Depositphotos

Nova izdaja obveznic za fizične osebe Slovenski kapitalski trg v letu 2026 prinaša tudi nove priložnosti za vlagatelje. Po dveh uspešno izvedenih izdajah tako imenovanih ljudskih obveznic se je 16. marca 2026 pričel vpis letošnje obveznice za fizične osebe, katere vpis poteka do 27. marca do 12. ure. Obveznica je namenjena fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Minimalni znesek vpisa znaša 1000 evrov, največji pa 250.000 evrov. Novost letošnje izdaje je, da lahko obveznico prvič vpišejo tudi mladoletne osebe. Poleg tega bo prvič omogočen tudi vpis prek individualnega naložbenega računa, kar dodatno povezuje različne možnosti vlaganja. Vpis obveznice je pri NLB na voljo v vseh NLB poslovalnicah, elektronsko prek elektronske trgovalne platforme NLB Trading ali po telefonu pri borznem posredniku. Pri NLB je nakup obveznice za fizične osebe brez borzne provizije, obračuna se le strošek prenosa obveznic na trgovalni račun ali individualni naložbeni račun (INR). Dodatne informacije glede vpisa obveznice za fizične osebe so na voljo na namenski strani NLB. Delnice Vzajemne na Ljubljanski borzi Na Ljubljanski borzi so nedavno začele kotirati tudi delnice Vzajemne. Njihovi imetniki jih lahko prenesejo na NLB Trgovalni račun ali na individualni naložbeni račun. Prenos je mogoč brezplačno, vlagatelji pa v tem primeru plačajo le stroške vodenja trgovalnega računa. Takšne možnosti omogočajo večjo prilagodljivost pri upravljanju portfelja in vlagateljem pomagajo združiti različne naložbe na enem mestu.

Zakaj je pri vlaganju odločilen dolgoročen pogled

Dolgoročen pogled, redno premišljeno vlaganje in razpršen portfelj ostajajo ključni temelji finančne stabilnosti. FOTO: Depositphotos

Pri vlaganju ostaja ključno načelo dolgoročna perspektiva. Kapitalski trgi se skozi čas spreminjajo, zato je pomembno, da vlagatelji sprejemajo odločitve z jasnim pogledom na svoje finančne cilje in zmožnosti.

Redno vlaganje, razpršen portfelj in premišljena strategija lahko pomembno prispevajo k večji finančni stabilnosti v prihodnosti.

Individualni naložbeni račun je ena od možnosti, ki vlagateljem omogoča bolj sistematično upravljanje prihrankov. Združuje preglednost, prilagodljivost in davčne ugodnosti ter omogoča dostop do različnih oblik vlaganja.

