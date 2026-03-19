    Predstavitvena informacija  |   Mobilne tehnologije

    Nova možnost za vlagatelje: zakaj je INR zanimiv za dolgoročno varčevanje

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Individualni naložbeni račun omogoča bolj pregleden in dolgoročno usmerjen način varčevanja ter vlaganja. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je NLB, d. d.
    19. 3. 2026 | 13:31
    A+A-

    Varčevanje ostaja ena temeljnih finančnih navad slovenskih gospodinjstev. Prihranki na bančnih računih so bili desetletja osnova finančne varnosti, vendar se pogled na upravljanje denarja postopoma širi. Posamezniki vse pogosteje razmišljajo tudi o vlaganju na kapitalskih trgih. Takšno razmišljanje je povezano tudi z večjo finančno pismenostjo in zavedanjem, da lahko premišljeno vlaganje dopolni klasične oblike varčevanja. Pri tem vlagatelji pogosto iščejo tri ključne lastnosti: preglednost, enostavno upravljanje in možnost dolgoročnega donosa.

    Ena od rešitev, ki združuje te elemente, je individualni naložbeni račun (INR), ki je zaživel v začetku meseca marca. Gre za poseben račun za vlaganje v različne finančne instrumente, kot so delnice, obveznice in investicijski skladi. Namenjen je fizičnim osebam, ki so davčni rezidenti Slovenije, ter omogoča davčne ugodnosti in poenostavljene davčne postopke.

    Pregleden portfelj na enem računu

    Individualni naložbeni račun je zasnovan kot pregledna platforma za upravljanje različnih naložb. Vlagatelj lahko na enem mestu spremlja več različnih finančnih instrumentov in tako lažje razume celotno strukturo svojega portfelja. Hkrati takšna struktura olajša tudi dolgoročno načrtovanje. Vlagatelj lahko spremlja, kako se njegov portfelj razvija skozi čas, in na tej podlagi sprejema premišljene odločitve o prihodnjih naložbah.

    Naložbena strategija po meri posameznika

    Vsak vlagatelj ima svoje finančne cilje, časovni horizont in odnos do tveganja. Nekateri želijo postopoma graditi dolgoročne prihranke, drugi pa portfelj prilagajajo glede na razmere na trgih ali spremembe v življenjskem obdobju. Individualni naložbeni račun omogoča prav takšno prilagodljivost. Vlagatelj lahko portfelj gradi postopoma ter ga skozi čas prilagaja svojim ciljem. To je posebej pomembno pri dolgoročnem finančnem načrtovanju, pri katerem se naložbena strategija lahko spreminja glede na starost, finančne obveznosti ali življenjske načrte.

    Nekateri vlagatelji na primer vlagajo z namenom ustvarjanja dodatnih prihrankov za prihodnost, denimo za dopolnitev pokojnine ali večje življenjske projekte. Drugi želijo več dinamike v portfelju in pogosteje prilagajajo razmerja med posameznimi naložbami. INR omogoča oboje, saj lahko vlagatelj portfelj razvija postopoma in ga hkrati prilagaja glede na spremembe na finančnih trgih.

    Dolgoročen pristop, ki prinaša tudi davčne koristi

    Pomembna značilnost individualnega naložbenega računa so tudi davčne ugodnosti, ki so povezane predvsem z dolgoročnim varčevanjem.

    Vlagatelju INR omogoča, da po 15 letih varčevanja opravi prvo izplačilo, ki je v celoti oproščeno davka na kapitalski dobiček. Ta ugodnost velja tudi za naložbe, ki so bile na račun dodane pozneje v obdobju varčevanja.

    Takšna ureditev spodbuja dolgoročno vlaganje, saj vlagateljem omogoča, da sredstva ohranjajo na računu dlje časa in s tem izkoristijo davčne prednosti.

    Pomembno je tudi, da se pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev znotraj INR kapitalski dobiček praviloma ne obdavči sproti. Prav tako niso obdavčene prejete obresti in dividende, če sredstva ostanejo na računu, razen v delu, ki je obdavčen na viru v tujini. To pomeni, da lahko vlagatelj znotraj računa prilagaja naložbeno strukturo brez sprotnega davčnega bremena.

    Pregleden portfelj na enem računu olajša spremljanje naložb in načrtovanje prihodnjih odločitev. FOTO: Depositphotos

    Nova izdaja obveznic za fizične osebe

    Slovenski kapitalski trg v letu 2026 prinaša tudi nove priložnosti za vlagatelje. Po dveh uspešno izvedenih izdajah tako imenovanih ljudskih obveznic se je 16. marca 2026 pričel vpis letošnje obveznice za fizične osebe, katere vpis poteka do 27. marca do 12. ure.

    Obveznica je namenjena fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Minimalni znesek vpisa znaša 1000 evrov, največji pa 250.000 evrov. Novost letošnje izdaje je, da lahko obveznico prvič vpišejo tudi mladoletne osebe. Poleg tega bo prvič omogočen tudi vpis prek individualnega naložbenega računa, kar dodatno povezuje različne možnosti vlaganja.

    Vpis obveznice je pri NLB na voljo v vseh NLB poslovalnicah, elektronsko prek elektronske trgovalne platforme NLB Trading ali po telefonu pri borznem posredniku. Pri NLB je nakup obveznice za fizične osebe brez borzne provizije, obračuna se le strošek prenosa obveznic na trgovalni račun ali individualni naložbeni račun (INR). Dodatne informacije glede vpisa obveznice za fizične osebe so na voljo na namenski strani NLB.

    Delnice Vzajemne na Ljubljanski borzi

    Na Ljubljanski borzi so nedavno začele kotirati tudi delnice Vzajemne. Njihovi imetniki jih lahko prenesejo na NLB Trgovalni račun ali na individualni naložbeni račun. Prenos je mogoč brezplačno, vlagatelji pa v tem primeru plačajo le stroške vodenja trgovalnega računa. Takšne možnosti omogočajo večjo prilagodljivost pri upravljanju portfelja in vlagateljem pomagajo združiti različne naložbe na enem mestu.

    Zakaj je pri vlaganju odločilen dolgoročen pogled

    Dolgoročen pogled, redno premišljeno vlaganje in razpršen portfelj ostajajo ključni temelji finančne stabilnosti. FOTO: Depositphotos

    Pri vlaganju ostaja ključno načelo dolgoročna perspektiva. Kapitalski trgi se skozi čas spreminjajo, zato je pomembno, da vlagatelji sprejemajo odločitve z jasnim pogledom na svoje finančne cilje in zmožnosti.

    Redno vlaganje, razpršen portfelj in premišljena strategija lahko pomembno prispevajo k večji finančni stabilnosti v prihodnosti.

    Individualni naložbeni račun je ena od možnosti, ki vlagateljem omogoča bolj sistematično upravljanje prihrankov. Združuje preglednost, prilagodljivost in davčne ugodnosti ter omogoča dostop do različnih oblik vlaganja.

    Podrobnejše informacije o individualnem naložbenem računu (INR), možnostih vlaganja in kalkulatorju stroškov trgovanja so na voljo na spletni strani.

    To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d. d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d. d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d. d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d. d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve borznega posredovanja NLB d. d. opravlja le na pobudo stranke.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tajne službe

    Romana Tomc: Edina sprejemljiva posledica je, da Marta Kos odstopi

    V EPP predlagajo posebno zasedanje zunanjepolitičnega odbora evropskega parlamenta, da bi komisarko za širitev zaslišali o njenem domnevnem sodelovanju s SDV.
    Peter Žerjavič 18. 3. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Nova možnost za vlagatelje: zakaj je INR zanimiv za dolgoročno varčevanje

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Reprezentanca v Zrečah

    Trpel je, ampak videl tudi svetlo prihodnost

    Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah je izpustil letošnje EP, maja bo spet adut Uroša Zormana v kvalifikacijah za SP. Na Poljskem se je dobro znašel.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Arhiv članov NSDAP

    Skriti nacistični arhivi zdaj na spletu – dostop brez omejitev

    Ameriški nacionalni arhiv je na spletu objavil dokumente o članstvu v nacistični NSDAP.
    Barbara Zimic 19. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Kane odgovoril Viniciusu: Ne bojimo se nikogar

    Dvoboj Real Madrid vs. Bayern v ligi prvakov že zdaj napoveduje novo poglavje enega najzanimivejših rivalstev zadnjega desetletja.
    19. 3. 2026 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 3.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 3. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško prejel veliko priznanje, navijači mu zaupajo

    Slovenski napadalec je dobil posebno nagrado, ki jo na Otoku vsak mesec podeli združenje nogometnih navijačev. Jutri ga čaka tekma z Bournemouthom.
    19. 3. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Kane odgovoril Viniciusu: Ne bojimo se nikogar

    Dvoboj Real Madrid vs. Bayern v ligi prvakov že zdaj napoveduje novo poglavje enega najzanimivejših rivalstev zadnjega desetletja.
    19. 3. 2026 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 3.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 3. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško prejel veliko priznanje, navijači mu zaupajo

    Slovenski napadalec je dobil posebno nagrado, ki jo na Otoku vsak mesec podeli združenje nogometnih navijačev. Jutri ga čaka tekma z Bournemouthom.
    19. 3. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
    Vredno branja

    Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več

